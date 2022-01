Steven Van Gucht: ‘Omikrongolf piekt half januari, met 30.000 à 125.000 besmettingen per dag’

De regeringen van ons land, verzameld in het Overlegcomité, hebben beslist om voorlopig geen bijkomende maatregelen op te leggen om de gevolgen van de vijfde coronagolf in te dijken. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie, waar viroloog Steven Van Gucht uitgebreid het woord kreeg. Als woordvoerder van de GEMS, de adviesraad van corona-experts in ons land, gaf hij een update van de verspreiding van de omikronvariant op ons grondgebied. ‘De vijfde golf is nu echt begonnen.’

‘We kunnen stellen dat de vijfde golf begonnen is’, zegt viroloog Steven Van Gucht, die ook tijdens het Overlegcomité een uitgebreide toelichting heeft gegeven over de situatie in ons land. ‘De afgelopen dagen hebben we recordwaarden opgetekend.’ Dat we begin deze week recordwaarden hebben opgetekend was al duidelijk, dinsdag zullen de cijfers volgens Van Gucht uitkomen op 28.000 a 29.000 positieve gevallen.

80 tot 90 procent van de besmettingen wordt intussen veroorzaakt door de omikronvariant van het virus. De stijging zal volgens de modellen nog enkele weken doorgaan. ‘We verwachten een felle stijging in besmettingen, met een piek half januari. Die piek, die sterk kan variëren, kan tussen 30.000 en 125.000 dagelijks geregistreerde besmettingen liggen’, zegt Van Gucht. Die grote marge heeft te maken met ons testbeleid dat is bijgestuurd. Als er minder wordt getest, zullen er ook minder bevestigde gevallen zijn.

De sterkste stijging van de besmettingscijfers zien we op dit moment bij de twintigers en dertigers, aldus Van Gucht. ‘Iets meer verontrustend, is dat er ook een stijging is bij de 65-plussers, vooral in Brussel’, klinkt het. Ook in de woon-zorgcentra is er een lichte stijging van het aantal besmettingen waar te nemen, al blijft het totale aantal besmettingen gelukkig eerder laag.

Ziekenhuisopnames

‘Jammer genoeg zijn ook de ziekenhuisopnames beginnen stijgen, sinds eind december’, aldus Van Gucht. ‘En het ziet ernaar uit dat dit verder gaat doorstijgen.’ Vooral in het Brusselse is de stijging het sterkst (+60 procent op weekbasis).

De piek in het aantal ziekenhuisopnames wordt eind januari verwacht. ‘We verwachten zo’n 400 tot misschien zelfs meer dan 1.000 algemene ziekenhuisopnames per dag’, klinkt het. ‘Dat is hoog. De totale bezetting in de ziekenhuizen kan dan variëren tussen de 2.500 tot 10.000 algemene bedden’, aldus Van Gucht. Het gaat dan wel om algemene ziekenhuisbedden, waar meer flexibiliteit en capaciteit is dan specifieke Covid-19-bedden.

Hoe de situatie op de afdelingen intensieve zorgen zal evolueren, is op dit moment moeilijk te voorspellen, maar rekening houdend met de verminderde ernst van de omikronvariant (50 tot 70 procent minder kans op ziekenhuisopname) en de goede werking van de boostervaccins, zal de capaciteit op de intensieve zorgen niet overschreden worden, verwacht de viroloog.

(DM)