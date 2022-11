‘Toen ik borsten kreeg, begon ik maniakaal te diëten. Ik wilde geen vrouwenlichaam’: 10 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

25 jaar Canvas: ‘Nazi’s, woke docu’s en deprimerende films: gek dat niemand eerder op dat succesrecept is gekomen’

Donderdag 1 december om 20 uur stipt mag ’s lands intelligentste, meest welbespraakte, geestigste, boeiendste en – vooruit dan maar – beste zender 25 kaarsjes uitblazen. Ons cadeau: een overzicht van 25 jaar Canvas in evenzoveel markante programma’s, figuren en gebeurtenissen.

Beeld VRT

Een baanbrekend pleidooi voor de vierurige werkdag: ‘We werken allemaal steeds harder. Iedereen is moe. Zo gaat het niet langer’

‘Iedereen werkt te hard, niemand heeft tijd.’ Zo vat socioloog Marguerite van den Berg in ‘Werk is geen oplossing’ samen. Volgens sociaal psycholoog Devon Price lukt het ons bovendien steeds slechter om te netflixen zonder schuldgevoel, omdat we allemaal zijn gaan geloven in de laziness lie. Hoog tijd dat we daartegen in opstand komen.

Shani Van Mieghem, de vrouw van Rode Duivel Toby Alderweireld: ‘Tien jaar hebben we in het buitenland gezeten. Tien jaar die weg zijn’

Verdedigen is wat Toby Alderweireld (33) al zijn hele leven doet. Jarenlang in de Premier League, en nog altijd bij de Rode Duivels. Maar op het WK in Qatar verdedigt de Antwerp-aanvoerder zich nu ook tegen de kritiek: ‘Te oud, te traag!’ Niks van, zegt Shani Van Mieghem (28).

Beeld Geert Van de Velde

‘Het proces in Parijs strekt tot voorbeeld: slachtoffers en beklaagden zaten daar oog in oog, zonder haat’

‘Het proces van de eeuw,’ zeggen sommigen. ‘Een catastrofe waarmee België zich belachelijk maakt,’ klinkt het elders. Na een valse start in oktober begint morgen dan toch het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel.Humo luisterde nu al naar de pleidooien van advocaten van slachtoffers en beklaagden.

Joshua Van der Aa, cosmetisch arts uit ‘The Sky Is the Limit’: ‘Het schoonheidsideaal bestaat niet. Al die projecties van hoe het ideale gezicht eruitziet: dikke zever’

Joshua Van der Aa valt op in het nieuwe seizoen van ‘The Sky Is the Limit’: hij is pas 31, maar woont in de City, het financiële hart van Londen. Hij is cosmetisch arts, gespecialiseerd in botox en fillers,en ziet zijn patiënten vanuit de hele wereld aanvliegen.

Beeld Marco Mertens

20 klimaatoplossingen voor België: ‘We hebben drie jaar aan dit boek gewerkt, gratis, maar we kunnen het ons permitteren’

De Europese leiders keerden met hangende pootjes terug van de klimaattop in Egypte: de opwarming onder anderhalve graad houden zal niet meer lukken. Toch passen Geert Noels (55) en zijn Econopolis-medewerkers Kristof Eggermont (27) en Yanaika Denoyelle (29) voor fatalisme.

Kaat Neefs (22), ‘The Voice’-kandidaat en kleindochter van Janine Bischops: ‘Toen ik borsten kreeg, begon ik maniakaal te diëten. Ik wilde geen vrouwenlichaam’

Het zou een gesprek worden over ‘The Voice’ en misschien ook even over haar bekende oma, Janine Bischops. Maar in plaats daarvan legt Kaat Neefs haar ziel bloot en vertelt ze voor het eerst over haar identificatie als non-binair, de pesterijen die ze onderging en de eetstoornis die ze daardoor ontwikkelde.

Beeld Marco Mertens

ADHD bij volwassenen: ‘Alles draaide in de soep: ik raakte mijn job kwijt, mijn relatie strandde en ik verzeilde in een depressie’

Eén op de veertig volwassenen leeft permanent in een windhoos. Velen begrijpen pas op latere leeftijd waarom, omdat ze dan de diagnose ADHD krijgen. Vaak zijn het intelligente, creatieve mensen die niet kunnen verklaren waarom hun leven verzandt in chaos, chronisch uitstelgedrag en een kerkhof van half uitgevoerde plannen.

Gary Oldman ruikt zijn kans: ‘Een goeie scheet laat je nooit alleen’

Dracula, Beethoven, Winston Churchill: de Britse acteur Gary Oldman (64) heeft de afgelopen vier decennia heel wat memorabele personages neergezet. Maar de vertolking waarmee hij mogelijk zijn carrière zal afsluiten, is die van een onverzorgde maar duivels intelligente spion die op een zijspoor is beland: Jackson Lamb in ‘Slow Horses’. ‘Qua make-up is er niet veel werk: ze moeten me gewoon iets slorderiger maken dan ik er normaal uitzie.’

Beeld Getty Images for The Met Museum/Vogue

Het ABC van SZA: ‘Als ik niet álles kan winnen, hoeft het voor mij niet meer’

Bijna zes jaar na haar interplanetair succesvolle ‘Ctrl’ zijn we – na veel uitstel, honderden probeersels en enkele keren vals alarm – eindelijk zover: ‘S.O.S.’, de nieuwe plaat van de Amerikaanse hiphopzangeres SZA (33), is er vermoedelijk vrijdag. Wat mag u verwachten?En waarom zou u daarvan wakker moeten liggen?