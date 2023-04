Tim Nawrot over het gevaar van fijnstof: ‘Binnenblijven heeft geen zin, de blootstelling zal alleen iets trager verlopen’

Om de haverklap verschijnen onheilspellende nieuwsberichten over de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Zoals vandaag: ‘Luchtvervuiling doodt jaarlijks 1.200 kinderen en jongeren in Europa’, is de conclusie van een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EMA). Toxicoloog Tim Nawrot valt niet uit de vervuilde lucht, en waarschuwde toen we hem recent spraken al voor de gevaren van fijnstof op (zeer) jonge kinderen: ‘Tijdens de zwangerschap dringen roetdeeltjes door tot in de longen en hersenen van de foetus.’

Oorspronkelijk verschenen op 18 april 2023

Hoe is het nu écht gesteld met onze luchtkwaliteit? Gaat u best alleen nog met een gasmasker de deur uit? Is het verantwoord om uw kind met de fiets door de walmende uitlaatdampen naar school te sturen? En plegen we, nu we door de energiecrisis weer massaal hout stoken, een aanslag op onze gezondheid? Humo trok met half ingehouden adem op onderzoek.

Eind 2022 publiceerde het Europees Milieuagentschap (EMA) een lijvig rapport over de luchtkwaliteit in onze contreien. Daaruit bleek dat er de voorbije decennia weliswaar grote vooruitgang is geboekt, maar dat luchtvervuiling nog steeds een significante impact heeft op onze gezondheid. Volgens het EMA werd in 2020 liefst 96 procent van de Europese stedelijke bevolking aan concentraties fijnstof blootgesteld die boven de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) liggen. Fijnstof was in dat jaar verantwoordelijk voor minstens 238.000 vroegtijdige overlijdens in de EU – dat is vijf keer meer dan vroegtijdige sterftes veroorzaakt door stikstofdioxide en zelfs tien keer meer dan door ozon. Het goeie nieuws is dan weer dat het totale aantal doden door luchtvervuiling al jaren in dalende lijn zit. Het EMA concludeert dat de situatie flink verbeterd is – veel schadelijke stoffen in de lucht werden al sterk teruggedrongen – maar dat vooral de strijd tegen fijnstof extra aandacht verdient. Hoe pakken we dat best aan? Kunnen we als burger zélf iets doen? Hoe schadelijk is dat fijnstof nu juist, en waar komt het vandaan? Wij staken ons licht op bij Tim Nawrot, milieu-epidemioloog aan de UHasselt en de KU Leuven en hoofd van een onderzoeksgroep die de voorbije jaren enkele internationaal spraakmakende studies over de gezondheidsimpact van fijnstof publiceerde.

HUMO Wat is fijnstof nu eigenlijk?

TIM NAWROT «Het is een verzamelnaam voor allerlei kleine deeltjes die in de lucht zweven, en vaak niet groter zijn dan 10 micrometer (een duizendste van een millimeter, red.). Sommige fijnstofdeeltjes zijn zelfs kleiner dan 2,5 micrometer. Ze ontstaan bijvoorbeeld tijdens verbrandingsprocessen, een ander deel is afkomstig van natuurlijke bronnen zoals zeezout, en stof uit de Sahara dat door de wind wordt meegevoerd. Of ze ontstaan in de atmosfeer, waar gassen zoals zwaveldioxide, stikstofoxide en ammoniak door chemische reacties in fijnstof worden omgezet.»

HUMO Waaruit bestaat fijnstof zoal?

NAWROT «Je kunt fijnstof eigenlijk als een soort spons zien, waar zich allerhande chemische stoffen aan binden. Roet bijvoorbeeld, soms ook wel dieselroet genoemd. Dat is zeker in de allerkleinste deeltjes prominent aanwezig. En verder: polyaromatische koolwaterstoffen of PAK’s: dat zijn de meest giftige stoffen. Van PAK’s weten we dat ze kankerverwekkend zijn. Een deel van die uitstoot is afkomstig van het autoverkeer.»

HUMO Recent is de wetenschappelijke aandacht erg gericht op ultrafijnstof, deeltjes van minder dan 0,1 micrometer. Wat weten we daar al over?

NAWROT «Het onderzoek daarover gebeurt vooral rond luchthavens, omdat de omgevingslucht daar verhoogde concentraties ultrafijnstof bevat.

»We weten al dat ultrafijnstofdeeltjes in de vorm van roet zich over het hele lichaam verspreiden en bij ongeboren kinderen al tot in de longen en de hersenen kunnen doordringen. Dat gebeurt zelfs bij lage concentraties, omdat de placenta maar 10 procent van de deeltjes tegenhoudt. Het effect is potentieel zeer groot, omdat de organen van een foetus nog in volle ontwikkeling zijn. Daarom zijn die ultrafijnstofdeeltjes ook zo’n grote zorg.»

HUMO Wat zijn de belangrijkste bronnen van fijnstof?

NAWROT «Veel fijnstof bij ons is afkomstig uit het buitenland. Maar andersom exporteren wij ook veel fijnstof – het stopt niet bij de grens. Voor het fijnstof dat in Vlaanderen ontstaat, zijn de grootste bronnen respectievelijk de landbouw, de industrie en de huishoudens.

»De huishoudens zijn goed voor ongeveer een kwart van het fijnstof. Onze verwarming is de belangrijkste emissiebron, en dan met name houtkachels. Al zijn er verschillende factoren die een invloed hebben: droog hout leidt tot minder uitstoot. De aanvoer van voldoende verse lucht tijdens de verbranding speelt ook een rol. Net als de weersomstandigheden. Als het voldoende waait, is houtverbranding een minder groot probleem, maar op windstille dagen kan het fijnstof zich opstapelen. Nieuwe kachels zijn ook veel beter dan oudere modellen, omdat de verbranding efficiënter verloopt.

»In sommige Duitse deelstaten is het verplicht om een filter in je schoorsteen te laten installeren. Die kan de uitstoot met 80 tot 90 procent verminderen. Daar zou men bij ons ook over kunnen nadenken. Dat auto’s een roetfilter hebben, vinden we toch ook de normaalste zaak van de wereld?»

HUMO De land- en tuinbouwsector is goed voor een klein kwart van het bij ons geproduceerde fijnstof. Wat is daar de voornaamste bron?

NAWROT «Vooral de uitstoot van ammoniak, een stof die vrijkomt uit mest. Door landbouwgronden om te ploegen en dieren te voederen ontstaat ook fijnstof, maar dat gaat om beperkte hoeveelheden.»

HUMO Ook het wegverkeer produceert fijnstof. Maar in tegenstelling tot wat men zou denken, is dat niet afkomstig van de uitlaatgassen.

NAWROT «De ultrafijne deeltjes wel, maar de grovere deeltjes zijn hoofdzakelijk afkomstig van slijtage van banden, remmen en wegen. Door de wrijving komen kleine stofdeeltjes vrij.

»Voertuigen zijn de laatste jaren veel zuiniger en properder geworden. Oudere lezers zullen zich misschien wel herinneren hoe vrachtwagens en bussen vroeger dikke rookwalmen produceerden als ze optrokken aan een verkeerslicht. Dat is allang verleden tijd.»

HUMO Hoewel de uitlaatemissies van het wegverkeer sterk zijn gedaald, is de fijnstofuitstoot die niet van uitlaatgassen afkomstig is weer gestegen.

NAWROT «Dat komt omdat het totale wegverkeer sterk is toegenomen, waardoor de winst die met verbeterde motoren is behaald, wordt tenietgedaan.»

HUMO Voor fijnstof bestaan verschillende advieswaarden. De Europese normen worden in Vlaanderen overal gehaald. Maar de WHO heeft ook advieswaarden, en daar zitten we hier nog altijd ruim boven. Waarom zit daar zo’n verschil op?

NAWROT «Vroeger hanteerde de WHO een norm van 10 microgram fijnstof per kubieke meter. Een jaar geleden heeft men die echter verstrengd tot 5 microgram. Dat halen we absoluut nergens, en het zal ook erg moeilijk worden om aan die norm te voldoen in een dichtbevolkt gebied als Vlaanderen. Als we in de richting van de oude advieswaarde kunnen opschuiven, mogen we al heel blij zijn.

»Het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, om een veilige drempel vast te stellen. Bij élke concentratie zijn er namelijk gezondheidseffecten.

‘Fijnstof kan de levensverwachting met een jaar doen afnemen. Dat is vergelijkbaar met hoge cholesterol of hoge bloeddruk, maar daar zijn veel meer mensen om bekommerd.' Beeld Marco Mertens

ÉÉN JAAR MINDER

HUMO U heeft zelf veel onderzoek gedaan naar de effecten van fijnstof op de gezondheid. Zo toonde uw onderzoeksgroep aan dat een verhoogde blootstelling aan fijnstof tijdens de zwangerschap later een invloed heeft op de snelheid waarmee we verouderen.

NAWROT «Uit studies wisten we al dat fijnstof de levensverwachting doet afnemen. Daarom hebben we in ons onderzoek de focus gericht op de telomeren: de uiteinden van de chromosomen die ons DNA beschermen. Je kunt ze vergelijken met het plastic kapje op het uiteinde van een schoenveter. Hoe meer je dat gebruikt, hoe kleiner het wordt. Zo gaat het ook met telomeren: in de loop van ons leven verkorten ze. Op een gegeven moment zijn ze zo kort dat het DNA begint te ontrafelen, waardoor het niet meer naar behoren functioneert. Dat is wat in onze cellen gebeurt wanneer we verouderen. De verkorting van de telomeren verloopt overigens sneller bij mannen dan bij vrouwen.

»Behalve de telomeren zijn ook de mitochondriën, de energiefabriekjes van de cel, van belang. Net als sirtuïne, een eiwit dat de telomeren met de mitochondriën verbindt. Wel, allemaal functioneren ze slechter onder invloed van fijnstof. Dat wil zeggen dat je verouderingsproces iets sneller zal verlopen als je in een gebied met meer luchtverontreiniging woont.

»Normaal gezien bestuderen we veroudering vanaf middelbare leeftijd, maar eigenlijk beginnen we al te verouderen vanaf de conceptie. We hebben daarom ook de telomeren bij pasgeborenen gemeten. We kunnen natuurlijk niet voorspellen hoe oud een kind zal worden op basis van de lengte van de telomeren bij de geboorte. Zo’n studie zou namelijk tachtig jaar in beslag nemen. We weten echter wel dat zebravinken die met lange telomeren worden geboren ongeveer vijf à zes jaar oud worden, terwijl exemplaren met korte telomeren hooguit twee jaar oud worden. We kunnen ook aannemen dat bij de mens de telomeren vroeg in het leven van groot belang zijn om later in het leven ouderdomsziekten te vertragen. We hebben vastgesteld dat de telomeren van een pasgeborene korter zijn als de moeder tijdens de zwangerschap aan hogere fijnstofwaarden werd blootgesteld.»

HUMO Hebben jullie kunnen berekenen hoeveel dat concreet scheelt in levensjaren?

NAWROT «Afhankelijk van de concentraties fijnstof en de plek waar men woont, hebben we het over een verkorting van de levensduur met ongeveer een jaar.»

HUMO Dat lijkt eerlijk gezegd nog mee te vallen.

NAWROT «Het valt te vergelijken met het effect van overgewicht, hoge cholesterol of hoge bloeddruk: die doen de levensverwachting ook dalen met ongeveer een jaar. Terwijl veel mensen daar wél bekommerd om zijn, en terecht.

»Vergeleken met roken, is het echter een heel ander verhaal. Een roker leeft gemiddeld tien jaar minder. Dat is toch een serieus verschil.»

HUMO Jullie hebben zeer recent nog een studie gepubliceerd over de invloed van luchtverontreiniging op het microbioom, de ongeveer anderhalve kilo bacteriën die in onze darmen zijn gehuisvest, en waar momenteel zeer veel onderzoek naar wordt gevoerd. Wat kwam daaruit?

NAWROT «Dat de diversiteit van de darmbacteriën bij kinderen van 4 à 5 jaar afhangt van de hoeveelheid luchtverontreiniging waaraan ze zijn blootgesteld. Kinderen die in een minder vervuilde omgeving opgroeien, hebben een beter functionerend microbioom. Het toont opnieuw hoe luchtverontreiniging een invloed heeft op veel systemen in ons lichaam.»

HUMO Uit een studie van het VITO bleek dan weer dat fijnstof zelfs bij lage concentraties een negatief effect kan hebben op de longcapaciteit van perfect gezonde mensen.

NAWROT «Klopt, al zal een gezonde persoon er vermoedelijk weinig last van ondervinden. Heel grote effecten zie je wél bij mensen met mucoviscidose. Op dagen met een slechte luchtkwaliteit hebben die patiënten veel meer nood aan medicatie. Hetzelfde geldt voor mensen met astma.»

HUMO Ook het effect op hart- en bloedvaten is al uitgebreid aangetoond. Zo zijn er op dagen met veel luchtverontreiniging opmerkelijk meer hartinfarcten.

NAWROT «In december vorig jaar was de luchtkwaliteit in ons land heel slecht. Volgens Sciensano waren er toen 20 procent meer overlijdens dan anders in diezelfde periode. Het lijdt geen twijfel dat een deel van die overlijdens aan de hoge concentraties fijnstof te wijten is. Meer dan vijfhonderd publicaties hebben ondertussen een verband aangetoond tussen fijnstofpieken en een hogere sterfte. Concreet gaat het om 6 à 8 procent meer overlijdens. Het zijn natuurlijk geen gezonde 30-jarigen die op zulke dagen bezwijken, maar voornamelijk ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen.

»Die pieken komen vooral voor op windstille dagen, wanneer de fijnstofuitstoot in de lucht blijft hangen. De nieuwe advieswaarde van de WHO is zoals gezegd 5 microgram per kubieke meter. In Vlaanderen laten wij gemiddeld 15 microgram optekenen. Op piekdagen kan dat zelfs naar 70 à 80 microgram stijgen.»

‘We mogen de pelletkachel niet verketteren: als je die goed gebruikt, blijft ze een mooi alternatief voor een open haard. Het beste blijft wel aardgas of een warmtepomp.’ Beeld Marco Mertens

HUMO Binnenblijven blijkt op zulke dagen ook geen soelaas te bieden voor ouderen en risicopatiënten.

NAWROT «Inderdaad. Fijnstofdeeltjes zijn zo fijn dat ze ook in huizen binnenraken. De blootstelling zal alleen iets trager verlopen. Als er buiten een piek is, zijn er een dag later binnen ook verhoogde concentraties. Binnenblijven heeft dus geen zin.»

HUMO De lucht binnenshuis zou gemiddeld zelfs acht keer meer vervuild zijn dan de buitenlucht.

NAWROT «Dat is absoluut zo. In de buitenlucht is er onmiddellijk een verdunnend effect, in huis blijven gassen en andere verontreiniging veel langer hangen, zeker in goed geïsoleerde woningen. Het enige wat we kunnen doen, is een beleid creëren dat fijnstofpieken op windstille dagen zoveel mogelijk voorkomt.»

HUMO In een recente internationale studie werd de impact van koken met gasfornuizen op kinderastma onderzocht. Omgerekend voor ons land, waar nog ongeveer een kwart van de huishoudens een gasfornuis heeft, zouden zo’n 15.000 gevallen van kinderastma aan koken op gas kunnen worden gelinkt. Zeggen we het gasfornuis beter definitief vaarwel? In sommige Californische steden zijn ze al bij wet verboden.

NAWROT «Bij koken op gas komt onder andere stikstofdioxide vrij, een gas dat een impact heeft op de luchtwegen. Een gasfornuis hoeft echter helemaal geen probleem te zijn als je voldoende ventileert en je je dampkap gebruikt. Een verbod lijkt me dus niet nodig.»

HUMO Wat zit er nog meer in de lucht in huis?

NAWROT «CO2 die we zelf uitademen, huidschilfers, huisstofmijt en eventueel de uitstoot van houtkachels of open haarden. Verder kan alles van huisraad dampen afgeven. Uit meubels kan bijvoorbeeld formaldehyde (een kankerverwekkende en voor neus, keel en ogen irriterende stof die ook in tabaksrook zit, red.) vrijkomen. Daarom is het belangrijk om geregeld te ventileren. De meeste nieuwbouwwoningen hebben een ventilatiesysteem, in oudere woningen zet je best af en toe een raam of een deur open, of plaats je wat luchtroosters. Zo wordt de lucht voldoende ververst.»

HUMO Uit een recent rapport bleek dat het aantal doden door luchtvervuiling in Europa met 40 procent is gedaald tussen 1990 en 2019. In diezelfde periode daalde de gemiddelde blootstelling aan fijnstof met bijna 34 procent. Conclusie van de onderzoekers: de situatie is in drie decennia flink verbeterd, maar op het vlak van fijnstof kan er nog veel worden gedaan.

NAWROT «De luchtkwaliteit is vandaag inderdaad veel beter dan in de jaren 80 en 90. Goed, fijnstof meten we pas sinds 1997, maar ook daar stellen we vast dat de concentraties afnemen en alle inspanningen wel degelijk vruchten afwerpen. Er is duidelijk een effect op de volksgezondheid. De nieuwe WHO-norm gaan we niet halen op afzienbare termijn, maar de oude norm van 10 microgram moet binnen ons bereik liggen. Daar moeten we op mikken.»

'Tijdens de zwangerschap dringen roetdeeltjes door tot in de longen en hersenen van de foetus. Dat baart grote zorgen.' Beeld Jeroen Los

WEG MET DE AUTO

HUMO Welke maatregelen zijn daarvoor nodig? In zijn boek ‘Onze lucht’ becijfert Wouter Lefebvre dat een aardgasverwarming nog niet zo slecht is als het op fijnstof aankomt: een pelletkachel stoot honderd keer meer uit, en een open haard zelfs vierduizend keer meer. Met de huidige energiecrisis kunnen handelaren ondertussen de vraag naar stookhout amper bijhouden. Dat lijkt slecht nieuws voor hart- en longpatiënten.

NAWROT«We mogen de pelletkachel niet verketteren: als je die goed gebruikt, blijft ze een mooi alternatief voor een open haard. Het beste blijft natuurlijk aardgas of een warmtepomp. De moderne aardgasketels hebben een zeer zuivere verbranding. Hoe blauwer de vlam, hoe minder deeltjes er vrijkomen. Ook op dat vlak is er grote vooruitgang geboekt.»

HUMO Wat het wegverkeer betreft, zou diesels bannen een positief effect kunnen hebben. Maar aangezien het merendeel van de fijnstofemissies niet van uitlaatgassen komt, zouden we volgens experts de auto gewoon vaker aan de kant moeten laten.

NAWROT «Klopt. De maatregelen die goed zijn om de klimaatopwarming onder de 2 graden te houden, zijn automatisch ook goed om de luchtkwaliteit te verbeteren. Als we de CO2-uitstoot sterk reduceren, wordt meteen ook een groot deel van de luchtverontreiniging aangepakt. Dat wordt in het hele klimaatdebat misschien niet genoeg benadrukt. Het zijn twee vliegen in één klap.»

HUMO De uitstoot door de landbouw zouden we volgens sommigen dan weer kunnen verminderen door de veestapel af te bouwen. Dat kunnen we zelf in de hand werken door minder vlees te consumeren.

NAWROT «Wat vooral zou helpen, is dat de boeren een goede prijs krijgen voor hun product. Dan moet er minder vlees worden geproduceerd en misschien ook minder naar het buitenland worden geëxporteerd. Slechts een klein deel van het bij ons geproduceerde vlees is namelijk voor de eigen markt bestemd.»

HUMO Als het over luchtverontreiniging gaat, kijkt men vaak naar de industrie, maar ook daar is de uitstoot de voorbije decennia sterk gedaald.

NAWROT «Strengere regelgeving en verbeterde filtersystemen hebben duidelijk hun effect gehad. Dat heeft ook bijgedragen aan die forse daling van het aantal doden als gevolg van luchtverontreiniging.»

HUMO In de Chinese stad Xian werd een paar jaar geleden een honderd meter hoge toren in gebruik genomen die fijnstof uit de lucht filtert. Kunnen zulke technologieën een oplossing bieden?

NAWROT «Dat is allemaal flauwekul. De oplossing is duidelijk, wat mij betreft: we moeten gewoon het klimaatakkoord uitvoeren. We mogen ons ook niet concentreren op één specifieke bron, we moeten alle bronnen van luchtvervuiling aanpakken en een goed beleid uitstippelen.»

HUMO Als typevoorbeeld wordt dan vaak verwezen naar zwaveldioxide. De concentraties van dat schadelijke en ooit massaal in de lucht geblazen gas zijn door een aantal doeltreffende ingrepen beheersbaar geworden.

NAWROT «Zwaveldioxide was één van de gassen verantwoordelijk voor de fameuze zure regen vroeger. Die term hoor je vandaag niet meer. De reden is simpel: vroeger stopte men zwavel onder meer in brandstof, maar daar is men mee gestopt.

»We hebben de voorbije twintig jaar dus niet stilgezeten. Er is zeker van alles aan het bewegen, maar we staan ook nog voor grote uitdagingen. Sommige ingrepen zouden sneller kunnen, maar er moet ook een draagvlak zijn bij de bevolking. We kunnen echter niet zeggen dat de overheid haar verantwoordelijkheid niet heeft opgenomen, zoals bij het terugdringen van zwaveldioxide. Dat mag ook weleens worden gezegd.»

HUMO Het probleem is vaak dat het effect van maatregelen soms pas jaren later merkbaar is, waardoor politici niet meteen geneigd zijn ze te nemen, vooral omdat het meestal niet om populaire maatregelen gaat.

NAWROT «Daarom is het goed dat veel maatregelen door Europa worden opgelegd (de Europese Green Deal mikt op een luchtkwaliteit die aan de normen van de WHO voldoet, en met het EU-actieplan Verontreiniging Naar Nul wil men de vervuiling van lucht, water en bodem tegen 2050 terugbrengen naar een voor de volksgezondheid en het ecosysteem niet schadelijk geacht niveau, red.). Luchtvervuiling kent geen grenzen. Als de regels voor elke lidstaat gelden, is er geen risico op concurrentievervalsing, worden de maatregelen op veel grotere schaal uitgevoerd en is er bijgevolg ook een veel groter effect.»