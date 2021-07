Terroristenjager Lionel D. vertelt live over explosieve jacht op Abdeslam en jij kan erbij zijn

Eliteagent Lionel D. van de Speciale Eenheden en Humo-journaliste Annemie Bulté geven morgen om 19 uur in Gent een lezing over het boek ‘Terroristenjager’, waarin Lionel D. vertelt over zijn werk bij het elitekorps van de federale politie dat jacht maakte op Abdeslam en de terroristen van IS die vijf jaar geleden bommen lieten ontploffen in Brussel en Zaventem. Er zijn nog enkele tickets beschikbaar en die kan je hier bestellen.

‘Onze opleiding was een soort Kamp Waes in Guantanamo Bay.’ Een eliteagent van de Speciale Eenheden getuigt

Zijn kinderen vertelden op school dat hun vader sportleraar was, maar eigenlijk joeg hoofdinspecteur Lionel D. (45) vijftien jaar lang op gangsters bij de interventie-eenheid van de Speciale Eenheden (SIE). In het boek ‘Terroristenjager’ vertelt hij voor het eerst over zijn werk bij dat kleine eliteteam van de federale politie. De eerste aflevering verhaalt de strenge selectieweek en de beenharde opleiding van tien maanden tot eliteagent — een soort ‘Kamp Waes’ in Guantanamo Bay.

‘Ik blijf twijfelen of hij het wel is. Hij ziet eruit als een verwilderde clochard.’ Hoe Abdeslam werd gearresteerd

‘We mogen geen fouten maken. Dit is Bin Laden in Europa. Iedereen is op zoek naar hem en wij gaan hem vangen.’ Vier maanden lang hebben Lionel D. en zijn collega’s van de Speciale Eenheden jacht gemaakt op Salah Abdeslam. Sinds de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs is hij de meest gezochte terreurverdachte in Europa. Op vrijdag 18 maart 2016 weet de politie eindelijk waar hij zit: in een kelder van een rijhuis in Molenbeek, op nog geen 500 meter van zijn ouderlijk huis. Lio doet het verhaal van de arrestatie van de man die de politiediensten maandenlang om de tuin leidde.

Na de veroordeling van Salah Abdeslam: het hallucinante verhaal van de hoofdinspecteur die een kogel in zijn hoofd kreeg

De maandenlange jacht op Salah Abdeslam en de andere terroristen eist een zware tol bij de Speciale Eenheden. De mannen raken dodelijk vermoeid, hun families zijn bang. Op 15 maart 2016, een week voor de bomaanslagen in Zaventem en Brussel, vallen ze binnen in een rijhuis in Vorst. Er volgt een urenlang vuurgevecht waarbij hoofdinspecteur Lerre een kalasjnikovkogel in het hoofd krijgt. Zijn collega Lionel D. doet hij het verhaal van zijn lange lijdensweg: ‘Ik was 46 jaar, en ik moest met pensioen.’

