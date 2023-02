Stop maar met zoeken: Poolse vrouw beweert dat zíj Maddie McCann is, en levert daar allerlei vaag bewijs voor aan

Een wondermooie dag voor Gerry and Kate McCann: het Britse koppel is al sinds 2007 wanhopig op zoek naar hun verdwenen dochter Madeleine, maar die zoektocht eindigt vandaag. Althans, dat beweert een jonge Poolse vrouw op social media die er heilig van overtuigd is dat zíj Maddie is.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? De 21-jarige Julia Wendell uit Polen beweert dat ze eigenlijk Madeleine McCann is, de Britse peuter die in 2007 verdween uit een vakantieresort in Portugal. Waar? TikTok en Instagram. Waarom is het opvallend? De bewijzen die Wendell levert, zijn op z’n zachtst gezegd vaag.

De 21-jarige Julia Wendell heeft recent een account aangemaakt op Instagram en TikTok onder de subtiele naam @iammadeleinemccan, om daar niet alleen van de daken te schreeuwen dat zij de verdwenen Britse peuter is, maar tegelijk ook te bewijzen dat ze niet eens weet hoe ze haar vermeende achternaam correct moet spellen.

Wendell, die mentaal ongeveer net zo stabiel en betrouwbaar lijkt als de boekhouding van Wouter Vandenhaute, is naar eigen zeggen over haar identiteit gaan twijfelen na een gesprek met haar grootmoeder. Ze vroeg haar ouders om een geboortecertificaat, babyfoto’s en een DNA-test, maar kreeg die niet. Uiteraard legde Wendell daarna meteen de link met de in Portugal verdwenen Britse peuter en besloot ze haar existentiële crisis dan ook maar rechtstreeks op het wereldwijde web te deponeren. Want ja, bestaat het überhaupt wel als het niet op TikTok staat?

Dat Maddie McCann anno 2023 weliswaar 19 jaar zou zijn, twee jaar jonger dan Julia Wendell momenteel op haar paspoort heeft staan, deert de Poolse niet: ook daar kunnen haar ouders makkelijk over gelogen hebben. Of ja, de mensen die de afgelopen 16 jaar beweerden haar ouders te zijn. ‘Ik wil de waarheid kennen’, kreunt Wendell in een filmpje op Instagram, gevolgd door een hoop smeekbedes aan het adres van de McCanns, met wie ze wanhopig in contact probeert te komen.

Wendell beweert bewijs te hebben voor haar claim dat ze Maddie is. Zo postte ze onder andere een foto van een geboortevlekje bij haar knie, op dezelfde plek waar de peuter er eentje zou hebben. Daarnaast postte ze verschillende wazige foto’s van haar rechteroog, waarin ze zelf een vaag streepje meent te herkennen onder haar pupil. Hét opvallendste kenmerk van Maddie was immers haar coloboom: een aandoening waardoor er een stukje van het oog ontbreekt.

Bovendien, zegt Wendell, lijkt ze ook overduidelijk op de ouders van het verdwenen meisje. Om dat te bewijzen, laat ze op haar account steeds weer dezelfde foto van zichzelf digitaal veranderen in foto’s van zowel Gerry als Kate McCann. Een handig trucje dat er misschien indrukwekkend uitziet voor uw digitaal iets minder geletterde grootmoeder, maar in werkelijkheid allesbehalve betrouwbaar is.

Op social media getuigden al verschillende oud-klasgenoten van Wendell dat de jonge vrouw mentale problemen heeft en bekend staat als een leugenaar. Volgens de Britse pers zou het echtpaar McCann echter wel bereid zijn tot een DNA-test, omdat ze ‘alle mogelijke aanwijzingen willen onderzoeken’, als ze daardoor hun dochter kunnen terugvinden.

De treurige moraal van dit gekke verhaal? Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar sommige mensen zouden toch wat beter beschermd mogen worden tegen de publieke uitspattingen daarvan - zeker op online platforms waar de demonen van mentaal instabiele mensen wel vaker de autosleutels in handen krijgen. Zowel Wendell als de McCanns worden hier op het einde van de rit immers niet gelukkiger van.

Jesus, please take the wheel.