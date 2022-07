Siska Schoeters & Niels Destadsbader: ‘Wij zijn harde, gulzige levers’ – ‘Nee, wij hébben gulzige levers’

Het gesprek is amper begonnen of daar duwt Siska Schoeters (40) al een middelvinger onder de neus van Niels Destadsbader (33). Geen nood, tussen de twee brandt al jaren een niet te temmen vriendschap. Heden presenteren ze samen de grote ‘Zomerhit’-shows op Eén: bij Humo omarmen we natuurlijk enthousiast Vlaams populair, dus is dat iets om reikhalzend naar uit te kijken. Ook al omdat het voor Niels de terugkeer door de grote poort is: een zachte landing in het moedernest van de VRT, na zijn VTM-jaren.

HUMO Mag ik zeggen dat ik jullie een op het eerste gezicht eigenaardig combo vind?

SISKA SCHOETERS «Hoe bedoel je? Wij zijn toch een buitengewoon logische match?»

NIELS DESTADSBADER «Ik snap het wel. De perceptie over jou luidt: ‘Siska is de StuBru-rock-’n-rollchick die zegt wat ze denkt.’ En ik ben de ideale schoonzoon. Klopt niet, hoor: zij is veel braver.»

SCHOETERS «Ik zie mezelf niet als de mondige rock-’n-rollchick. Ik heb er nooit over getwijfeld of ik Niels wel een toffe gast zou vinden. Zodra wij elkaar leerden kennen, intussen vijf jaar geleden, ging het van klik-klak-floep-floep-floep!»

DESTADSBADER «We hebben veel gezamenlijke vrienden, dat zegt iets over je DNA en waar je voor staat. Maar ik denk, Siska, dat jij niet meer weet waar we voor het eerst uitgebreid met elkaar gepraat hebben.»

SCHOETERS «Waar dan?»

DESTADSBADER (droog) «In de parenclub. Nee, op het huwelijk van Peter Van de Veire.»

SCHOETERS «Daar was ik inderdaad, maar ik herinner me niet dat jij daar ook was.»

DESTADSBADER «We hebben daar nochtans een gesprek van twee uur gevoerd. (Fijntjes) Hoe zou het toch kunnen dat je dat niet meer weet?»

SCHOETERS (lacht) «Ik weet wel nog dat ik toen te pas en te onpas Céline Dion playbackte, met Jani Kazaltzis als welgevormde achtergronddanser. Voor De Warmste Week heb ik het ook eens gedaan: daar bestaan zelfs beelden van, als ik me niet vergis. Ach, ik was nog jong, en dan doe je zotte dingen.»

HUMO Wat appreciëren jullie bij de ander?

SCHOETERS «Ik hou van zijn duidelijkheid: je weet altijd wat je aan Niels hebt, in goede en in slechte zin. En zijn drive: de wil om te genieten van het leven, maar ook om het uiterste uit zijn carrière te halen. Ik hou van mensen die hard leven én hard werken. Van mensen die maar één van de twee doen, krijg ik het op mijn heupen. Dat bindt ons: wij zijn harde, gulzige levers.»

DESTADSBADER «We hébben gulzige levers: eigenlijk bedoelt Siska dat we allebei graag aperitieven.»

SCHOETERS «Ik zeg altijd: zodra er twee cijfers op de digitale klok staan, mag je eraan beginnen.»

DESTADSBADER «Wat we nog gemeen hebben, is dat we nooit de vergissing maken om onszelf te serieus te nemen. Onze job wél. Maar als ik een goeie mop over mezelf lees, ben ik de eerste om ze in een WhatsApp-groep te gooien.»

SCHOETERS «We delen graag steken uit; er zijn er vandaag al een paar gevallen.»

DESTADSBADER «Mensen die ons niet kennen, moeten we op tijd duidelijk maken dat we elkaar graag zien (lacht). Dit is gewoon de manier waarop we met elkaar omgaan.»

SCHOETERS «Ik begin wel te geloven dat je mij héél oud vindt. Je zegt dat zo vaak!»

DESTADSBADER «Siska, wees blij dat je nog kunt horen wat ik zeg. Over een paar jaar...»

SCHOETERS (middelvinger onder de neus)

DESTADSBADER «Nee, serieus, wat heb ik daarnet gezegd?»

SCHOETERS «Dat je mij mega-aantrekkelijk vindt?»

DESTADSBADER «Welja, ik vind dat je er supergoed uitziet.»

HUMO Tussen haakjes: jullie zijn ervan op de hoogte dat jullie een relatie hebben? Het internet heeft dat zo beslist.

SCHOETERS «Dat is waar. (Tot Niels) Herinner je je nog die foto waarop je mij een zoen op de wang geeft, die ik van jou niet mocht posten omdat jouw neus er ‘te plat’ op stond? Daar zijn op Instagram geweldige commentaren op gekomen van mensen die ervan overtuigd waren dat we iets hadden. ‘Deze had ik niet zien aankomen, maar dan nog: veel succes samen!’ (lacht)»

DESTADSBADER «Ik vind alvast dat ik goed met de kinderen omga.»

SCHOETERS «Zeker. Dezelfde generatie, hè.»

ZESTIEN PINTJES

HUMO Het wordt een speciale ‘Zomerhit’-editie: er wordt gewag gemaakt van ‘internationale toppers en verrassende duetten’. Een show met toeters en bellen.

DESTADSBADER (trots) «Schoeters en bellen!»

SCHOETERS «In de eerste show, vorige zaterdag, zijn de Vengaboys gekomen! Jawel, de Vengaboys! Ik heb tien minuten lang uit volle borst hun muziek gezongen toen op de eerste vergadering hun naam werd vermeld.

»Alles wat je muzikaal gezien met ‘Zomerhit’ kunt doen, proberen we ook te doen. We krijgen héél veel muziek te horen, daar draait het tenslotte om. We hebben twintig genomineerden, van Clouseau over The Starlings tot Jérémie Makiese, van wie we er elke week vier voorstellen. Voorts krijg je ook covers, duetten, oud-winnaars...»

HUMO Oud-winnaars? Je bedoelt dat Niels elke week een liedje zingt? Hij won vier van de voorbije vijf edities.

SCHOETERS «Nee, we hebben het uitgerekend: in het beste geval – of het slechtste, zo je wil – zingt hij vier keer.»

DESTADSBADER «In de eerste show zing ik ‘De wereld draait voor jou’, en in de vierde show zing ik de single die nu is genomineerd, ‘Ik neem er één’. Als ik bij de laatste tien ben, zing ik het nog eens, en nog één keer als ik zou winnen.»

HUMO Hoe groot is de kans dat jij de Zomerhit-trofee straks aan jezelf mag uitreiken?

DESTADSBADER «Mijn kansen zullen misschien iets hoger liggen dan de mathematische 5 procent, maar ik denk niet dat ik deze keer de grote kanshebber ben. Ik zou het volstrekt oké vinden als ik niet win, want laten we wel wezen: er zijn meer artiesten in Vlaanderen dan Regi (Regi won vorig jaar samen met Niels, voor ‘De wereld is van jou’, het jaar daarvoor samen met Jake Reese & OT, voor ‘Kom wat dichterbij’, en is nu genomineerd samen met Emma Heesters, voor ‘Zwaartekracht’, red.) en ik. Nee, ik denk dat Metejoor het momentum mee heeft. Hij is samen met Snelle genomineerd voor ‘Kijk ons nou’. Joris (Van Rossem alias Metejoor, red.) is een heel toffe gast, die bij mij in het Sportpaleis destijds voor het eerst van het grote podium heeft kunnen proeven. Ik kijk dus met enige trots naar zijn opmars: hij zit in een flow, verkoopt zalen uit, mensen houden van hem... Hij is mijn favoriet, ook al heeft Pommelien Thijs tegen dan wellicht de grootste zomerhit en mag je Regi nóóit onderschatten.»

HUMO Liedjes schrijven is jouw manier om emoties te verwerken, las ik. Welke emotie moest je verwerken toen je ‘Ik neem er één’ schreef?

SCHOETERS (schatert)

DESTADSBADER «Het is moeilijk te verklaren waarom ik zo graag pintjes drink, en nu heb ik eindelijk een uitleg: ‘Ik neem er één / Op je blauwe ogen / Ze kijken in m’n ziel / Ik neem er twee / Om in je buurt te komen / Als jij er één van wil / Neem ik er drie op onze dromen’. Ik drink er vier per refrein, en ik zing het refrein vier keer: alles samen dus zestien pintjes.»

SCHOETERS «Een goedgevulde maandagavond.»

Beeld Johan Jacobs

HUMO Siska, ‘Zomerhit’ handelt in muziek waar ik jou tien jaar geleden niet mee geassocieerd zou hebben. Maar jij blijkt je prima in je sas te voelen in het grote bloemenveld van Radio 2.

SCHOETERS «Voor mij heeft dat te maken met opgroeien en volwassen worden. Ik heb onthouden wat Bart Peeters zei toen ik twijfelde over mijn overstap van Studio Brussel naar Radio 2: ‘Siska, je speelde vroeger in de AB. Nu speel je in het Sportpaleis.’ Met andere woorden: ik breng nog altijd hetzelfde, maar nu voor een breder publiek. Ik heb altijd bewondering gehad voor mensen die een spreidstand kunnen maken. Bart is mijn grote voorbeeld: je kent hem van ‘Het leugenpaleis’ en ‘Het peulengaleis’, maar óók ‘The Voice’ en het Eurovisiesongfestival. Als ik twijfel, vraag ik me af: wat zou Bart Peeters doen?»

HUMO Veel ex-StuBru-presentatoren zouden hun neus ophalen voor ‘Zomerhit’.

SCHOETERS «Dat heb ik nooit begrepen. Het gaat over goesting en gevoelens, en niemand moet voor een ander bepalen wat goed is en wat slecht. Ik vind dat trouwens niet meer van deze tijd. Mensen die uitgaan van hun eigen culturele verhevenheid, zouden nooit mijn vrienden kunnen zijn. Vandaar dat het oprecht klikt tussen Niels en mij, en niet omdat we een promopraatje moeten serveren. Wij voelen ons voor niks of niemand te goed.»

HUMO Wat is jouw favoriete Niels Destadsbader-nummer?

SCHOETERS «‘Annelies’. Ben je nu aan het testen of ik zijn nummers wel ken? Já, hoor! Overigens, de drummer van Niels is ook de drumleraar van mijn 11-jarige zoon Lucien. Gisteren hoorde hij ‘Annelies’ in de auto en vroeg hij: ‘Is dat niet Bram?’ En dan, zeer serieus: ‘Ik hoorde het al: goeie drumpartij.’ (lacht)»

DESTADSBADER «Ik waardeer Siska enorm. Toen ik naar de VRT terugkwam, was het eerste wat ik zei: ‘Ik wil absoluut iets met Siska doen.’ Ik ben ervan overtuigd dat wij het beste in elkaar naar boven halen. Mensen zullen op zaterdagavond blij worden van ons. Dát is waar ‘Zomerhit’ voor mij om draait: mensen moeten al de hele week aan van alles en nog wat denken, maar op zaterdagavond mogen ze in de zetel neerploffen, met de kinderen en de grootouders erbij, en hun malende brein uitschakelen.»

VIEZERIK IN DE RIJ

HUMO Over ontspanning gesproken: we hoeven ons niets meer van corona aan te trekken. We beleven de vakantie van de herwonnen vrijheid.

SCHOETERS «Ik ben ze toch niet meer gewend, die mensenmassa’s. Het belangrijkste dat ik dankzij corona heb geleerd, is dat ik een introverte mens ben. Onlangs ging ik met m’n kinderen naar de Sinksenfoor. Ze mochten vijf attracties doen, maar na één ritje wilden zelfs zij weer weg. Ook Rock Werchter was opeens héél hard wennen, vond ik. Eerlijk gezegd: anderhalve meter afstand vond ik prima.»

DESTADSBADER «Echt? Daar kunnen we niet harder in verschillen.»

SCHOETERS «Aan de kassa van de supermarkt denk ik alleen maar: blijf uit mijn buurt, viezerik! (lacht) Ik heb niet graag dat mensen die ik niet ken te dicht bij me komen.»

DESTADSBADER «Na elke ‘Zomerhit’-show gaan we met honderdvijftig mensen op de foto, dat weet je toch?»

SCHOETERS «Ik zet mijn blonde pruik op.»

DESTADSBADER «Ik heb Gene Thomas ooit goed liggen gehad. Hij heeft smetvrees en ik zei tegen zijn fans: ‘Het is zijn verjaardag, geef hem maar drie pakkerds!’ Ik zal dat bij jou ook eens doen (knipoogt).

»Zelf ben ik erg lichamelijk ingesteld. Als ik iemand één keer heb ontmoet, spring ik die de volgende keer in de armen. Ik kan niet alleen zijn. Ik zit liever uren op café met een totale onbekende die oeverloos zit te lullen dan dat ik in m’n eentje huiswaarts moet. Echt waar: ik zou niet ophouden met trakteren opdat iedereen toch maar bij mij zou blijven.»

SCHOETERS «Dat noemen ze een alcoholprobleem, Niels (lacht).»

HUMO Plan je daarom je agenda zo boordevol? De afgelopen dagen trok je gezwind van het huwelijk van voetballer Brecht Dejaegere via Rock Werchter naar Wimbledon.

DESTADSBADER «Ik werk heel veel, maar als ik niet werk, wil ik álles doen. En altijd in gezelschap: de leukste momenten betekenen niets als je ze niet kunt delen.»

SCHOETERS «Ha, de Bond Zonder Naam is er vandaag ook.»

DESTADSBADER «Maar ik méén dat! Op Roland Garros liep ik Roger Federer tegen het lijf. Natuurlijk was dat bijzonder, maar het was nog veel specialer geweest als ik dat moment had kunnen delen met mijn vrienden, mijn broer en mijn ouders.»

HUMO Je klasgenootjes gingen vroeger naar Tenerife of de Dominicaanse Republiek, terwijl jij in Middelkerke bleef.

DESTADSBADER «Dankzij mijn job ben ik mijn schade aan het inhalen: ik ben nu al in de VS, Congo, Namibië, Peru, Zuid-Afrika, Nicaragua, India en IJsland geweest.»

HUMO Zou je ooit met de rugzak door Peru trekken?

DESTADSBADER (lacht) «Zot! Ik heb jaren bij de VRT gewerkt, maar nog altijd moet iemand me aan de ingang komen halen en me naar het juiste lokaal brengen. Aan iedereen die een bloedhekel aan me heeft: drop me op een exotische bestemming en je ziet me nooit meer terug.»

SCHOETERS «Het avontuurlijkste wat ik ooit heb gedaan, is op de wilde bof naar Fiji trekken. Drie jaar geleden zat mijn broer Dries daar met zijn zeilboot, hij was op wereldreis met zijn vrouw. Plots belde hij, op zich al zo’n gebeurtenis dat ik nog exact weet waar ik was: op de E17 ter hoogte van Kalken. Ik hoorde hem snikken: ‘Het gaat niet goed, Siska, we gaan scheiden. En als ge wilt, moogt ge afkomen, hè.’

»Veel verder dan naar Fiji kun je niet reizen: ik heb toen met mijn zoon van 7 en dochter van 2 jaar de wereldbol afgereisd en daar drie weken op een bóót gezeten. Schrijf maar op: ik ben alsnog een stoere rock-’n-rollchick!»

HUMO Niels, jij woont al je hele leven in Deerlijk. Ga je daar ooit nog weg?

DESTADSBADER «Dat denk ik niet. Ik ben te gehecht aan mijn familie: mijn ouders zijn mijn buren. Het is ook dé plek waar ik kan komen zonder dat het over mij moet gaan. Niemand haalt het op café in zijn hoofd om te vragen: ‘En hoe is het allemaal begónnen, Niels?’ (lachje) Nee, ze vragen: ‘Hoe is het nog met de kleine van je broer?’ Ik kan er dansen op een barkruk met een pint in mijn handen zonder dat iemand er een filmpje van maakt. En het is onomstotelijk bewezen dat West-Vlaanderen de mooiste provincie van het land is. Bovendien kan ik er vrolijk vijftien jaar dictieles negeren en mijn eigen taaltje spreken. Ik kan er gewoon mezelf zijn.»

HUMO Zit jij goed waar je zit, Siska, of ga je vroeg of laat in Fiji wonen?

SCHOETERS «Die vraag was, in het licht van onze breuk (in oktober gingen zij en Tomas De Soete uit elkaar, red.), wel even aan de orde. Maar ik ben in Temse blijven wonen, vooral voor de kinderen. Dat was de meest praktische locatie: Tomas is van Gent, ik kom uit Antwerpen en de kinderen gaan in Temse naar school en hebben er hun hobby’s: ik wil hun leven niet ontwrichten. Ik woon er ook graag. Maar op een dag zoek ik weer Antwerpen op, het Fiji van Vlaanderen.»

ALLES KWIJT

HUMO Vorige week werd de laatste aflevering van ‘De madammen’ uitgezonden op Radio 2. Heb je daar vrede mee?

SCHOETERS «Zeker. Dat was, hoe je het ook draait of keert, het programma van Anja (Daems, red.) en Cathérine (Vandoorne, red.). Ik heb bloemen gestuurd omdat ik wilde dat ze tróts waren, dat ze goed zouden beseffen dat zij in het radiolandschap een begrip zijn dat nooit meer verdwijnt. Alle lof is voor hen.»

HUMO Niels, ken jij nog zoiets als zenuwen?

DESTADSBADER «Gezonde zenuwen: altijd. Maar ik voel me geweldig bij de projecten die op tafel liggen. Ik hoop dat de mensen thuis er hetzelfde gevoel bij krijgen. (Denkt na) Er is heel wat geschreven over mijn overstap, maar ik denk dat mensen daar niet mee bezig zijn. Mijn moeder vroeg me onlangs nog: ‘Zeg, die James Cooke, hoelang zit die nu al bij VTM?’ Waarop ik: ‘Moeder, James zit bij Play4.’ ‘Is het echt? (Korte pauze) Wel, dan doet hij dat wreed goed!’ (lacht) Daarmee is alles gezegd.»

SCHOETERS «Ik kan ook op de wei van Werchter lopen en nageroepen worden: ‘Linde Merckpóóéél!’ Zo belangrijk is het allemaal.»

HUMO Wilde je weg bij VTM?

DESTADSBADER «Ik heb bij VTM zeven fantastische jaren beleefd, en ik heb er alle dingen kunnen doen die ik graag doe. Ik zal veel mensen missen, en ik durf te denken: zij mij ook. Dit is een nieuwe stap, en wat de toekomst brengt, zullen we wel zien.»

HUMO Siska, de VRT heeft je onlangs op het matje geroepen. Je had op Instagram en in De Standaard aan de kaak gesteld dat de zes grootverdieners van de openbare omroep allemaal mannen zijn. Zijn alle plooien intussen gladgestreken?

SCHOETERS «Daar is alles al over gezegd.»

HUMO Volgens jou reageerde Niels nogal gepikeerd op je kritiek, want hij is één van die zes. Hebben jullie dat uitgepraat?

SCHOETERS (lachje) «We hebben daar álles over gezegd.»

HUMO Niels, jij komt binnen in een nest waar fel wordt bespaard en waar mensen afvloeien. Jij kunt daar natuurlijk niks aan doen, maar is het geen vervelende rentree?

DESTADSBADER «Zoals Siska zei: daar is alles over gezegd.»

Beeld Johan Jacobs

HUMO Iets anders dan maar: je bent de koning van Vlaanderen, maar je hebt hier wel alles bereikt wat je kunt bereiken. Het zoveelste Sportpaleis, doet dat je nog wat?

DESTADSBADER «Maar natuurlijk, dat blíjft een droom! Vorige keer heb ik het drie keer uitverkocht, nu hoop ik stiekem op vier keer. Vergelijk het met een kind krijgen. Het kan een droom zijn om ooit een kind te hebben, maar als het er is, moet je er zorg voor dragen, het opvoeden, liefde geven... Dat is óók een droom! Dromen en geluk liggen dicht bij elkaar.»

HUMO Je carrière is je kind, zeg je nu.

DESTADSBADER (lachje) «Ik draag er alleszins voorzichtig zorg voor. Weinig mensen weten het, maar als ik in het Sportpaleis sta, dan investeer ik daar zelf in. Op mijn 30ste heb ik al het geld dat op mijn rekening stond, tot de laatste eurocent in mijn Sportpaleis-show gepompt. Als dat niet had gemarcheerd, dan was ik álles kwijt geweest. Ik hoop dat ik over twintig jaar nog altijd die shows kan geven, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik daarvoor gemaakt ben. Dat is wat ik het best kan.»

HUMO Je had tijdens corona een paniekmomentje: wat stelde je nog voor zonder het applaus van het Sportpaleis?

DESTADSBADER «Veel mensen zeggen: ‘Niels acteert, presenteert én zingt: er zijn er weinig die zoveel kunnen!’ Maar behalve dat kan ik werkelijk niks. Ik heb tijdens corona nog maar eens mijn absolute nutteloosheid aangevoeld: ik ben waanzinnig onhandig, ik heb nul inzicht, ik kan mijn weg niet vinden, ik vergeet van alles... Maar toch denkt iedereen dat ik getalenteerd ben (lachje).

»Corona is voor veel mensen een wake-upcall geweest. ‘Ben ik wel gelukkig? Ben ik wel goed bezig?’ Ik was zelf ook een pak onzekerder.»

SCHOETERS «Waarover dan?»

DESTADSBADER «Over de richting van mijn privéleven. Ik heb tot nu alles gedaan in functie van mijn carrière, mijn ambitie, mijn dromen. De rest was voor later. Ik had daar geen problemen mee: sommige mensen worden papa op hun 23ste, anderen op hun 40ste. ‘Alles wat Niels aanraakt, verandert in goud,’ werd er geschreven. Ik was de gelukkigste mens ter wereld. Maar opeens viel dat goud weg en was ik niet meer ongenaakbaar. Ik merkte dat ik nooit tijd had gemaakt voor andere dingen in het leven. Was dat wel slim? Op die momenten was het Sportpaleis een koud, leeg gebouw.

»Intussen voel ik me weer op en top gelukkig, hoor. Maar ik heb toch af en toe gebleit in de auto. Dat was me nog nooit overkomen. Als ik dat vroeger van iemand anders hoorde, dacht ik altijd: welk vreselijk drama heeft zich voltrokken? Maar nu had ik het zelf zitten: zonder aanwijsbare reden gingen alle sluizen open. En nóg eens als ik erover vertelde.»

SCHOETERS «Mag ik vragen of je een psycholoog hebt ingeschakeld?»

DESTADSBADER «Ik heb dat niet gedaan, nee.»

SCHOETERS «Iederéén leek tijdens corona plots naar de psycholoog te gaan. Terwijl ik al veel langer ga (lacht). Ik ben soms óók zot geworden. Zit maar eens met vier kinderen in één huis.»

DESTADSBADER «Dat heb ik nog gehoord van vrienden: ‘Ik word onnozel van mijn vrouw en kinderen!’ Terwijl ik op dat moment vaak alleen was en niets liever wilde (lachje).»

HUMO Een andere droom van je was de hoofdrol in een Vlaamse film spelen. Er zijn al aanbiedingen geweest, maar die durfde je nooit aan te nemen.

DESTADSBADER (knikt) «Er zijn er onlangs nog twee gepasseerd die ik heb afgewezen. Als ik ‘The Masked Singer’ presenteer, dan heb ik het gevoel dat ik degene ben die dat het best kan op dat moment. Bij de aangeboden rollen heb ik dat nog niet gehad.»

HUMO Je wilt altijd de beste zijn.

DESTADSBADER «Als ik interclubtennis speel, dan is dat om te winnen. Als ik niet kan winnen, doe ik niet mee. Het is toch net hetzelfde in de vriendschap en in de liefde? Niemand is perfect, maar je wilt toch alles gegeven hebben? De beste versie van jezelf zijn: dát wil ik. Ik heb het daar eens met Matteo Simoni over gehad. Hij had in een interview heel lief gezegd: ‘Als ik Niels in het Sportpaleis zie, dan denk ik: dat is één van de grootste artiesten die we hebben!’ Maar als ik hem zie acteren, dan val ik pas van mijn stoel. Hij is een acteur die echt álles kan.

»Misschien is dat nog een verschil tussen Siska en mezelf: ik weet heel goed waar ik naartoe wil. Op mijn 20ste zei ik: ‘Op mijn 30ste sta ik in het Sportpaleis.’ Op de dag dat ik 30 werd, stónd ik er. Als je lang wilt meedraaien, dan moet je goed weten wat je kunt, maar ook wat je niet kunt.»

SCHOETERS «Het grootste verschil tussen ons is dat er showbizzbloed door jouw aderen stroomt, maar niet door de mijne. Ik kán niet op een podium staan – sorry, had ik dat nog niet gezegd? (lacht) Ik weet zelfs niet hoe ik ‘Goeienavond, De Panne!’ moet zeggen. Niels kan dat allemaal: dat zit voorgeprogrammeerd in dat kunstige showbizzlijf van ’m.»

HUMO Sta je, nu je 40 bent geworden, op het toppunt van je kunnen?

SCHOETERS «Nee, er zit nog wat rek in (grijnst). Ik ben traag gegaard, en ik heb daar van de VRT ook de tijd voor gekregen. Echt: ik heb het gevoel dat ik nog maar pas ben begonnen.»

DESTADSBADER «Ik had het er onlangs nog over met een vriendin van ongeveer jouw leeftijd – het kan ook m’n oma geweest zijn – die zei dat ze sinds haar 40ste veel meer bezig is met haar houdbaarheidsdatum in de media. Heb jij dat ook?»

SCHOETERS «Nee. Omdat ik voor de VRT werk.»

DESTADSBADER «Die vriendin werkt inderdaad niet voor de VRT (lachje).»

SCHOETERS «Ik heb het er met mijn manager Stijn Peeters (de broer van Bart, red.) over gehad: moet ik me zorgen maken? Vroeger was je op je 40ste toch afgeschreven? Maar ik geloof dat dat intussen niet meer het geval is. Ik heb de goesting om nog zoveel leuke dingen te doen, en ik geloof ook dat ik dat uitstraal. Ricus (Jansegers, algemeen directeur content bij de VRT, red.) heeft me heel duidelijk gezegd: ‘Ik wil dat jij samen met Niels mooie programma’s gaat maken.’»

HUMO De ‘Zomerhit’-shows zijn nog maar het begin?

DESTADSBADER «Als zou blijken dat de mensen ons samen heel leuk vinden, dan zou het toch dom zijn om ons niet vaker aan elkaar te koppelen? Hier worden misschien wel de nieuwe Gaston & Leo geboren, le nouveau Nicole & Hugo, Samson & Gert, de dikke en de dunne!»

SCHOETERS «Zo dik ben je niet, Niels.»

VERRASSINGSFEEST

HUMO Ik vind dat je meer dan ooit straalt, Siska. Is er een moment geweest waarop de onzekerheid die je vroeger parten speelde naar zelfvertrouwen is gekanteld?

SCHOETERS «Het kantelpunt was simpelweg de overstap naar Radio 2. Het was de eerste keer in mijn professionele leven dat iemand zei: ‘Wij zijn superblij dat je hier bent. Welkom!’ Dat had ik nooit eerder gehoord! De teneur bij Studio Brussel was: ‘Wees blij dat je hier mag werken.’ Toen ik bij ‘De madammen’ begon, had ik voor het eerst in mijn carrière het gevoel: ik kan het. Ik betéken iets voor de radio.»

HUMO Heeft het verder iets met je gedaan, 40 worden?

SCHOETERS «De aanloop vond ik verschrikkelijk, maar ik heb een prachtig verrassingsfeest gekregen van mijn vriendinnen: alleen een dichte kern van goeie vrienden was er. Onder wie Niels.»

DESTADSBADER «Ik heb twintig minuten lang op mijn hurken achter de zetel gezeten, want ze kwam maar niet naar binnen.»

SCHOETERS «Ik was zo in de war dat ik er op het moment zelf amper van kon genieten. Bij de babysit ben ik keihard beginnen te huilen: ‘Het is te vroeg voor een verrassingsfeest!’ Ik was ook gewoon heel dronken.»

DESTADSBADER «Je had vooraf maar een keer of vijftien laten vallen hoe leuk je het zou vinden om zo’n feest te krijgen.»

SCHOETERS «Ja? Daar herinner ik me niets van. Maar op dát moment, vlak na de breuk met de vader van mijn kinderen, omringd door mijn beste vriendinnen, betekende het heel veel voor me. Eerst voelde ik me schuldig omdat iedereen speciaal van heinde en verre – Deerlijk, begot! – was afgekomen. Tot mijn vriendinnen me vermaanden: ‘Nu ga je ermee ophouden! Wij zien je supergraag, en we zien je alleen maar supergraag om wie je bent, onthóú dat gewoon!’ Dat was een heel belangrijk moment in mijn leven. (Denkt na) Misschien is het goed om volgend jaar nog eens zo’n verrassingsfeest te organiseren. Kun je?»

DESTADSBADER «Ik zal al oefenen met hurken, zodat ik het desnoods urenlang kan volhouden. Speciaal voor jou, Siskaatje.»

‘zomerhit’

Eén, zaterdag 23 juli, 20.40