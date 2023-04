Siska Schoeters, Tomas De Soete en Fien Germijns: ‘Als je de muziek op Studio Brussel niet goed meer vindt, ben je waarschijnlijk te oud aan het worden’

Met een veertig uur durend dansfeest blaast Studio Brussel dit weekend veertig kaarsjes uit. Om in de sfeer te komen buigen Siska Schoeters, Tomas De Soete en Fien Germijns zich over verleden, heden en toekomst van de zender. ‘Wie voor StuBru werkt, voelt zich net iets cooler dan de rest.’

Zebradrinken. Die tactiek moet Fien Germijns zonder al te veel kleerscheuren door het feestweekend helpen. ‘Geleerd van Stefanie (Mannaerts, PD) van Brutus’, vertelt ze. ‘Door elk glas alcohol te laten volgen door een glas water zou ik na die veertig uur bloednuchter moeten zijn.’ De bespreking van die feesttactiek maakt meteen de generatiekloof tussen Germijns en haar voorgangers bij Studio Brussel duidelijk. Aan zebradrinken zullen Schoeters en De Soete zich dit weekend niet wagen, zo blijkt. Meer nog, geen van beiden komt dit weekend een danspasje placeren. Schoeters blijkt al andere plannen te hebben, De Soete kreeg dan weer geen uitnodiging voor het verjaardagsfeest. ‘Blijkbaar waren ze mijn mailadres kwijt. Kan gebeuren natuurlijk.’

- Doet dat administratieve foutje afbreuk aan je gevoelens voor de zender?

DE SOETE «Tuurlijk niet. Studio Brussel was de zender waar ik als jongeling van droomde. En toen ik er terechtkwam bleek het een gigantische speeltuin te zijn waar ik de meest waanzinnige dingen mocht doen. Dat had ook met de omstandigheden te maken. Er waren met mensen als Jan Hautekiet, Chantal Pattyn en Chris Dusauchoit net een heleboel grote namen vertrokken. Het marktaandeel kelderde − ik denk dat we op een gegeven moment op 4,5 procent zaten − en daardoor werd de boodschap plots: ‘Ga maar gasten! Geen schrik, probeer maar dingen uit.’ Meestal sloegen we bij die experimenten de bal totaal mis, maar een aantal keer zaten we er wel boenk op. Net dat zorgde ervoor dat je als luisteraar bleef hangen. Je had altijd het gevoel dat er iets onverwachts kon gebeuren.»

Lees ook: Amber Broos: ‘Charlotte De Witte en Amelie Lens zijn mijn voorbeelden. Ik ben blij dat zij destijds hebben door’

SCHOETERS «Toen ik er in 2003 begon, hing die sfeer er ook nog wel. Er kon heel veel. Als sidekick van Tomas in de vooravond had ik bijvoorbeeld een item waarbij ik iets in mijn mond moest stoppen − een boterham met preparé om maar iets te noemen − waarna de luisteraars moesten raden wat dat precies was. Absolute bullshit natuurlijk, maar wel heel leuk om te doen. Ik herinner me ook nog dat ik als sidekick van Tomas er plots de redactie van het programma bij moest nemen. Terwijl ik daar helemaal niet voor opgeleid was. Met alle gevolgen van dien.»

DE SOETE (begint te lachen)

SCHOETERS «Ik weet al welk verhaal Tomas nu gaat vertellen.»

DE SOETE «Tijdens de ramadan wou Siska op een gegeven moment naar een musselman − een moslim − bellen. Maar toen ze die aan de lijn kreeg, bleef ze hem consequent muesliman noemen. Ik ben toen echt gestorven onder mijn desk.»

- Jullie hebben elkaar destijds leren kennen bij StuBru, draagt ook dat bij tot die speciale band met de zender?

SCHOETERS «Het blijft wel een mooi verhaal natuurlijk. Ik heb er de vader van mijn kinderen leren kennen en we hebben er allebei een mooie carrière uitgebouwd. Alleen al daarom zal Studio Brussel voor mij altijd een speciale plek blijven.»

Beeld Eva Beeusaert

- Was het nooit een probleem dat een presentator een relatie met zijn sidekick begon? Tegenwoordig zou dat misschien als een vorm van machtsmisbruik worden gezien.

DE SOETE (lacht) «We hebben het wel over Studio Brussel. Iedereen zat daar toen op iedereen. En we hadden die avond allemaal wat te veel gedronken.» (hilariteit)

- In hoeverre was en is Studio Brussel een apart eilandje binnen de VRT?

GERMIJNS «Ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen. Als StuBru al een eilandje is, dan ben ik er nog nooit ver genoeg van af geweest om dat te kunnen zien.»

DE SOETE «We cultiveerden dat destijds ook wel. Door bijvoorbeeld af en toe wat vozigheid uit te halen. We zijn zo vaak de studio’s van het toenmalige Radio Donna binnengevallen dat ze het daar op den duur echt niet meer grappig vonden. En ze hadden misschien wel gelijk. Die baldadigheid ging soms echt wel ver.»

SCHOETERS «Ik vind het schattig dat je dat nu baldadigheid noemt. Je kunt het ook arrogantie noemen. Studio Brussel is nu eenmaal cooler dan de rest. Je voelt je net iets verhevener wanneer je voor die zender werkt. Dat is gewoon zo. Toen ik er begon, had je bijvoorbeeld het kot van ‘de moeilijke muziekredactie voor moeilijke mensen’ zoals Peter Van de Veire die noemde. Daar zaten dan allemaal grave mensen als Libelia De Splenter, Ayco Duyster, Eppo Janssen of Otto-Jan Ham. Ik durfde daar echt niet zomaar binnen te stappen.»

DE SOETE «Mocht je daar nu zijn binnengestapt om er een van je meest vileine scheten te laten dan was die sfeer meteen helemaal omgeslagen.»

SCHOETERS «Dan had ik inderdaad misschien wel het nodige respect gekregen.»

GERMIJNS «Tegenwoordig heb ik eerder het gevoel dat ik verantwoording moet afleggen waarom ik voor een zender werk die het qua cijfers niet goed doet. Nu ik erover nadenk ken ik eigenlijk niemand die werken voor Studio Brussel als een reden ziet om zich beter te voelen dan een ander. Wij zijn eigenlijk de losers nu. (lacht) Maar misschien is dat niet slecht. Liever loser dan arrogant.»

- Studio Brussel kreeg de laatste jaren wel wat klappen. Ooit haalde de zender 14 procent marktaandeel, nu blijft daar nog 8,3 procent van over. Enig idee hoe dat komt?

SCHOETERS «8,3 procent? Ça va nog. Ik dacht dat het erger was.»

DE SOETE «Er wordt gewoon minder naar de radio geluisterd. En een zender als Studio Brussel lijdt daaronder. Ik hoef maar te kijken naar mijn eigen kinderen. De twee oudste zijn supergeïnteresseerd in muziek, hebben nooit anders geweten dan dat ik voor Studio Brussel werkte, maar toch luisteren die nooit.»

SCHOETERS «Dat klopt gewoon niet. Er wordt nog steeds evenveel naar de radio geluisterd.»

DE SOETE «Ook door jonge mensen?»

SCHOETERS «Maar Studio Brussel is geen jongerenzender. Nooit geweest trouwens. Toen ik er werkte was de gemiddelde leeftijd van de luisteraars 36 jaar. Ik ben ervan overtuigd dat het een golfbeweging is. Studio Brussel was ooit veel groter dan Qmusic, nu is het omgekeerd, maar binnen een aantal jaar zullen die posities gewoon weer wisselen.»

DE SOETE «Ik durf dat niet te zeggen, ik heb daar geen onderzoek naar gedaan.»

SCHOETERS «Ik toevallig wel. Ik had tussen twee programma’s door nog wat tijd over. (buigt zich naar de microfoon) Tomas praat vanuit zijn buikgevoel, ik baseer me op de harde cijfers. Dat is het verschil tussen ons twee.»

Beeld Eva Beeusaert

- Ik heb collega’s die Sam De Bruyn nog steeds met de nek aankijken omdat die destijds Justin Bieber op StuBru durfde te draaien. Kan die steeds breder wordende playlist de dalende cijfers verklaren?

SCHOETERS «Laat ons vooral niet vergeten dat Clouseau ooit nog op 1 gestaan heeft in De afrekening met ‘Daar gaat ze’. Ook Mama’s Jasje stond trouwens in De afrekening. Terwijl dat nu toch ook niet meteen de meest alternatieve band is. Het was vroeger echt niet beter. Het was vroeger juist hetzelfde. Eigenlijk is het simpel. Als je de muziek op Studio Brussel niet goed meer vindt, ben je waarschijnlijk te oud aan het worden.»

- Er is op muzikaal vlak toch meer overlap dan vroeger tussen de verschillende zenders? Wie afgaat op de muziek hoort amper verschil tussen StuBru, MNM of Qmusic.

SCHOETERS «Dat is echt niet waar.»

Germijns: «Er zijn natuurlijk wel raakvlakken.»

SCHOETERS «Uiteraard. Logisch ook. Er zijn nu eenmaal mensen die én naar Qmusic luisteren én in de zomer naar Werchter gaan. Het hokjesdenken is op muzikaal vlak totaal weg. Een festival als Rock Werchter is net zo groot omdat daar bands op het podium staan die op alle zenders worden gedraaid. Maar iedereen die een beetje verstand heeft kan na drie platen − zonder jingles ertussen − zonder probleem zeggen welke zender aan staat. Ik heb het altijd moeilijk gehad met mensen die vonden dat iemand als Justin Timberlake niet op Studio Brussel paste omdat hij zijn carrière begonnen is bij een boysband. Daar gaat het toch niet om. Als die gast een goede plaat maakt, dan draai je die gewoon. Punt.»

GERMIJNS «De muziekkeuze zal altijd wel een heikel punt zijn. De mensen die de playlist voor ons programma samenstellen doen dat op een onderbouwde manier, maar dat betekent niet dat Thibault (Christiaensen, sidekick van Germijns, PD) en ik het altijd eens zijn met die playlist. We draaien heel veel muziek die we goed vinden, maar af en toe zit er een plaat tussen die we minder kunnen smaken. We hebben al wel eens op onze doos gekregen omdat we dat te nadrukkelijk op de radio laten merken.»

DE SOETE «Bij elke radiozender wordt over die playlist gediscussieerd. Ook bij Willy, terwijl de muzieklijn daar glashelder is. ‘Het leven rockt niet altijd, Willy gelukkig wel’ dus gitaren natuurlijk, maar even goed Daft Punk, Beastie Boys of Massive Attack. En toch discussiëren ook wij over wat wel en wat niet gedraaid wordt. Daar is trouwens niks mis mee. Integendeel, het is net gezond.»

GERMIJNS «Ik heb het belang van muziek voor een zender als StuBru herontdekt toen we in september een showcase met The Arctic Monkeys hebben georganiseerd. Het effect daarvan was van zo’n geschift niveau dat ik daar echt gelukkig van werd. Ik heb miljoenen berichten gekregen. Mensen hebben bijna gevochten om erbij te kunnen zijn. Heel het land − of toch het leuke deel ervan − stond in rep en roer omdat wij die band hadden kunnen strikken. Ik vond het tof om te merken dat we die impact nog steeds hebben.»

- Liggen jullie bij Studio Brussel überhaupt wakker van dat marktaandeel?

GERMIJNS «Het is geen dagelijks gespreksonderwerp. Maar soms voel je dat het wel zijn invloed heeft. Dan is er plots een paniekske en zitten de leidinggevenden samen over nieuwe pijlers die we vanaf dan gaan hanteren.»

SCHOETERS «Dat heb je de laatste jaren als luisteraar ook wel gevoeld. Af en toe merk je dat de koers wordt bijgestuurd.»

GERMIJNS «Als ik eerlijk ben, vind ik dit eigenlijk best een leuke periode. De verwachtingen zijn wat lager, iedereen gaat ervan uit dat het niet veel slechter meer kan.»

DE SOETE «Maar wacht maar!» (lacht)

GERMIJNS (onverstoorbaar) «Onze directie zegt nu: ‘Mannen, als jullie marktaandeel volgend jaar niet gezakt is dan is dat prima. Dus doe nu maar gewoon even jullie ding zonder al te veel aan de cijfers te denken.’ Ik voel bij iedereen dat dat deugd doet. We hebben het plezier teruggevonden.»

SCHOETERS «Bij ons zat daar wel een heel grote druk op. Wij waren het Real Madrid van de radio. Alle andere zenders probeerden ons te kopiëren. We voelden constant het gehijg in onze nek.»

GERMIJNS «Daar hebben wij geen last van. Soms voel je je vrijer wanneer de cijfers wat lager zijn. Al was het maar omdat je dan niet constant het gevoel hebt ‘we zijn goed bezig, dus moeten we nu exact hetzelfde blijven doen’. Zo’n dalend marktaandeel werkt echt bevrijdend. Jullie zouden dat bij Radio 2 ook eens moeten proberen.»

SCHOETERS «Proberen om niet de beste te zijn? Dat is moeilijk voor mij.» (lacht)

- Stel dat jullie de strategie voor de komende jaren mochten uittekenen. Welke richting gaat Studio Brussel dan uit?

DE SOETE «Ik blijf erbij dat Studio Brussel opnieuw meer moet inzetten op verrassing. Nu is alles naar mijn gevoel te strak geformatteerd. Ik snap wel dat er gesnoeid moest worden in de speeltuin zoals wij die hebben gekend. Maar je moet oppassen dat je dat niet te fors doet, anders groeit er op termijn niks meer. StuBru zou toch nog steeds de plek bij uitstek moeten zijn waar jonge radiomakers zichzelf kunnen zijn. Nu lijkt het allemaal hard op elkaar.»

SCHOETERS «De sterkte van Studio Brussel is altijd geweest dat ze presentatoren hadden die eruit sprongen. Dat is nu − op Fien na − wat minder. Dat gebrek aan smoel is voor mij het grootste gemis.»

DE SOETE «De belangrijkste functie van radio is tegenwoordig companionship. Het gevoel dat er aan de andere kant iemand van vlees en bloed zit die je − wanneer de wereld dreigt te vergaan − dat op voorhand zal laten weten en als het even kan er ook nog een passende plaat bij zal draaien. Maar dan is het dus wel superbelangrijk dat er in die studio iemand zit die op de juiste manier connecteert met de luisteraar. Ik wil echte mensen op de de radio horen, die wel eens uit hun rol kunnen vallen, zich durven te verspreken of zich opwinden over futiliteiten. Ik wil het gevoel krijgen dat ik iets zou kunnen missen wanneer ik wegzap.»

SCHOETERS «Je wilt iemand die welbespraakt is, getalenteerd is, in het beste geval nog wat van muziek afweet en ook af en toe eens met de voeten vooruit erin durft te gaan. Maar dat nieuwe talent moet je wel gaan zoeken. Dat is bij Studio Brussel de afgelopen paar jaar misschien te weinig gebeurd.»

GERMIJNS «Dat is ook een van mijn grote frustraties. Ik ben hier zelf terechtgekomen via de talentenwedstrijd Studio Dada, maar de budgetten voor dat soort programma’s zijn niet meer zo groot. Jammer, want ik heb via dat traject in het begin tussen één en drie uur ’s nachts de ruimte gekregen om eens goed op mijn bakkes te gaan en daar héél veel uit te leren. Onlangs hebben we wel talentdagen georganiseerd, daar zijn een aantal jonge, frisse radiomakers op afgekomen. Dus wie weet wat voor verrassingen er binnenkort opduiken.»

SCHOETERS «Ik ben echt wel aan het wachten op iemand waarover gepraat wordt en die iedereen aan het werk wil horen. Maar misschien moet StuBru gewoon iets doen met mensen in een pak die een liedje moeten zingen, waarna de luisteraar moet raden wie in dat kostuum zit. Dat schijnt heel goed te werken.»

(DM)