‘Smerige pretbedervers’: Stad Aalst slaat de bal volledig mis met ‘racistische campagne’, maar is lang niet de enige

‘Op elke coole spot in Aalst... ligt een smerige pretbederver.’ Ja hoor, het staat er echt, netjes onder een foto van drie gekleurde jongens. #wegsfeer, we hadden het zelf niet beter kunnen zeggen. Maar wie goed kijkt, kan op de foto ook enkele sigarettenpeuken spotten: blijkbaar betreft het hier een campagne tegen zwerfvuil. ‘Veel drukte om niets,’ vindt Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA), al laat hij de posters wel verwijderen ‘om onnodige verdere commotie tegen te gaan’. Stad Aalst is echter niet het eerste en zeker en vast niet het laatste instituut dat met een reclamecampagne flagrant de fout in gaat. Een overzicht!

Toen ze bij De Lijn in 2022 op zoek waren naar een zwartrijder voor de reclamecampagne, vonden ze er niets beter op dan meteen voor een vrouw met een hoofddoek te kiezen.

‘Ik vind het zuur dat dit zo opgevat wordt,’ reageerde Astrid Hulhoven, woordvoerder bij De Lijn, op de commotie. ‘Het beeld is één van de drie beelden die we gebruiken, en het is het enige waar gekleurde mensen op staan. Wij proberen in onze campagnes steeds een weerspiegeling van de samenleving weer te geven. Het enige wat wij hiermee willen bedoelen: betalen voor dingen is de normaalste zaak ter wereld.’

Voor een kinderkledinglijn uit 2018 over dieren werden alle pulls gedragen door een wit model, de ‘Monkey’-trui werd als enige geshowd door een zwarte jongen. Auwtch.

De campagne lokte heel wat reacties uit: NBA-ster LeBron James en rapper Diddy reageerden boos, rappers The Weeknd en G-Eazy verbraken zelfs hun partnership met H&M en in Zuid-Afrika gingen jongeren tekeer in winkels van de kledingketen. H&M liet weten dat ‘het niet zo bedoeld was’ maar dat ‘het wel aangeeft hoe groot onze verantwoordelijkheid is als wereldmerk’. Het merk bood zijn excuses aan en stelde meteen een diversiteitsmanager aan.

Nivea

Een huidcrème die - dankzij een bessenextract - een ‘zichtbaar lichtere huid’ belooft: op het Nivea-hoofdkwartier klonk het in 2017 waarschijnlijk als een goed idee, de campagne er rond verliep minder vlot.

Nivea verontschuldigde zich voor de campagne en verwijderde de reclameborden.

The NIVEA Middle East post was not meant to be offensive. We apologize. It’s been removed. NIVEA values diversity and tolerance. — niveausa (@NIVEAUSA) 3 april 2017

Het was trouwens niet de eerste keer dat het cosmeticamerk in opspraak kwam: in 2011 waren mensen al eens woedend nadat Nivea een advertentie had uitgebracht waarin een zwarte man zijn afro uittrok met de woorden ‘Re-Civilize Yourself’...

Dove

Nivea staat niet alleen in de cosmeticasector, ook directe concurrent Dove kwam al onder vuur te liggen. Bij reclame voor zeep in 2017 werd een donkere vrouw plots verdacht wit na het uittrekken van haar T-shirt.

Ook Dove bood meteen publiekelijk zijn excuses aan en verwijderde de video.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) 7 oktober 2017

Net zoals Nivea was Dove niet aan zijn proefstuk van problematische reclames toe. Ook in 2011 sloeg het de bal al eens heftig mis met een verontrustende ‘before and after’-campagne voor zeep.

Chinees wasmiddel

De campagne van een onuitspreekbaar Chinees wasmiddel, waarin een gekleurde man ‘proper’ wordt gewassen, werd door het internet bestempeld als de meest racistische reclame van 2016.

Excuses kwamen er niet: ‘Als we gewoon wasgoed laten zien zoals alle andere bedrijven, zou die van ons niet opvallen. We deden dit gewoon voor een sensationeel effect.’ Nou...

Volkswagen

Een Instagram-reclame van Volkswagen liet in 2020 veel stof opwaaien, volgens het internet om deze redenen:

1. Witte handen spelen met zwarte man

2. De zwarte man mag de Volkswagen Golf niet aanraken

3. White power hand-symbool komt in beeld

4. De zwarte man wordt in café ‘Petit Colon’ gekatapulteerd, wat zich laat vertalen als ‘kleine kolonisator’.

5. Het n-woord verschijnt zelfs in beeld

In een eerste reactie op de kritiek reageerde Volkswagen met verbazing: ‘We zijn verrast en geschokt dat ons Instagram-verhaal zo verkeerd begrepen kan worden.’

Enige tijd later kwam het automerk er toch op terug: ‘We hebben alle begrip voor de afschuw en woede in reactie op de video. Het is duidelijk dat deze video verkeerd en onsmakelijk is. We distantiëren ons resoluut van de video en bieden onze oprechte excuses aan. Volkswagen heeft zich gepositioneerd als een bedrijf dat geen enkele vorm van racisme, xenofobie of discriminatie tolereert.’

Heineken

In de Verenigde Staten kreeg Heineken in 2018 de wind van voren voor een reclamespot voor Heineken Light, want ‘Sometimes lighter is better’ blijkbaar.

Het was Chance The Rapper die zijn ongenoegen uitte en het vuur aan de lont stak.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg — Chance The Rapper (@chancetherapper) 26 maart 2018

Heineken reageerde begripvol op de kritiek: ‘Al tientallen jaren ontwikkelt Heineken marketing die aantoont dat er meer is dat ons verbindt dan ons verdeelt. Hoewel we zelf het gevoel hebben dat de reclamespot verwijst naar ons Heineken Light-bier, schoten we tekort. We nemen deze feedback ter harte en zullen deze gebruiken om toekomstige campagnes te beïnvloeden.’

Voortschrijdend inzicht, het bestaat gelukkig nog!