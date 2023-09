Smail Farisi na de vrijspraak: ‘Ik ben nog altijd bang van rugzakken. In de metro ben ik nooit op mijn gemak’

Op het assisenproces over de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016 speelden de broers Smail en Ibrahim Farisi de rol van grimmige clowns. Meer dan eens lieten ze in kennelijke toestand hun emoties de vrije loop. Uiteindelijk sprak de volksjury hen vrij. Dat was vooral voor Smail niet vanzelfsprekend: zijn appartement was maandenlang het safehouse geweest voor de daders van de aanslag in metrostation Maalbeek. Smail Farisi (38) is volgens zijn advocaten naïef, subdebiel en niet in staat grenzen te stellen, maar in een lang gesprek met Humo over de voorbije zeven jaar komt hij behoorlijk filosofisch uit de hoek: ‘Geluk is een uitvinding van Walt Disney.’

Oorspronkelijk was het de bedoeling Smail en Ibrahim Farisi samen te interviewen. Maar dat bleek algauw een mission impossible. Hun relatie staat onder druk. Ibrahim vindt dat zijn grote broer hem erbij heeft gelapt: na de aanslagen heeft hij, zich van niets bewust, het OCMW-flatje van Smail leeggehaald. Zelf was die daar niet meer toe in staat. En: in de aanloop naar het proces stonden de advocaten van de broers lijnrecht tegenover elkaar. De ene wilde het voor de correctionele rechtbank uitvechten, de andere voor het hof van assisen. Maar ook nu, na een dubbele vrijspraak voor assisen, is een dubbelinterview geen goed idee, zegt Smail. ‘We drinken te veel, en Ibrahim kan daar niet tegen.’

Smail komt een uur te laat op de afspraak. De angst heeft weer toegeslagen. Hij heeft een paar biertjes naar binnen geklokt voor hij de Brusselse metro durfde te nemen, maar verder verkeert hij in opperbeste stemming – hij is een geestige verteller. We nemen plaats aan een cafétafeltje en bestellen één Carlsberg en één Duvel.

HUMO Later deze maand wordt de strafmaat voor de veroordeelden in ‘het proces van de eeuw’ uitgesproken. Jij bent al vrijgesproken. Hoe voelt dat?

SMAIL FARISI «Ik voel me opgelucht, maar het proces helemaal achter me laten lukt me niet. Na Parijs-bis, over het Belgische luik van de aanslagen in Parijs in november 2015, had ik hetzelfde gevoel: mijn vrijspraak vond ik niet meer dan normaal. Maar ik ben wel bang geweest. Een volksjury kan zich vergissen.

»Ik zit ook nog altijd met die vervelende ziekte van me: agorafobie. Ik ben bang om de metro te nemen, bang om in de massa terecht te komen – bang voor de wereld. Als ik die angst zou kunnen overwinnen...»

HUMO Waar heeft hij je bevangen?

FARISI «Ik weet alleen zeker wanneer het is begonnen: in november 2021. Volgens mijn psycholoog heeft het te maken met het gewicht dat ik op mijn schouders draag, een gevolg van de stress door Parijs-bis.»

HUMO In Parijs had je geen volksjury.

FARISI «Nee, dat waren magistraten.»

HUMO Is dat beter?

FARISI «In Brussel hebben ze het uitzonderlijk goed gedaan: de volksjury heeft diep nagedacht over alle schuldvragen. Maar het blijft mensenwerk, en mensen kunnen zich laten meeslepen door hun emoties.»

HUMO Normaal waren je broer Ibrahim en jij voor de correctionele rechtbank verschenen.

FARISI «Dat wilde het parket, ja.»

HUMO Je advocaat, wijlen Sébastien Courtoy, wilde dat niet. Hij heeft jullie naar het hof van assisen geduwd.

FARISI «Daar zou ik worden vrijgesproken, zei hij, omdat op een assisenproces elk detail telt. In de correctionele rechtbank is daar de ruimte niet voor. En wat hij ook belangrijk vond: gewone mensen zouden over me oordelen. ‘Zij zullen snappen dat jij er niets mee te maken had,’ zei hij.»

HUMO Heeft Courtoy je moeten overtuigen?

FARISI«Soms belde ik hem ’s ochtends: ‘Meester, ik wil naar correctionele.’ En ’s avonds: ‘Meester, u hebt gelijk: assisen is beter.’ En ’s anderdaags dacht ik er alweer anders over. Maandenlang heeft dat geduurd (lacht).

»’Zo’n grote zaak kun je niet in één week oplossen,’ zei Courtoy. ‘Zelfs als je een straf met uitstel krijgt, zal je leven om zeep zijn.’ Hij had gelijk: als ik was veroordeeld voor het lidmaatschap van een terroristisch netwerk, had ik wellicht een straf met uitstel gekregen. Maar dan was ik in sociaal opzicht wel dood geweest.

»Ik weet waarover ik spreek. Na twee jaar voorhechtenis genoot ik zogezegd het vermoeden van onschuld. Maar ik had nog altijd geen recht op een eigen bankrekening. Leg dat maar eens uit aan een nieuwe werkgever. Ik heb er heel wat werk door verloren.»

HUMO Wat voor werk deed je ?

FARISI «Ik werkte bij Viangro, een groothandel in vlees. Fijn werk, toffe bazen, maar op een dag riepen ze me bij zich: ‘Wat doet jouw naam in de krant?’ – ‘Ik wacht op mijn proces: ik zal mijn onschuld bewijzen.’ Dat aanvaardden ze, maar op het hoogste niveau dachten ze daar anders over: ze hebben me aan de deur gezet.

»Na de aanslagen hebben ze me twintig maanden in een isoleercel opgesloten. Dat was onmenselijk, maar ik heb er veel gelezen, en dat heeft me veel bijgebracht: ik ken de verhalen van Rubin ‘Hurricane’ Carter en Patrick Dils – mensen die door gerechtelijke dwalingen jarenlang hebben vastgezeten. Dils 13 jaar, Carter – over wie Bob Dylan in ‘Hurricane’ zong – 19 jaar. ‘Ze zijn vrijgesproken,’ zeggen mensen dan. Maar ze beseffen niet hoeveel lijden daaraan is voorafgegaan.»

'Telkens opnieuw zei El Bakraoui: 'Morgen ben ik weg.' Tot ik vaststelde dat er een nieuwe luchtmatras op de grond lag. 'Mijn broer Khalid komt erbij,' zei hij. (Foto: bij de flat van Farisi.) Beeld JLA

ERGER DAN GEWELD

FARISI «Isolatie is een marteling, een ander woord heb ik er niet voor. 24 uur per dag zat ik in een cel van 9 vierkante meter. Dat was geen kamertje, dat was een kist. Eén uur per dag werd ik gelucht: om zes uur ’s ochtends, maar daar had ik in de winter, als het buiten ijskoud was, geen zin in. Maandenlang heb ik niemand gezien behalve de directrice van de gevangenis in Marche-en-Famenne. Af en toe ging ze met mij wandelen op de binnenplaats. En dan praatten we, soms twee uur lang, over de boeken die ik las. En over mijn geestelijke toestand: ze wilde weten hoe ik eraan toe was. Zij liet me uiteindelijk overbrengen naar de gevangenis van Namen, waar ik plots met een andere gedetineerde de cel moest delen. Het gaat van kwaad naar erger, dacht ik (lacht). Maar tien dagen later vroeg een bewaker: ‘Wie van jullie is meneer Farisi?’ – ‘Ik.’ Hij keek me doordringend aan en zei: ‘Pak uw spullen bij elkaar, over twintig minuten moet u buitenstaan.’ Ik zei: ‘U maakt een foute grap.’ Het was geen grap. Ik moest naar de boekhouding om mijn geld op te nemen, ik kreeg mijn burgerkleding terug, en opeens stond ik daar, aan de poort, met een kartonnen doos waarin al mijn spullen zaten. Ik heb de trein naar Brussel-Noord genomen, en daarna een taxi naar huis. Mijn moeder viel flauw toen ze hoorde dat ik eraan kwam.

»Als het me nog eens overkomt, onterecht gevangen zitten, hang ik me op. Dat meen ik. Je hebt geen idee hoe gewelddadig het regime is. Alleen al het transport van de gevangenis naar het gerechtsgebouw is een verschrikking.»

HUMO Met ‘satanische muziek’ in je koptelefoon.

FARISI «Dat woord ‘satanisch’ komt van de andere beschuldigden, omdat ze niks van hardrock kennen. Maar vastgesnoerd, met oorverdovende muziek in je oren en een blinddoek voor je ogen, met 200 kilometer per uur naar Brussel scheuren is geen pretje. Dat is erger dan geweld.»

HUMO Hoe erg zijn naaktfouilles?

FARISI «Dat vraagt om enig exhibitionisme. Maar dat heb je ook nodig op het proces, waar je helemaal in je blootje wordt gezet. Ik snap wel waarom, ze willen alles weten om een juist oordeel te vellen. Maar naakt kniebuigingen doen? Dat snap ik nog altijd niet. Ik begrijp de angst van de politieagenten wel. Ze weten dat mensen die niets meer te verliezen hebben tot alles in staat zijn.»

HUMO Waren de rechters bang?

FARISI «Zij waren de enigen die niet bang waren (lacht).»

HUMO En de leden van de jury?

FARISI «Zij waren moedig. Ik zou het niet hebben gekund, objectief oordelen over zo’n ingewikkelde zaak. Tenminste, dat kon ik niet voor 22 maart 2016, intussen kan ik het wel. Ik heb zelf ook vaak te horen gekregen dat ik ‘moedig’ moest zijn. Zo vaak dat ik het heb opgezocht in een etymologisch woordenboek: ‘courageux’ komt van ‘coeur’. Hart. Je hebt een hart nodig voor moed. En dat is juist: juryleden zonder hart luisteren niet zeven maanden lang naar de gruwelijkste verhalen.»

DE LUCHTMATRASSEN

HUMO Jij bent bij deze zaak betrokken geraakt door een ontmoeting met je oude schoolkameraad Ali El Haddad Asufi. Asufi heeft zelfmoordterroristen in je flatje aan de Kazernelaan in Etterbeek ondergebracht. Heeft hij je liggen gehad?

FARISI «Dat is niet iemand liggen hebben, dat is iemand neuken. (Zucht) Ik zal voor de miljoenste keer uitleggen hoe het is gegaan: op een dag steek ik de Maurice Lemonnierlaan in Brussel over, en ik hoor een auto achter me toeteren. Ik draai mijn hoofd om. Ik zie een Mini Cooper die ik niet ken. Maar dat wagentje toetert nog eens. En nog eens: het is El Haddad! Dertien jaar geleden hadden we één jaar in dezelfde klas gezeten. We kwamen altijd goed overeen. En dus stonden we in 2016 weer met elkaar te kletsen.»

HUMO In 2015.

FARISI «Juist, oktober 2015, het is één grote soep in mijn hoofd.»

HUMO Waarom heeft Ali El Haddad Asufi naar je getoeterd?

FARISI «Ik heb spijt dat ik het hem op het proces niet zelf heb gevraagd. Mijn advocaten vonden dat ik mijn mond moest houden: ‘Je bent dronken.’»

HUMO Ben je naïef, zoals je entourage beweert?

FARISI «Wellicht wel, maar zoiets hoor je niet graag over jezelf. Ik vond het ook niet fijn om te vernemen dat ik subdebiel was.»

HUMO Dat zei je advocaat, Sébastien Courtoy.

FARISI «Psycholoog Jacques de Mol heeft dat vastgesteld op grond van een IQ-test.»

HUMO Terwijl je een kenner van de Franse literatuur bent.

FARISI «Ik kan je verzekeren: beter had ik die test niet kunnen doen. Maar eigenlijk doet het er niet toe of ik naïef of dom ben. Er is maar één vraag aan de orde: was ik op de hoogte van de plannen van de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui? Het antwoord is nee.»

HUMO Wat gaf Ali El Haddad Asufi in oktober 2015 als verklaring om de broers bij jou te verbergen?

FARISI «Dat is pas later gebeurd. Op de Lemonnierlaan hadden we telefoonnummers uitgewisseld en afgesproken dat we nog eens samen eentje zouden drinken.

»Na enkele dagen belde hij me al: hij kwam eraan, zei hij. Bij zijn aankomst in Etterbeek bleek El Haddad in het gezelschap van Ibrahim El Bakraoui, die vroeger ook bij ons op school had gezeten. We hebben een halfuurtje gepraat, daarna gingen ze weer weg. Maar later belde El Haddad met de vraag of Ibrahim El Bakraoui niet enkele dagen bij mij kon verblijven.»

HUMO Omdat hij werd gezocht door de politie?

FARISI «Nee. Het was vanwege Seafood in Brussel, zei El Haddad, een grote visbeurs. Ik ken die beurs omdat mijn vader taxichauffeur is: tijdens Seafood maakt hij veel ritten.

»Een dag of vier kon Ibrahim El Bakraoui mijn flat wel hebben. Als mijn neef een Braziliaanse stewardess had ontmoet, kreeg hij ook de sleutel voor enkele dagen – geen probleem. Maar daarna vertrok hij wel. Ibrahim niet: die bleef zitten na Seafood. Telkens opnieuw zei hij: ‘Morgen ben ik weg.’ Tot ik vaststelde dat er een nieuwe luchtmatras op de grond lag. Ik zeg: ‘Ibrahim, wat is dit?’ – ‘Mijn broer Khalid komt erbij.’ Vanaf dat moment hebben we ook over geld gesproken.»

HUMO Hoeveel moesten ze jou per maand ?

FARISI «Zo’n 400 euro. Maar ik was wel de plek kwijt waar ik kon gaan slapen als ik dronken was.»

'Als het me nog eens overkomt, onterecht gevangen zitten, hang ik me op. Je hebt geen idee hoe gewelddadig het regime is.' Beeld Saskia Vanderstichele

‘MAAK JE GEEN ZORGEN’

HUMO Welke indruk maakte Ibrahim El Bakraoui op je?

FARISI «Ibrahim was een gecultiveerde man. Hij luisterde naar muziek, hij speelde schaak, hij las het ene boek na het andere.»

HUMO Zoals jij, dus.

FARISI «Dat ben ik pas later, in de gevangenis, gaan doen. Hij kwam net uit de gevangenis: hij had zeven jaar vastgezeten voor een gewapende overval en zo (hij had ook een politieagent beschoten en geraakt, red.).»

HUMO Wat las hij zoal?

FARISI «Ik weet nog heel precies wat zijn laatste boek was: ‘Léon l’Africain’, van de Frans-Libanese schrijver Amin Maalouf.»

HUMO Niet de Koran?

FARISI «Geloof toch niet alle dingen die ze je vertellen. ‘Hij bad 24 uur per dag’: in welke film hebben ze dat gezien?»

HUMO Dronk hij bier?

FARISI «Ibrahim dronk of rookte niet, hij is wel enkele keren met mij naar een bar gegaan. Maar hij heeft nooit gezegd dat ik niet mocht drinken. Ik moest uitkijken als ik wat ophad, zei hij. Het stereotiepe verhaal van radicalisering klopt van geen kant. Ibrahim bad helemaal niet.»

HUMO Had hij spijt van zijn verleden?

FARISI «Daar sprak hij niet over.»

HUMO Jij wist wel dat hij overvallen had gepleegd.

FARISI «Dat had lang en breed in de krant gestaan.»

HUMO Was je niet bang zo’n kerel in huis te halen?

FARISI «Mensen veranderen. Ik ben opgegroeid in Peterbos in Anderlecht. Ik weet: als mensen uit de gevangenis komen, hebben ze doorgaans een andere mentaliteit. Ze zijn rijper geworden. Intelligenter. Ze hebben tijd gehad om rustig na te denken. Helaas, Ibrahim was in slechte zin veranderd. Maar dat zag je niet aan hem.»

HUMO Over zijn broer, Khalid El Bakraoui, ben je minder te spreken. Op het proces noemde je hem uitschot.

FARISI «Het zijn twee broers met totaal verschillende persoonlijkheden, je zou niet zeggen dat ze uit dezelfde buik komen. Maar een stuk crapuul is niet automatisch een terrorist. Khalid was brutaal en smerig. Hij liet al zijn glazen gewoon op het parket staan. Ibrahim zag aan mijn mimiek dat ik dat niet apprecieerde, en begon vaak zelf op te ruimen. ‘Laat maar zitten,’ zei ik dan. Ik ben te inschikkelijk, dat is mijn probleem. Als Ibrahim zei: ‘We zijn morgen weg,’ nam ik daar genoegen mee.

»Toen ik op 16 maart (na de arrestatie van Salah Abdeslam, red.) de foto’s van de broers El Bakraoui op de voorpagina van La Dernière Heure had zien staan, ben ik wel onmiddellijk in een taxi richting Etterbeek gesprongen. Toen ik daar aankwam, stuitte ik op een kerel die ik niet kende, een Zweed (Osama Krayem). En toen ik opzijkeek, zag ik Khalid – Ibrahim was er niet meer. Khalid ontkende het verhaal van de krant: ‘Het is niet omdat we in het grote banditisme zitten dat we terroristen zijn.’ Ik moest me geen zorgen maken, zei hij, op dinsdag 22 maart zouden zij ook weg zijn. Maar toen ik op 21 maart bij hen was, zei hij: ‘We vertrekken niet op 22 maar op 23 maart – overmorgen.’»

HUMO Heb je getwijfeld om naar de politie te stappen?

FARISI «Als de broers El Bakraoui nog met zijn tweeën in het appartement hadden gezeten, had ik het misschien gedaan. Niet voor ik-weet-niet-welke misdaad, maar ik wilde mijn plek terug.

»Toen ik op 22 maart de koppen van de broers El Bakraoui op televisie zag, wist ik meteen hoe laat het was, al heeft het dágen geduurd voor het echt tot me doordrong. Ik was verlamd, ik kon niets meer uitrichten.

»Mijn ex-vriendin heeft op het proces over die dag getuigd: ‘Smail zag lijkbleek.’ Ze werkte in een crèche waar de moeder van een kindje niet meer is komen opdagen: ze was één van de slachtoffers van de aanslag in de metro in Maalbeek. (Zwijgt) Verknipt was het.»

'Tijdens het proces heb ik geregeld gewenst dat ik dood was.' (Foto: na de vrijspraak, met zijn broer Ibrahim.) Beeld Photo News

SLECHTE PORNOFILM

HUMO Voelde je je schuldig ?

FARISI «De terroristen hebben gewonnen: ze hebben onschuldige mensen bij hun gruwelijke daden betrokken. En ik was één van hen. Ik piekerde me suf hoe ik mijn onschuld zou kunnen bewijzen. De terroristen zijn allemaal dood, dacht ik. Ik wist ook niet dat Osama Krayem met zijn rugzak vol explosieven naar de flat was teruggekeerd om alles in mijn toilet te kieperen en daarna op de vlucht te slaan.

»Ik had Khalid El Bakraoui op 21 maart nog gesproken. Hij glimachte, hij was rustig. Het was hem op geen enkele manier aan te zien dat hij een zelfmoordaanslag zou plegen. Mensen die willen sterven, zijn niet tegen te houden. Maar dat ze zoveel mogelijk onschuldigen proberen mee te nemen in de dood, gaat mijn verstand te boven.»

HUMO Voor hun geloof, misschien?

FARISI «Welk geloof kan zo’n misdaad aanvaarden?

»Ik heb gisteren naar een documentaire over de Orde van de Zonnetempel gekeken. Ik zag exact hetzelfde mechanisme in werking: een sekteleider had zijn volgelingen wijsgemaakt dat ze na hun dood naar een andere planeet zouden verhuizen om daar de komst van een nieuwe wereld af te wachten. Het gevolg: tientallen mensen maakten zich van kant (in de jaren 90 stierven minstens 74 leden van de Orde van de Zonnetempel door zelfmoord of moord, red.). Hun nabestaanden sloegen zich voor het hoofd: ‘Hoe hebben we dit niet zien aankomen?’ Maar je kunt het niet zien.»

HUMO Heb je nooit gedacht: ik had 35 mensenlevens kunnen redden, als ik naar de politie was gestapt?

FARISI «Nee. Ik heb nooit geweten dat ze van plan waren zich met een zak vol explosieven te laten ontploffen in Maalbeek en Zaventem.»

HUMO De voorpagina van La Dernière Heure was anders wel duidelijk: de El Bakraoui’s werden gezocht voor terrorisme.

FARISI «Dat was één bericht in één krant. Achteraf is dat bericht ook rechtgezet door het persagentschap Belga, als ik me niet vergis.

»Kijk, de rechter heeft Khalid El Bakraoui in mei 2015 ook laten gaan toen hij de voorwaarden van zijn vervroegde invrijheidstelling had geschonden. Is zij daarom schuldig? Nee, natuurlijk niet. In de opwinding van het moment maakt iedereen fouten.»

HUMO Op het proces heb je Osama Krayem teruggezien.

FARISI «Ik heb hem, zoals alle andere gasten in de box, geen blik gegund. Van mij mogen de veroordeelden honderd jaar bak krijgen, ook Krayem. Het ene moment zegt hij je vriendelijk gedag, het volgende moment kiepert hij al zijn rommel in je toilet, waardoor jij bij het ontstoppen je handen kunt verliezen.»

HUMO Vind je hem een lafaard omdat hij zichzelf niet heeft opgeblazen?

FARISI «Des te beter dat hij het niet heeft gedaan: dat heeft heel wat mensenlevens gered.

»Mensen vergelijken de El Bakraoui’s met Krayem, maar dat slaat nergens op. Krayem is tuig, Ibrahim El Bakraoui was een geraffineerde man. Ik begrijp niet wat zich in zijn hoofd heeft afgespeeld waardoor hij plotseling tot zo’n verschrikkelijke daad in staat was.»

HUMO ‘Plotseling,’ zeg je. Alles wijst op voorbedachten rade.

FARISI «Van Ibrahim zullen we het niet meer vernemen: hij is dood. Ik weet alleen wat het onderzoek uitwijst: op het einde van zijn leven heeft hij in de Max Roosstraat in Schaarbeek gewoond. Daarover heeft niemand gesproken. We weten alleen zeker dat hij er met een PlayStation speelde (in de Max Roosstraat bevond zich het safehouse waar de springstof TATP werd aangemaakt; Ibrahim El Bakraoui was wellicht de leider van de cel-Zaventem, red.).»

HUMO Klopt het dat je in november 2015 met de El Bakraoui’s en Mohamed Bakkali de aanslagen in Parijs op televisie hebt gevolgd? Aanslagen waarvoor dat drietal logistieke hulp had geleverd.

FARISI «Nee. (Zucht) Ik ben gewoon in een slechte pornofilm terechtgekomen. Gelukkig was er een bewakingscamera aan de Kazernelaan in Etterbeek en hebben sommige beschuldigden toch de waarheid gesproken. Krayem heeft verklaard dat ik nergens van wist. En Bakkali heeft gezegd dat ik bij het appartement aankwam toen hij vertrok: ‘De aanwezigheid van Ismail Farisi stoorde ons.’ Dat zie je ook op de camerabeelden: twee minuten nadat ik naar boven ben gegaan, komen zij naar buiten.»

SUR LA LUNE

HUMO Na de aanslagen ben je niet naar de politie gegaan. Je hebt wel je appartement schoongemaakt met je broer Ibrahim.

FARISI «Mijn broer heeft het appartement leeggemaakt. Ik was daar niet toe in staat: j’étais sur la lune – ik was van de wereld. Ik wilde zo snel mogelijk mijn sleutels bezorgen aan de verhuurder, een vriendelijke dame uit Luxemburg. Zij begreep niet dat mijn vriendin en ik uiteen waren. ‘Jullie hadden het zo leuk samen.’ Hoe kon ik haar vertellen wat er werkelijk speelde: ‘Er is een man met een bom uit mijn appartement vertrokken, mevrouw’?

»Mijn vader heeft me aangeraden met een psycholoog te gaan spreken. Hij zag dat ik helemaal vastzat. Maar ook tegen een psycholoog kon ik niet vertellen wat ik had meegemaakt. Die zou flauwvallen als hij het hoorde. Zelfs tegen mijn vriendin kon ik het niet zeggen.»

HUMO Aan je broer Ibrahim heb je het toch verteld?

FARISI «Ook niet (zucht).»

HUMO Hij wist het níét?

FARISI «Het leven is al ingewikkeld genoeg voor hem: hij is voor andere feiten veroordeeld. En binnenkort moet hij weer voor de rechter komen.»

HUMO In deze zaak is hij beland door jouw toedoen.

FARISI «Dat is mijn schuld, ja. Ik voelde me niet goed. En ik heb hem gevraagd het appartement leeg te maken.»

HUMO Een tv-toestel, een tv-bankje, een rugzak.

FARISI«De onderzoeksrechter heeft verklaard dat het er niet toe deed. ‘Zonder de bewakingscamera hadden we die spullen nodig gehad om vingerafdrukken te nemen,’ zei ze. ‘Nu is alles te zien op de beelden: we hoeven de spullen zelfs niet meer terug te vinden.’»

HUMO Zelfs de rugzak van Krayem deed er niet meer toe ?

FARISI «Maar nee, omdat ik niet wist wat daarin zat. Die rugzak lag op een schap in de kast van het appartement. Ik keek nooit in die kast. Ik heb echt niet tegen mijn broertje gezegd: ‘Laat die zak verdwijnen.’»

HUMO Nadat het appartement was leeggemaakt, ben je naar de politie gegaan?

FARISI (knikt)

HUMO Meer bepaald: nadat de politie in je lege appartement een huiszoeking had verricht.

FARISI «Ik had op het internet gelezen dat er in mijn flat een huiszoeking plaatsvond. ‘Nu moeten we ernaartoe,’ zei ik tegen mijn broer. Ik wilde mijn verhaal doen aan de agenten die de huiszoeking verrichtten, maar er waren alleen nog journalisten ter plaatse. ‘Dan gaan we zelf naar de politie,’ zei ik. Op straat kwam er een patrouille voorbij. Ik hield ze staande en stelde ons voor: ‘Wij zijn de broers Farisi.’»

Een vrouw in toga loopt voorbij.

FARISI «Kijk, daar is Jetsun, de dochter van Hadja Lahbib (MR), de minister van Buitenlandse Zaken. Jetsun is ook even mijn advocaat geweest.»

'Als je, zoals ik, varkensvlees eet, alcohol drinkt, niet naar de moskee gaat en af en toe een prostituee bezoekt, ben je mijns inziens geen moslim, en zeker geen radicale.' Beeld Saskia Vanderstichele

NOOIT MEER GELUKKIG

HUMO Hoe heb je het proces beleefd ?

FARISI «Het heeft héél lang geduurd.»

HUMO Men heeft jou en je broer de clowns van het proces genoemd.

FARISI «Zo leek het misschien aan de buitenkant. Maar neem het van mij aan: het is niet eenvoudig om daar elke dag, als onschuldige, naartoe te gaan.»

HUMO Jullie hebben menig incident veroorzaakt.

FARISI «Beschuldigd worden van moord, poging tot doodslag, lidmaatschap van een terroristische beweging enzovoort, daar kun je niet normaal op reageren. Zeker niet als je, zoals wij, niets verkeerds hebt gedaan. Het is onze stijl niet alles rustig te ondergaan. We hebben het op ons gevoel gedaan, we waren naturel.»

HUMO Het was soms openbare dronkenschap. Ben je achteraf beschaamd over bepaalde dingen?

FARISI «De schaamte moet van kamp wisselen. Op een proces word je het ene moment als een moordenaar behandeld, het andere moment als een onschuldige: dat doet wat met een mens.»

HUMO Je broer trok af en toe naar het nabijgelegen kerkhof van Evere om tot rust te komen. Deed jij dat ook?

FARISI «Niet tijdens het proces. Met mijn vriendin heb ik wel vaak het kerkhof van Ukkel bezocht. Dat bracht me rust, op een onbewust niveau.

»Ik heb geregeld gewenst dat ik dood was. Het proces was heel ingewikkeld. Ik had verdriet met de slachtoffers en hun nabestaanden, en tegelijk voelde ik ook hun achterdocht.»

HUMO In die omstandigheden is het moeilijk je eigen verdriet te laten zien.

FARISI «Je mag het niet laten zien. Je huilt op het toilet, tijdens een lange wandeling of in het café. Maar soms werd het me toch te machtig, en dan hield ik mijn tranen zo goed mogelijk verborgen.

»Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de slachtoffers en nabestaanden weer stabiliteit en rust in hun leven zullen krijgen. Maar ik betwijfel of ze ooit weer gelukkig zullen zijn.»

HUMO Heb je contact met slachtofferverenigingen opgenomen?

FARISI «Dat voorstel heb ik gekregen, maar daar ben ik niet op ingegaan. Het is te delicaat. Ik ga ook, ondanks de oproep van een advocaat van een burgerlijke partij, mijn spijt niet uitdrukken voor wat er is gebeurd. Ik heb het namelijk niet gedaan. Ze hebben mij óók afgemaakt.»

HUMO Wanneer is je advocaat, Sébastien Courtoy, precies gestorven ?

FARISI «Net nadat hij de onderzoekers op de rooster had gelegd. Daar is het proces voor mij gekanteld, echt waar. Courtoy ging er tegenaan zoals hij alleen dat kon.»

HUMO De Jacques Brel van de Brusselse balie.

FARISI «Fabian Lauvaux, die na hem is gekomen, kan er ook wat van. Maar Courtoy was uitzonderlijk. Il a fait la toilette du dossier: hij heeft de zaak helemaal uitgeklaard, zodat de juryleden zich niet meer konden vergissen. Ik mis ’m.»

HUMO Hij was amper 48.

FARISI«‘Jij bent mijn laatste dossier,’ zei hij op een bepaald moment. ‘Meester,’ antwoordde ik, ‘u gaat me nu toch niet in de steek laten?’ Hij reageerde erg verbaasd, maar ik wist dat hij een hartlijder was.»

Een vrouw loopt ons cafétafeltje voorbij.

FARISI «Dat is dus een man, een trans.»

HUMO Je bent een kenner, hè.

FARISI «Ik ken België in al zijn aspecten (lacht).»

HUMO Op het proces heb je gesproken over je bezoek aan transprostituees. Om duidelijk te maken dat je geen radicale moslimterrorist bent?

FARISI «Ik dacht dat ze die informatie in het dossier wel zouden terugvinden, dus ik ben er zelf maar over begonnen. Als je varkensvlees eet, alcohol drinkt, niet naar de moskee gaat en af en toe een prostituee bezoekt, ben je mijns inziens geen moslim, en zeker geen radicale. ‘Laat maar zitten,’ zeiden mijn advocaten toen ik over de prostituees begon, ‘ze hebben echt wel door dat jij geen radicale moslim bent.’ Wellicht was ik te dronken (lacht). Maar ook daar schaam ik me niet voor: ik neem de verantwoordelijkheid op voor al mijn daden. Radicaliteit ontstaat uit frustratie. Als je frustratie vermijdt, radicaliseer je niet.»

HUMO Na je vrijspraak sprak je de hoop uit aan de universiteit te gaan studeren.

FARISI «Dat is door mijn geest gegaan, ja. De letteren lijken me wel wat, als mijn gezondheid het toelaat. Thuisuniversiteit, bestaat dat?

»Hopelijk vind ik een nieuw evenwicht in mijn leven. Over geluk maak ik me geen illusies. Geluk, dat is een uitvinding van Walt Disney. (Schrikt op van een langslopende man met een rugzak) Ik ben nog altijd bang van rugzakken. In de metro ben ik niet op mijn gemak als ik er één zie.»

HUMO Overweeg je een procedure tegen de Belgische staat voor je zeven verloren jaren?

FARISI «Mijn advocaat heeft daar iets van gezegd. Hij wilde me daarvoor papieren laten tekenen. Maar hij woont in Charleroi, en ik ben al heel blij dat ik vanmiddag in Brussel de metro heb durven te nemen.»