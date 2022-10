‘Toen ik eindelijk thuiskwam, was mijn moeder al begraven’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

In de langverwachte, groots opgezette, pompende, bruisende, in drank en pillen zwelgende Robin Pront-film over de op- en ondergang van Vlaanderens vochtigste danstempel vertolkt Matteo Simoni niemand minder dan Dennis Black Magic – de pornokoning van België. Ook op deze bladzijden geeft hij zich, om in de branche te blijven, bloot. ‘Toen ik na een slechte trip wakker werd in het ziekenhuis, wist ik dat ik mijn leven moest omgooien.’

Beeld Johan Jacobs

Vroeger was er vooral aandacht voor de problemen die gepaard gaan met autisme, vandaag heeft men oog voor de soms zeer bijzondere talenten van mensen met autisme. In zijn nieuwe boek ‘De patroonzoekers’ stelt de Britse autisme-expert Simon Baron-Cohen zelfs dat onze voorouders met autisme de afgelopen 100.000 jaar een cruciale rol hebben gespeeld bij de menselijke vooruitgang.

De vijftien ministers en vijf staatssecretarissen van de regering-De Croo zullen 8 procent van hun loon inleveren. Die jaarlijkse besparing van 456.000 euro zal het gapende gat van 23 miljard euro in de begroting niet dichten, maar moet tonen dat het ook crisis is voor de regering. Sympathiek, maar het kan véél beter.

Collage Besparen in de politiek Beeld Jeroen Los

Acht jaar lang genoot de gepensioneerde BBC-journalist Philip Short het twijfelachtige genoegen in het hoofd van Vladimir Poetin te wonen. Het leverde behalve een vuistdik boek ook enkele griezelige inzichten op.

Schooldirecties hebben de hele zomer lang verwoed leerkrachten gezocht, maar anderhalve maand na de start van het schooljaar laat het tekort zich ongemeen hard voelen. In bijna één op de drie scholen in het secundair onderwijs worden dagelijks lessen geschrapt omdat er niemand voor de klas staat. ‘Vorig jaar is een stewardess taalvakken komen geven.’

Beeld Koen Keppens

In de tocht door het donker die Anderlecht onderneemt, brandt één eenzaam lichtpuntje: Zeno Debast. De jonge centrale verdediger redt meer dan eens de meubelen achterin bij paars-wit, en dat is ook bondscoach Roberto Martínez niet ontgaan. Lonkt straks het WK in Qatar?

Sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, kortweg de emir van Qatar, geeft zelden interviews. Maar nu de oliestaat wijd en zijd wordt beschuldigd van corruptie en mensenrechtenschendingen bij de organisatie van het WK voetbal, doorbreekt hij voor één keer de stilte. ‘Een vastbesloten en krachtdadige leider is niet per definitie een dictator.’

Op 26 mei 2010 werd inlichtingenanalist Chelsea Manning gearresteerd wegens het lekken van overheidsinformatie over de Irak-oorlog via de klokkenluiderssite WikiLeaks. In 2017 werd ze vervroegd vrijgelaten, nu doet ze in ‘Readme.txt’ eindelijk haar verhaal.

Beeld Lalo + Eva

Wie The Voice van Vlaanderen wordt, weten we pas tegen Kerstmis. Dat er naast routiniers Natalia en Koen Wauters twee nieuwe juryleden rondjes draaien in de stoelen, viel al zes afleveringen lang te bewonderen. Jan Paternoster is de frontman van rockduo Black Box Revelation, Mathieu Terryn is de zanger van het met goud omzoomde Bazart.

‘Ik ben echt wel de vrouw in de schaduw ván,’ zegt Fabienne De Staerke verontschuldigend. Maar haar bescheidenheid is misplaatst: als Dominique Persoone al jaren de Indiana Jones onder de chocolatiers is, dan is zijn Fabby de Lara Croft.

Beeld Joris Casaer

Over de glamour van het tourleven zijn al heelder rockbiografieën volgeschreven. Maar over wat gebeurt als een muzikant na maanden weer thuiskomt, is veel minder geweten. Hoe moeilijk is het om de draad van het dagelijkse leven weer op te pikken als je zo lang tegen honderd per uur hebt geleefd?

De dodelijk schuchtere migrantenzoon Georgios Kyriacos Panayiotou leerde de muziek pas appreciëren rond zijn 8ste. Nog tien jaar later ontmoette hij Andrew Ridgeley, met wie hij de popsensatie Wham! oprichtte. George Michael werd in de jaren 80 en 90 één van de allergrootsten, en zijn onnavolgbaar entertainende, ontstellend tragische, altijd menselijke verhaal werd nu eindelijk opgetekend.