Tom Boonen: ‘Geef Mathieu van der Poel een racket en hij kan tennissen’

Natuurlijk start Mathieu van der Poel vandaag in Parijs-Roubaix als één van de favorieten. Humo sprakt met Tom Boonen (vier zeges) en Fabian Cancellera (drie zeges), grootmeesters van de kasseienklassieker, over de Nederlandse wielerster. ‘Mathieu is iemand die niet bijt. Dat houdt op als hij op de fiets springt.’

FABIAN CANCELLARA (41), WON PARIJS-ROUBAIX IN 2006, 2010 EN 2013



Cancellara zag Mathieu van der Poel vorig jaar in de Ronde van Zwitserland voor het eerst van dichtbij. De Nederlander won twee etappes, Cancellara observeerde hem als ambassadeur van de grootste wielerronde in zijn thuisland vanaf de eerste rij. ‘’s Avonds in het hotel zag ik hem zitten. Zonder helm, zonder bril. Wat me opviel: hij heeft eigenlijk nog een babyface. Met de uitstraling van een heel lieve jongen. Rustig, geen showman. Ik weet dat hij van mooie auto’s houdt, maar het is geen type voor blingbling. Hij gedroeg zich niet als de grote ster. Totaal niet arrogant. Eerder bescheiden, beleefd. Nuchter. Iemand die niet bijt of iemand kwaad doet.’

Dan stopt Cancellara heel even met praten en begint te lachen. ‘Iemand die niet bijt... Dat houdt op als hij op de fiets springt. Dan verandert hij van een lief jongetje in een heel ondeugende man die iedereen pijn wil doen. Aanvallen, racen. Hij en een paar anderen hebben het wielrennen veranderd. Met acties die je in mijn tijd niet zo vaak zag.’

Over die koersstijl is al veel gezegd. Liever zoomt Cancellara in op iets anders. ‘Mathieu is zo interessant. Niet alleen als renner, maar ook als persoon. Hij is een beetje Nederlands en een beetje Vlaams. Twee wielernaties met een enorme historie. Met grote sterren in het verleden. De druk die dat met zich meebrengt, daar moeten we niet aan voorbijgaan. Voor velen zou dat een mentale killer zijn. Dan was je opa ook nog Raymond Poulidor. Zijn vader Adrie heeft óók veel grote wedstrijden gewonnen. En dan is er de sponsor die grote verwachtingen heeft. Kijk naar Mathieu en je ziet nooit aan hem dat hij onder druk staat of die spanning voelt. Maar geloof me, iedere topsporter ervaart die druk. Hij kan er alleen geweldig mee omgaan.’

Van der Poel (27) is bezig aan een bijzondere comeback na zijn rugproblemen. Hij werd derde in Milaan-San Remo, won Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. De vierde plek in de Amstel Gold Race, een totaal andere wedstrijd, is voor de buitenwacht al niet eens meer bijzonder. ‘Ondanks alle negativiteit rond zo’n blessure was dit een goede periode’, zegt Cancellara. ‘Ik heb het zelf ook meegemaakt, terugkeren na tegenslag. Ik worstelde daarmee. Ik sprak toen niet alleen met mijn trainer, maar ook met iemand die me mentaal steunde. Wielrennen is een levensschool. Tegenslag kan je óók helpen. Ik heb het gevoel dat Mathieu nu superhongerig is.’

Fabian Cancellara wint Parijs-Roubaix in 2010 Beeld REUTERS

Cancellara won, los van Parijs-Roubaix, onder meer ook Milaan-San Remo, drie keer de Ronde van Vlaanderen en Strade Bianche, hij werd vier keer wereldkampioen tijdrijden en won acht etappes in de Tour de France. ‘Mathieu is gemaakt voor de Ronde van Vlaanderen. Die klassieker ligt hem het best. Roubaix misschien nét iets minder. Maar we hebben het hier over een renner die de ene week de Amstel Gold Race kan winnen en de andere week Parijs-Roubaix. Twee compleet verschillende wedstrijden.’

Van de vijf wielermonumenten heeft MVDP er met de Ronde van Vlaanderen één op zijn palmares. In Roubaix en San Remo stond hij al op het podium. Luik-Bastenaken-Luik (zesde) en de Ronde van Lombardije (tiende) reed Van der Poel nog maar één keer. Cancellara: ‘Zeker voor die laatste zal hij specifieker moeten trainen voor het klimmen. Maar hij zou ze alle vijf kunnen winnen. The sky is the limit.’

TOM BOONEN (41), WON PARIJS-ROUBAIX IN 2005, 2008, 2009 EN 2012

Mathieu van der Poel had net de Ronde van Vlaanderen gewonnen toen hij live in de uitzending bij Karl Vannieuwkerke een hamburger naar binnen werkte. Althans, hij liet het broodje tijdens het interview netjes liggen, maar kauwde de burger direct daarna met grote, smakelijke happen weg. Van der Poel had gewoon heel veel honger, de hamburger van een tentje verderop kwam precies op het juiste moment.

Tom Boonen keek er met plezier naar. Sporters, en zeker wielrenners, moeten al zoveel. Leven in het keurslijf. Trainen, slapen, gezond eten. Zoals ook Van der Poel doet. ‘Maar soms mag het even, hoor’, zegt Boonen. ‘Een bak frieten of een hamburger. Dat hoeft echt niet stiekem en mag prima voor de draaiende camera’s. Mathieu zal het niet met die gedachte hebben gedaan, maar eigenlijk vind ik het zelfs een goed voorbeeld voor de jeugd. In de zin van: natuurlijk, topsport betekent heel zuinig zijn op uw lichaam, maar wielrenners zijn geen robots. Je kunt niet alleen maar maniakaal bezig zijn met wielrennen. Juist om jezelf ontspanning te gunnen rek je de carrière.’

Ontspanning. Boonen ziet juist dat aspect als de winnende formule bij Van der Poel. ‘Hij heeft die succesformule zelf gevonden. Hij rijdt nog altijd graag in het veld, nog liever op de mountainbike. Iedereen heeft daar zijn mening over. Dan hoor je mensen zeggen dat het zijn loopbaan op de weg niet zou bevorderen en dat het blessures in de hand werkt. Ik zie het heel anders. Mathieu is zo goed, juist omdat hij doet wat hij mooi vindt. Ook wat dat betreft is hij een voorbeeld voor jonge sporters. Plezier is altijd de basis voor succes. Hij straalt dat ook uit.’

Boonen kent Van der Poel vrij goed. Ze appen met enige regelmaat. Natuurlijk gaat het dan over wielrennen, maar heel vaak ook helemaal niet. De twee hebben een gezamenlijke hobby: snelle auto’s. Boonen is zelfs een tweede loopbaan begonnen in de autosport. Hij racet op een serieus hoog niveau. ‘Ik heb Mathieu weleens gezien op het autocircuit van Zolder. Daar komt hij graag. Toen reed hij volgens mij in een BMW. Of hij dat goed kan? Wat denk je? Van der Poel is zo’n type dat alles goed kan. Geef hem een racket en hij kan tennissen.’

Tom Boonen liet in 2012 met zijn vingers zien hoe vaak hij in Roubaix had gewonnen Beeld AP

Boonen won, net als zijn landgenoot Roger De Vlaeminck, Parijs-Roubaix vier keer. Verder omvat zijn erelijst onder meer drie zeges in de Ronde van Vlaanderen, zes ritten in de Tour en een wereldtitel . ‘De Ronde van Vlaanderen en Roubaix worden vaak in één adem genoemd. Omdat de twee koersen normaal gesproken in één week worden gereden. Dus je ziet vaak dezelfde renners die in vorm zijn. Maar qua type wedstrijd is Roubaix wel echt een buitenbeentje. Je mist de hellingen. Roubaix is nog meer een slijtageslag en minder van het explosieve werk. Mathieu is perfect gebouwd voor de Ronde van Vlaanderen, maar hij kan Roubaix ook zeker een paar keer winnen. Of ik iets van mezelf in Mathieu herken? We hebben zeker overeenkomsten, maar Mathieu is toch echt beter in het lastigere klimwerk. Ik was weer wat beter in de massasprints.’

Los van de renner geniet Boonen nog meer van de persoonlijkheid die Van der Poel is. ‘Het oprechte. Hij zal nooit een rol spelen. Hij gaat niet op zoek naar excuses als het tegenzit. Niet voor niets is hij ook in Vlaanderen populair.’