‘Sommige mannen kunnen heel ver ejaculeren – het record staat op 9 meter.’ 10 verhalen uit de nieuwe Humo

‘Er zijn jongens die al klaarkomen als ze nog maar een meisje zien. Daar is echt niks aan te doen’

Het cliché wil dat mannen de klok rond in gedachten bij hun penis zitten, maar het tegendeel is waar: ook al nemen ze hem meermaals per dag in de hand, het merendeel van de penisbezitters denkt totaal niet na over wat er tussen hun benen bengelt of – af en toe – staat. Wie al die onwetendheid al jaren met voordrachten, boeken en eindeloos veel geduld bestrijdt, is professor Piet Hoebeke, uroloog en decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Gent. ‘Er zijn wel pillen die 200 procent verbetering beloven, maar als je normaal na 10 seconden klaarkomt, wordt dat 30 seconden. De vraag is of dat zoveel beter is.’

Jean-Marie Dedecker: ‘De opwarming van de aarde is een godsgeschenk. Nog twee zo’n zomers en ik word met de vingers in de neus herverkozen’

‘Te heet? Te droog? Moh jongens, die opwarming van de aarde is fantastisch! Dit is de mooiste zomer van mijn leven: iedereen geniet van de zon en Middelkerke bruist. Wij worden het nieuwe Saint-Tropez.’ Jean-Marie Dedecker, onafhankelijk parlementslid en burgemeester van Middelkerke, is 70 geworden, maar blijft onvermoeibaar tegen de stroom in roeien, ook over het klimaat. ‘Ik ben zoals de koning: die heeft ook geen macht, maar wel invloed.’

Jean-Marie Dedecker Beeld Saskia Vanderstichele

Paul De Grande: ‘Soms sla ik zo’n geweldige slag dat de kijkers denken dat het geënsceneerd is’

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men Paul De Grande (73) tegen. En overal waar ik hem vergezel – op de markt, in de stad, in een dorp, in het restaurant – wordt de speurende antiquair herkend en met ontzag bejegend. Na het succes van ‘Stukken van mensen’ en ‘Schatten van mensen’ is hij nu de spilfiguur van ‘Het beste bod’, waarin hij wekelijks antiekmarkten afschuimt op zoek naar die éne koop van de eeuw. ‘Plaatsgebrek, echtscheidingen en geldnood zijn de meest voorkomende redenen waarom iemand afstand doet van een object.’

Wraakporno op Snapchat: ‘De wittesokkenmannen van Eveline zijn slachtoffers, deze sukkelaars uit de goot hebben het zogezegd zelf gezocht’

‘Hallo als jonge zelfstandige ben ik opzoek naar een vrouw dat graag op reis gaat, houd van avontuur en klaar is om iets serieus op te bouwen. Ik ben sportief hou van koken en reizen.’ Zo presenteerde Jonas (25), alumnus van de Vlerick Business School, zich op Tinder. Zijn foto suggereerde dat hij recht uit het krachthonk kwam. Heel wat vrouwen vielen voor het valse profiel, met als resultaat: veelvuldige belaging en afpersing, en in sommige gevallen aanranding en verkrachting. ‘Dit is veel relevanter dan de zaak-Eveline,’ zegt Anthony Godfroid, advocaat van twee slachtoffers.

Soe Nsuki Beeld Humo

‘Dat ik zo gemakkelijk door een andere vrouw werd vervangen, bevestigde: ik ben gewoon een zak stront’

De laatste Tussen Hemel & Hel van dit seizoen: Soe Nsuki, Rik Van de Walle en Nick Bril. Met de eetgewoontes van Nick Cave, de oudste spoiler uit de filmgeschiedenis en de flauwste mop aller tijden. Én de op één na flauwste mop aller tijden. Het is groen en het plakt?

Bakpoeder, puddingmix en swastika’s: ‘De familie Oetker was een steunpilaar van de nazisamenleving’

Bakpoeder, diepvriespizza, een pakje Klop-Klop: geen mens die vandaag vermoedt dat achter het snelle comfortfood van Dr. Oetker een duister naziverleden schuilt. Maar het Duitse familiebedrijf maakte in de Tweede Wereldoorlog fortuin dankzij in beslag genomen bezittingen van Joodse families, dwang- en slavenarbeid en een lucratieve deal als frontleverancier – ook soldaten lustten er wel pap van. Journalist David de Jong rakelt in ‘Nazimiljardairs’ de onfrisse geheimen van de rijkste families van Duitsland op. Een exclusieve voorpublicatie.

Familie Oetker Beeld Humo

‘De vader gooide Xena tegen de muur en het kind viel in haar bedje, als een basketbal’

Ik hoorde Xena ’s ochtends niet en ging kijken in haar kamer. Ze bewoog niet meer. Eén arm hing uit het bedje, er kwam iets groens uit haar neus. Die is dood, zei mijn vriend. We spraken af wat we tegen de dokters zouden zeggen.’ Xena Buelens zou dit jaar twintig geworden zijn als ze niet als baby door haar ouders tegen de muur was gegooid, door de kamer gesleurd en doodgeslagen. Haar halfzusje Davinia, vandaag 24, beseft waaraan ze is ontsnapt. ‘Ik had Xena kunnen zijn.’

De mijnwerkers uit ‘Koolputters’: ‘Na de instorting zat ik ‘s nachts naast bed: een uitweg te graven’

Al dertig jaar is hij gedempt, ‘de put’ waarin duizenden kompels zich in het zweet werkten, maar dankzij de Canvas-reeks ‘Koolputters’ krijgen we een goed beeld van het leven zoals het was in de Limburgse mijnen. Kroongetuigen Mil (66), Jean (71) en Sophie (79) schilderen een plaatje in stemmig grijs en zwart. Ooit waren de mijnwerkers de redding van het vaderland, maar ze eindigden als verlieslatend blok aan het been. ‘Koolputters’ zorgt voor broodnodig eerherstel: ‘Na de oorlog hebben wij België gered, maar toen ze ons niet meer nodig hadden, moesten we oprotten.’

Charlotte de Witte op Tomorrowland 2022 Beeld /

Charlotte De Witte: ‘Op dat podium de techno mogen verdedigen is echt een fucking cool statement’

Zaterdag 20 augustus staat Belgische technotrots Charlotte de Witte (30) op de Main Stage van Pukkelpop. Geen seconde zat ze stil in die twee jaar dat een virus het op haar job – het nachtleven – gemunt had. En dat loonde: haar ‘Doppler’ werd door de StuBru-luisteraars verkozen tot hét zomeranthem van 2021. De pandemie bracht Charlotte de Witte ook de liefde, in de gedaante van Italiaanse techno-dj Enrico Sangiuliano, met wie ze een succesvolle remix van tranceklassieker ‘The Age of Love’ uitbracht. Maar het waren zware jaren. ‘Was ik niet zo verliefd geweest, ik was op een héél donkere plek beland.’

‘House of the Dragon’: ‘Vrouwen als pionnen in het machtsspel van mannen: dat verhaal blijft relevant’

We hebben er zowat even lang op moeten wachten als op de komst van de winter naar Westeros, maar nu is het zover. Ruim drie jaar na het einde van ‘Game of Thrones’ gaat er eindelijk een spin-off van de fantasyreeks van start: ‘House of the Dragon’, een serie met evenveel bloot, geweld en wreedheid als in het origineel, en met nog méér draken. ‘Je kunt op de set alleen maar denken: shit, dit heb ik nog nooit gezien.’