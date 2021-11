Sommige wintersportlanden overwegen eis om boosterprik bij toeristen

Met de invoering van een Europese digitale coronapas afgelopen zomer hoopte Brussel vrij reizen binnen de EU veilig te stellen. Maar nu verschillende landen een boosterprik eisen voor een geldige pas, wordt er weer druk overlegd.

De coronapas is in Europa niet meer weg te denken als middel in de strijd tegen de pandemie. De QR-code op je mobiele telefoon om bijvoorbeeld een café of theater in te mogen is al in veel landen ingeburgerd. En met de snel stijgende besmettingscijfers in Europa wordt er op steeds meer plekken naar gevraagd. Zelfs Denemarken – waar alle coronamaatregelen twee maanden geleden werden geschrapt – voerde de pas deze week weer in om het aantal besmettingen in te perken.

Maar sommige landen passen hun regels rondom vaccinatie aan. Wat in het ene land als ‘volledig gevaccineerd’ geldt, is in een ander land straks niet meer het geval.

Zo kondigde de Franse president Macron dinsdag aan dat de 65-plussers in zijn land hun pas alleen mogen behouden als ze kunnen bewijzen dat ze een booster hebben gehad. Vanaf half december verschijnt er bij deze groep dus geen groen vinkje meer als zij de extra prik niet hebben gehaald. De Fransen hebben de QR-code nodig om restaurants, bars of een sportschool in te mogen en bij langere treinreizen.

Janssen-vaccin niet meer voldoende in Oostenrijk

De Oostenrijkse regering zei eerder al aanvullende eisen aan vaccinaties stellen. Mensen die ingeënt zijn met het Janssen-vaccin moeten vanaf begin januari een extra prik krijgen om als volledig gevaccineerd te worden gezien. Verder zijn vanaf 6 december vaccinatiebewijzen nog maar 270 dagen geldig nadat mensen hun tweede prik hebben gehad. Daarna is een boostershot nodig. Wintersportliefhebbers zijn ongerust of hun pas nog geldig is op het moment dat zij de skipiste op willen.

Maar zij zijn zeker niet de enigen die zich zorgen maken. De eis van een extra booster die sommige landen stellen heeft in Brussel tot koortsachtig overleg geleid. De Europese Commissie dacht met de invoering van het digitale coronacertificaat afgelopen zomer het vrije verkeer tijdens de pandemie nou juist veilig te hebben gesteld. Alle lidstaten stemden er immers mee in dat iedereen die twee doses van een van de coronavaccins of één Janssenprik heeft gehad met een coronapas door de EU kan reizen. Afgesproken werd om extra beperkingen – zoals een verplichte quarantaine bij aankomst, als de volksgezondheid in het land in gevaar is – in Brussel aan te melden.

Beeld Bart Friso

Als het aan de Commissie ligt, blijven de regels zo, verzekerde een woordvoerder woensdag. ‘Als je volledig gevaccineerd bent, zullen lidstaten het vrije verkeer niet inperken.’ Maar het staat de afzonderlijke landen volgens de Commissie wel vrij om bijvoorbeeld bij musea, cafés of skihotels om een extra vaccinatie te vragen. Het is nog onduidelijk of de betreffende landen de regels op dezelfde manier als Brussel interpreteren. De lidstaten gaan in principe zelf over de gezondheidszorg in hun land en bepalen dus ook zelf hoe hun coronabeleid eruitziet.