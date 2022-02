Sportpodcast ‘Koolcast’: ‘Wij entertainen vanuit het buikgevoel. Dat wordt als authentiek ervaren en daar houden jongeren van’

Van de vele voetbalpodcasts die de kunst tussen vier kalklijnen bespreken, is ‘Koolcast’ het snelst groeiende sportmedium van het moment. Het Antwerpse productiehuis brengt een nieuwe generatie analisten voort. ‘Ik ken evenveel van voetbal als de vertrouwde mensen op tv. Misschien zelfs meer.’

‘Koolcast is the wave. Surf mee of verdrink’, zei schermgezicht Gilles Mbiye-Beya onlangs in een aflevering van ‘Koolcast’. Het productiehuis van bezielers Alexandre Mestag en Tim Dalle is dezer dagen alomtegenwoordig. Niet alleen is ‘Koolcast’ het enige Vlaamse kanaal dat aandacht besteedt aan de Africa Cup, de grote mediagroepen – van de VRT tot NOS – doen steeds vaker een beroep op de analyses van verschillende leden van het YouTube-kanaal.

‘Koolcast’ is sinds mei vorig jaar bezig en trekt sindsdien de aandacht van een steeds groter wordend aantal sportfans en professionals. Romelu Lukaku, Jan Vertonghen en Moussa Dembélé zijn fan van de roedel sportanalisten die met evenveel kabaal als kennis voetbalwedstrijden uit binnen- en buitenland ontleden. Een aflevering van ‘Koolcast’ houdt het midden tussen een rumoerig café en een panelgesprek onder experten.

In een aflevering van ‘Koolcast’ wint jongerentaal het pleit van Algemeen Nederlands, de afwisselende hosts zijn eerder onrustzaaiers dan verkeersleiders, maar de discussies over individuele spelers, tactische keuzes en dubieuze fases worden wel goed en vurig beargumenteerd. Het is voetbalpraat op een high van energiedrank.

‘We zagen in het Vlaamse medialandschap ruimte voor een concept als ‘Koolcast’,’ vertelt medeoprichter Tim Dalle (40), verantwoordelijk voor de productionele kant. ‘We maken waar wij zelf graag naar kijken’, vult collega-bezieler en schermgezicht Alexandre Mestag (26) aan. ‘Voor de content die wij consumeren moet je in Nederland, Frankrijk, Engeland of Amerika zijn.’ Door een Vlaamse variant – kanalen als Complex en Konbini zijn Mestags voorbeelden – uit te werken, hoopt Koolcast een gat in de markt te vullen.

In het aller begin maakten Dalle en Mestag een algemene podcast over actualiteit en popcultuur. Tijdens het EK voetbal ontstond ‘Koolcast sport’, wat sindsdien de hoogste prioriteit krijgt. De algemene podcast zit even in de kast. Ze willen eerst het sportluik finetunen, alvorens verschillende pistes tegelijk te bewandelen.

Diversiteit

‘Koolcast’ is in zekere zin een reactie op het gebrek aan representatie in de Vlaamse sportmedia. Sinds de start krijgen ze vaak te horen van jongeren dat ze naar diversiteit binnen de sportjournalistiek snakten.

MESTAG «Ik herkende mezelf ook niet in de analisten op tv. Er zijn twee opties: je kunt daarover blijven klagen of opstaan en proberen om het beter te doen.

»Ik ben met ‘Koolcast’ gestart omdat ik ervan overtuigd ben dat ik evenveel van voetbal ken als de vertrouwde mensen op tv. Misschien zelfs meer. Wanneer ik rond mij keek, zag ik mensen met wie ik vlammende maar boeiende discussies had over de sport. Ik had op dat moment al vaak gedacht: de mensen zouden geboeid zijn als hier camera’s op zouden staan.»

Zo ontstond ‘Koolcast’ uit de overtuiging om de sportjournalistiek op zijn kop te zetten. Voor wie niet vertrouwd is met YouTube-content zal een aflevering van de sportpodcast moeilijk te verteren zijn. Bij de doelgroep – 18 tot 25-jarigen – valt het format in de smaak.

DALLE «Dat is de doelgroep waar grote mediabedrijven geen vat op krijgen, ondanks dat ze veel tijd, geld en moeite investeren om hen te bereiken. Wij entertainen vanuit het buikgevoel. Dat wordt als authentiek ervaren en daar houden jongeren van.»

‘Koolcast’ zoekt bij momenten nog naar de juiste balans tussen journalistiek en entertainment. Soms haalt chaos het van structuur, waardoor sommige discussies moeilijk te volgen zijn. Dat de analisten of hosts regelmatig aan het zingen slaan heeft zijn charme, maar toont wel de wanorde aan die de show zo typeert.

DALLE «Chaos zit in het DNA van ‘Koolcast’. De podcast is ongefilterd en dat slaat online aan.»

MESTAG «We botsen nog elke dag op werkpunten. Zo moeten we leren om niet altijd door elkaar te praten. Het geheel mag ook iets gestructureerder worden, ja, maar te veel regels zou de podcast niet ten goede komen. Wie te gast is, moet altijd zichzelf kunnen zijn.»

Compliment

Iedereen die in een podcast te zien en te horen is, doet dat voorlopig op vrijwillige basis. De passie van de tiental terugkerende gezichten heeft er echter voor gezorgd dat ook Het Laatste Nieuws, Sporza, ‘Extra Time’ en zelfs onze noorderburen het jong talent van ‘Koolcast’ hebben ontdekt. Verschillende analisten worden regelmatig opgevoerd door de mainstreammedia. Romelu Lukaku beloofde daarnaast ooit te gast te zullen zijn.

MESTAG «Het is leuk om te zien wanneer Rode Duivels of profspelers ons volgen op Twitter of Instagram, maar dat sportjournalisten massaal de weg naar ‘Koolcast’ hebben gevonden, doet mij nog meer plezier. Dat zij waarde hechten aan wat wij te zeggen hebben, vind ik het mooiste compliment.

»‘Koolcast’ was de eerste om Antwerp-talent Pierre Dwomoh te interviewen. Quotes uit die podcast werden door verschillende kranten overgenomen’Voorafgaand aan de Africa Cup hebben wij met de manager van Emmanuel Dennis (topspeler van Nigeria die niet tot de selectie behoorde, ELV) gebeld. Dat was de eerste communicatie over zijn niet-selectie. Dat nieuws werd overgenomen door de Britse media. Voor die wowmomenten doe ik het.»

‘Koolcast’ is te zien op YouTube en te beluisteren via de podcastkanalen.