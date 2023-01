Teddy Hobbs (4) leerde zichzelf lezen toen hij amper 2 jaar oud was en is jongste Mensa-lid ooit

Teddy Hobbs (4), een Britse kleuter, leerde zichzelf lezen toen hij amper 2 jaar oud was. Inmiddels kan hij tot honderd tellen in zeven talen en behoort de kleuter tot de slimste twee procent leeftijdsgenoten ter wereld.

Teddy leerde zichzelf op tweejarige leeftijd lezen door televisie te kijken en met zijn tablet te spelen. Opvallend: zijn ouders hadden niks in de gaten. Een paar maanden later las hij een boek voor aan zijn ouders, en daarna begon hij tafels uit zijn hoofd te leren. Inmiddels kan hij tot honderd tellen in zeven talen, waaronder Welsh, Frans, Spaans, Duits en Engels.

Hij maakt zich ook het Mandarijn machtig. ‘Ik herkende de klanken niet en vroeg hem wat hij aan het doen was’, vertelde Teddy’s moeder Beth aan Britse media. ‘‘O mama’, zei hij, ‘ik tel in het Mandarijn.’’

Mensa-lid

Hij was 3 jaar en 8 maanden oud toen hij het jongste Britse Mensa-lid ooit werd. Voor lidmaatschap van de eliteclub van zeer intelligente mensen, moest Teddy behoren tot de slimste 2 procent. Volgens IQ-testen behoort Teddy tot de slimste 0,5 procent mensen in zijn leeftijdscategorie. ‘We werden van onze sokken geblazen’, zegt moeder Beth in de Britse krant ‘The Guardian’. Ze probeert haar zoontje een zo normaal mogelijke jeugd te bieden. ‘Hij begint nu uit te vogelen dat zijn vriendjes nog niet kunnen lezen en hij snapt niet hoe dat precies zit.’

Beeld Beth Hobbs / SWNS

Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie en gespecialiseerd in het tienerbrein, spreekt liever niet van ‘hoogbegaafdheid’ maar van ‘hoogpresterend’. ‘Bij hoogbegaafd is het net alsof kinderen een extra hersenkwab kunnen hebben. Dat is niet zo.’ En bovendien is het onzeker hoe een kind van 4 jaar zich ontwikkelt. ‘Sommige kinderen worden rijp geboren, en hebben ouders die hen stimuleren vanaf de eerste week. Bij zulke kinderen staan alle seinen van de ontwikkeling op groen; zo’n kind kan al vroeg, heel ver zijn. Maar het is de vraag of dat op hun 12de of 16de nog zo is. Daarom moet het kind zich voldoende breed kunnen ontwikkelen. Ouders doen er goed aan om hun kind niet alleen te stimuleren in de richting waarin het al excelleert, maar juist ook de ontwikkeling van andere vaardigheden te stimuleren.’

Jolles zag meerdere kinderen als Teddy. ‘Ik stel ouders altijd de vraag: wat wil je voor je kind? Sommige ouders zeggen dat hun kind geniaal is, en dat moet blijven. Maar dan zeg ik altijd dat bij veel zogenoemde hoogbegaafde kinderen zich ook vaak sociale en emotionele problemen kunnen voordoen. Als je op je 8ste ver voorop loopt, snap je je vriendjes misschien niet, en zij jou niet. Een kind loopt het risico zich geïsoleerd te ontwikkelen.’

Teddy is pas vier jaar, maar leest al de boeken van Harry Potter. Beeld Beth Hobbs / SWNS

Hutten bouwen

Dus als hij een verhaal hoort over een 4-jarig kind dat als hoogbegaafd wordt gezien, gaat een belletje af: ‘Ik zeg altijd ‘let op dat het kind niet te eenzijdig ontwikkelt’. Het is belangrijk dat een kind zich ook fysiek en sociaal ontwikkelt, dat het met andere kinderen gaat spelen. Sociaal spel is belangrijk voor de ontwikkeling van de brede vaardigheden die je de rest van je leven nodig hebt. Vaardigheden op gebied van taal, van ruimtelijk denken en inzichten in de ander, in mensen, in de samenleving. Het is zaak om te spelen, in de tuin te ravotten, hutten te bouwen.’

In ‘The Guardian’ zegt de moeder van Teddy dat te begrijpen: ‘Gelukkig zegt hij ook dat vriendjes sneller kunnen rennen dan hij. We hebben allemaal zo onze talenten. Alles wat we wensen voor Teddy is dat hij een goed en gelukkig persoon is. De wens van alle ouders.’