‘Thibaut Courtois deed kinderachtig, maar hij had natuurlijk wel gelijk’

Ze zijn niet te benijden, de voetbaltrainers in onze Jupiler Pro League. Ze moeten fluitconcerten van de fans trotseren, omgaan met onredelijke eisen van omhooggevallen sterspelers en dealen met kritische vragen van het journaille. Nog een geluk dat ze één keer per jaar mogen antwoorden op de vragen van Humo’s Trainersenquête, zoals daar zijn: wie wint de Gouden Schoen? Welke Rode Duivel zal straks schitteren? Welke club weet te verrassen? En wie raakt het verst in Europa? ‘Hein blijft speciaal. Als hij op zijn vingers fluit, is de hele klas stil.’

WIE WINT DE GOUDEN SCHOEN?

1. Toby Alderweireld (Antwerp) ............................. 5

2. Joseph Paintsil (Racing Genk) ..................... 2

3. Mike Trésor (Racing Genk), Bryan Heynen (Racing Genk), Hugo Cuypers (AA Gent), Gift Orban (AA Gent), Arthur Vermeeren (Antwerp), Zeno Debast (Anderlecht), Bart Nieuwkoop (Union) ............. 1

Zijn terugkeer naar België was vorige zomer hét gespreksonderwerp. Eén jaar later is Toby Alderweireld bekerwinnaar én landskampioen met Antwerp. Als het van de trainers afhangt, voegt hij daar in januari de Gouden Schoen aan toe.

STIJN FRANCIS (zijn makelaar) «Het is leuk dat een verdediger nog eens met die eer kan gaan lopen. Dat doelpunt in de kampioensmatch tegen Racing Genk zal wel een rol hebben gespeeld, al heeft Toby het hele seizoen op hoog niveau gepresteerd. Hij zal het misschien niet snel toegeven, maar volgens mij is het altijd zijn ambitie geweest om met Antwerp kampioen te worden. En ik sluit niet uit dat hij ook weleens aan de Gouden Schoen heeft gedacht. Maar het zéggen? Dat doet Toby niet. Hij is extreem ambitieus, maar naar de buitenwereld is hij altijd bescheiden. Stel dat hij de Gouden Schoen wint, dan nog zal hij volhouden dat het een collectieve prestatie is geweest.»

HUMO Hij won trofeeën met Ajax en Atlético, speelde Champions League-finales met Atlético en Tottenham. Waar plaats je de titel met Antwerp en een eventuele Gouden Schoen?

FRANCIS «Zijn erelijst is niet min. Het grote verschil is dat hij bij Atlético en Tottenham één van de elf was, terwijl hij bij Antwerp de leider is die de rest meetrekt. Het individuele belang van Toby in die titel was groter. En zijn doelpunt was de ultieme bekroning.»

HUMO Twee jaar geleden stond hij al bijna terug in Antwerpen, ware het niet dat hij toen – na zes jaar Tottenham – voor Qatar koos.

FRANCIS «Qatar was een vlucht, weg van de druk van de Premier League. Eigenlijk wilde hij toen al terug naar België. We waren rond met Antwerp, maar de deal is afgesprongen door de transfersom die Tottenham vroeg. Dat was een teleurstelling, ja. De komst van sportief directeur Marc Overmars is het laatste zetje geweest om voorzitter Paul Gheysens duidelijk te maken dat Toby zijn geld meer dan waard was.»

HUMO Bij de Rode Duivels werd hij op het eind ‘oud en versleten’ genoemd. Dat raakte hem. Is rancune zijn drive geweest?

FRANCIS «Dat klinkt nogal negatief, maar: ja, het raakte hem wel. Het is te sterk uitgedrukt om te zeggen dat Toby een minderwaardigheidscomplex heeft, maar overal waar hij heeft gespeeld, heeft hij zichzelf te laag ingeschat. Ook bij de nationale ploeg heeft hij vaak in de schaduw gestaan van Vincent Kompany, Jan Vertonghen en Thomas Vermaelen, zeker in het begin. Ten onrechte, vind ik. Op een bepaald moment was hij één van de beste verdedigers ter wereld. Zijn drijfveer is altijd geweest: nóg harder werken. Nu krijgt hij voor het eerst de verantwoordelijkheid om belangrijk te zijn in een groep. Onderschat niet wat dat met Toby heeft gedaan: ‘Gast, ik zal het hier eens laten zien! Dit is míjn stad, hier ga ik iets nalaten.’ Ik denk niet dat hij zich echt miskend voelde, maar nu pas krijgt hij ten volle de waardering die hij verdient.»

HUMO ‘Toby is niet gemaakt voor het voetballersleven,’ zei zijn vrouw Shani in Humo. Was deze titel nodig om het de moeite waard te maken?

FRANCIS «Trots was hij sowieso wel, maar het is inderdaad een mooie compensatie voor wat hij de voorbije twintig jaar allemaal heeft opgeofferd. Het verzacht de pijn van het lijden. Hij heeft afgezien, dat is zeker. Na de kampioensmatch heb ik hem gestuurd: ‘Probeer nu te genieten.’ Voor het eerst in al die jaren heeft hij geantwoord dat hij dat deed. Vroeger zou hij gezegd hebben: ‘Morgen is er weer een match.’»

HUMO Zijn vrouw heeft zich ooit zorgen gemaakt: ze vreesde dat hij tegen een burn-out aan zat.

FRANCIS «Ik zie veel voetballers die zo diep gaan dat ze zichzelf haast kapotmaken, zowel mentaal als fysiek. Buitengewone talenten als Eden Hazard hebben daar minder last van, maar anderen zijn soms zo veeleisend dat ze naar een burn-out neigen. Toby heeft ook geflirt met die grens.»

HUMO ‘Hij straalt weer,’ zei ze ook.

FRANCIS «Toby leefde altijd erg gespannen naar de volgende wedstrijd of de volgende training toe. Met coaches als Pochettino en Mourinho was dat haast onvermijdelijk. Nu amuseert hij zich en gunt hij zichzelf wat ontspanning: hij is eindelijk waar hij altijd had willen zijn en hij is belangrijk. Hij is in balans nu.

»Vergeet niet dat Toby al op z’n 15de naar Ajax is vertrokken. Dat lijkt een sprookje, maar zijn eerste maanden in Amsterdam waren een hel. Toby was er niet gelukkig. Volgens mij is hij toen het beeld van Antwerpen als de veilige, warme haven waar hij zich geborgen voelt, beginnen te romantiseren. Op zijn arm staat de kathedraal: daar heeft hij zijn kracht uit gehaald. Als je me dus vraagt of de titel een compensatie is geweest, zeg ik: zijn terugkeer naar Antwerpen, zijn thuis, was dat veel meer.»

HUMO ‘De strijd tegen de tijd is ingezet,’ zei hij twee jaar geleden in Humo. Hoelang gaat hij nog door?

FRANCIS «Minstens twee seizoenen nog, denk ik. Dan zal hij 36 jaar zijn en loopt zijn contract bij Antwerp af. Hij zal blij zijn als het voorbij is en alle verplichtingen van zijn schouders vallen. Maar hij zal het ook missen. Het valt dus nog te bekijken. Toby is iemand die zijn lichaam graag tot het uiterste drijft, hoe zwaar hij daarvoor ook moet afzien. Hij wil niet achteruitgaan en werkt daarom nóg harder. Hij geniet ook weer, en hij zit nog altijd op een niveau dat te goed is voor België. Misschien doet hij er nog een jaar bij en speelt hij nog één wedstrijd per week, maar alleen als hij zich 100 procent voelt.»

HUMO Behoort het buitenland nog tot de mogelijkheden?

FRANCIS «Ik denk niet dat je Toby nog weg krijgt uit Antwerpen, of het zou voor een transfer naar Saudi-Arabië moeten zijn. Alleen: dat heeft hij al eens meegemaakt.»

WIE RAAKT HET VERST IN EUROPA?

1. Racing Genk ......................... 5

2. Club Brugge ......................... 4

3. Antwerp, AA Gent .............. 2

4. Union ..................................... 1

Mocht het twee weken geleden het Zwitserse Servette FC hebben geklopt, dan stond Racing Genk op één ronde van deelname aan de Champions League. Maar Genk verloor, en plots is niets meer zeker. Als ze winnen tegen Olympiakos, wacht nog één ronde vóór de Europa League. Verliezen ze opnieuw, dan moet Genk naar de voorronde van de lager aangeschreven Conference League. In het slechtste scenario grijpt de Limburgse club overal naast.

PETER MORREN (voetbalverslaggever en -presentator Eleven, ex-woordvoerder Racing Genk) «Ze hebben het zichzelf ontzettend moeilijk gemaakt. Olympiakos is een betere ploeg dan Servette. Als ze de Grieken uitschakelen, zie ik ze de groepsfase wel halen, want dan wacht in de laatste voorronde een Servische ploeg. Dat moet lukken. Maar het beste Genk zal snel weer moeten opstaan.»

HUMO Wat verklaart de uitschakeling tegen Servette?

MORREN «Alles wat kon tegenzitten, zat tegen. Als je na amper twee minuten aanvoerder Bryan Heynen kermend van de pijn van het veld gedragen ziet worden, kan ik me voorstellen dat sommige spelers van slag zijn. Volgens mij heeft een aantal jongens ook last van transferitis. Misschien is het voor alle partijen beter dat Mike Trésor en Joseph Paintsil nog vertrekken na hun geweldige seizoen. Kwalificatie voor de Europa League zou Genk minstens 5 miljoen euro opleveren, en met een paar goeie resultaten komt daar misschien nog eens 5 miljoen euro bij. Als ze zich niet plaatsen, wordt er een gat geslagen in de boekhouding. Een mooie transfersom voor Trésor of Paintsil zou dat gat kunnen vullen.

»Het geld rolt niet zomaar in Genk. De club heeft een mooi eigen vermogen, maar de balans tussen wat binnenkomt en buitengaat, is nog altijd negatief, dus moet er bijgepast worden. Dat gebeurt met inkomsten uit Europees voetbal of transfers. De vraag is al opgeworpen of de vzw-structuur van de club op termijn houdbaar is, en of het niet tijd is voor een externe investeerder. Daarvoor zal Genk zich op termijn toch moeten openstellen, vrees ik. Op deze manier is groeien moeilijk. Genk beschikt over een fantastische jeugdacademie en heeft al meer dan twintig spelers geleverd voor de Europese topcompetities. Tegelijk zit het nog altijd gevangen in Limburg. Dat is een moeilijk vol te houden spreidstand.»

HUMO ‘Het gezapige moet eruit’, zei sportief directeur Dimitri de Condé in Humo.

MORREN (knikt) «Dimitri trekt en sleurt aan de kar, maar hij heeft het niet makkelijk om iedereen mee te krijgen. Genk zit nog met een erfenis uit het verleden. Er zijn mensen die heel veel voor de club hebben betekend, maar die nu – en dat zeg ik met het grootste respect – soms een rem zijn op de groei. Toen ik zelf bij Genk werkte, heb ik vastgesteld dat het niet evident is om er je nek uit te steken. Ik herinner me discussies over het DNA van de club, waarbij sommigen alles herleidden tot ‘truitje natmaken’ en ‘kop ervoor leggen’. Dimi wil véél meer: hij wil dat Genk staat voor offensief, dominant en technisch voetbal.»

HUMO Net nu hij de lat hoger legt dan ooit tevoren, staat de Europese campagne onder druk.

MORREN «Twee jaar geleden is hetzelfde gebeurd. Onder John van den Brom wonnen we de beker en speelden we geweldige play-offs. We zijn gestrand op een half puntje van Club Brugge, dankzij het spectaculaire trio Ito – Bongonda – Onuachu. Iedereen had het gevoel: volgend jaar gaan we voor de hoofdprijs! John en Dimitri durfden dat ook openlijk uit te spreken. Wel, het werd een mislukt seizoen. Ook in Europa. Genk heeft sinds 2019 maar één van zijn achttien Europese wedstrijden kunnen winnen: die tegen Rapid Wenen. Onlangs schreef Het Laatste Nieuws dat Genk op de oprit van de snelweg blijft staan. Wel, ik vrees er zelfs voor dat ze de áfrit nemen.»

HUMO Zowel na de titel van 2019 als na de tweede plaats van 2021 volgde een tegenvallend seizoen. Dreigt het weer die kant op te gaan?

MORREN «Het grote verschil is dat je nu niet kunt zeggen dat ze een halve ploeg hebben moeten verkopen. Na de titel vertrokken Malinovsky, Pozuelo, Trossard en Berge. Nu moet er geen nieuwe ploeg gebouwd worden, en de vervangers zijn al binnengehaald. Jongens als Fadera, Galarza, Bonsu Baah, Oyen en Ait El Hadj staan te trappelen. Dit Genk heeft zoveel kwaliteiten. Het zou me verbazen als trainer Wouter Vrancken de trein niet opnieuw op de rails krijgt.»

HUMO Volgens De Condé is Racing Genk klaar voor de volgende stap. Neemt hij zijn wensen voor werkelijkheid?

MORREN «Hij heeft geen andere keuze. Bij zijn contractverlenging heeft hij het mandaat gekregen om van Racing Genk dé Belgische topclub te maken, de onbetwiste nummer één. Tot zijn grote frustratie lukt dat nog onvoldoende. Ik hoop voor hem én voor de club dat hij ze in beweging krijgt.»

HUMO Na de domper tegen Servette werd Racing Genk alweer weggezet als een provincieclub.

MORREN «Ik ken Dimitri vrij goed: dit doet hem pijn. Daarom is het doodjammer dat ze geen kampioen geworden zijn. Een mooie Europese campagne kan de meubelen nog redden. De groepsfase van de Europa League halen, overwinteren en dan nóg een ronde verder raken. De Conference League zou een troostprijs zijn. Tenzij ze die winnen, iets wat ze zich ook bij Club Brugge voornemen: ‘Waarom zouden wij dat niet kunnen?’ Feyenoord is het vorig jaar bijna gelukt.»

