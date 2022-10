‘Te veel stress is slecht, maar te weinig ook’: uw hoofd ontrafeld met de hulp van negen experts

Prachtig en erotiserend, die kathedraal van uw lichaam, maar wat heeft u eraan zonder een goeie kop erop? Van al onze lichaamsdelen zijn onze hersenen het belangrijkste. Het menselijke brein is het meest complexe systeem in het universum, waarvan we veel mysteries misschien nooit zullen ontsluieren. Maar dankzij Humo tellen uw hersenen toch al een paar geheimen minder. Negen experten kijken in uw hoofd met de beste artikels over brein en psyche.

Neurochirurg Veerle Visser-Vandewalle: ‘Elk glas alcohol doodt duizenden hersencellen’

Neurochirurg Veerle Visser-Vandewalle vertelt u alles wat u moet weten over uw elektrisch vonkende grijze massa. ‘Een groter brein betekent niet dat iemand slimmer is. Het gaat vooral om de verbindingen.’

Rika Ponnet en Dirk De Wachter over de liefde: ‘Het is absurd te denken dat er maar één iemand de ware is’

Bestaat levenslange liefde wel? Humo sprak met drie getaande experten over de liefde met de lange adem. ‘Tegen mensen met een slechte relatie zeggen dat ze meer moeten praten, is als ‘Word eens vrolijk’ zeggen tegen iemand met een depressie.’

Een burn-out bestaat niet volgens deze stressprofessor: ‘Maar mensen die de diagnose krijgen, zijn geen aanstellers’

Een burn-out bestaat niet, zegt psychiater en stress-onderzoeker Christiaan Vinkers. Maar dat te veel stress leidt tot vermoeidheid, slaapklachten, somberheid, hartproblemen en pijnklachten, is evident. ‘Te veel stress is slecht, maar te weinig ook.’

‘Als je je fantasieën in bed kunt beleven, heb je minder ruzie met je buur of je baas’

Ariane Bazan, hoogleraar klinische psychologie (ULB en Université de Lorraine) en overtuigd psychoanalytica, over ons erotische leven: ‘De gewelddadigste fantasieën heb ik van vrouwen gehoord, niet van mannen.’

‘Je kunt leren omgaan met migraine, maar je kunt niet genezen: je genen zijn wat ze zijn’

Migraine is een vaak onderschatte aandoening waar meer dan één op de tien Belgen geregeld last van heeft. Wondermiddelen zijn er niet: patiënten moeten zich doorgaans behelpen met een cocktail van medicijnen en therapieën, tot piercings toe. Professor Koen Pameleire: ‘Zelfs als je ontspannen met een boek onder een palmboom zit kun je migraine krijgen.’

Beeld Erik Smits

‘De komende decennia zullen we spreken over de covidgeneratie’

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren, geboren Gentenaar maar al decennia het boegbeeld van de Nederlandse kinderpsychiatrie, over de gevolgen van de pandemie voor onze jeugd: ‘Het hersendeel dat de impulsen regelt, is bij pubers nog niet volgroeid. Normaal zorgt die impulsiviteit ervoor dat je veel leert, maar als je omgeving niet optimaal is en je in het nauw wordt gedreven, kun je gefrustreerd raken in je ontwikkeling en in de problemen komen.’

‘Alles wat de moderne mens ooit heeft bedacht en uitgevonden, is wellicht te danken aan autisme’

In zijn boek ‘De patroonzoekers’ stelt de Britse autisme-expert Simon Baron-Cohen zelfs dat onze voorouders met autisme de afgelopen 100.000 jaar een cruciale rol hebben gespeeld bij de menselijke vooruitgang. Onze hele samenleving zou er dus baat bij hebben als we in de toekomst wat beter met hen zouden omgaan. ‘Als een autistische werknemer niet samen wil lunchen of een noise-cancelling koptelefoon wil dragen moeten we daaraan tegemoet komen.’

‘Twee keer per jaar verlies ik een patiënt aan een eetstoornis. Vaak jonge mensen’

In de onvolprezen Play4-reeks ‘Topdokters’ spreekt professor Elske Vrieze over de gevechten die ze jonge meisjes ziet leveren om niet ten onder te gaan: ‘Ja, we kunnen onze hersenen leren genieten.’

‘De mentale voordelen van de pandemie wegen duidelijk op tegen de nadelen ervan’

‘Ik heb het moeilijk gehad tijdens de lockdown, maar later besefte ik wat voor een fantastisch experiment dit is.’ Doctor in de psychologie Elke Geraerts was een verrassende stem in de stroom van onheilsberichten over de coronapandemie. Ze pleit voor een ‘mentale reset’: ‘We leefden al jaren op een manier die ons brein niet aankon.’