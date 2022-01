Snotsnuiver Pieter Loridon zorgt voor dolle pret op het internet

Vergeet Marc Van Ranst of Steven Van Gucht, er is een nieuwe koning van de virologie: Pieter Loridon. Met als eerste tip: jezelf besmetten door ‘andermans speeksel in je neus liggen rammen’. In onze ogen had hij beter gekozen voor een cursus biologie uit het tweede middelbaar, maar helaas. Gelukkig is daar het internet om ons op te vrolijken. Ondertussen blijven wij vooral achter met de vraag hoe hij zich beschermt tegen chlamydia en genitale wratten.

Domme mensen zijn niet het scherpste potlood in de pennenzak.

Pieter Loridon is ne gom. — Algemeen Fons (@jerupt) 23 januari 2022

5 euro voor wie Pieter Loridon kan wijsmaken dat dierlijke uitwerpselen in je neus duwen nóg beter werkt voor je ‘natuurlijke immuniteit’. — jochem maes 🌈 (@hetjoch) 23 januari 2022

Pieter Loridon, more like Pieter Oliedom am I right? — Tamara Ciabattino (@TamaSutraaa) 24 januari 2022

Pieter Loridon: De snotsnuiver pic.twitter.com/ikd62o60DT — Individu (@Individuke) 24 januari 2022

Als ge het verstand van Pieter Loridon in een vogel steekt, dan vliegt het beest achteruit — Jiliep Foos (@jiliep) 23 januari 2022

Blij dat hij voor één keer iets in zijn eigen neus ramt ipv op de neus van iemand anders ramt. — jochem maes 🌈 (@hetjoch) 23 januari 2022

Nu Loridon zichzelf heeft besmet lopen we wel het risico een nieuwe variant te krijgen. Dat kan twee kanten uit:



-ofwel wordt het virus te dom om zich te verspreiden;

-ofwel slaat het enkel nog op vrouwen — stiels met een hoofdletter (@PGemengd) 23 januari 2022

"Pieter Loridon en volgers, zoekend naar het padje waar ze al lang van af zijn", olie op doek, onbekende meester, 2022 pic.twitter.com/UXanBRw4pq — Relmans (@KrisRemels) 19 januari 2022

Was al van zijn partnergeweld geleden dat we Pieter Loridon en "liggen rammen" in één krantenkop zagen verschijnen. Bedankt 2022! — Jeroen Neder (@JerNeder) 23 januari 2022

Pieter Loridon vanmorgen voor de spiegel: pic.twitter.com/b1B0GKGqpL — Jupiler Pro League Nerds (@JPLNERDS) 24 januari 2022

Op een schaal van 1 tot Pieter Loridon: hoe zot was jullie weekend? — Karel (@kareldecorte) 23 januari 2022

Loridon inspireert wetenschappers: “Als we nu eens gecontroleerd virusdeeltjes injecteren om immuunsysteem te activeren?”https://t.co/o42OhKpEVJ — De Korrel (@dekorrel_vl) 24 januari 2022

Ik weet niet of ik klaar ben na Betty White en Bob Saget om afscheid te nemen van Pieter Loridon. — Xander De Rycke (@xanderycke) 23 januari 2022

Onlangs kwam er een jongetje mij een spontane knuffel geven op een betoging, ik zag dat hij tranen in zijn ogen had en hij zei heel zacht dat hij de zoon was van Pieter Loridon. Het jongetje was beschaamd om zijn papa. — .Pieter Vandeloo (@p_vandeloo) 23 januari 2022