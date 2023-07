Tennislegendes Chris Evert en Martina Navratilova : ‘Zonder elkaar waren we wellicht allebei kopje-onder gegaan’

Gravel, gras of hardcourt: geen ondergrond waarop Chris Evert (68) en Martina Navratilova (66) elkaar níét strijdlustig in de ogen hebben gekeken. Op het veld waren de koninginnen van het damestennis in de jaren 70 en 80 elkaars grootste rivalen, maar tussen de felbevochten driesetters en de zinderende grandslamfinales door bloeide gaandeweg een onverbrekelijke vriendschap op. Vandaag staan ze schouder aan schouder in hun gevecht tegen een gemeenschappelijke vijand: kanker. ‘We zijn er voor elkaar, no matter what.’

Tussen 1973 en 1989 stonden ze liefst tachtig keer tegenover elkaar, waarvan zestig keer in een toernooifinale. Aan de ene kant van het net: Chris Evert, het lieftallige Amerikaanse meisje met lintjes in het haar dat met bedrieglijk gemak knoertharde fore- en backhands uit beide polsen schudde. Aan de andere kant: Martina Navratilova, de Tsjechische houwdegen die als een gevechtstank over het veld én over haar tegenstanders denderde. Aanvankelijk trok de koelbloedige Evert in het gros van de duels aan het langste eind, maar na verloop van tijd bezweek ze steeds vaker onder het ongenadige beukwerk van de ontketende Navratilova. Toen wedstrijd na wedstrijd duidelijker werd dat de almachtige Evert de nummer 1-positie op de wereldranglijst aan haar zou kwijtraken, sloeg hun prille vriendschap om in bittere vijandigheid.

Van de tandenknarsende rivaliteit tussen de twee tennislegendes is ruim drie decennia na hun pensioen niets meer te merken. Evert en Navratilova blikken met zichtbare affectie terug op een vriendschap die in de loop van een halve eeuw tal van stormen heeft doorstaan, maar die vandaag sterker is dan ooit. Toen Evert in januari 2022 met de diagnose van eierstokkanker werd geconfronteerd, kon ze meer dan ooit op de onvoorwaardelijke steun van haar voormalige rivale rekenen. Niet veel later kreeg Navratilova op haar beurt een mokerslag te verwerken: in december van hetzelfde jaar werden bij haar keel- en borstkanker vastgesteld.

MARTINA NAVRATILOVA «En toen was jij er voor mij, Chris. Ik wil niet te sentimenteel klinken, maar ik heb het gevoel dat die rotte kanker ons nóg dichter bij elkaar heeft gebracht.»

CHRIS EVERT «Jij was mijn reddingsboei en ik de jouwe. Van alle watertjes die we samen hebben doorzwommen, was dit zonder enige twijfel het woeligste. Zonder elkaar waren we wellicht allebei kopje-onder ­gegaan.»

– Hoe gaat het vandaag met jullie?

NAVRATILOVA «Ik heb net mijn laatste sessie achter de rug van wat een verschrikkelijk uitputtende behandeling is geweest. Ik kan je verzekeren: de combinatie van chemo- en bestralingstherapie is géén pretje. Ik ben bijna 15 kilo kwijt omdat ik wekenlang geen hap door m’n keel kon krijgen zonder te vergaan van de pijn – en ook door alle rommel die ze in mijn lijf hebben gepompt, natuurlijk. Maar kijk, het heeft geholpen. De dokters hebben me officieel kankervrij verklaard.»

EVERT «Ik moet binnenkort een laatste keer onder het mes voor een borstreconstructie, en dan is alles eindelijk achter de rug. De oncoloog vertelde me dat de kanker met 90 procent zekerheid definitief is verslagen. ‘Net zo spectaculair als je winstpercentage toen je nog tenniste,’ zei hij glunderend. Allemaal goed en wel, maar ik ben er niet helemaal gerust op. 90 procent is geen 100, hè.»

– Waarom hebt u uw borsten ­laten amputeren?

EVERT «Uit voorzorg: ik heb een afwijking in het BRCA1-­gen die onder meer eierstok- en borstkanker kan veroorzaken. Het is de zoveelste operatie in een lange rij, maar ik wil geen enkel risico nemen. Mijn zus ­Jeanne had ­dezelfde afwijking, maar de dokters hebben die pas ontdekt toen het al te laat was: ze is in 2020 gestorven aan eierstokkanker.»

HET TELEFOONTJE

NAVRATILOVA «Het is misschien raar om te zeggen, maar in zekere zin heeft Jeannes ziekte jou gered, Chris.»

EVERT (knikt) «In december 2021, bijna twee jaar na haar dood, kreeg ik telefoon van het ziekenhuis waar ze zich had laten behandelen: er waren nieuwe tests uitgevoerd op haar genetisch materiaal, en die hadden uitgewezen dat er mogelijk een erfelijke aandoening in het spel was. Ik moest zo snel mogelijk langskomen voor een bloed- en plasma-afname. En jawel, hoor: ik was positief. ‘Mevrouw Evert, uw baarmoeder moet er onmiddellijk uit,’ zei de dokter. Ik ben naar buiten gegaan en heb onmiddellijk naar Martina gebeld.»

NAVRATILOVA «O, dat telefoontje herinner ik me nog heel goed. Ik was er helemaal ondersteboven van. Maar jij bleef zo ontzettend rustig, Chris! ‘Maak je geen zorgen, het is maar een preventieve ingreep,’ suste je. Toch had ik ­met­een een slecht voorgevoel. Ik moest de hele tijd denken aan hoe het met Jeanne was afgelopen.»

EVERT «Je voorgevoel was jammer genoeg terecht. Na de operatie volgde het loodzware verdict: kanker in de eierstokken. Gelukkig had ik me tijdig laten testen, want er was nog geen sprake van uitzaaiingen. Als ik drie maanden langer had gewacht, had ik het wellicht niet kunnen navertellen.»

– U had niets gevoeld? Geen pijntjes of ongemakken?

EVERT «Helemaal niets. Ik trainde zelfs nog elke dag! Die diagnose was een keiharde wake-upcall. Als topsporter heb ik jarenlang zo maniakaal zorg gedragen voor mijn lichaam dat ik me op den duur onsterfelijk waande. En plots lag ik daar in dat ziekenhuisbed, angstig en weerloos, gevloerd door een tumor waarvan ik niet eens wist dat ik ’m in me had.

»Ik doe een warme oproep aan alle vrouwen: lieve schatten, laat jullie zo snel mogelijk testen op genetische mutaties. Wereldwijd zijn naar schatting 25 miljoen vrouwen drager van een afwijking in BRCA1, en van die groep heeft 90 procent geen flauw benul dat er een tikkende tijdbom in hun lijf zit.»

– Hoe reageerde uw omgeving op het slechte nieuws?

EVERT «Ik heb Martina als eerste op de hoogte gebracht, omdat zij me beter kent dan wie ook. Met haar kan ik álles delen: mijn twijfels, mijn angsten en zelfs mijn donkerste verdriet. Als je door de loopgraven moet, heb je een kordate maar begripvolle gids nodig die je tussen de explosies door veilig naar de overkant van het slagveld loodst. Die gids ben jij voor mij geweest, Martina.»

NAVRATILOVA «Ik heb gedaan wat elke goede vriendin zou doen: af en toe eens op bezoek komen, elke dag een telefoontje... Gewoon, om te vragen hoe het met je ging. Soms nam je met­een op, andere keren duurde het een paar dagen voor je terugbelde. Dan wist ik: Chris heeft wat tijd voor zichzelf nodig.»

EVERT «Vaak bleef het minutenlang stil aan beide kanten van de lijn. Er waren dagen waarop ik geen behoefte had aan praten, en ook niet aan luisteren: ik wilde gewoon weten dat er iemand voor me wás. Dat voelde jij perfect aan, Martina.»

'Uit onze sportieve rivaliteit is een onverwoestbaar wederzijds begrip gegroeid.' (Foto: de US Open-finale in 1983.) Beeld Sports Illustrated via Getty Ima

NAVRATILOVA «Je zegt het goed: ik vóélde instinctief wat je op welk moment nodig had. Ik hoefde nooit na te denken: wat zal ik nu eens zeggen om Chris op te beuren? Na alles wat we samen hebben meegemaakt in het tenniscircuit, zijn onze emotionele antennes volkomen op elkaar afgestemd. Onze kleedkamergesprekken, weet je wel. Wanneer ik je had verslagen in een grandslamfinale, zag ik na de wedstrijd in één oogopslag hoe dat verlies bij jou was binnengekomen. De ene keer kon ik je troosten met een schouderklopje en een paar bemoedigende woorden, de andere keer zat ik gewoon te luisteren terwijl jij je woede en je frustraties ventileerde. En omgekeerd was het net zo.»

EVERT «Na een wedstrijd zijn er twee mogelijkheden: ofwel ben je door het dolle heen omdat je hebt gewonnen, ofwel zit je in zak en as. We zijn getuige geweest van elkaars hoogste pieken, maar ook van de diepste dalen. Uit onze sportieve rivaliteit is een onverwoestbaar wederzijds begrip gegroeid. We zijn er voor elkaar, no matter what.»

2 VOOR DE PRIJS VAN 1

– In december 2022 kreeg u op uw beurt slecht nieuws, mevrouw Navratilova.

NAVRATILOVA «Ik had al een tijdlang last van keelpijn. Toen ik de WTA Finals in Fort Worth bijwoonde (stad in de Amerikaanse staat Texas waar in 2022 het officieuze wereldkampioenschap vrouwentennis werd georganiseerd, red.), werd het zo erg dat ik haast niet meer kon slikken. Een simpele keelontsteking, dacht ik. Maar op een ochtend, in de douche, voelde ik het plots: een knobbeltje. Shit.

»Jij was er toen ook, Chris. Maar je had zélf zoveel ellende meegemaakt... Ik wilde niets zeggen, om je niet ongerust te maken.»

EVERT (knikt) «Mijn laatste chemokuur was al een paar maanden achter de rug en ik begon me stilaan beter te voelen. Ik droeg wel nog altijd een pruik, denk ik.»

NAVRATILOVA «Na afloop van het toernooi ben ik onmiddellijk naar de dokter gegaan. Ik wilde geen enkel risico nemen: in 2010 was er al eens borstkanker bij me vastgesteld, nadat ik vier jaar lang stomweg had vergeten mijn borsten te laten checken. Toen ben ik er met de schrik afgekomen – de tumor was niet uitgezaaid, ze hebben ’m gewoon kunnen wegsnijden – maar deze keer zou ik er op tijd bij zijn. Of dat dacht ik tenminste.»

EVERT «Ik kreeg een berichtje: ‘Kun je me zo snel mogelijk bellen? We moeten praten.’ Ik wist onmiddellijk dat er iets loos was. Martina stuurt normaal nóóit zulke berichten.»

'Na alles wat we samen hebben meegemaakt, zijn onze emotionele antennes perfect op elkaar afgestemd.' (Foto: de Roland Garros-finale in 1975.) Beeld PRESSE SPORTS

– Wat was de diagnose?

NAVRATILOVA «Het knobbeltje in mijn keel bleek een kwaadaardige tumor te zijn – een op hol geslagen lymfeklier, zo noemde de dokter het. Maar de zwaarste mokerslag moest nog komen: de tests hadden ook uitgewezen dat de borstkanker terug was. Twee voor de prijs van één, verdomme (lachje).

»De terugrit naar huis was hels. Ik herinner me dat ik m’n wagen verscheidene keren aan de kant heb moeten zetten, omdat ik overmand was door paniek. De dokter had me zo goed mogelijk gerust proberen te stellen: ‘De kankers zitten allebei in het eerste stadium, mevrouw Navratilova. Ze zijn perfect behandelbaar.’ Toch was ik ervan overtuigd dat mijn dagen geteld waren.

»Het eerste wat ik deed toen ik thuiskwam, was mijn laptop openklappen om Ferrari’s en Bentleys te googelen: als ik dan toch moest sterven, zou ik het doen met de bolide van mijn dromen op de oprit (lacht). Gek, hè. Angst doet vreemde dingen met een mens.»

EVERT «Je was rázend toen je me opbelde. ‘Dit is toch ­fucking onwaarschijnlijk?!’ En inderdaad, ik kon het zelf haast niet geloven. We hebben samen aan de top gestaan, we hebben samen gelachen en gehuild in de kleedkamer, we hebben samen in tv-studio’s gezeten om wedstrijden te becommentariëren... Na ons pensioen zijn we zelfs jarenlang buren geweest! Onze levens waren al een halve eeuw lang ontzettend sterk met elkaar vervlochten. En toen hadden we plots allebei kanker...»

NAVRATILOVA «... en begon jij te giechelen aan de telefoon.»

EVERT (lacht) «Nee, jij! Hoe kon het ook anders? Alles wat mij overkomt, overkomt jou ook, en omgekeerd. We lijken wel een Siamese tweeling.»

– Samen kunnen lachen in tijden van ellende: ook dat is vriendschap.

EVERT «Absoluut. Maar in datzelfde telefoongesprek heb je ook iets belangrijks toegegeven, Martina: dat je doodsbang was. Ik weet nog hoe opgelucht ik me voelde toen je dat zei. Het was jouw manier om duidelijk te maken dat je hulp nodig had, dat je het niet alleen kon.»

NAVRATILOVA «Ik ben doorgaans nogal op mezelf als ik in de problemen zit, dat klopt. Ik wil gewoon niet dat anderen zich zorgen maken over mij. Maar sommige gevechten kún je niet in je eentje winnen. Dat peperde Chris me voortdurend in: ‘Hang de held niet uit en bel me wanneer je me nodig hebt!’»

– En hebt u dat gedaan?

NAVRATILOVA «Nee (lacht). Niet omdat ik niet wilde, maar omdat Chris me altijd vóór was. Ze belde telkens precies op het juiste moment. Elke keer als ik mezelf naar de bodem voelde zinken, ging de telefoon. Of die keer toen ik na een chemokuur met trillende vingers haar nummer probeerde in te toetsen! Ik had mijn smartphone al drie keer van het bed laten vallen, dus dacht ik: fuck it, ik laat ’m gewoon liggen. Nog geen tien seconden later zag ik het scherm oplichten: Chris. Ongelooflijk.»

– U bent uw hele leven lang in topconditie geweest. Het moet bijzonder frustrerend zijn geweest om vast te stellen dat zelfs een telefoonnummer intoetsen niet meer lukte.

NAVRATILOVA «Mijn kanker was niet zo gevaarlijk als die van Chris, maar hij was veel koppiger (lachje). Ik heb drie chemokuren nodig gehad, vijftig bestralingen voor mijn keel en nog eens vijf voor de tumor in mijn borst. Het is heel dubbel: je weet dat je lichaam aan het vechten is om die boosaardige indringers te verdrijven, maar tegelijkertijd voel je jezelf dag na dag aftakelen. Mijn keel zat helemaal dicht, mijn smaakzin was verdwenen en ik vermagerde zo snel dat ik de hele tijd zat te rillen van de kou. Op den duur trok ik zelfs een skivest aan wanneer ik naar het ziekenhuis moest, omdat ik anders lag te bevriezen op het ijskoude metaal van de onderzoekstafel.»

EVERT «Weet je wat ik het ergste vond? De slapeloosheid. Tijdens de chemokuren had ik ’s nachts voortdurend het gevoel dat iemand met kleine, scherpe naaldjes in m’n botten prikte. Verschrikkelijk.»

NAVRATILOVA «O, ja. Na een paar weken chemotherapie durfde ik zelfs niet meer in de spiegel te kijken. Met die donkere kringen onder mijn ogen zag ik eruit als een wandelend lijk.

»De kankerbehandeling was fysiek loodzwaar, maar toch zijn die maanden voor mij in de eerste plaats een mentale strijd geweest. ‘Een jaar geleden kon je nog dertig keer pompen zonder buiten adem te raken,’ zei ik dan tegen mezelf. ‘En kijk nu eens: je hebt verdomme twee handen nodig om een glas water op te tillen.’ Maar ik heb me niet laten kisten, hoor. Een tijdje geleden ben ik tussen twee bestralingen door stiekem naar de bergen gevlucht, om een paar dagen te gaan skiën. M’n hele lijf schreeuwde het uit van de pijn, maar ik heb er intens van genoten.»

EVERT (stomverbaasd) «Je bent gaan skiën? Tijdens je bestralingskuur?! Ik weet al lang dat je stapelgek bent, maar dat slaat werkelijk alles.»

NAVRATILOVA (lacht) «En jij dan? De chemonaald zat nog in je arm toen je al aan de dokters vroeg: ‘Wanneer mag ik weer crossfitten?’ En elke keer als ik je een bezoekje bracht, zat je badend in het zweet op je hometrainer. Geef het maar toe, Chris: je bent een even hardnekkige sportverslaafde als ik.»

'Alles wat mij overkomt, overkomt jou ook, en omgekeerd. We lijken wel een Siamese tweeling!' Beeld The Washington Post

TENNISSEND NIJLPAARD

– Tennissen jullie nog?

EVERT «Breek me de bek niet open. Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar ik loop de hele tijd te vloeken van frustratie – ik lijk Martina wel (lacht). De stralingslittekens op mijn romp zijn nog niet helemaal genezen, waardoor ik me niet zo vrij kan bewegen als ik zou willen. Ik ben een tennissend nijlpaard geworden, dikke poten incluis.»

NAVRATILOVA «Dat herken ik, jammer genoeg. Als het me al lukt om de bal over het net te krijgen, moet ik na twee slagen pauzeren om naar adem te happen. Maar elke keer als ik op het punt sta m’n racket kapot te meppen, bel ik eens naar het nijlpaard (grijnst).»

EVERT «En dan zeg ik: ‘Martina, je hebt net kanker gehad. Denk je nu écht dat je al rally’s van een halfuur kunt spelen?’ Dan vertellen we onze nieuwste tennisblunders aan elkaar en komen we niet meer bij van het lachen. Ach, we blijven topsporters in hart en nieren. We willen heel graag geloven dat we superkrachten hebben, maar dat is natuurlijk niet zo.»

– Veel ex-kankerpatiënten worstelen met de angst om na verloop van tijd te hervallen. Is dat bij jullie ook het geval?

EVERT «Het is niet langer de allesoverheersende, verlammende angst die ik voelde toen ik de diagnose had gekregen, maar er blijft inderdaad wel iets knagen. Martina en ik zijn allebei een leven lang kerngezond geweest, maar we hebben allebei kanker gekregen. Nu laat ik me dus om de haverklap controleren, om me ervan te vergewissen dat het beest niet is teruggekeerd.»

NAVRATILOVA «Ik heb nu elke ochtend het gevoel dat ik vroeger altijd had toen ik wakker werd op de dag van een belangrijke wedstrijd. Eerst zweef je nog een paar minuten rond in een heerlijke sluimertoestand, tot de realiteit zich plotsklaps aan je opdringt: ‘Fuck, ik moet straks een beslissende match spelen!’ Nu is het: ‘Fuck, misschien is de kanker terug!’ In de loop van de dag verdwijnt dat onaangename gevoel wel weer naar de achtergrond, maar het blijft als een schaduw over je heen hangen.»

EVERT «Ach, je draagt de halsketting weer die ik je heb gegeven voor je 60ste verjaardag. Als je die om hebt, weet ik dat ik me nergens zorgen over hoef te maken.»

NAVRATILOVA «Dat is mijn talisman. Het is een peperduur ding, een echte Cartier, maar de emotionele waarde is nog duizend keer groter. Ik heb de ketting omgedaan toen Chris me vertelde dat ze kanker had, om haar de hele dag dicht bij mij te kunnen voelen. Maanden aan een stuk heb ik ’m gedragen, tot ik zelf in de bestralingsmachine moest. Nu hangt dat prachtige cadeau van mijn kankervrije vriendin opnieuw om mijn kankervrije hals, zoals het hoort. Als het even meezit, hoef ik ’m nooit meer af te doen.»

