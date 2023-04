Timothy Garton Ash: ‘Je kunt argumenteren dat iemand die vandaag Vladimir Poetin doodt de wereld een dienst bewijst’

‘Ik geloof dat je me bij elk boek hebt geïnterviewd,’ zegt Timothy Garton Ash (67), blakend van energie als altijd. Het is waar dat ik er vroeg aan begonnen ben, toen ik de Razende Reporter op één van zijn journalistieke reizen ergens in Duitsland deed halt houden, kort na de val van de Muur. En ik bleef de academische onderzoeker, die hij ook is, in Oxford achtervolgen. Nu is hij naar Brussel gekomen om een nieuw boek voor te stellen: ‘Europa. Een persoonlijke geschiedenis’. Daarin kruist hij zijn memoires met de geschiedenis van ons continent. Het is zijn beste boek, geschreven in de slechtste omstandigheden: terwijl de grootste oorlog sinds 1945 in Europa woedt.

HUMO Een Brit die zijn hele leven met Europa verstrengelt: dat kan dus toch?

TIMOTHY GARTON ASH «Ik heb mezelf altijd een ongewone Engelsman gevonden. Als tiener verbleef ik in Frankrijk, en op mijn 20ste ging ik in Berlijn wonen. Ik maakte grote reizen door Oost-Europa en raakte betrokken bij wat ik in mijn notitieboekjes de ‘PLO’ noemde, de Poolse Liberale Oppositie. In die beweging had je mensen die elkaar in de kerk teksten van George Orwell doorgaven: opwindend was dat!

»In augustus 1980 was ik met vakantie in Italië toen ik op de BBC World Service hoorde dat de arbeiders in Gdansk in staking waren gegaan. Ik reisde er meteen naartoe via Oost-Berlijn. ‘Wat ga je doen in Polen?’ vroegen ze me daar. ‘Ik ga het Poolse verzet bestuderen,’ zei ik. Ik bedoelde natuurlijk het verzet tegen het communistische regime, maar aan de grens dachten ze dat ik het over het Poolse verzet tegen Hitler had. Zo staat het in mijn visum van destijds: ‘Studie Pools verzet’. Nooit zal ik het moment vergeten dat ik samen met andere journalisten door de toegangspoort van de scheepswerf in Gdansk liep. Een dubbele rij arbeiders in blauwe overalls juichte me toe, alsof ik hun persoonlijk de steun van Groot-Brittannië bracht. Dát moment was voor mijn politieke leven even bepalend als 1968 voor de voorgaande generatie.»

HUMO En dan werd u ook nog eens Europeaan door een huwelijk met een Poolse. Ik geloof dat uw vrouw Danuta voor het eerst even in een boek van u opduikt.

GARTON ASH «En terecht! Ik ben Danuta veel verschuldigd: je kunt wel veel van een land opsteken door de taal te leren, of de geschiedenis en cultuur te bestuderen, maar een huwelijk overtreft alles. Ook dat is intussen een deel van Europa: hoeveel levens hebben hun vorm niet gekregen door dat soort kruisbestuivingen?»

HUMO Nog iets waarom u een ongewone Engelsman bent: u vindt uw weg in wel negen talen. Zelfs Nederlands, las ik?

GARTON ASH «Als je Engels en Duits spreekt, is Nederlands niet zo moeilijk om te lezen, maar laten we mijn kennis van jullie taal niet overdrijven. Nu, gisteren had ik een gesprek voor de podcast ‘Betrouwbare Bronnen’: dat begreep ik wel zonder woordenboek erbij (lacht).»

HUMO U was alvast één van de betrouwbaarste bronnen inzake de omwentelingen van 1989. U hebt zowat alle hoofdrolspelers ontmoet.

GARTON ASH «Vergeet niet: ik sprak ook veel gewone mensen, die dikwijls buitengewoon bleken – van de arbeiders in Polen tot de jongeren in de migrantenwijken van Parijs of Ceuta. Maar gewoonlijk vraagt men me vooral naar de ontmoetingen met de zogenaamde Grote Mannen en Vrouwen.»

HUMO Niet iedereen krijgt de kans om – zoals u in 1999 deed – tijdens een kransje met Michail Gorbatsjov, Helmut Kohl en George H.W. Bush na te kaarten over de gebeurtenissen van 1989.

GARTON ASH «Tolstoj schrijft in ‘Oorlog en vrede’ dat politieke leiders slechts marionetten zijn, blind voor de touwtjes waar ze aan vasthangen. Maar hij heeft ongelijk. Soms doen leiders er wel degelijk toe – denk aan Poetin vandaag, maar dan in negatieve zin. In 1989 had de geschiedenis een heel andere wending kunnen nemen als niet toevallig díé drie exceptionele individuen aan het roer hadden gestaan: Gorbatsjov, Kohl, en Bush.»

HUMO Je komt op zo’n bijeenkomst weleens iets te weten: Gorbatsjov vertelde dat hij sliep toen de Muur viel.

GARTON ASH «Mooi moment, ja. Maar helemaal bovenaan voor mij staat mijn conversatie met Helmut Kohl in 1991, in zijn kantoor. Een reus van een vent was die Kohl, heb je ’m ooit ontmoet? Hij torende boven me uit toen hij, na zijn aantreden als kanselier van het weer herenigde Duitsland, zei: ‘Realiseer je je wel dat je tegenover de directe opvolger van Adolf Hitler zit?’

»Als ik wat sneller was geweest, had ik hem gezegd dat grootadmiraal Karl Dönitz Hitler nog even opgevolgd had, maar intussen was me wel duidelijk dat ik tegenover een man zat met veel historisch besef en verantwoordelijkheidszin.»

HUMO Twintig jaar geleden verscheen uw boek ‘Free World’. Amerika gold toen als het nieuwe Rome. ‘Maar dit zal niet blijven duren,’ zei u me toen. ‘Er zijn nog maar enkele tientallen jaren te gaan waarin het Westen het meeste geld, wapens en macht heeft, en dus ook de meeste mogelijkheden om de wereld vorm te geven.’

GARTON ASH «Ja, en dat moment hebben we verknald! Het Westen heeft zijn laatste kans gemist om de wereldagenda te bepalen. Nu besef ik dat ik zelfs te optimistisch was toen ik het over ‘enkele tientallen jaren’ had. Ook ik was niet immuun voor het historisch optimisme van dat moment.»

HUMO Waarom heeft het Westen het verknald?

GARTON ASH «Hubris! De overmoed van de VS, die dachten dat ze het Midden-Oosten een nieuwe aanblik konden geven door Irak binnen te vallen. De overmoed van Tony Blair met zijn ‘Cool Britannia’, die dacht dat hij het land helemaal open kon gooien. De overmoed van mezelf en mijn vrienden, die dachten dat Hongarije en Polen voorgoed democratieën waren. De overmoed van een globaal kapitalisme, met een geloof in groei zonder grenzen. De overmoed van Europa, dat dacht de wereld te kunnen genezen als iedereen ons maar netjes achternaliep. Maar de wereld zag het helemaal anders.»

HUMO Ook in het Westen kwam er een populistische tegenreactie.

GARTON ASH «We waren zo op de Europese Unie en op de globale economische vooruitgang gefocust, dat we met de rug naar de ándere helft van onze samenleving gingen staan. We lieten een nieuwe tweedeling ontstaan tussen mensen die wel en mensen die niet gestudeerd hebben. Die laatste helft voelde zich economisch gediscrimineerd, genegeerd en niet gerespecteerd. En dan kwamen de populisten zeggen: ‘Wij zien je, we horen je, wij zullen je bescherming bieden, verzet je met ons tegen de liberale, stedelijke elite.’ En dat wil ook zeggen: tegen al die liberale kosmopolitische intellectuelen zoals Timothy Garton Ash.»

HUMO Dat een door de VS gestuurde unipolaire wereld van korte duur zou zijn, was al langer duidelijk. Te vaak wordt vergeten dat 1989 ook het jaar was waarin China de opstand op het Tiananmenplein neersloeg.

GARTON ASH «Ik zal het nooit vergeten: ik kom op 4 juni 1989, de dag van de eerste semi-vrije verkiezingen in Polen, op de redactie van Gazeta Wyborcza. Alle ogen zijn gericht op die nieuwe stap in de bevrijding van Oost-Europa, maar in een hoekje staat een klein tv-scherm te spelen, en daarop zie ik hoe de eerste lijken worden afgevoerd van Tiananmen, op geïmproviseerde draagbaren. Niemand had toen verwacht dat China in de jaren daarna iets compleet nieuws zou bedenken dat vandaag tot grote ideologische competitie leidt: een combinatie van leninisme en kapitalisme.»

HUMO Het besef van een nieuwe rijzende grootmacht was er wel. In 2001 woonde u een vergadering bij waar u George W. Bush hoorde zeggen: ‘Op een dag zullen we allemaal tegen die vervloekte Chinezen moeten vechten.’

GARTON ASH «Ja, maar toen kwam 9/11 en veranderde alles voor Bush: plots waren China en Rusland goeie partners in de war on terror. De VS begonnen miljarden dollars uit te geven om hun islamitische vijanden te verslaan. Het idee alleen al dat zoiets kon, was een ramp. Een conversatie die ik had met de toenmalige vicepresident Dick Cheney is me bijgebleven. ‘Hoe zal die war on terror eindigen?’ vroeg ik hem. Hij gaf een antwoord dat je in een saloon in het Wilde Westen zou verwachten: ‘Met de eliminatie van alle terroristen!’ Hoe achterlijk kun je zijn? Het is er natuurlijk mee geëindigd dat ze alleen maar meer terroristen gekweekt hebben.»

HUMO Bin Laden verdient een medaille, schrijft u.

GARTON ASH «Let wel: ík zou hem die niet geven, maar Bin Laden was wel het perfecte geschenk voor China. De Communistische Partij zou hem postuum de hoogste eremedaille kunnen geven, omdat hij de VS meer dan tien jaar lang in zo’n grote strategische afleiding heeft gestort. Pas nu gaat alle aandacht weer naar de rivaliteit met China.»

‘We hebben onze laatste kans verknald om de wereldagenda te bepalen. Europa dacht in al zijn overmoed dat het de wereld kon genezen als iedereen ons maar netjes achternaliep.’ Beeld Saskia Vanderstichele

CHURCHILL-PARODIE

HUMO Een ontwikkeling van de laatste jaren die u veel pijn moet hebben gedaan: de opkomst van de ‘illiberale democratie’ in Hongarije en Polen.

GARTON ASH «Een illiberale democratie, dat is een contradictio in terminis, hè – zoiets als een gebakken sneeuwbal. Hongarije noem ik zelfs geen democratie meer, het is een competitief autoritair regime.»

HUMO Een bekende uitspraak van de Hongaarse president Viktor Orbán luidt: ‘We dachten dat Europa onze toekomst was, nu weten we dat wij Europa’s toekomst zijn.’ Daar lijkt het wel op nu pushbacks van vluchtelingen aan de Europese grenzen het nieuwe normaal geworden zijn.

GARTON ASH «We vergisten ons niet toen we Orbán zagen als de bekwaamste politicus van zijn generatie, alleen zet hij zijn talent verkeerd in. Hij heeft gelijk als hij zegt dat zijn reactionaire, patriarchale, xenofobische, nationalistische gedachtegoed historisch gezien gestoeld is op Europese waarden, alleen zijn het niet de waarden waar de EU vandáág voor staat. En daar moeten we heel duidelijk over zijn.»

HUMO Dus moeten we Hongarije uit de EU gooien?

GARTON ASH «Nee, Europa moet zijn eigen basiswaarden meer durven opleggen, de beginselen die gebeiteld staan in artikel 2 van de EU: vrijheid, gelijkheid, democratie, respect voor de rechtsstaat en mensenrechten. Al sinds 2010 gebruikt Orbán miljarden belastinggeld van de Europeanen om de democratie in Hongarije af te breken. Intussen bléven Duitse en andere Europese zakenlui vrolijk geld in dat land investeren. Dat is een deprimerend hoofdstuk.»

HUMO Nóg een deprimerend hoofdstuk: de Brexit. Toen ik u kort voor het beslissende referendum sprak, was u nog optimistisch gestemd.

GARTON ASH «Ik achtte het onwaarschijnlijk dat het leave-kamp het pleit zou winnen. De omwenteling van 1989 is een goed voorbeeld van historische mazzel, 2016 een voorbeeld van het tegendeel: álles zat gewoon tegen. De uitslag was nipt: 52 procent voor uittreding, 48 tegen. De remainers hadden kúnnen winnen als Labour een andere leider had gehad, als Boris Johnson niet was overgelopen naar het Brexit-kamp, als jongeren vanaf 16 jaar hadden mogen stemmen... Het is anders gelopen: nog decennialang zullen wij Britten een enorme prijs betalen voor het tijdperk van het populisme.»

HUMO Heeft ‘de brallende Churchill-parodie’, zoals u Boris Johnson noemt, nog een politieke toekomst?

GARTON ASH «Mij zal het worst wezen. Het liefst zou ik zijn naam nooit meer hoeven uit te spreken. Het goede nieuws is dat het Lagerhuis recent met een grote meerderheid de nieuwe regeling voor grenscontroles in Noord-Ierland goedgekeurd heeft, de deal waartegen Boris Johnson zich altijd verzet heeft. En The Telegraph, Johnsons eigen krant, schreef op de voorpagina dat de ‘cultus’ rond hem samen met zijn Brexit-droom geïmplodeerd is: dat doet deugd!»

HUMO Is de Brexit een omkeerbaar proces?

GARTON ASH «Natuurlijk niet: we kunnen niet terug naar hoe het was. Nooit zullen we in Europa nog zo’n bevoorrechte positie hebben. We hadden veel invloed in Brussel, terwijl we, zoals veel Britten dat wilden, buiten de Schengenzone en de Eurozone bleven. Maar laten we het er in 2033 nog eens over hebben, als we dan allebei nog leven. Dan zal het onderwerp van een nieuwe toetreding weer op tafel liggen. Niet eerder: om te beginnen moeten we eerst een Labour-regering hebben. Willen jullie, met een beetje hulp van mij, ervoor zorgen dat de EU tegen dan zo aantrekkelijk is dat een meerderheid van de Britten er weer bij wil zijn?»

HUMO Nog zo’n naam die je liever zou vergeten: Donald Trump. U voert vaak het motto van uw politieke held Václav Havel aan: leven in waarheid. Met het bijbehorende geloof dat het volstaat de waarheid bloot te leggen om de mensen in opstand te laten komen. Hoe ruw was het ontwaken in de leugenwereld van Trump?

GARTON ASH «De ‘alternatieve feiten’ van Trump waren mogelijk in een land waar Fox News even belangrijk is als Facebook, waar je rechtse talkradio en denktanks hebt: in de VS zijn twee publieke opinies naast elkaar ontstaan, in plaats van één. Zo konden leugens zichzelf reproduceren.

»Vergelijk die situatie eens met Groot-Brittannië. Na de Brexit, zo dacht men, zou het land decennialang diep verdeeld blijven in twee stammen, leavers versus remainers. Maar vandaag is daar geen sprake van. Waarom? Je kunt antwoorden met drie letters: BBC. Omdat we een universeel gerespecteerde publieke omroep hebben, met tv- en radioprogramma’s die haast door iedereen bekeken of beluisterd worden: daardoor hebben we vandaag nog een gemeenschappelijke openbare sfeer. Wij hebben ook onze Trumpisten – kijk maar naar Boris Johnson – maar bij ons verliezen ze.»

HITLER IS TERUG

HUMO In 1984, schrijft u, kon je op Heathrow in een vliegtuig stappen om in Polen te landen in het jaartal 1945. Vandaag, met Boetsja, Marioepol, Bachmoet voor ogen, is het mogelijk naar Oekraïne te vliegen en in 1914 uit te stappen?

GARTON ASH «Ja, of laten we zeggen: 1943. Die vergelijking hoorde ik van veel mensen toen ik vorige maand in Oekraïne was. Zij worden constant herinnerd aan de Tweede Wereldoorlog: 24 februari 2022 is voor hen wat mei 1940 voor ons was. Te vaak hebben we in de afgelopen decennia graffiti gezien waarin de ene of de andere met Hitler vergeleken werd. Voor het eerst sinds 1945 vind ik het wél gerechtvaardigd Poetin een fascist te noemen. Er zijn gelijkenissen te over: het Leidersprincipe (‘Poetin is Rusland en Rusland is Poetin’), de verheerlijking van het geweld, het narratief van een superieur versus een inferieur volk, het tot zondebok maken van minderheden, de samenzweringstheorieën, de propaganda…»

HUMO Op weg naar hier zag ik het opschrift: ‘Kill Putin’.

GARTON ASH «Dood de tiran? Het is niet eens zo’n kwaad idee. Als student in Oxford bestudeerde ik het Duitse verzet tegen Hitler. Je kunt argumenteren dat iemand die vandaag Vladimir Poetin doodt de wereld een dienst zou bewijzen.»

HUMO Hoe is het zover kunnen komen? U schreef begin deze eeuw nog dat Rusland lid van de NAVO kon worden. In 2005 speelde u zelfs met de gedachte van een Russische toetreding tot de EU. Poetin zag het niet anders: ‘Ik zou niet weten waarom we niet tot de NAVO kunnen toetreden,’ zei hij in 2001.

GARTON ASH «Ik denk weleens terug aan de eerste keer dat ik Poetin bezig zag, in 1994. Hij was nog een totaal onbekende locoburgemeester in Sint-Petersburg. De Russen mochten niet vergeten, zei hij toen, dat er buiten de Russische federatie gebieden lagen die altijd bij Rusland hadden gehoord. Hij noemde de Krim. Dat moment zegt veel: zijn revanchistische, imperiale impuls was er toen al. The empire strikes back. Vergeet niet: terugslaan is wat wereldrijken altijd doen. Maar natuurlijk kun je geen rechte lijn trekken tussen dat moment in 1994 en het moment van de invasie in de Krim in 2014. Er was een periode dat Poetin zich onzeker opstelde. Hij had nog geen stabiele machtsbasis binnen Rusland, en zijn land had veel schulden in het Westen: hij heeft een tijd met het idee gespeeld zijn land te versterken door met het Westen samen te werken.

»Maar zijn speech voor de Veiligheidsconferentie in München in 2007 had ons allemaal moeten wakker schudden: die kwam neer op een oorlogsverklaring aan het Westen. Nog een duidelijker alarmsignaal volgde met de annexatie van delen van Georgië in 2009: toen begon Poetin écht aan zijn oorlog. En onvergeeflijk is dat we hem in 2014 in de Krim lieten begaan, dat we niet reageerden toen hij zich rechtstreeks in de oorlog in de Donbas mengde. ‘Soms moet je wapens stoppen met wapens,’ schreef ik toen in The Guardian, en nooit ben ik voor een column zo uitgekafferd als toen. In plaats van ferm te reageren en wapens te leveren aan Oekraïne, lieten we toe dat het zwarte geld van de Russische oligarchen in Londen bleef rondgaan, en dat Duitsland zijn energieafhankelijkheid van Rusland zelfs nog vergrootte. Ik wacht op de memoires van Angela Merkel om te zien wat ze over dat laatste te zeggen heeft.»

HUMO Poetin zei in 2001 wel bij de NAVO te willen aansluiten, ‘op voorwaarde dat de zienswijze van Rusland gerespecteerd wordt, als een gelijke partner’. We hebben te weinig rekening gehouden met het Russische standpunt, voeren sommigen nu aan.

GARTON ASH «Dat is gewoon niet waar. We hebben Rusland geholpen om zijn economie te moderniseren. We hebben van de G7 een G8 gemaakt om Rusland erbij te halen. Nog voor de NAVO uitgebreid werd, is er een gemeenschappelijke verklaring met Rusland opgesteld… Het is niet fair de schuld bij het Westen te leggen. Wat wel een grote impact gehad heeft, is de westerse invasie in Irak. De les voor Poetin was toen: ‘In de VN predikt het Westen wel het internationaal recht, maar in de praktijk valt het illegaal een soeverein land binnen.’ Dat is een deel van de prijs die de VS voor hun overmoed betalen. Maar ook dat kan in geen enkel opzicht rechtvaardigen wat Poetin in Oekraïne deed.»

'De geschiedenis had in 1989 een andere wending kunnen nemen als niet toevallig deze drie exceptionele individuen aanhet roer hadden gestaan: Gorbatsjov, Kohl, en Bush.' Beeld Saskia Vanderstichele

EXTREEM ONGELUKKIG

HUMO Iemand die net als u graag ter plekke gaat kijken, is Arnon Grunberg. Hij hoorde in Oekraïne veel kritiek op president Zelenski.

GARTON ASH «Zelenski is een halfgod in het Westen, iedereen wil met hem op de foto. In Oekraïne klinkt veel meer kritiek. Er is veel bezorgdheid over hoe de omgeving van de president alles controleert, en men stelt zich de vraag of de democratie echt zal worden hersteld op het einde van de oorlog.»

HUMO Grunberg hoorde ook veel jongeren die het gevecht ontlopen: ‘Ik ben te jong om te sterven.’

GARTON ASH «Net als bij ons in 1940 zijn er daar vandaag veel mensen die geen helden zijn. Niet iedereen kan leven naar het woord van Pericles: ‘Het geheim van het geluk is vrijheid en het geheim van de vrijheid is moed.’ Als je in Oekraïne vraagt hoeveel gezinnen binnen het land zelf verhuisd zijn, is het antwoord: ‘Dat weten we niet.’ Vaak willen ze zich niet registreren, omdat de man van het gezin geen oproepingsbevel wil riskeren. En wat de student die me daar begeleidde zei, zal even goed waar zijn: ‘80 procent van mijn vrienden zit in het Westen.’ Maar ik zou niet te veel willen afdoen aan het algemene beeld van Oekraïne, dat nog altijd een ongelooflijke solidariteit en vechtlust, en zelfs optimisme, opbrengt.»

HUMO We zagen onlangs de pompeuze beelden van Xi Jinping op bezoek in Moskou: waren het historische beelden die we nog veel zullen terugzien, of was het toch niet de grote gebeurtenis waar Poetin op hoopte?

GARTON ASH «Alleen al die vlaggen, hè, ik had nog nooit zulke grote vlaggen gezien (lacht). Maar wat zagen we daar gebeuren? Het was het begin van een post-westerse wereld: het zijn niet langer wij die de agenda van de wereldpolitiek bepalen. China, Rusland, maar ook India, en Turkije, Brazilië, Zuid-Afrika, zijn opkomende machten waar we rekening mee zullen moeten houden. Maar wat we níét zagen, was het begin van een dertigjarige as tussen China en Rusland, van een ‘vriendschap zonder grenzen’. Hun belangen lopen niet gelijk.»

HUMO Wat is volgens u het waarschijnlijkste scenario voor de oorlog in Oekraïne?

GARTON ASH «Alle oorlogen eindigen op een bepaald moment met een onderhandeling, maar die kan lang op zich laten wachten. Het definitieve vredesakkoord na de Tweede Wereldoorlog kwam er eigenlijk pas in 1991.

»Twee scenario’s lijken mij het waarschijnlijkst. Ten eerste: een Oekraïense overwinning, die is nog altijd mogelijk. Deze zomer kan blijken of ze, met onze hulp, kracht genoeg hebben om het tij te doen keren. Ten tweede: een lange uitputtingsoorlog, met nu en dan een pauze: een bevroren conflict dat af en toe weer opflakkert.»

HUMO ‘We blijven Oekraïne steunen tot de overwinning,’ hebben de Amerikanen gezegd, maar wat houdt de term ‘overwinning’ dan precies in?

GARTON ASH «In het Westen zouden velen het als een overwinning beschouwen als Oekraïne kan terugkeren tot de grenzen die het had voor deze oorlog, de grenzen van 23 februari 2022. Maar de meeste Oekraïners zien dat anders. In een recente opiniepeiling in het niet-bezette deel van Oekraïne zei 68 procent van de Oekraïners: we moeten de Krim weer innemen, zelfs als dat betekent dat we een langere oorlog met Rusland moeten voeren.»

HUMO En wat denkt u?

GARTON ASH «Ik denk dat de Oekraïners gelijk hebben. Het is duidelijk dat Poetin met de oorlog niet bereikt heeft wat hij wilde bereiken, maar het gevaar bestaat dat hij nog genoeg Oekraïens grondgebied kan bezetten om tegen zijn eigen volk te zeggen: ‘Ik heb gewonnen, ik heb Rusland groter gemaakt.’ Want daar is het hem om te doen: hij meet zich aan Peter de Grote. De Russen zullen zich pas echt verslagen weten als ze de Krim verloren hebben. En de Oekraïners zullen op de lange termijn geen vrijheid kennen als ze de Krim niet controleren, want dat gebied is een soort vliegdekschip dat de Zwarte Zee domineert.»

HUMO Bestaat het gevaar dat Europa maar een pion is in de strijd tussen de rivalen China en Amerika?

GARTON ASH «Ik geloof het niet. Kijk naar de verschillende opvattingen binnen Europa over deze oorlog: landen als Polen en Estland willen héél ver gaan qua militaire steun aan Oekraïne, aan de andere kant staan gematigde landen als Spanje en Italië. De VS staan ergens in het midden. Hun aanpak is vrij voorzichtig, ze willen geen escalatie. Je kunt je meer vragen stellen bij de rol die China in deze oorlog speelt.»

HUMO Houdt u op korte termijn rekening met een oplopend conflict rond Taiwan?

GARTON ASH «Alle experts in Chinees-Amerikaanse betrekkingen zeggen dat er minstens 50 procent kans is op één of ander conflict tussen China en de VS. Niet noodzakelijk een regelrechte oorlog, het kan ook een blokkade van Taiwan zijn. Xi Jinping kijkt nauwlettend toe wat hij zich kan permitteren. Ook daarom ben ik in het afgelopen jaar van mening veranderd: ik vind dat we all the way moeten gaan, zodat Oekraïne zijn volledige grondgebied kan heroveren, de Krim inbegrepen. De boodschap moet zijn dat agressie niet loont. Als Rusland zomaar een schiereiland kan inpikken, kan China een eiland annexeren.»

HUMO Met name in Duitsland is er een sterke beweging die wil dat we Oekraïne niet all the way steunen. De filosoof Jürgen Habermas argumenteerde dat we er niet voor moeten zorgen dat Oekraïne de oorlog wint, het volstaat te verhinderen dat Rusland dat doet.

GARTON ASH «Ik heb een enorm respect voor Jürgen Habermas, maar zijn commentaar op deze oorlog vond ik extreem ongelukkig. Hij heeft bijzonder weinig te zeggen over Oekraïne, bij hem gaat het altijd over het Westen versus Rusland. Dat is een foute framing, alsof oorlog altijd op een nucleaire apocalyps uitdraait. Vanuit zo’n optiek kun je, zoals de vredesbeweging het ziet, alleen maar op onderhandelingen inzetten. De realiteit is anders. Het gevaar dat er een escalatie met kernwapens komt is relatief klein.»

HUMO Het kan verkeren: bij het begin van de eeuw dachten sommigen dat Europa met z’n soft power de wereld ging domineren, vandaag bestuderen we vraagstukken als: krijgen wij het voor elkaar jaarlijks een miljoen granaten te produceren?

GARTON ASH «Het is niet het één of het ander. Europa heeft nog altijd enorm veel soft power: denk maar eens aan hoeveel landen willen toetreden tot de EU, of hoeveel mensen naar hier proberen te komen. Maar het is goed dat de EU haar militaire macht weer serieus neemt, en een driedimensionele macht uitbouwt: een continent dat soft power heeft, economische macht én een bescheiden militaire macht.»

HUMO Bewust gaf u het laatste hoofdstuk van uw boek de titel ‘Achteruitgang’ en niet: ‘De val’. Europa kan er weer helemaal bovenop komen, schrijft u. De goeie oude optimistische Garton Ash van altijd?

GARTON ASH «Hoop is niet profetisch, zei Václav Havel. ‘Je volgt je geest en je hart in een bepaalde richting, niet omdat je weet dat het goed zal aflopen, maar omdat je zeker bent dat die richting voor jou klopt, hoe het ook afloopt.’ Dat is ook mijn visie. Vreemd genoeg heeft de oorlog in Oekraïne mijn optimisme doen toenemen. We zijn wakkergeschud. We hebben een boel problemen, we maken in Europa de grootste oorlog mee sinds 1945. Maar we vechten tenminste weer. Wie het gevecht niet aangaat, kan het niet winnen.»