‘To End All War’ op VRT Max doet wat ‘Oppenheimer’ doet. In de helft van de tijd

Op foto’s, genomen voor het berouw, ziet hij er op het randje af uit als een dandy, zijn frêle gestel getooid met een opvallende stetson: een buitenbeentje, zelfs in tijden waarin hoedendracht voorbijgangers nog niet deed vragen naar waar je je paard gelaten had, want anders dan alle anderen hield hij de zijne ook binnen op. Meer Paul van Ostaijen dan Albert Einstein. Op groepsfoto’s aan de faculteit, lang voor de keelkanker, of later als directeur van het laboratorium in Los Alamos, was hij dikwijls de enige die het betaamde om voor afklikken zijn pijp boven te halen. Ook kettingrokers waren begin vorige eeuw nog heel gewoon, maar anders dan alle anderen, lurkte hij evenveel ten behoeve van de lens.

De vrienden die hij had, noemden Robert Oppenheimer een personage. Als jongmens was hij onhandig in de omgang. Als onderzoeker ook: in praktische experimenten was hij hopeloos, met meer linkerhanden begiftigd dan waar wetenschappelijke proefondervindelijkheid mee gediend is. In zijn jonge jaren viel hij ten prooi aan vertwijfeling en identiteitscrisissen. Eén psycholoog schreef hem na consultatie ‘een professionele vrouw’ voor, en veel rode wijn. Een Fransman natuurlijk. Pas toen de geesten genoeg uitgedijd waren voor een doorbraak van de theoretische fysica, vond Oppenheimer zijn niche, en kwam zijn zelfbedachte personage in aanmerking voor de mythevorming die mettertijd de contouren van de tastbare mens zou vervagen, tot ze samenvielen met die van een onstoffelijk symbool: de gekwelde vorser die wroeging voelde bij de schepping van zijn hand, die, eens de wolk finaal is opgetrokken, altijd alleen maar verminderend kan werken. Een wapenbouwer met een geweten: Alfred Nobel was er ook eentje, maar die kwam na het dynamiet wel met de Nobelprijs. Oppenheimer kreeg ‘m nooit.

Beeld rv

Ter bestendiging van de mythe is er nu ook de langspeelfilm van Christopher Nolan, bijna zo lang als de Tweede Wereldoorlog zelf, maar ‘To End All War’, de documentaire die heden op VRT Max aan te treffen is, doet daarentegen in de helft van de tijd een prijzenswaardige poging om de persoon Julius Robert Oppenheimer los te trekken van de mythe. De mens die dan overblijft, bleek vele malen dubbelzinniger dan overlevering toestaat. Oppenheimer was natuurkundige, maar in interviews sprak een liefhebber van het woord. De testsite waar hij zijn prototype tot ontploffing bracht, noemde hij Trinity: naar de poëzie van John Donne, wiens gedichten hij in bed las met zijn maîtresse. Misschien zag hij zichzelf ook wel zijdelings als poëet, meer Paul dan Albert. Ook zijn moraliteit bleek moeilijker te doorgronden. Eerst werd ‘een kaal en onbewoond doelwit’ overwogen voor zijn atoombom, maar dat achtte Oppenheimer niet afdoend om de slagkracht van zijn uitvinding te demonstreren. Nee, dan Hiroshima: een dichtbevolkte stad, maar vlak, zodat de verwoesting correct gemeten kon worden op luchtfoto’s. Hij wist wat hij gebouwd had: nadat op Trinity zijn allereerste paddenstoelwolk was verschenen, was Oppenheimer het sindsdien met hem vereenzelvigde vers te binnen geschoten uit de hin­doeïs­tische Bhagavad Gita. Ook nu is het niet gediend met vertaling naar het Nederlands: ‘Now I am become death, the destroyer of worlds.’ Hij wist ‘t wel te zeggen.

Ook dubbelzinnig was Oppenheimers pacifisme nadien. Zijn verzet tegen de waterstofbom kostte hem alle opgebouwde krediet in het verstikkend patriottische Amerika van Joseph McCarthy, maar een verontschuldiging uitte hij nooit, ondanks alle schuldbesef, want zo is de vooruitgangsgedachte niet. Oppenheimer was immers oprecht overtuigd dat zijn oorlog de laatste zou zijn, dat overblijvende grootmachten zouden beven bij het dreigement van zijn hand. In de plaats zagen ze in zijn apocalyps een uitstalraam; een blik op de toekomst. Een poëet vergeef je z’n naïviteit net iets makkelijker.