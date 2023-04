Tien keer het nieuwe Kamagurka-boek cadeau: ‘Keuzestress en de Hongkonggriep’

‘Ik hou de tel niet bij,’ antwoordt Kamagurka als we hem vragen zijn hoeveelste boek het pas verschenen ‘Dat waren nog eens tijden’ is. Het zijn er véél, dat kunnen we u wel vertellen. En als u dan toch een cijfer wil: Humo’s gulle huistekenaar schenkt tien exemplaren weg aan evenveel gelukkige Humo-lezers. Lees zonder dralen verder!

HUMO Is de titel van je nieuwe boek ironisch bedoeld, of zit er een kern van waarheid in?

KAMAGURKA «Het is de titel van een tekening die ik een jaar of twee geleden heb gemaakt. Mijn uitgever Jaco Groot vond hem wel passen voor het boek, en hij had gelijk. ‘Dat waren nog eens tijden’: het werkt altijd. Ik heb nog nooit tijden meegemaakt waarin niks gebeurt. Al leven we nu wel in extreem drukke tijden. De ene crisis speelt haasje-over met de volgende. Zelfs dagelijks steken er kleine crisissen de kop op.

»Veel heeft te maken met de sociale media. Het nieuws moet voortdurend ververst worden. Toen ik voor Humo begon te werken, verscheen mijn tekening pas een week nadat ik ’m had gemaakt. Ik weet nog dat Guy Mortier me zei: ‘Met de actualiteit hoef je je niet te veel bezig te houden, we zijn een weekblad.’ Nu is dat helemaal anders. Als ik een tekening voor de website maak, is die na een halfuur al bijna achterhaald. En dan heb je nog het fake news, of het nieuws dat eigenlijk geen nieuws is.»

HUMO Toch dankbare tijden voor een tekenaar?

KAMAGURKA «Dat is zo. Als je de krant leest, zit je bij wijze van spreken in de Oekraïense tank terwijl die beschoten wordt. Maar tegelijk krijg ik last van l’embarras du choix. Er is zoveel waarover ik zou kunnen tekenen, dat ik soms een halfuur voor me uit zit te staren: welk onderwerp moet ik kiezen? Het leukste is als ik een thema over de actualiteit heen kan tillen en het nog grappig blijft.

»Nog meer dan de actualiteit is mijn geheugen mijn belangrijkste inspiratiebron. Daar zit zoveel in opgeslagen. Dingen die ik veertig, vijftig of zelfs zestig jaar geleden heb meegemaakt, komen er nu opeens uit als een tekening. Zeker als het iets ergs is, moet er eerst wat tijd over gaan. Neem nu de aanslag tegen Charlie Hebdo, dat was een mokerslag voor mij. Ik kon daar de dag erna niet over tekenen. Pas vier jaar later heb ik er mijn theatershow ‘Voorbij de grenzen van de ernst’ op gebaseerd.»

HUMO Kijk je tegenwoordig vaak achterom? Je hebt een leeftijd bereikt waarop eerder aan terugblikken dan aan vooruitblikken wordt gedaan.

KAMAGURKA «Hela, wil je dat ik de telefoon neergooi? (lacht) Je hebt wel een punt, maar ik zit nog niet in het stadium van terugblikken.

»Het is wel zo dat ik intussen al wat heb meegemaakt. In mijn 66 jaar heb ik al veel oorlogen zien komen en gaan, maar nog maar één pandemie. Alhoewel, nu ik erover nadenk: in 1968 had ik de Hongkonggriep. Dat was ook een pandemie. De symptomen waren krek dezelfde als die van corona: ik heb veel liggen zweten in bed.»

HUMO Ten slotte een commerciële vraag: waarom moeten mensen dit boek kopen?

KAMAGURKA «Omdat ze er heel hard mee kunnen lachen. Of om het cadeau te doen aan een ander, die er dan ook heel hard mee kan lachen. Heb jij er eigenlijk mee moeten lachen?»

HUMO Héél hard.

