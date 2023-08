Tim Cabie verdween in Hongarije: ‘Misschien leidt hij ergens op een verlaten plek een spiritueel leven’

Ten huize Cabie tikken de jaren zonder Tim genadeloos weg. 22 zullen er in november al voorbij zijn. Een mailtje vanuit een Hongaars internetcafé, eind november 2001, was zijn laatste teken van leven: ‘Alles oké hier, ik ga de natuur in.’ Daarna loste de 26-jarige man op in het niets. Yvonne (72) en Aimé (75) Cabie hopen nog altijd dat hun zoon op een dag weer voor de deur staat, dat iemand bekent hem vermoord te hebben óf dat zijn lichaam toevallig wordt ontdekt. Tot die dag zal zijn verdwijning een open wonde blijven. ‘Zolang je niets weet, kun je niets afsluiten.’

In de weken en maanden na Tims verdwijning legde zijn moeder telkens een briefje op tafel als ze even de deur uit moest. Stel dat Tim net dán thuiskwam, haar niet meteen vond en weer wegging om haar te zoeken? Aimé en Yvonne Cabie hebben ook lang getwijfeld om hun huis in Overijse te verkopen, dat te groot was geworden nadat hun drie andere kinderen een eigen stek hadden gevonden. Wat als Tim op een dag zou aanbellen en een onbekende zou aantreffen in z’n ouderlijk huis? Enkele jaren geleden beslisten Aimé en Yvonne uiteindelijk toch om de woning te verkopen en naar Heverlee te verhuizen. ‘We hebben ons verhaal verteld aan de nieuwe eigenaar,’ zegt Aimé. ‘En we hebben hem ook een foto van Tim getoond. Hij heeft beloofd ons te bellen als er iemand opdaagt.’

‘Laat het los,’ krijgen Yvonne en Aimé vaak te horen. ‘Het is al zó lang geleden, het heeft toch geen zin om er nog over te blijven praten?’

YVONNE CABIE «We zijn net blíj als iemand nog eens naar Tim vraagt. Al die jaren hebben we hem in ons leven gehouden. Telkens als er een verjaardag wordt gevierd in de familie, zetten we een foto van hem bij. Zijn verjaardag vierden we samen met die van Lien, zijn zus, die twee dagen later jarig is. Tim kreeg dan altijd een taart.

»Onze kleinkinderen, die intussen de leeftijd hebben waarop Tim is verdwenen, weten wat er met hun oom is gebeurd. En zelf denk ik nog elke dag aan hem. Geen uren aan een stuk, maar flitsen. Tim, wat is jou toch overkomen, schiet dan door mijn hoofd. Waar ben je nu?»

HUMO Wanneer hebben jullie Tim voor het laatst gehoord?

YVONNE «Half november 2001 heb ik de laatste keer met hem gebeld, toen was hij nog thuis. Toen we daarna enkele weken geen nieuws kregen, belde ik hem zelf op, maar ik kreeg zijn beste vriend aan de lijn: hij zei dat Tim naar Hongarije was vertrokken en zijn gsm had achtergelaten. We waren verrast: we wisten niet dat hij zo snel op reis zou vertrekken.»

AIMÉ CABIE «Tim was 26 jaar, hij zat al acht jaar op kot. Hij kwam in het weekend wel naar huis, maar hij was heel vaak weg. Op die leeftijd trek je nu eenmaal veel meer op met je vrienden dan met je ouders.»

YVONNE «Hij was naar Hongarije vertrokken met Taxistop: een soort carpooldienst waarbij je, voor een kleine vergoeding, kunt meerijden met iemand die op weg is naar jouw bestemming.»

HUMO Waarom had hij z’n gsm niet bij?

YVONNE «In 2001 was de gsm nog niet zo ingeburgerd als nu, en er was niet overal bereik. Tim had een oud toestel, zo’n zwaar ding dat Aimé ooit voor zijn werk had gebruikt. Hij had ook geen paspoort of bankkaart mee, enkel wat cashgeld, een tentje, een slaapzak en proviand voor een paar weken. Zijn vriend zei dat Tim twee maanden later zou terugkeren, dus we maakten ons niet meteen zorgen. Op 24 november stuurde hij vanuit een Hongaars internetcafé een mailtje naar zijn vrienden: hij zei dat hij goed was aangekomen en dat hij de natuur in wilde.»

HUMO Waarom trok hij naar Hongarije?

YVONNE «Dat vroegen wij ons ook af.»

AIMÉ «Zijn vriend zei dat hij van plan was om via Hongarije naar Baia Mare (stad in het noorden van Roemenië, red.) te gaan, waar hij zou deelnemen aan een protestmars tegen de illegale lozing van giftig industrieel afval.»

YVONNE «Het verbaasde ons niet dat Tim wilde gaan protesteren: hij was erg begaan met het milieu en de maatschappij. Maar hij was geen avonturier. Eind december hadden we nog niets van hem gehoord, zelfs op Kerstmis en Nieuwjaar bleef het stil. Toen begonnen we ons vragen te stellen: dat was niets voor hem.»

HUMO Begin januari 2002 deden jullie aangifte van Tims verdwijning.

AIMÉ «Het was de eerste keer dat de politie van Overijse te maken kreeg met een verdwijning in het buitenland. Ik heb zeker twee uur lang met een inspecteur gepraat: die nam de zaak heel ernstig, maar toen kwam de zaak in handen van het Brusselse parket. De procureur vond de verdwijning niet zo onrustwekkend. Tim was een volwassen man, meende hij, dus konden we weinig doen als hij zelf wilde verdwijnen.»

YVONNE «We hebben de procureur verscheidene keren ontmoet, en elke keer zei hij dat we nog even moesten wachten: ‘Misschien komt Tim wel terug.’»

TALMEND PARKET

HUMO Zijn jullie naar Hongarije gegaan?

AIMÉ «Omdat het parket maar bleef talmen, zijn we zelf in actie geschoten. We hebben de man opgespoord met wie Tim via Taxistop was meegereden. Hij zei dat ze rond drie uur ’s nachts waren aangekomen in een B&B. De volgende ochtend zette hij Tim af in het centrum van Eger (stad in het noorden van Hongarije, red.), en hij beweert dat hij ’m daarna nooit meer heeft teruggezien.

»We zijn naar Hongarije gereisd om met de mensen van de B&B te praten. Die waren heel gedienstig, net als de omwonenden, die massaal opdaagden om hun hulp aan te bieden.»

YVONNE «Maar Hongaars is zo’n moeilijke taal! We begrepen niets van wat de uitbater zei. Hij haalde zijn dochter erbij om te tolken: zij sprak wél een mondje Engels. Nu bestaan er vertaalapps op de gsm, maar toen hadden de mensen ginder zelfs geen computers. Uiteindelijk bleek dat de man niet zoveel te vertellen had. Hij kon enkel bevestigen dat Tim in zijn B&B had overnacht.»

AIMÉ «Het taalprobleem speelde ons ook parten toen we aangifte gingen doen bij de politie van Eger. Ze hebben twee uur lang moeten zoeken om een tolk te vinden. Uit het gesprek bleek dat de politie van Eger helemaal niet op de hoogte was van Tims verdwijning. Het Brusselse parket had zelfs geen contact opgenomen!»

YVONNE «We hebben ook gesproken met de Belgische verbindingsofficier voor Hongarije en Roemenië, die op dat moment in België was. De man leek niet goed te weten wat hij moest doen. Maar wat hij zei, is me altijd bijgebleven. Eger ligt vlak bij Bükk, het grootste nationale park van Hongarije: daar leven beren, en Tim was misschien naar daar gegaan. ‘Als hij is aangevallen door een beer, blijft er niets van hem over,’ zei de verbindingsofficier. Ik schrok. Dat wil je níét horen als je zoon net is verdwenen.»

HUMO Hoe verliep het Hongaarse politieonderzoek?

AIMÉ «We hadden de indruk dat de politie van Eger de zaak ernstig nam. De mensen van de B&B zijn enkele keren ondervraagd. De agenten hebben hun best gedaan, maar grote speuracties in Bükk zijn er niet geweest. Ik denk dat ze er de middelen niet voor hadden.»

YVONNE «We hebben zelf affiches gemaakt met de foto van Tim, en die hebben we laten verdelen in Eger.»

AIMÉ «We hebben ook het internetcafé gevonden van waaruit Tim z’n laatste mail had gestuurd, maar daar wist niemand nog wie hij was.

»We zijn een week in Eger gebleven. Daarna moesten we even tot rust komen, en hebben we enkele dagen doorgebracht aan het Balatonmeer. Kort daarna ben ik afgereisd naar Roemenië, samen met een Roemeense vriend. Misschien was Tim tóch naar Baia Mare gegaan om te betogen? Ik deelde Tims foto uit aan taxichauffeurs, in de hoop dat iemand hem zou herkennen. Ik heb er ook een Duitse privédetective in de arm genomen: hij vatte zijn onderzoek aan in Eger en trok van daaruit verder naar de Hongaars-Roemeense grens.»

HUMO Leverden de affiches en de foto’s bruikbare tips op?

YVONNE «Nee, niemand had Tim gezien. Behalve wij, want we zagen hem overal toen we terug in België waren. Als we iemand voorbijreden die een beetje op Tim leek, maakten we rechtsomkeert om te zien of hij het misschien was. Als ik thuiskwam en zag dat één van de tuinstoelen een beetje verschoven leek te zijn, dacht ik meteen dat hij erin had gezeten.»

AIMÉ «Een vriendin contacteerde ons: in het station Brussel-Centraal had ze een dakloze gezien die erg op Tim leek. We hebben alle daklozencentra aangeschreven, en hun een foto van Tim bezorgd. Niet lang daarna kregen we telefoon van een Brussels opvanghuis: daar verbleef af en toe een dakloze die aan zijn signalement beantwoordde. Maar toen we gingen kijken, bleek het iemand anders te zijn.»

Aimé Cabie: ‘Eén van onze kleindochters is afgestudeerd en wil nu een tijdje rondreizen. Ik hoef je toch niet te vertellen dat ik me zorgen maak?’ Beeld Geert Van de Velde

STILLE WILDERNIS

HUMO Aimé, jij bent zelfs undercover gegaan tijdens je zoektocht, bij de Witte Broederschap-sekte.

AIMÉ «De politie-inspecteur uit Overijse, die oprecht begaan was met Tims verdwijning, dacht dat de Witte Broederschap er misschien iets mee te maken had. De sekte was aan bod gekomen in ‘De schaduw van het kruis’, de documentairereeks van Jan Leyers. Het spirituele karakter van de broederschap en haar verbondenheid met de natuur pasten perfect bij Tims persoonlijkheid, zei die inspecteur.

»Als je kind is verdwenen, volg je élk spoor en elke mogelijke aanwijzing. De leden van de Witte Broederschap beklimmen ieder jaar een berg in Bulgarije: ik ben ernaartoe gereden en heb me voorgedaan als een sektelid. De eerste nacht heb ik samen met andere leden in het hoofdkwartier in Sofia doorgebracht, de volgende ochtend trokken we de bergen in. Er werd gedanst, ’s ochtends brachten ze een groet aan de zon. Ik toonde foto’s van Tim, maar niemand herkende hem.»

HUMO Hoe vaak zijn jullie in Hongarije geweest?

AIMÉ «Zes keer, denk ik.»

YVONNE «Elke keer als we terugkeerden naar België, hadden we het gevoel dat we Tim ginder achterlieten. Dat waren heel moeilijke momenten.»

HUMO Enkele maanden na Tims verdwijning pleegde zijn beste vriend, bij wie hij zijn gsm en bankkaart had achtergelaten, zelfmoord.

YVONNE «We kenden die jongen, en we wisten dat hij het moeilijk had. Toch schrokken we heel erg toen we dat hoorden.»

HUMO Kan Tim ergens in Hongarije zelfmoord hebben gepleegd?

YVONNE «Die gedachte is weleens bij ons opgekomen.»

AIMÉ«Maar we hebben die mogelijkheid uitgesloten.»

YVONNE «Tim ging indertijd door een donkere periode, maar hij zou nooit zelfmoord plegen. Zéker niet zonder een brief achter te laten voor zijn familie en zijn vrienden.»

HUMO In 2017 maakte regisseur Mathijs Vleugels ‘Stille wildernis’, een mooie documentaire over Tims verdwijning en over jullie. Daaruit bleek hoe donker Tims gedachten soms waren: ‘Deze ochtend is weer grijs, en voor de zoveelste keer sleep ik me voort,’ schreef hij net voor zijn vertrek in zijn dagboek. ‘Niemand die het merkt, en gelukkig maar.’

AIMÉ «Zijn studies waren een probleem. Tim had eerst twee jaar geneeskunde gestudeerd, maar was dan overgestapt naar psychologie. Zijn thesis was klaar, hij moest ’m enkel nog indienen. Maar tijdens zijn stage in een psychiatrisch ziekenhuis liep het mis: de professor vond dat hij te betweterig was, en niet kritisch genoeg voor zichzelf. Hij had al twee slechte evaluaties gekregen.»

YVONNE «Tim las veel, hij wist ook heel veel. Soms dacht hij echt dat hij het beter wist dan de prof. Soms was dat ook terecht, denk ik. Tijdens zijn stage had hij voorgesteld om ‘bosbaden’ te organiseren: boswandelingen voor psychiatrische patiënten, als onderdeel van hun therapie. Nu staan artsen veel meer open voor zo’n alternatieve aanpak, maar in 2001 was dat nog niet ingeburgerd.»

AIMÉ «Zijn mening werd niet gewaardeerd. Een jonge snaak die een prof kwam vertellen hoe psychiatrische patiënten moesten worden behandeld: dat kon niet, dus moest hij zijn stage opnieuw doen. Daar had hij nog twee maanden de tijd voor. Zo lang zou ook zijn reis duren, had hij tegen zijn vrienden gezegd. Ik denk dat hij die tijd wilde gebruiken om alles op een rijtje te zetten, terug te komen en dan zijn stage af te werken.»

HUMO Tim vertrok niet lang na de aanslagen in de Verenigde Staten, op 11 september 2001. Hoe reageerde hij daarop?

YVONNE «Hij was er erg door geraakt.»

AIMÉ «Hij reageerde heel fel. Hij was bang dat er ook hier aanslagen zouden komen.»

HUMO Tim was geadopteerd. Heeft dat ook een rol gespeeld bij zijn vertrek?

YVONNE «We zijn altijd heel open geweest over zijn adoptie, en over die van zijn zus. We hebben hem ooit voorgesteld om samen naar Zuid-Korea te gaan, om er de plaats te bezoeken waar hij is geboren, maar hij wilde niet. Tegen z’n vrienden zei hij dat hij wel in Zuid-Korea was geboren, maar dat zijn échte ouders hier in België woonden.»

‘De gedachte dat Tim zelfmoord heeft gepleegd, is weleens bij ons opgekomen: hij ging indertijd door een donkere periode. Maar tegelijk weten we dat hij zoiets nooit zou doen, en zéker niet zonder een brief achter te laten.’ Beeld Geert Van de Velde

GUANTANAMO

HUMO Tim loste op in het niets. Na enkele jaren zoeken hadden jullie nog geen enkel spoor. Wat dachten jullie dat hem was overkomen?

AIMÉ «We vreesden dat hij was doodgeschoten door een Roemeense grenswachter toen hij de grens illegaal probeerde over te steken. De Duitse privédetective had daar geen aanwijzingen voor gevonden, maar omdat die gedachte door mijn hoofd bleef spoken, ben ik zelf naar de grenspolitie gegaan om hen te confronteren met mijn vermoedens. Daar waren ze niet zo blij mee, en dan druk ik me nog zacht uit. De privédetective reageerde ook verbolgen: ik had nooit in m’n eentje naar de grenspolitie mogen stappen, zei hij. Als er bewijs te vinden was geweest van Tims aanwezigheid in de buurt van de grens, zou de politie dat na mijn bezoek onmiddellijk hebben vernietigd.»

YVONNE «We hebben ook twijfels bij de man van wie Tim via Taxistop een lift heeft gekregen. We hebben hem ontmoet, en hij gedroeg zich erg vreemd. Hij kon ons bijvoorbeeld niet vertellen waarom hij indertijd naar Hongarije reed. Toen we een tweede keer met hem wilden praten, stuurde hij zijn kat. De politie van Overijse heeft ons ook gezegd dat die man vaak naar het kantoor belde, om te vragen hoever het onderzoek was gevorderd.»

AIMÉ «Mathijs Vleugels heeft hem in 2017 geïnterviewd voor ‘Stille wildernis’. Toen de man vroeg of wij al nieuws hadden gekregen, antwoordde Mathijs dat we nog altijd niets hadden gehoord. ‘Dan kunnen ze nog lang wachten,’ zei hij. Dat is toch een vreemde opmerking? Ik denk echt dat hij meer weet dan hij loslaat.»

HUMO Eén van jullie denksporen is dat Tim is gevangengenomen door de Amerikaanse overheid.

AIMÉ «Enkele jaren na zijn verdwijning lazen we in de krant dat de Verenigde Staten in verschillende landen martelgevangenissen hadden (de zogenaamde black sites waar de Amerikaanse inlichtingendienst CIA terreurverdachten opsluit en ondervraagt, red.). Roemenië was één van die landen: misschien was Tim gearresteerd, dachten we, en naar Guantanamo (militaire gevangenis in de VS, red.) gestuurd. We hebben het parket gevraagd om dat spoor te onderzoeken, maar de Amerikanen zijn niet bijster vrijgevig met informatie over zulke zaken.»

HUMO Hoe gingen jullie als gezin om met Tims verdwijning?

YVONNE «Aimé en ik reageerden op een verschillende manier, al van bij het begin. Ik voelde meteen dat er iets niet pluis was, Aimé wilde liever afwachten.»

AIMÉ «Voor mij was dat een probleem. En problemen kun je oplossen.»

HUMO Jij was de nuchtere van de twee?

AIMÉ «Lange tijd wel, ja.»

YVONNE «In het begin werkte Aimé nog, als ingenieur. Hij is wel vervroegd met pensioen gegaan, om de zoekacties beter te kunnen organiseren. Ik zat vaak alleen, de kinderen waren het huis al uit. Ik had geregeld het gevoel dat ik stikte, alsof de angst mijn keel dichtkneep – dan moest ik naar buiten vluchten. Gelukkig hadden we een goede huisarts, bij wie we altijd terechtkonden. Ik ben in die periode iedere dag beginnen te wandelen, dat hielp ook. Sinds Aimé met pensioen is, doen we dat samen. We praten niet altijd over Tim, maar die wandelingen zijn een gewoonte die we door hem hebben ontwikkeld.»

AIMÉ «Bij mij sloeg de twijfel enorm toe na een jaar of tien, toen we nog steeds niets hadden gevonden. Ik begon te vrezen dat we dat ‘probleem’, zoals ik het noemde, nooit zouden kunnen oplossen. Ik kreeg depressieve gevoelens en ben een tijdje in therapie geweest.»

HUMO Behalve de zus die net als hij is geadopteerd, had Tim nog twee oudere zussen. Hoe gingen zij om met de situatie?

YVONNE «Tims zussen waren 24, 28 en 30 jaar toen hij verdween. Ook voor hen was het heel moeilijk, maar ze hebben ons altijd enorm gesteund. Ze hebben zelfs contact opgenomen met het Nederlandse televisieprogramma ‘Vermist’, waarin Jaap Jongbloed op zoek ging naar mensen die spoorloos waren verdwenen. De makers toonden wel interesse, maar er is geen uitzending over Tim gekomen.»

‘Toen we na onze zoektocht in Hongarije terug in België waren, zagen we hem overal. Als we iemand voorbijreden die een beetje op Tim leek, maakten we rechtsomkeert.' Beeld Geert Van de Velde

EEN BEETJE AFSCHEID

HUMO In ‘Stille wildernis’ zegt één van jullie dochters geërgerd dat het altijd maar over Tim gaat: ‘Wij zijn er toch ook nog?’

YVONNE (glimlacht) «Dat was onze oudste, ze is een beetje een flapuit. Maar ze had wel gelijk, want we waren dag en nacht met Tim bezig: zijn verdwijning slorpte al onze aandacht op. Als we niet in Hongarije zaten, organiseerden we onze zoektocht vanuit België – terwijl het leven van onze andere kinderen doorging. We hadden al twee kleinkinderen, en na Tims verdwijning kwamen er nog drie bij. We hadden onze dochters misschien wat meer aandacht kunnen schenken.

»Na die hectische beginperiode werd het wel een beetje kalmer, maar in 2012, toen het dossier werd overgedragen van het Brusselse naar het federale parket, begon alles opnieuw.»

AIMÉ «De nieuwe procureur oordeelde dat het Brusselse parket niet voldoende middelen had gehad om Tims verdwijning naar behoren te onderzoeken.»

HUMO De zaak kwam in 2012 in handen van wijlen Eric Bisschop, de parketmagistraat die tussen 2017 en 2019 verantwoordelijk was voor Operatie Propere Handen, een grootschalig fraudeonderzoek in het Belgische voetbal.

AIMÉ «We hadden van bij het begin veel vertrouwen in meneer Bisschop. De Hongaarse politie had het dossier inmiddels zonder gevolg afgesloten. Maar toen het federale parket zich over de zaak ontfermde, werd het onderzoek in Hongarije heropend. Meer zelfs: het was niet langer de lokale politie van Eger, maar de sectie moord die het onderzoek voerde. En een Belgische rogatoire commissie contacteerde ieder politiekantoor in Hongarije, met de vraag of in de afgelopen jaren niet-geïdentificeerde lijken waren gevonden.

»Er werd ook een verouderingsfoto van Tim gemaakt en verspreid. Na een tijdje kwam er een antwoord uit Hongarije: in Veszprèm, een stad aan het Balatonmeer, was zeven jaar eerder het lichaam van een Aziatische man teruggevonden. Het probleem was dat we geen DNA konden afstaan, omdat wij niet de biologische ouders zijn. Maar uit een haarstaal en een gebitsanalyse bleek – na zes lange maanden – dat het níét Tim was die ze hadden gevonden.»

HUMO Was dat een opluchting?

YVONNE «Ja en nee. Die persoon had zelfmoord gepleegd: daar zou ik het heel moeilijk mee gehad hebben. Toch hadden we liever nieuws gekregen dan nog jarenlang te moeten wachten en hopen. Zelfs als we te horen zouden krijgen dat Tim dood is.»

AIMÉ «Beter slecht nieuws dan geen nieuws.»

HUMO Eric Bisschop stierf begin dit jaar onverwacht.

YVONNE «Dat heeft ons geraakt. Hij kende Tims dossier bijzonder goed en hij was altijd heel correct met ons.»

AIMÉ «Hij had ook goede relaties met Roemenië en Hongarije. We vroegen ons af wat er zou gebeuren met het onderzoek: we vreesden dat het in de ijskast zou belanden, maar het federale parket heeft ons verzekerd dat de zaak verder wordt opgevolgd. Intussen is ook de Cel Verdwijningen van de federale politie ermee bezig.»

HUMO Leeft Tim nog, denken jullie?

AIMÉ «Ik sluit het niet uit. Misschien leidt hij ergens op een verlaten plek een spiritueel leven, volledig afgezonderd van de buitenwereld. Misschien staat hij hier op een dag wel aan de deur. Maar zelfs als hij dood is, hopen we nog altijd dat hij wordt gevonden. Misschien begint er tóch iemand te praten die al jaren z’n mond houdt, of wordt hij toevallig gevonden. Vorige maand is in Zwitserland een alpinist teruggevonden die al meer dan dertig jaar vermist was: een paar bergbeklimmers zagen schoenen en koorden uit een gletsjer steken, die tevoorschijn waren gekomen omdat het ijs was gesmolten.»

HUMO Zolang er geen lichaam wordt gevonden, kunnen jullie niet rouwen.

YVONNE «Nee. Maar in 2017 hebben we wel een klein beetje afscheid genomen.»

AIMÉ «Toen hebben we Tim uit het bevolkingsregister laten schrappen. Niet omdat het móést, maar omdat Yvonne en ik een dagje ouder worden: we vroegen ons af wat er met de erfenis moest gebeuren als Tim niet werd gevonden. We waren het ook beu om ieder jaar een aanslagbiljet te ontvangen op Tims naam, en een oproepingsbrief bij elke verkiezing.»

YVONNE «Dan moesten we keer op keer naar het politiebureau, om een bewijs af te halen dat Tim vermist was. Dat was zo pijnlijk.»

AIMÉ «Maar Tim laten schrappen was ook niet makkelijk: dat kon enkel via een zogenaamde akte van afwezigheid. We moesten in twee verschillende kranten een advertentie plaatsen waarin stond dat Tim al sinds 2001 niet meer was gezien. Daarna was er een rechtszitting waarop we aanwezig moesten zijn met een advocaat. Daar werd dan eindelijk de beslissing genomen. Die hele procedure heeft bijna een jaar geduurd.»

HUMO Jullie hebben in eigen beheer een boek met zijn gedichten uitgegeven.

YVONNE «Ja, zodat hij niet vergeten wordt. Bezig zijn met dingen die te maken hebben met Tim: dat helpt ons. In de dozen met zijn spullen die we van zijn vrienden hebben gekregen, zaten ook Tims dagboeken. Daarin had hij niet alleen zijn gevoelens en gedachten opgeschreven, maar ook een aantal gedichten. We hebben de mooiste geselecteerd. Ik las ze hardop voor, Aimé tikte ze uit op de computer. Dat was intens en pijnlijk, omdat Tim dan heel dichtbij was.»

AIMÉ «We hebben ook een kunstwerk laten maken. Het staat nu in Tervuren, in het Warandepark.»

YVONNE «Het is een sculptuur met kraanvogels. Als kind was Tim dol op origami: hij vouwde voortdurend kraanvogels, en hij was er ook erg goed in. Ze hangen en staan hier overal in huis. Hij heeft ooit duizend kraanvogels gevouwen, omdat hij geloofde in de Japanse legende die zegt dat je daarmee het eeuwige geluk kunt verwerven.»

HUMO In maart was het de 48ste verjaardag van Tim.

YVONNE «Ik vraag me soms af hoe hij er nu uitziet – als hij nog leeft. Wat waren we nog jong toen hij verdween! Mijn dochter is nu 51 jaar, haar zoon is 24: dat is ongeveer dezelfde leeftijd die Tim en ik indertijd hadden.»

AIMÉ «Alles komt terug. Eén van onze kleindochters is net afgestudeerd als psycholoog. Ze wil nu een tijdje rondreizen. Ik hoef je toch niet te vertellen dat ik me zorgen maak?»