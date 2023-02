Sylvia Van Driessche: ‘Jelle en ik zaten op ons 25ste vaak al uren met elkaar te praten in het jeugdhuis’

‘Fuck Disney!’ Sylvia Van Driessche (46), al 22 jaar samen met televisiemaker Jelle De Beule, krijgt op Valentijn liever een goeie grap dan een regen van rozenblaadjes cadeau. Ze schreef de youngadultroman waarop ‘Liefdestips aan mezelf’ gebaseerd is.

HUMO Zowel het boek als de reeks laat zien hoe overweldigend de dingen zijn voor wie geen kind meer is, maar ook nog geen volwassene. Wat kan het toch hard regenen op het hoofd van een 17-jarige.

SYLVIA VAN DRIESSCHE (knikt) «Je hebt geen idee van wat je in hemelsnaam overkomt. Ik vind dat er op de middelbare school een vak zou moeten zijn dat tieners de basisbeginselen van de psychologie aanreikt. Wat gebeurt in je hersenen wanneer je verliefd wordt? Waarom vertonen mensen soms onvoorspelbaar gedrag? Hoe navigeer je door het sociale verkeer zonder je voortdurend te schrammen? Nu leer je daar nauwelijks wat over op school.

»Ik was in mijn tienerjaren een bedeesde toeschouwer. Ik had vriendinnen die het spel speelden – die jongens versierden, echte relaties kregen. Maar mij kostte het veel moeite om de deur naar die wereld te vinden.»

HUMO Dat verbaast me: je lijkt me net het doortastende type.

VAN DRIESSCHE «Ik doorgrondde de finesses van het spel niet, geloof ik. Was ik geïnteresseerd in een jongen, dan klapte ik dicht en trok ik me terug in mezelf.

»Ik voel geen heimwee naar die tijd. In je tienerjaren is er de opwinding van al die eerste keren, dat wel – en die intensiteit zal zich later nooit meer herhalen. Maar toch: ik voelde me vooral ellendig. Ik vind het ook confronterend om mijn dagboeken van toen te herlezen. Je bent zo náákt op die leeftijd: alles is nieuw, en je hebt nog niet leren relativeren.»

HUMO Wat zou de vrouw van nu het meisje van toen adviseren?

VAN DRIESSCHE «Kijk naar het dierenrijk! De vrouwtjesleeuw schenkt de mannetjesleeuw wat aandacht, gaat een beetje koket snuffelen, en loopt dan op het juiste moment weer weg – waarna hij haar achternakomt. Zo werkt het, geloof ik. Met die nuance dat de genderrollen bij mensen niet zo vastgeschroefd hoeven te zitten. Flirten is een spel van nuances. Je geeft iets prijs, maar niet te veel. Je nadert, maar niet te haastig. Je moet een evenwicht zoeken, en precies dat vond ik zo moeilijk.»

HUMO Koesterde je als tiener een verheven, hoogromantisch beeld van de liefde?

VAN DRIESSCHE «O, nee. Ik ben altijd heel nuchter geweest, en ik zat ook toen al niet te wachten op een partner die duizend rozenblaadjes over m’n bedsprei zou uitstrooien. (Huivert) Het is misschien wel mijn belangrijkste tip: fuck Disney. Als je op dát soort liefde – die van de grote gebaren en het eeuwig flakkerende vuur – zit te wachten, zul je ontgoocheld worden. Neen, niets voor mij. Ik ben heel passioneel, maar absoluut niet romantisch.

»Liefde is ook: het zaakje goed runnen. Ik interviewde ooit een time manager, en zij vertelde me dat je een relatie moet zien als een bedrijf, zeker zodra er kinderen zijn. Want zonder plan, zonder heldere afspraken, installeer je je eigen ergernis en vermoeidheid. Hoe steriel het misschien ook klinkt: het is beter om geregeld een vergadering te beleggen met je partner dan om erop los te improviseren. Een aanzienlijk deel van het leven is nu eenmaal praktische zooi, en dus pak je die maar beter zo efficiënt mogelijk aan.»

HUMO Ik vermoed dat tieners dat geen héél opwindend toekomstperspectief zullen vinden.

VAN DRIESSCHE «Je stelt je iets anders voor bij volwassen zijn, hè. Ik verwachtte indertijd veel van de grote ijkpunten. Op m’n 18de verjaardag zou ik de kleine voor de grote wereld ruilen! Maar er veranderde helemaal niets. Op m’n 21ste dan! Opnieuw: ik voelde me nog altijd een meisje, en geen vrouw. Ik zat te wachten op een bundel inzichten die plots, overnight, zou komen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is iets dat ik onze kinderen probeer mee te geven: misschien bestaat volwassenheid wel helemaal niet. Kijk naar het nieuws, kijk gewoon eens om je heen: we blijven kleuters, maar dan met duurdere woorden.»

HUMO Wil je jezelf herkennen in een partner? Of zoek je net een onbekende wereld?

VAN DRIESSCHE «Het eerste. Ik geloof niet in tegenpolen die elkaar aantrekken. Je kunt verliefd worden op een knappe voetballer, ja, maar als je zelf niets met sport hebt, sta je daar een half leven langs een strook gras waar je partner iets beleeft wat hem helemaal bepaalt, maar waar jij niets van begrijpt. Nee, ik vond het net fijn dat Jelle zo geïnteresseerd is in geschiedenis, want dat ben ik zelf ook. En dat er wat te lachen valt met hem in de buurt. Want looks kunnen verwelken, en een dure auto is ook maar een dure auto. Maar wie je bent en wat je begeestert, dat blijft. Jelle en ik plukken daar nu de vruchten van. Onze gemeenschappelijke basis – de gedeelde interesses, die hang naar humor, onze kijk op het leven – is groot. Dat zorgt ervoor dat we niet voortdurend op zoek moeten naar elkaar. (Denkt na) Ik ben er mezelf dankbaar voor dat ik dat allemaal óók al zo zag op m’n 25ste. Jelle en ik zaten toen vaak uren met elkaar te praten in het jeugdhuis. Ik geloof dat ze ons daar heel ernstig vonden (lacht).»

HUMO Wat apprecieer je in jezelf als partner?

VAN DRIESSCHE «Dat ik Jelle gewoon Jelle laat zijn, en niet de behoefte voel om hem te corrigeren. Dat had ik me al heel vroeg voorgenomen: ik zou nooit een politieagent worden. Autonomie is belangrijk in een relatie. Ik ga soms op reis met vriendinnen, zónder onze partners. Sommige mensen vinden dat vreemd. Maar je kunt toch niet verwachten van een partner dat hij je hele palet aan behoeftes vervult? Jelle hoeft niet alle belangrijke rollen in mijn leven te spelen. (Denkt na) Ik geloof ook dat het goed is dat je niet helemaal samensmelt met je partner. Je wilt toch dat de ander je af en toe nog eens verbaast? Dat je iets in een ander licht ziet dankzij je lief? Dat lukt niet als je je persoonlijkheid hebt uitgegomd, en niet meer jezelf maar die relatie bent.»

HUMO Wanneer ben je zeker van de liefde? Wanneer weet je: ik ben thuis?

VAN DRIESSCHE (schudt het hoofd) «Zekerheid bestaat niet in het leven. Ik hoor mensen soms luidop dromen over een professioneel avontuur, om vervolgens toch maar bij die vaste baan te blijven. Want ja: zekerheid! Maar die vaste baan is even onzeker als zo’n avontuur. Je kunt dertig jaar in dienst zijn, en op een ochtend met een koele mededeling ontslagen worden. Dat geldt ook voor de liefde: zeker ben je nooit. De hemel kan op elk moment op je kop vallen.»

HUMO Treft Jelle je vaak in gedachten verzonken aan, mijmerend over al die andere levens die je had kunnen leiden?

VAN DRIESSCHE «Nooit. Ook daarin zijn we hetzelfde: het lijkt ons vooral vermoeiend, dat eeuwige verlangen naar groter en mooier. Wat zou dat dan ook zijn? Jelle en ik zijn nu 22 jaar met elkaar verknoopt: het wordt steeds moeilijker om daarmee te concurreren. Nee, er schuilt een opwindend genoegen in heel, heel tevreden zijn met wat er is.»