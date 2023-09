Terug naar school met Humo: ‘Op dit moment zitten directeurs met de angst dat leerkrachten toch nog afbellen’

Voor veel ouders een opluchting, voor even veel kinderen een domper: het is weer 1 september, dus de boekentassen worden van onder het stof gehaald. Resteren nog deze vragen: krijgt mijn koter wel degelijk een leerkracht voor de klas? Horen we straks enkel nog Nederlands op de speelplaats? En wat met het dalende niveau van ons onderwijs? Humo helpt u een weg door het schoolgebeuren met deze back to school-bundel.

Bekende zij-instromers in het onderwijs: ‘Ik vond het soms vervelend wanneer collega’s me herkenden. Dan hoorde ik ze bijna denken: ‘Die van tv komt het ook eens proberen’’

Met 1 september in zicht is het voor ouders angstig afwachten: staat bij mijn kind straks wel iemand voor de klas? Gelukkig wordt het lerarentekort bestreden door zij-instromers: redders in nood die van het onderwijs misschien niet hun eerste, maar na rijp beraad wel hun tweede loopbaan hebben gemaakt. In het beste geval krijgt uw kroost straks les van één van deze vier knappe bekende koppen. ‘Ik heb elke week dezelfde droom: iemand komt langs in mijn klas en zegt dat ik daar niet hoor te staan.’

Lees het volledige artikel hier

Zij-instromers: Sien Wynants, Deborah Ostrega, Toon Aerts & Lara Taveirne Beeld Joris Casaer/Jeroen Los

Deel twee van de zij-instromers, Wielrenner Toon Aerts: ‘Elk jaar komt er een verse lading leerlingen en moet je weer van nul beginnen’

Bij wielrenner Toon Aerts (29) had de overstap naar het onderwijs een bijzondere reden: na een positieve dopingtest werd hij voor twee jaar geschorst door de UCI. Toen hij zijn hoop op een snelle terugkeer naar de koers zag slinken, greep hij terug naar zijn oude diploma.

TOON AERTS «Ik vond leerkracht lichamelijke opvoeding altijd al een leuke job. Als de sportleraar op de lagere school tijdens de middagpauze kwam vragen wie zin had om de turntoestellen klaar te zetten, was ik altijd kandidaat. Na het middelbaar was een bachelor lichamelijke opvoeding een logische keuze. Ik had nooit gedacht dat ik profwielrenner zou worden, maar rond mijn 18de verbeterden mijn koersresultaten plots spectaculair. Zo is dat lesgeven van een plan A een plan B geworden.»

Lees het volledige interview hier

Onderwijsexperten Philippe Brinckman en Koen Pelleriaux Beeld Illias Teirlinck

Onderwijsexperts in debat: ‘De lat is geleidelijk aan verlaagd, maar het is met de beste bedoelingen gebeurd’

Als baas van het GO!-gemeenschapsonderwijs pleit Koen Pelleriaux voor moderniseringen waarover collegedirecteur Philip Brinckman sceptisch is. Maar over de kern van de zaak zijn ze het vaak eens. ‘Als we nu de rangen ­sluiten, kunnen we het tij keren.’

‘De stress om personeel te vinden, is groot’, begint Koen Pelleriaux. ‘En op dit moment zitten directeurs met de angst dat leerkrachten toch nog afbellen.’ Philip Brinckman beaamt: ‘Wij starten met zeven nieuwe leerkrachten. We hebben ze gelukkig gevonden. Bij sommige collega’s is de ellende groot.’

Lees het volledige interview hier

Deze schooldirecteur ronselt in gevangenissen: ‘Leerlingen kunnen leerkrachten verklikken als dat nodig zou zijn’

Heel wat oudere festivalbezoekers hebben het deze zomer meegemaakt. Stond je met een kritische blik in Dranouter naar Bazart of Warhaus te kijken, dan werd je aangeklampt door een mannetje (m/v) met de woorden: ‘Jij ziet er intelligent uit! Een job in het onderwijs, zou dat niets voor jou zijn? En wil je iets van me drinken en zo ja: hoeveel?’

Lees het volledige ‘interview’ hier

Humo's Canon Beeld rv

Dit is de canon van Humo: wat elke 18-jarige gelezen, geluisterd en gezien moet hebben

In vijf afleveringen vroeg Humo de voorbije weken aan zij-die-het-kunnen-weten met welke culturele bagage een 18-jarige de schoolpoort uit en het leven in hoort te stappen. Het resultaat: een opwindende canon van de eeuwen overspannende schoon- en wijsheid, maar ook een rijtje pinnige vragen. Zoals: heeft het Vlaamse onderwijs zichzelf gesaboteerd? Hebben jongeren, druk-druk- druk met hun schermen, nog wel zin in tijdreizen naar het verleden?

Hier vind je alle delen van de canon

Het rapport van het lerarentekort: ‘We zijn in gesprek met een man die al tien jaar schrijnwerker is. Hij is bereid om ook godsdienst te geven’

‘Ik heb het lerarentekort de voorbije zestien jaar steeds erger zien worden, maar vorig jaar was het absolute dieptepunt. We hebben zo weinig leerkrachten dat sommige leerlingen maar halve dagen naar school komen.’ Alessandro Fontana, directeur van de beroepscampus Louis Zimmer in het Atheneum Lier, kaart het schrijnende lerarentekort aan.

Lees het volledige artikel hier

Crisis in het onderwijs: ‘Het niveau daalt omdat we te wéínig hebben veranderd, niet te veel’

De kwaliteit ervan boert verder achteruit, de taalachterstand van onze kinderen baart zorgen en groeit nog door het nijpende lerarentekort. Aan topmannen Lieven Boeve (56) van het Katholiek Onderwijs en Koen Pelleriaux (55) van het GO!, het gemeenschapsonderwijs, om de rapporten uit te delen. ‘Leraars moeten onze kinderen leren lezen en schrijven, maar ze staan er haast alleen voor.’

Lees het volledige interview hier