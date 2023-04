Stormy Daniels: ‘Ongelofelijk wat blond haar en grote borsten doen: iedereen denkt dat je stom bent, maar wil je wel graag in de buurt’

De Verenigde Staten staan in vuur en vlam dankzij een pornoster. Stormy Daniels (44) had ooit een avontuurtje met Donald Trump (76), werd met de dood bedreigd en kreeg een zak zwijggeld. Dat heeft nu mee geleid tot de eerste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis tegen een oud-president. Stormy Daniels verzamelt pornotrofeeën, echtgenoten en dollars. Maar wat dríjft haar? De 7 Hoofdzonden!

Stormy Daniels klinkt niet alleen als een verzonnen pornonaam, dat is hij ook. Stephanie Gregory gebruikt die al jaren om zich af te zetten tegen haar moeder en om haar miserabele jeugd in Louisiana te vergeten. Stormy verwijst naar Storm, het dochtertje van Nikki Sixx, de bassist van de Amerikaanse metalband Mötley Crüe, waarvan ze een grote fan is.

HOOGMOED

In haar autobiografie ‘Full Disclosure’ uit 2018 schrijft ze dat haar hele leven een strijd is om zich te bewijzen. Op haar 10de luisterde ze een gesprek af van ouders van een vriendinnetje, die niet wilden dat ze er nog langskwam. ‘Dat kind zal nooit iemand worden. Ze zal vast snel beginnen te roken, zoals haar moeder, en het daarna onze dochter leren.’ Kleine Stephanie was woest. ‘Ik kletste in de badkamer koud water in mijn gezicht om mijn tranen weg te spoelen, en ik zei tegen mezelf in de spiegel: ‘Fuck them all.’ Ik zou de hele wereld bewijzen dat ze ongelijk hadden.’

Michiel Vos (52) volgt de zaak-Daniels op de voet. Hij is Amerika-correspondent en schoonzoon van Nancy Pelosi, tot begin dit jaar partijleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden.

MICHIEL VOS «Onderschat Stormy Daniels vooral niet. Haar jeugd heeft haar gehard. Ze is geboren in een arm gezin en leek kansloos, maar ze heeft zich een weg naar boven gevochten.»

Toen Stephanie Gregory nog een kleuter was, trouwde haar vader met een andere vrouw. Haar moeder sukkelde met een depressie en financiële problemen, en keek amper naar haar om. ‘Ons huis was smerig. Er liepen ratten rond en er zaten kakkerlakken in mijn bed. Soms hadden we geen elektriciteit. Van kinds af kluste ik na schooltijd bij, maar toch had ik geregeld honger. Het was vechten om te overleven.’

Vanaf haar 9de werd het meisje twee jaar lang geregeld verkracht door de buurman van een vriendinnetje. ‘Ik was een kind, en plots niet meer. De eerste keer was ik in shock, maar tijdens de zomer gebeurde het soms elke dag.’ Na lang aarzelen vertelde ze het aan haar moeder. ‘Ze stak een sigaret op en praatte er nooit meer over. Ze wilde niet naar de politie stappen, want dan zou die mij bij haar weghalen.’

‘Iedereen was altijd tegen me,’ schrijft ze, maar ze besloot hun ongelijk te bewijzen door keihard te studeren en non-stop boeken te lezen. ‘Op de speelplaats was ik een natuurlijke leider. Ik werd hoofdredacteur van het schoolkrantje en studeerde cum laude af.’ Haar quote in het high school-jaarboek: ‘Alles komt goed, zolang jullie maar beseffen dat ik de queen ben.’

Op haar 17de verandert haar leven voorgoed. Ze bezoekt de stripclub waar een vriendin werkt en laat zich overtuigen om het zelf eens te proberen. ‘De mensen in de club vroegen me hoe ik heette. ‘Stormy,’ zei ik trots. Het was geweldig. Ik verdiende 85 dollar in twee liedjes tijd, meer dan ik in een hele week ontving met mijn studentenjob. Ik wist dat ik die kans niet mocht laten liggen.’

VOS «Ze leek op weg naar een kort, armoedig leven vol drugs, maar ze is uitzonderlijk gedreven. Ze wordt snel beroemd in het wereldje en begint in steeds chiquere tenten te dansen, tot ze naar Los Angeles verhuist om er in de porno-industrie te werken. Eerst als actrice, daarna als regisseur: op haar 22ste draait ze haar eerste pornofilm, waarvan ze het scenario zelf heeft geschreven.»

Nog vóór ze 30 is, is Stormy Daniels een icoon van de Amerikaanse porno-industrie geworden. Ze wint alle prijzen die er te winnen vallen, verschijnt in clips van bands zoals Maroon 5 en krijgt bijrollen in Hollywoodfilms, zoals ‘The 40 Year-Old Virgin’ met Steve Carell.

‘Mijn levensloop is absurd,’ schrijft ze in haar autobiografie. ‘Ik zou in een caravan moeten wonen, als een tandeloos wijf en met zes kinderen. Maar kijk waar ik nu sta.’ Haar doel is om haar dochtertje een betere jeugd te geven dan zij heeft gehad. Het kind krijgt bijvoorbeeld les van een privéleerkracht. ‘Het kost waanzinnig veel geld, maar het loont: ze doet het veel beter dan al haar leeftijdgenootjes.’

‘She’s the boss, dat weet iedereen die haar kent,’ zegt Nina Hartley, een andere legende in de porno-industrie. Hollywoodregisseur Judd Apatow waarschuwt iedereen die haar pad kruist en haar onderschat: ‘Ze is intelligent, grappig en ongelofelijk sterk. En ik denk dat ze Donald Trump ten val zal brengen.’

‘De aanhangers van Trump noemen haar de hele dag door ‘hoer’, maar dat doet haar niets: dat heeft ze al tienduizend keer gehoord in striptenten.’ Beeld Getty Images

AFGUNST

Donald Trump ontmoette haar in 2006 tijdens een golftoernooi voor beroemdheden in Californië. Zijn lijfwacht nodigde Stormy Daniels uit voor een diner in Trumps penthouse. ‘Hij vond het fascinerend dat ik films regisseerde en keek níét naar mijn borsten, in tegenstelling tot alle andere mannen, dus ik ging op de uitnodiging in.’

In zijn penthouse begon Trump te pochen op zichzelf, en hij haalde trots een exemplaar van het zakenblad Forbes tevoorschijn, met zijn gezicht op de cover. ‘Ik was ziedend: ‘Ben je zo onzeker dat je over jezelf moet opscheppen, of ben je gewoon een klootzak?’’ Ze griste het tijdschrift uit zijn handen en sloeg hem ermee op zijn achterste, zoals een ouder bij een stout kind doet. ‘Trump draaide zich om en zei: ‘I like you.’ Plots werd hij een normale man en begon hij me vragen te stellen. Ik had de sfeer doen omslaan door hem een pak slaag te geven.’

VOS «Donald Trump was toen 60 en pas vader geworden van Barron, zijn zoontje met Melania. Volgens hem is er die avond niets noemenswaardigs gebeurd. Maar Stormy Daniels vertelt iets anders: de twee zouden de lakens gedeeld hebben.»

‘De slechtste 90 seconden uit mijn leven,’ noemt ze het, ‘de minst indrukwekkende seks die ik ooit heb gehad.’ Ze had nochtans niet gedacht dat het die avond zover zou komen. ‘We praatten wat over onze carrières en hij vergeleek me met zijn dochter Ivanka – op een niet-seksuele manier, welteverstaan.’ Maar toen ze naar het toilet ging, ging Trump op bed liggen. ‘Hij had zijn pak uitgetrokken en had alleen nog een witte onderbroek, een T-shirt en sokken aan. Ik had moeten zeggen: ‘Serieus?’ Maar vóór ik het wist, lag hij naakt op me. Er was geen voorspel en we deden het alleen in missionarishouding, zonder condoom. Hij duwde zijn harde tong in mijn mond. Ik dacht: wat een vreselijke kusser!’

‘Zijn penis was kleiner dan gemiddeld en had een rare vorm: hij leek wel een paddenstoel. Zijn schaamhaar was van betere kwaliteit dan zijn hoofdhaar, alsof zijn balzak een vacht had. Daar lag ik dus, verveeld omdat ik geneukt werd door een man met yeti-schaamhaar en een lul zoals de paddenstoel in de game ‘Mario Kart’.’

VOS «Stormy Daniels heeft wel altijd gezegd dat Donald Trump géén misbruik van haar heeft gemaakt.»

‘Ik wilde niet om de zoveel maanden geïntimideerd worden. Ik kon niet blijven liegen, dus ik bracht de waarheid naar buiten.’ (Foto: in het programma ‘The View’ op ABC.) Beeld ABC

HEBZUCHT

Mogelijk zag ze een opportuniteit. ‘Trump beloofde me vóór de seks een rol in zijn realityshow ‘The Apprentice’. Hij belde me de volgende maanden geregeld op om te vragen hoe het met me ging en of we elkaar nog konden ontmoeten. Maar zodra duidelijk werd dat ik nooit in zijn show te zien zou zijn, verbrak ik het contact. Als ik hem niet zo vaak op tv had gezien, zou ik die avond snel vergeten zijn. Maar telkens als hij in beeld kwam, dacht ik: heb ik met die griezel seks gehad? Jakkes!’

VOS «Jarenlang bleef het voorval geheim, maar toen ze het toch wilde rondbazuinen, werd ze op een parkeerterrein bedreigd door een onbekende man.»

‘Hij boog voorover om mijn dochter in haar buggy te zien,’ vertelde Daniels in een interview op de tv-zender CBS. ‘‘Wat een mooie meid,’ zei hij. ‘Het zou zonde zijn als er iets met haar moeder zou gebeuren. Laat meneer Trump met rust.’ En hij wandelde weg. Ik stond op mijn benen te trillen.’

Toen Donald Trump aankondigde dat hij president wilde worden, begon Stormy Daniels nog meer te vrezen voor de veiligheid van haar gezin. ‘Ik was in gevaar, vertelde iedereen me. Ik zou niet de eerste zijn die plots overleed of verdween. Ook nu nog word ik overmand door angst als ik de auto start: zal ik in de lucht vliegen?’

Om zichzelf en haar dochter te beschermen aanvaardde ze in 2017 kort vóór de presidentiële inauguratie 130.000 dollar zwijggeld van Trumps toenmalige advocaat, Michael Cohen. Maar het verhaal begon een eigen leven te leiden, en Daniels moest plots verklaringen ondertekenen waarin ze ontkende dat er ooit iets was geweest tussen haar en de president. ‘Ik vond het eerst prima om mijn mond te houden,’ zei ze in het tijdschrift Rolling Stone. ‘Maar ik wilde niet om de zoveel maanden geïntimideerd worden. Ik kon niet blijven liegen, dus ik bracht de waarheid naar buiten.’

VOS «Die 90 seconden slechte seks hebben nu geleid tot de eerste strafzaak in de Amerikaanse geschiedenis tegen een oud-president. Eigenlijk heeft de zaak minder te maken met de seks dan met het zwijggeld. Trump bleek namelijk die 130.000 dollar terugbetaald te hebben aan Cohen, én die uitgave ingeboekt te hebben als juridische kosten. Dat is illegaal in de VS. Volgens de openbare aanklager heeft Trump exact hetzelfde gedaan na een affaire met Playboy-model Karen McDougal. Ook een voormalige portier in New York, die beweerde dat Trump een buitenechtelijk kind had bij één van zijn werkneemsters, kreeg 30.000 dollar. Wellicht komt de oud-president ervan af zonder veroordeling of met een lichte boete, maar dit is toch historisch. En misschien is het nog maar het begin.»

Stormy Daniels wil graag getuigen op het proces. ‘Daar ben ik niet bang voor. Ik heb niets te verbergen en ik wil iedereen vertellen wat ik weet. Ik heb Trump naakt gezien en hij kan onmogelijk enger zijn met zijn kleren aan.’

Eigenlijk had ze lange tijd geen zin om haar verhaal wereldkundig te maken, zei ze in het ABC-programma ‘The View’. ‘Voor mij was de deal met het zwijggeld een overwinning. Ik bleef uit de spotlights en kon mijn werk blijven doen. Ik zou niet voor altijd geassocieerd worden met Donald Trump, én mijn gezin zou veilig zijn. Ik had mijn verhaal al drie keer voor een miljoen dollar kunnen verkopen, dus het ging me echt niet om dat zwijggeld. Het moest gewoon voorbij zijn.’

‘Dit is echt niet plezierig, hoor. Mensen bedreigen mij en mijn gezin met de dood. Ik word achternagezeten door paparazzi en uitgescholden op sociale media. Sommige vrienden en familieleden lieten me als een baksteen vallen omdat ze achter Donald Trump staan. Mijn dochtertje is zelfs niet meer welkom op sommige verjaardagsfeestjes – zij heeft dat niet verdiend.’

VOS «Daniels mag dat allemaal beweren, maar ze verdient nu wel grof geld met haar roem. Ze heeft haar verhaal inderdaad enkele jaren stilgehouden, maar dat het zo lang niet is gelekt, zegt vooral veel over de macht van Donald Trump.»

De hele affaire heeft Stormy Daniels in ieder geval geen windeieren gelegd. Ze trok een tijdlang door het land met de slagzin ‘Make America Horny Again’, geïnspireerd op Trumps campagneslogan ‘Make America Great Again’. Ze verdiende flink aan haar boek, bracht een parfum uit, verkoopt meer films dan ooit en vraagt als stripper per act vier keer meer dan vroeger. ‘Ik ben geen engeltje. Dus inderdaad: ik verdien hier geld mee. Maar waarom zou dat niet mogen?’ vraagt ze zich af in Rolling Stone. ‘Ik moet veel advocaten betalen. En we leven toch in een kapitalistische samenleving? Dansen deed ik al, nu krijg ik er gewoon meer voor betaald. Wie zou daar nu nee tegen zeggen?’

'Telkens als Donald Trump op tv kwam, dacht ik: heb ik met die griezel seks gehad? Jakkes!' Beeld RV

TRAAGHEID

De pornofilms van Stormy Daniels zijn geen platte sekstapes, vindt journalist Matt Flegenheimer van The New York Times: de verhaallijnen zijn complex en doorspekt met slimme verwijzingen naar de politieke actualiteit. ‘Mannen bedanken me vaak,’ schrijft ze in haar boek. ‘Mijn pornofilms zijn de enige die hun vrouw met hen wil bekijken.’ Daniels leerde veel door op sets in Hollywood rond te lopen en met sterren zoals Paul Rudd, Seth Rogen en Danny McBride te spelen.

‘Ze is veeleisend op de set,’ zegt Flegenheimer. ‘Ze ontslaat mensen zonder pardon en eist dat acteurs idiote artiestennamen veranderen omdat zij niet voor lul wil staan.’ Daniels heeft veel prijzen gewonnen in de filmindustrie, maar haar honger lijkt niet te stillen. Haar droom was om schrijver, journalist of dierenarts te worden. Ze kreeg als 18-jarige aanbiedingen van enkele universiteiten, maar koos voor het geld en de vrijheid van de stripperswereld.

VOS «Stormy Daniels is ambitieus en weet wat ze wil. Wat ze doet, doet ze goed. Mensen hebben haar altijd onderschat. Ook Donald Trump.»

In 2009 stapte Stormy Daniels in de politiek. Ze stelde zich kandidaat voor de Republikeinen in Louisiana en koos als slogan ‘Screwing people honestly’ of ‘Mensen eerlijk naaien’. Ze wilde meer vrouwen in het bedrijfsleven, ijverde voor meer kinderrechten en benadrukte het belang van praten over seks om soa’s en tienerzwangerschappen te voorkomen. Ze outte zich ook als een voorstandster van het ongebreidelde kapitalisme, en beloofde dat ze uit de seksindustrie zou stappen als ze verkozen werd.

Na enkele weken trok ze gedesillusioneerd haar kandidatuur in. ‘Politiek kon niet smeriger zijn dan de porno-industrie, dacht ik. Maar het gaat in de politiek om wie je kent en om hoeveel geld je hebt. Daarom zit het Congres vol miljonairs en vind je daar geen eerlijke mensen.’ Haar tegenkandidaat raakte probleemloos verkozen.

'Stormy Daniels is intelligent, grappig en erg sterk. En ik denk dat ze Donald Trump ten val zal brengen.' (Foto: Trump met zijnadvocate Susan Necheles na zijn arrestatie vorige week.) Beeld Getty Images

GULZIGHEID

Stormy Daniels drinkt zo goed als nooit alcohol, net als Donald Trump. Ze heeft in haar jeugd gezien hoeveel drugs en alcohol kapot kunnen maken. ‘Je wilt niet weten hoeveel dronken meisjes in stripclubs hun zuurverdiende geld kwijtraken,’ zei ze die nacht in 2006 tegen hem.

Toch ging het één keer goed fout. In 2003 was Daniels, met een gebroken hart na een stukgelopen relatie, in Las Vegas voor een pornoconventie. ‘Ik dronk er een vat tequila om mijn verdriet te vergeten, terwijl ik al héél lang niet gedronken had.’ ’s Morgens werd ze wakker met méér dan een kater: ze zag foto’s van zichzelf en pornoregisseur Bart Clifford in een kapel. Ze waren nog maar twee weken aan het daten, maar waren stomdronken getrouwd. Het was haar tweede huwelijk. De twee probeerden samen te blijven, maar besloten na een jaar om in alle vriendschap uit elkaar te gaan.

WOEDE

Wie Stormy Daniels in de weg loopt, maakt zich maar beter uit de voeten: ze staat bekend als een dame met een kort lontje. Acteurs die haar instructies niet uitvoeren, vliegen eruit. En wie haar op Twitter aanvalt, verliest geheid de strijd. ‘Domme hoeren gaan naar de hel,’ tweette iemand. ‘Oef!’ antwoordde Daniels. ‘Gelukkig ben ik een slimme hoer.’

VOS «Stormy Daniels is een dragon slayer, een drakendoder. Haar roepnaam in haar beveiligingsteam is Daenerys, naar de onbevreesde koningin uit de serie ‘Game of Thrones’. Die bijnaam past haar als gegoten. Ze heeft te veel meegemaakt om nog onder de indruk te zijn. Trump noemt haar steevast Paardenkop op Twitter, maar zijn getier doet haar níéts.»

HUMO Zij noemt Donald Trump op Twitter ‘Tiny’ of ‘Piepklein’, een verwijzing naar zijn lid.

VOS «Zijn aanhang noemt haar de hele dag door ‘hoer’, maar dat heeft ze al tienduizend keer gehoord in striptenten.»

Stormy Daniels leerde zich tijdens haar jeugd ook fysiek te verdedigen. Op haar 12de kneep een klasgenoot in haar achterste. ‘Ik ontplofte,’ herinnert ze zich. ‘Plots voelde ik al de opgekropte woede van de verkrachtingen en het misbruik. Ik gooide die jongen op de grond en ranselde hem af, terwijl de andere kinderen toekeken. ‘Dat. Is. Niet. Oké,’ schreeuwde ik.’

In juli 2009 werd ze gearresteerd wegens huiselijk geweld tegen haar echtgenoot. Toen bleek dat hij enkele facturen niet had betaald, gooide ze met bloempotten en hun trouwalbum, en gaf ze hem enkele rake klappen.

Op haar evenementen deelt Stormy Daniels blauwe rubberen armbandjes uit, waarop te lezen staat: ‘Standing up to bullies is kind of my thing’, of ‘Opkomen tegen pestkoppen is mijn ding’. ‘Níémand geloofde me toen ik destijds vertelde dat ik verkracht was, waardoor ik mijn trauma jarenlang heb opgekropt en mijn verkrachter nooit een dag in de cel gezeten heeft. Dát wil ik veranderen.’

Daarom vecht ze nu ook tegen Donald Trump en zijn team. De advocaten van de oud-president dreigden met miljoenenclaims als ze ook maar één woord zou zeggen over die avond in 2006, maar Daniels lekte alles live op televisie. In ‘The View’ op de tv-zender ABC zei ze: ‘Ik ben het beu om bedreigd te worden. Ik ben klaar met bullies.’ In Vogue voegde ze daaraan toe: ‘Ik wil gerechtigheid. Trump komt al z’n hele leven met alles weg. Dat moet nu eindigen.’

VOS «Stormy Daniels heeft niets te verliezen, en dat maakt haar zo gevaarlijk. Net als Donald Trump speelt ze niet volgens de regels.

»Tegen Trump lopen nog andere onderzoeken: pogingen om de verkiezingsresultaten van 2020 te wijzigen, de bestorming van het Capitool, het achterhouden van geheime overheidsdocumenten… Die dossiers wegen zwaarder dan deze zaak, maar er zijn nog geen aanklachten geformuleerd. Eén stripper slaagde daar wel in: Stormy Daniels. Amerikaanser wordt het niet.»

‘Ik ben geen engeltje. Dus inderdaad: ik verdien hier geld mee. Maar waarom zou dat niet mogen? Ik moet veel advocaten betalen.’ (Foto: op weg naar een hoorzitting over het zwijggeld van Donald Trump.) Beeld Getty Images

ONKUISHEID

Stormy Daniels had snel door dat ze haar lichaam kon gebruiken om op te klimmen. In 1999 liet ze haar borsten vergroten, maar de chirurg maakte ze veel groter dan ze had gevraagd. ‘Toen ik wakker werd, deed ik het bijna in mijn broek. Ik schold de chirurg de huid vol, maar hij haalde zijn schouders op en zei: ‘Ik heb ze gevuld tot ik ze goed vond. Iedereen komt toch terug voor een tweede vergroting, en ik wil je niet nog eens opensnijden.’ Ze vergaf het hem, want ze kreeg plots veel meer fooien in de stripclub. ‘Vandaag heb ik een kast vol Beste Borsten-trofeeën. En elke keer bedank ik die chirurg. Ik hou zoveel van mijn borsten dat ik ze namen heb gegeven: Thunder en Lightning.’

Toen ze in de porno-industrie rolde, blondeerde ze haar haar. ‘Hoe blonder ik werd, hoe meer werk ik kreeg. Het is ongelofelijk wat blond haar en grote borsten voor je doen in Amerika: iedereen denkt dat je stom bent, maar wil je wel verdomd graag in de buurt.’

Ondanks al haar ervaring in de seksindustrie vertelt Stormy Daniels soms over hoe naïef ze is in de échte wereld. Ze schrok zich een bult toen ze de verhalen hoorde van Glendon Crain, haar derde echtgenoot, die als drummer van de band Hollywood Undead vaak in contact kwam met groupies. ‘Alles wat ik over seks wist, had ik geleerd van mijn werk in de pornowereld. Ik wist niet eens hoe ik een onenightstand moest hebben. Ik kon me niet voorstellen dat ik in een bar naar iemand toe zou gaan en vragen: ‘Mag ik je een blowjob geven?’ In een pornofilm, oké, maar in het échte leven? Ik kon er met mijn hoofd niet bij en dat kan ik nog altijd niet.’

Porno blijft wel haar grote passie. ‘Maar als je van porno houdt, moet je wegblijven van de set. Het is niet smerig of vernederend, maar juist héél professioneel. Porno heeft niets te maken met de spontaniteit van echte seks. Iedereen doet gewoon zijn job. Tussen de takes door, soms terwijl je nog met een dildo in iemands lijf zit, praat je met je collega’s over het weer of over de plannen voor het weekend. Echte seks gaat over wat goed voelt, seks voor de camera gaat over wat er goed uitziet.’

Voor Daniels heeft seks in haar films niets met overspel te maken. Toen ze met Glendon Crain overwoog een kindje te maken, stelde ze één voorwaarde: hij moest eerst in pornofilms acteren. Zo kon haar carrière niet tegen haar gebruikt worden, als het ooit tot een strijd om het hoederecht kwam. Ze leerde hem de stiel tijdens scènes met hun tweetjes. ‘Zo, ik ben mijn afspraak nagekomen,’ zei haar man. ‘Ik heb porno gemaakt.’ ‘Nee,’ antwoordde ze, ‘je moet óók andere vrouwen neuken, en ik zal dat regisseren.’

Toen de relatie in 2018 op de klippen liep – een gevolg van de mediastorm over het Trump-schandaal – bleek haar plannetje te werken: ze zien hun kind nu even vaak.

Haar dochtertje is van het meeste op de hoogte. ‘Ze weet dat ik schrijf, regisseer en in films speel, maar ze is te jong om te weten wat seks is,’ zei ze in 2018, toen haar dochtertje 7 was. ‘Ze weet dat haar moeder films maakt die alleen voor grote mensen zijn, net zoals sommige horrorfilms. Als ze ouder is en we het grote seksgesprek hebben, zal het daarna over mijn werk gaan. Ik maak me meer zorgen over haar reactie als ze hoort dat de Kerstman niet bestaat.’