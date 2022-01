Telewerk volledig verplicht en minder mensen op het openbaar vervoer: dit vragen de experten van het Overlegcomité

De experts van de wetenschappelijke raad GEMS pleiten in een nieuw advies voor contactbubbels en volledig telewerk, om zo de oprukkende omikrongolf het hoofd te bieden. Daarnaast willen ze minder mensen op het openbaar vervoer.

Morgen komt het Overlegcomité opnieuw samen. De regeringen van het land zullen zich dan buigen over de huidige maatregelen. De vraag is of die volstaan nu de omikronvariant de besmettingscijfers pijlsnel de lucht in jaagt. De GEMS-experts vrezen alvast van niet, ook al is er nog erg veel onduidelijkheid over de impact van omikron op bijvoorbeeld de ziekenhuizen. Een lockdown zoals in Nederland is volgens hen weliswaar niet aan de orde.

De adviesraad onder leiding van infectiologe Erika Vlieghe grijpt in haar advies aan het Overlegcomité terug naar recepten die enkele weken terug ook al voorgesteld waren. Zoals een terugkeer van de contactbubbels: ieder huishouden zou best niet meer dan twee of drie extra contacten hebben. Op die manier wordt de verspreiding van het virus afgeremd.

Dit is wat de GEMS op tafel legt:

• Telewerk zou volledig verplicht moeten worden. Er zou dus geen sprake meer zijn van een wekelijkse terugkomdag. Waar telewerk niet mogelijk is, moet het werk georganiseerd worden in aparte groepen die niet gemengd worden.

• Op het openbaar vervoer zou de capaciteit gehalveerd moeten worden. Ook zou er beter geventileerd moeten worden.

• FFP-2 mondmaskers zouden moeten aangeraden worden voor de medisch meest kwetsbaren.

• Daarnaast benadrukt de GEMS in het advies dat de geldende maatregelen vooral volgehouden moeten worden om de omikrongolf in te perken. Het beperken van sociale contacten is daarbij erg van belang. De sociale contacten zouden per huishouden beperkt moeten worden tot twee à drie personen.

Het advies van de GEMS gaat nu naar coronacommissaris Pedro Facon, die op basis daarvan een eigen advies formuleert voor de federale regering. Die komt vandaag nog samen om het Overlegcomité van morgenochtend, met daarin de topministers uit alle regeringen van ons land, voor te bereiden.

Het is maar de vraag of de politiek in zal gaan op gevoelige voorstellen als contactbubbels en extra telewerk. De voorbije dagen klonk het in de Wetstraat al dat het Overlegcomité niet van plan is zwaar te morrelen aan de bestaande maatregelen. Daarvoor is de onzekerheid te groot, in twee richtingen. Omikron is immers veel besmettelijker dan de oudere delta-variant, waardoor de besmettingen in ijltempo toenemen. Maar internationaal zijn er steeds meer aanwijzingen dat die besmettingen tot veel minder ziektelast leiden dan bij delta, en dat de ziekenhuizen niet meteen het ergste moeten vrezen.

De scholen staan alvast wel op de agenda van het Overlegcomité. Wellicht zullen de ministers daar het akkoord bevestigen dat eerder vandaag al gevonden werd. De scholen kunnen dan maandag herstarten zoals gepland, met mondmaskers vanaf zes jaar. In de basisscholen zullen klassen pas bij vier in plaats van twee besmettingen in quarantaine moeten.

(DM)