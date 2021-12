Steve Bakelmans is schuldig bevonden aan de moord op Julie Van Espen: ‘Hij handelde uit stabiele gemoedstoestand’

De jury had 4,5 uur nodig om te beslissen, maar dinsdagavond om 22.15 uur viel in het Antwerpse assisenhof dan toch het verdict: Steve Bakelmans is schuldig aan de moord op en verkrachting van Julie Van Espen.

Steve Bakelmans keek recht voor zich uit toen assisenvoorzitter Alexandra Van Kelst het arrest voorlas: de 41-jarige man is schuldig aan de moord op en de verkrachting van Julie Van Espen.

‘Steve Bakelmans erkende dat hij haar heeft verkracht, vuistslagen gaf om haar stil te krijgen, en haar ten slotte wurgde met blote handen en finaal een elektriciteitskabel gebruikte’, aldus het arrest. ‘Er was sprake van het gebruik van zeer extreem geweld op het gelaat en mechanisch geweld ter hoogte van de hals. Beide waren potentieel dodelijk: Julie zat in een onomkeerbaar stervensproces.’

De twaalf gezworenen twijfelden ook niet aan de voorbedachtheid. ‘Het dodelijke geweld gebeurde in meerdere fases. Steve Bakelmans had dus meerdere keren de gelegenheid om te stoppen, maar hij deed het niet. Er was voldoende tijd om te beseffen waarmee hij bezig was. Hij handelde uit stabiele gemoedstoestand en had tijd om de situatie te evalueren. Hij verzekerde zich van haar dood toen hij haar polsslag voelde.’

STRAF

Woensdagochtend zal de aanklager een straf vorderen voor Steve Bakelmans. Verkrachting wordt bestraft met een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar. Op moord staat levenslang. In geval van ‘eenzelfde misdadig opzet’ - wat hier het geval is - kan slechts één straf opgelegd worden: de zwaarste. Maar de verdediging zal allicht aanvoeren dat er verzachtende omstandigheden zijn.

Het hof kan woensdag ook een ‘beveiligingsperiode’ vastleggen, het aantal jaar dat Bakelmans minstens moet uitzitten. Voor gevangenisstraffen tussen drie en dertig jaar kan de beveiligingsperiode maximaal twee derde van de straf bedragen. Voor gevangenisstraffen van dertig jaar of meer kan een beveiligingsperiode van maximaal vijfentwintig jaar voorzien worden.

John Maes, advocaat van de familie van Julie Van Espen, staat de pers te woord buiten de rechtbank. Beeld BELGA

Ten slotte hangt er Bakelmans ook nog een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank boven het hoofd. Dat is een straf boven op de straf. Ze is verplicht bij verkrachting en aanranding van de eerbaarheid met de dood tot gevolg, en bedraagt minimaal vijf en maximaal vijftien jaar.

‘Opgelucht’

Na de uitspraak reageert advocaat John Maes, die tijdens het proces voor de burgerlijke partijen optreedt, tevreden en opgelucht. ‘Het is een zeer juiste en terechte uitspraak. Ik had om gerechtigheid gevraagd en heb die ook gekregen. De jury is ons standpunt helemaal gevolgd.’

Hij laat ook nog weten dat de familie opgelucht is dat de feiten gekwalificeerd worden als moord. ‘Morgen kom ik alleen om te luisteren, de burgerlijke partijen hebben geen zeg meer in de strafbepaling. De moeder, zus en broer van Julie zullen ook dan niet aanwezig zijn, zij willen nooit meer geconfronteerd worden met de beschuldigde.’

Julie Van Espen vertrok op 4 mei 2019 met de fiets richting Antwerpen, waar ze met vriendinnen had afgesproken, maar kwam daar nooit aan. Beeld rv

(DM)