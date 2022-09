Spookslot wordt na 44 jaar afgebroken: ‘Die petities waren toch een beetje extreem’

Na 44 jaar dienst wordt het spookslot in de Efteling afgebroken wegens compleet versleten. Binnen de online community van de diehard Efteling-fans leidt de sloop tot commotie.

Gejoel aan het spookslot: Bart Baan is gespot! De achttienjarige Nederlander – u wellicht compleet onbekend – is de zowat de bekendste Efteling-influencer, goed voor 16.000 abonnees op YouTube, en is hier om de allerlaatste dag van de griezelattractie te documenteren. Tijd voor journalisten van een Belgische krant heeft de jongeman niet, wel vijftig mensen staan te drummen om met hem op de foto te mogen. Op zijn YouTube-account heeft hij enkele uren eerder een video gepost over de “fenomenale spooknacht”, een nachtelijk afscheidscadeautje van de Efteling aan de trouwe fans van het spookslot. De verslaggever van Omroep Brabant meldt in een reportage daarover “een lach en een traan”.

Want de sloop van het spookslot, het is wel een dingetje. De attractie – 44 jaar geleden opgetrokken uit hout en piepschuim – is volgens de de Efteling echt aan vervanging toe. “Ik werk hier al dertien jaar, toen ik het spookslot voor het eerst van achter de schermen zag, dacht ik dat het nog afgewerkt moest worden. Niet dus”, vertelt medewerkster Carine Vugts. In de plaats komt een nieuw ‘themagebied’, met winkels, horeca en een nieuwe griezelige attractie: Danse Macabre, naar het bekende lied van het spookslot.

Misnoegde fans

Maar niet iedereen is gelukkig met de renovatieplannen. Online circuleren petities van misnoegde fans die vinden dat het spookslot niet gewaardeerd wordt en ook de erfgoedsector deed last minute nog een poging om de afbraakwerken tegen te houden door de attractie te labelen als beschermd monument, maar tevergeefs.

“Nou ja, aan die beschermde status hadden ze veel eerder aan moeten denken. Wij vinden die petities toch een beetje extreem”, zeggen Floor, Merel en Vince, drie trouwe fans die staan aan te schuiven voor een laatste ritje. Als kind kwamen Floor en Merel hier elke vrijdag na schooltijd, vandaag bezoeken ze het park zeker twee keer per maand en volgen ze de uitgebreide online berichtgeving op de voet: de video’s van vloggers als Bart Baan of Niels Kooyman (8.000 abonnees), de wekelijkse fanpodcast Kleine Boodschap en Eftepedia, dat zich met 2.204 lemma’s presenteert als “waarschijnlijk het grootste online naslagwerk”. In het pretpark wordt geen put gegraven of de hele community is vijf minuten later op de hoogte, zegt Vince. Niet verrassend dus dat het nakende einde van een van de oudste attracties voor enige beroering zorgt.

'Op normale dagen komt er nog amper volk af op het Spookslot', zegt Carine Vugts. Beeld Tine Schoemaker

Het is er ook best druk op de laatste dag. “Toch wat gek, want op normale dagen komt er nog amper volk op af”, weet Vugts. Natuurlijk is het jammer, vindt ook Floor. “Maar het is op, klaar. Het is zelfs een wonder dat de attractie zo lang is meegegaan zonder storingen. En toegegeven, de Efteling heeft het einde van het spookslot netjes verzorgd.”

De nachtelijke spooktocht, daar was het trio helaas niet bij, al hebben ze ’s ochtends meteen de livestream herbekeken. “De decorstukken gaan het archief in en er is ook een hele leuke video die de attractie goed documenteert. I was delighted!”, jubelt Merel. En toen eerder deze week de speciale pins die het park voor de gelegenheid liet ontwerpen – violen die licht geven in het donker, alweer een knipoog naar Danse Macabre – verkocht werden, was er even sprake van een heuse stormloop, vertelt Vugts. “De security werd omvergelopen, en tien minuten later stonden de pins al op tweedehandssite Marktplaats!”

Pretparkland

Nederland is een echt pretparkland, verklaart Pieter Cornelis, een Nederlandse docent en consultant in de pretparksector, de gekte. “Na Denemarken en de Verenigde Staten is dit het land met de hoogste pretparkdichtheid. De Efteling is de grote publieksfavoriet, ook in het buitenland.” Qua oppervlakte (72 hectare) en bezoekersaantallen (5,3 miljoen bezoekers in precoronajaar 2019) geldt het ook als het grootste in de Benelux.

De evolutie naar een zogenaamd hybride park, waarin de horeca en shops mee worden opgenomen in de totaalbeleving is logisch, zegt Cornelis. “De Efteling moet het hebben van de sfeer, het gevoel dat je als bezoeker wordt ondergedompeld in een andere wereld. De attracties zijn slechts een deeltje van dat verhaal.” Bovendien: volgens Cornelis haalt het park een derde van haar omzet uit de winkeltjes en eet- en drankgelegenheden.

Efteling-influencers Angie en Lieve komen minstens één dag per week naar de Efteling. Beeld Tine Schoemaker

Maar ondanks de populariteit doken er ook vorig jaar petities op: het park werd van racisme beschuldigd omwille van Monsieur Cannibale, een attractie met draaiende kookpotten met daarboven een zwarte man met dikke lippen en een lepel door zijn neus. De attractie is inmiddels verdwenen, officieel omdat het – ook al –plaats moest maken voor een nieuwe themazone.

“Het park had wat proactiever kunnen stilstaan bij het racistisch karakter van die attractie, al hebben ze er wel goed op gereageerd”, vindt Cornelis. “Maar de Efteling is een sterk merk, dat kan wel wat hebben. Ook nu komt het protest van een luide maar kleine groep. Binnen enkele weken is iedereen dat vergeten.”

Ook beginnende Efteling-influencers Angie en Lieve, die hier minstens één dag per komen, vinden het net goed dat het park voortdurend verandert. “Er is altijd wel iets nieuws te zien.” Zij hopen wel nog de allerlaatste show in het spookslot, zondagavond laat, te kunnen meemaken. “Ja, ik denk er wel wat traantjes zullen vloeien.”

(De Morgen)