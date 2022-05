Studente was pas na acht pogingen verlost van schurft: ‘Het ergste is de slapeloosheid. Ik krabde mezelf elke nacht wakker’

Vergeet corona, de nieuwe pandemie die ons land overspoeld is schurft. De jeukende beestjes rukken momenteel op in Antwerpen en wie er vanaf probeert te komen staat voor een grote uitdaging: apothekers zitten stilaan door hun voorraad zalf heen. Dat is problematisch, want schurft staat erom bekend moeilijk te zijn om te verdrijven. De Nederlandse studente Eline (23) deed al acht pogingen om van de ziekte af te raken.

‘Op een avond logeerde ik bij mijn vriend en had ik zoveel jeuk dat ik er bijna niet van sliep’ vertelt studente Eline (23) uit Delft.

ELINE «Toen ik hem dat in de ochtend vertelde, antwoordde hij met ‘ik ook’. Op dat moment wist ik, er is iets aan de hand.»

De huisarts oordeelde: schurft.

Eline is niet de enige. Uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) blijkt dat er een flinke stijging is van het aantal mensen dat vanwege schurft de huisarts bezoekt. Ook in Vlaanderen is het beestje aan een opmars bezig. De eerste grote uitbraken werden enkele maanden geleden in Oost- en West-Vlaanderen gemeld en nu stijgt neemt het aantal meldingen in Antwerpen ook snel.

Inmiddels is Eline bijna drie maanden verder en heeft ze al zeven vergeefse pogingen om ervan af te komen achter de rug.

ELINE «Het ergste is de slapeloosheid. Ik word elke nacht wakker omdat ik mezelf aan het krabben ben. Omdat ik overdag zo moe was, heb ik uiteindelijk slaappillen gekregen. Maar die waren zo sterk dat ik te duf werd om nog te kunnen studeren. Je wordt helemaal gek.»

De schurftmijt graaft gangetjes in de huid en legt daar eitjes. Beeld ANP

Op zestig graden de wasmachine in

Van schurft afkomen is een heel gedoe. Je dient het hele lichaam in te smeren met permetrinecrème. Als die niet aanslaat zijn er ook pillen. Na zeven tot veertien dagen moet de behandeling herhaald worden. Alle kleren en beddengoed moeten op zestig graden de wasmachine in. Kleding waarbij dat niet kan, moet minstens drie dagen in een afgesloten zak en kan daarna op dertig graden gewassen worden.

Alle mogelijk besmette mensen of huisgenoten (ook die zonder klachten) moeten zichzelf een keer behandelen en hun spullen wassen. Als er iets fout gaat in de reeks aan stappen, blijft de schurft zitten.

ELINE «Alle handelingen vergen zo veel precisie. Als het mislukt, weet je niet wat je niet goed doet. Ik volg alle regels maar nog steeds heb ik er al drie maanden last van. Ik ben inmiddels al 200 euro kwijt aan crèmes en pillen.»

Hoewel de gemiddelde student niet meer opkijkt van schurft, rust er toch een taboe op de huidaandoening. Dat is ook de reden waarom Eline alleen met haar voornaam in de krant wil.

ELINE «Ik heb het heel lang niet tegen mijn vrienden verteld, je schaamt je ervoor. Toch probeer ik het wel te delen want je wenst het niemand toe, net zoals bij een soa.»

Eline probeert nu hopelijk voor de laatste keer van de schurft af te komen.

ELINE «Ik heb me behandeld in mijn studentenhuis en ga nu op vakantie. Dan neem ik alleen schone kleren mee die bij mijn ouders liggen. Dit is mijn laatste hoop, hierna ga ik naar de dermatoloog.»

De achternaam van Eline is bekend bij de redactie.

Wat is schurft? Schurft of scabiës is een besmettelijke huidziekte die ontstaat door de schurftmijt. Dit is een klein beestje dat met het blote oog niet te zien is. De mijt graaft gangetjes in de huid en legt daar eitjes. Schurft geeft vervelende jeuk die steeds erger wordt. De gangetjes zijn te herkennen aan rode streepjes. Ook ontstaan er soms blaasjes of rode bultjes. Schurft wordt meestal overgedragen via huidcontact met iemand die besmet is, of gezamenlijk gebruik van bed of kleding. Klachten ontstaan na twee tot zes weken nadat de mijten op de huid komen.

(Trouw)