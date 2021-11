Slechts één dag op kantoor, mondmasker vanaf 10 jaar en CO2-meter in elke klas: dit zijn de maatregelen van het Overlegcomité

Het Overlegcomité van de federale en regionale regeringen in België heeft een aantal coronamaatregelen aangescherpt. Zo zal het mondmasker opnieuw overal binnen gedragen moeten wordenDaarnaast moet er extra aandacht gaan naar een versnelde uitrol van de boosterprik voor iedereen. We lijsten alle bevestigde maatregelen voor u op.

“We hadden allemaal gehoopt een winter te hebben zonder corona“, zo begon premier Alexander De Croo (Open Vld) de persconferentie van het vervroegde Overlegcomité vanavond. “Maar we zijn geen eiland in Europa.” Overal stijgen de besmettingen, nu we weer meer binnen zitten door het koudere weer. De vaccins verhinderen dan wel de ergste rampen, maar toch blijft er risico op hospitalisatie en overlijden, aldus de premier nog.

Daarom zijn nieuwe maatregelen noodzakelijk. Maar: “De nadruk ligt op voorkomen en beschermen, niet op sluiten.” Alle maatregelen gaan komende zaterdag, 20 november, in.

1. De basisregels

Richtlijnen over hoeveel mensen we mogen zien komen er niet, maar de overheden vragen wel degelijk de contacten zo veel mogelijk te beperken en om zo veel als mogelijk buiten af te spreken. Daarbij blijft het aangeraden voldoende afstand te houden, en een mondmasker te dragen.

2. Ventilatie: CO 2 -meter verplicht in de klas

Meer dan anderhalf jaar na het uitbreken van de pandemie is het dan toch beslist: in alle klaslokalen in het onderwijs zal er “versneld en veralgemeend” een CO 2 -meter moeten worden geïnstalleerd, om op die manier continu de kwaliteit van de lucht te kunnen meten. Dat zal ook in de bedrijven moeten gebeuren.

3. Mondmaskers vanaf 10 jaar

De mondmaskerplicht voor publieke binnenruimtes die nu nog geldt voor iedereen vanaf 12 jaar, wordt verlaagd naar 10 jaar.

In het onderwijs blijven de regels voor de lagere scholen zoals ze zijn in Vlaanderen: vanaf het vijfde leerjaar moet het mondmasker gedragen worden in de lokalen waar veel leerlingen dicht bij elkaar zitten. De leeftijd van de leerlingen in kwestie speelt geen rol. In het middelbaar, waar veel leerlingen wel al gevaccineerd zijn, keert het mondmasker terug voor alle leerlingen en leerkrachten.

4. Horeca

In cafés en op restaurants blijft het Covid Safe Ticket van toepassing, maar moet voortaan ook het mondmasker gedragen worden bij elke verplaatsing. Aan tafel en bij het eten of drinken mag het mondmasker af.

5. Discotheken: coronapas en sneltest of coronapas en mondmasker

Discotheken en nachtclubs zullen net als nu met het Covid Safe Ticket moeten blijven werken, maar moeten daarnaast kiezen. Ofwel werken ze zoals de gewone horeca met mondmasker, maar dan ook tijdens het dansen, aangezien dat een ‘verplaatsing’ is, ofwel organiseren ze een systeem met zelftests aan de ingang. Enkel wie die dag negatief getest is én een geldige coronapas heeft, mag dan binnen.

6. Verplicht (deeltijds) thuiswerk

Thuiswerken wordt voor die functies waar dat mogelijk is vier dagen per week verplicht tot en met 12 december. Daarna zal dat slechts drie dagen per week gelden. Bedrijven zullen in een register moeten vastleggen hoeveel mensen er wanneer noodzakelijk zijn op de werkvloer.

7. Evenementen: coronapas samen met mondmasker, limiet naar beneden

De toepassing van het Covid Safe Ticket wordt uitgebreid naar evenementen vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten.

8. Vaccineren, vaccineren, vaccineren

Er zal een “nieuwe vaccinatiegolf” moeten komen, dit keer van de boosterprik. Vandaag kregen 900.000 mensen zo’n prik, vooral 65-plussers en mensen met een lager immuunsysteem. De komende weken moet duidelijk worden wanneer de algemene bevolking onder de 65 aan de beurt komt. “De regio's hebben zich geëngageerd alle energie in die campagne te steken”, aldus De Croo. Ook wordt uitgekeken naar het advies van het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA over de vaccinatie van de 5- tot 11-jarigen.

