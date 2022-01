Stromae verrast met nieuwe single, live in het Franse tv-journaal

Tijdens een interview in het journaal van de Franse televisiezender TF1 heeft Stromae op verrassende wijze de tweede single van zijn nieuwe album ‘Multitude’ bekendgemaakt.

Midden in het gesprek, waarin hij het onder andere over zijn lange afwezigheid in de muziekwereld had, begon hij ineens het nummer te zingen. ‘L’enfer’ zal dus ook te horen zijn op het album, dat verschijnt op 4 maart. De zanger gaat ook weer touren. Zijn eerste drie shows zijn gepland in Brussel op 22 februari, in Parijs op 24 februari en in Amsterdam op 27 februari. Die waren meteen uitverkocht. Op 19 juni speelt hij ook op Werchter Boutique en hij keert nog terug naar Paleis 12 in Brussel op 15, 16 en 17 maart 2023.