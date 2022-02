Sofía Jirau, het eerste Victoria's Secret-model met downsyndroom: ‘Ooit droomde ik ervan, ik werkte ervoor en nu is het zover’

De tijd dat alleen bekende supermodellen als Victoria's Secret Angels over de catwalk paradeerden, is definitief voorbij. Het bekende Amerikaanse lingeriemerk lanceerde deze week op de New York Fashion Week zijn eerste model met het syndroom van Down: Sofía Jirau.

Trots maakte Sofía Jirau haar nieuwe klus bekend op Instagram: ‘Ik kan eindelijk mijn grote geheim verklappen: ik ben het eerste Victoria's Secret-model met het syndroom van Down’, schreef het 25-jarige model uit Puerto Rico bij een zwart-witfoto van zichzelf. ‘Ooit droomde ik ervan, ik werkte ervoor en nu komt de droom uit.’

Victoria's Secret werd in de jaren 90 wereldberoemd met spectaculaire modeshows waarvoor de bekendste topmodellen uit die tijd zich in lingerie van het merk hulden. Jarenlang werden de shows alsmaar spectaculairder, inclusief optredens van talloze bekende artiesten waaronder Rihanna, Jay-Z en Lady Gaga.

MINISCULE BROEKJES

De laatste jaren groeide de kritiek op het weinig diverse en bovendien seksistische plaatje van slanke, rondborstige, voornamelijk witte vrouwen die in minuscule broekjes over de catwalk paradeerden. Belangrijke mannen binnen het bedrijf, zoals voormalig topman Ed Razek, werden bovendien aan schandalen rond seksuele intimidatie gelinkt.

Vorig jaar besloot zijn opvolger het roer om te gooien. Het merk kondigde aan niet langer met de ‘Angels’ te werken en voortaan ‘echte vrouwen’ te kiezen als model. Tot de nieuwe gezichten van het merk behoren voetbalspeelster en lgbtq+-activiste Megan Rapinoe en actrice en zakenvrouw Priyanka Chopra en plussize model Paloma Elsesser. ‘We moeten stoppen met te focussen op wat mannen willen en gaan nadenken over wat vrouwen willen’, verklaarde de nieuwe topman Martin Waters in The New York Times.

Paloma Elsesser voor Victoria’s Secret Beeld Photo News

Langzaam maar zeker wordt de hele modewereld diverser. Twee jaar geleden baarde luxemerk Gucci al opzien door een model met het syndroom van Down te presenteren. De toen 18-jarige Ellie Goldstein schitterde ook in onder meer de Italiaanse Vogue.

GEEN GRENZEN

Sofía Jirau is een van de achttien gezichten van de nieuwe ondergoedlijn van Victoria’s Secret die ‘alle vrouwen verwelkomt en viert'. Jirau werkt sinds 2019 als model. In 2020 viel ze op tijdens de New York Fashion Week en ze stond onder meer in de Mexicaanse Vogue. Maar de Puerto Ricaanse doet nog veel meer. Zo heeft ze een eigen lijn met kleding en accessoires, én ze is onder de noemer ‘Sin Límites’ (Geen Grenzen) een campagne gestart die voor meer bewustwording over het downsyndroom moet zorgen.

‘Van binnen en buiten, er zijn geen grenzen. Die zijn er niet’, zei ze tegen het tijdschrift People. ‘Iedereen kan zijn droom verwezenlijken.’

Sofía Jirau. Beeld privébeeld

(AD)