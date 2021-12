The Clement Peerens Explosition stopt ermee: ‘Ik heb al die jaren dik tegen mijn goesting op het podium gestaan’

Het is niet te geloven, maar de legendarische rockheld is duidelijk: de beste Belgische rockgroep aller tijden, de enige echte The Clement Peerens Explosition, stopt ermee. Jawel, Clement, de Sylvain en Lady Dave hangen één en ander in de wilgen. In december 2022 geven ze hun laatste concert, uiteraard in Aantwaarpe.

HUMO Waarom stoppen jullie ermee?

CLEMENT PEERENS «Ik heb al die jaren dik tegen mijn goesting op het podium gestaan. Na moet ik da wel efkes kaderen: ik doe al heel mijn leven alles tegen mijn goesting. Volgens sommigen is dat typisch Antwerps. Als iemand vraagt: ‘Nog een pintje?’, dan antwoordt ge met: ‘Pff... Bah ja, zeker?’ En ge trekt daarbij een gezicht alsof da ge denkt: rap die pint leegkappen en dan mag ik éíndelijk naar huis. Terwijl da ge natuurlijk van plan zijt daar nog één en ander te verzetten qua InBev-vloeistoffen.»

HUMO Je bent dus blij dat CPeX eindelijk stopt?

PEERENS «Neeje! Ge verstaat het niet. Ik stop ook dik tegen mijn goesting! Blij zijn staat niet in mijne woordenboek, dat is iets voor op de lagere school. Klein mannen zijn soms blij dat de grote vakantie begint, omdat ze ni beter weten. Ze zouden toch van vorige jaren moeten weten dat hun een eindeloze verveling staat te wachten, weliswaar in verschillende gedaantes. Bijvoorbeeld in Plopsaland een uur staan aanschuiven voor een debiele attractie, terwijl da ge daarvoor al een uur hebt moeten aanschuiven voor ne wakke friet met Bumbasaus. Met ne afzichtelijke peperdure ballon in uw kinderpoten.»

HUMO Ik begrijp nog altijd niet waarom jullie stoppen.

PEERENS «Ik heb het pertang goed uitgelegd. Volgende vraag, please.»

HUMO Het slotconcert gaat door in De Roma, waarom niet in de Lotto Arena of zo?

PEERENS «Dat concert zal veel emoties oproepen, en sinds de onvergetelijke tranenvloed van Patrick Janssens in 2012 weet iedereen dat ge nergens zo goed kunt janken als daar. We hebben trouwens aan Gene Bervoets gevraagd of hij zijn empathische schouders nogmaals ter beschikking wil stellen om het vocht der ontroering massaal op te vangen.»

HUMO Jullie brengen ook een nieuwe single uit, ‘Na is ’m vol!’

PEERENS «Het zou wat onnozel zijn om nen ouwe single uit te brengen.»

HUMO Waarover gaat dat nummer?

PEERENS «Over den Emmer der Vernedering, en dat die vol is, zoals blijkt uit de titel.»

HUMO Jullie hebben voor die song een stuk uit de Zevende van Beethoven gepikt.

PEERENS «Hoe kunde nu iets pikken van ne mens die al tweehonderd jaar dood is? Trouwens, die gast heeft pas bij de Negende beseft dat het geen kwaad kan om wat tekst op zo’n symfonie te kwakken. Wij doen dus gewoon wat hij zelf al veel eerder had moeten doen.»

HUMO Stoppen jullie omdat de Emmer der Vernedering vol is?

PEERENS «Langs geen kanten. Wij hebben bij wijze van spreken al hoeveelheden vernedering leeggekapt in ’t Scheld met het equivalent van anderhalve meter ijslaag in Groenland. Da’s straf, hè, een popidool dat het woord equivalent gebruikt! Da zulde ni rap horen uit de mond van den Terryn, de Zwangere of Damon Albarn. En als ze het uitzonderlijk wél eens gebruiken, onderstreept dat alleen maar dat die mannen doorgaans ni weten wa ze zeggen.»

HUMO Hoe is het dramatische nieuws van de stopzetting aangekomen bij Aertbeliën Sylvain en Lady Dave?

PEERENS «Via een WhatsAppberichtje.»

HUMO De fans zullen ontroostbaar zijn!

PEERENS «Ja, ge zoudt voor minder in een depressie belanden. Veel mensen zullen onzen diepgang missen. Maar om dat te compenseren maak ik met de medewerking van Humo vanaf vandaag een maandelijkse podcast, met de wervende titel ‘De Ongelogen Waarheid’.»

HUMO Kun je dat financieel aan, een leven zonder concerten?

PEERENS «Toen de meeste mensen nog ni wisten of Wuhan nen Amerikaanse rapper was, of een stoofschotel met noedels of de naam van den bompa van Gandalf, had ik al stevig geïnvesteerd in een mondmaskerfabriekske.»

HUMO Eén vraag is toch nog niet helemaal beantwoord: waarom stoppen jullie eigenlijk?

PEERENS «Mag ik u dan twee beleefde verzoeken doen? Denkt misschien nog eens na over wat ik just heb gezegd, en ten tweede: stopt met zagen. Merci.»