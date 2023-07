Tom Lanoye fileert Bart De Wever: ‘Nog even en woke betekent ‘iedereen, behalve die van het VB’’

Het spook van woke houdt Tom Lanoye al langer bezig én boos, zo weten de lezers van zijn Humo-column Stomerij Lanoye. Dit weekend publiceert hij het vlammende pamflet ‘Woke is het nieuwe Marrakech-pact’, gebaseerd op zijn Paul Verbraeken-lezing. Humo serveert u meteen de conclusie, die als motto de gevleugelde woorden van de Duitse CSU-minister Markus Blume over het extreemrechtse AfD meekreeg: ‘Du kannst ein Stinktier nicht überstinken.’

Vandaag staan we op een goed jaar van een reeks verkiezingen die, naar Belgische gewoonte, vooraf al historisch worden genoemd. De kans bestaat dat ze het predicaat dit keer zullen verdienen. Als extreemrechts zich na afloop ergens in het beleid weet te nestelen. Dat zou voor het eerst zijn sinds het ontstaan van het cordon sanitaire, dat begin jaren 90 werd overeengekomen door alle democratische partijen. Het werd ook met vuur bepleit door burgerbewegingen als Charta 91, waarvan Paul Verbraeken samen met Paula Burghgraeve en Eric Corijn de oprichter was.

Tot voor kort wist bijna niemand in ons land wat woke betekende. De Wever plaatste een scherpschuttersvizier voor zijn rechteroog, kneep het andere oog stijf dicht en noemde wat hij vergroot zag opdoemen een allesvernietigende ‘vergiftiging’. Een ‘criminalisering’ van de westerse beschaving. Op zoek naar lokale bewijzen voor die woke-vergiftiging schoof hij een steeds groteskere reeks van halve incidenten en hele schwalbes naar voren. Vervolgens verloor hij eerst de trappers, daarna de regie.

Lang geleden, bij het begin van zijn carrière, gold hij als de koning van de rechtse columnisten. Hij had toen het veld alleen, als nieuwe en opmerkelijkste stem binnen de oppositie. Nu, al jaren deel uitmakend van het beleid, moet hij zich geregeld laten overtroeven door extreemrechtse tegenstanders. Zelden in spitsvondigheid of eruditie, wel altijd in ranzigheid. Als je het probeert, gaan zij steeds een stapje verder. Tot je moet afhaken en zij alleen achterblijven. Als de enige zuivere kruisvaarders tegen een vijandbeeld dat jij het eerst en felst hebt aangekaart.

Het begrip woker wordt daardoor steeds verder opgerekt. Nog zes maanden en het betekent ‘iedereen, behalve die van het VB’. Dat geldt ook voor De Wever. Hij zal gebombardeerd worden tot superwoker. Voor zover dat nu al niet het geval is.

Die contraproductieve werking is zo evident dat je gaat vermoeden dat zijn geworstel met woke vooral een afleidingsmaneuver moet zijn. Een rookgordijn om het eigen falende beleid aan het gezicht en het debat te onttrekken. Geef hem eens ongelijk. De Vlaamse regering, waar zijn partij zo trots de kar trekt, is al even onpopulair en onsamenhangend als de federale regeringen waartegen ze sinds december 2018 oppositie voert.

Maar misschien moet de aandacht ook afgeleid worden van een nog fundamenteler euvel, dat zowel op Belgisch als Vlaams niveau de machtsuitoefening verkankert en waarvan De Wever slechts één van de mandarijnen is. Sta me toe dat ik ook zelf een lekker overdreven doembeeld schets. Apocalyptisch is het niet. Verneukeratief en moeilijk te veranderen wel.

DE ZON BLIJF ZITTEN

In Washington werd op 6 januari 2021 het Capitool bestormd door opgehitste aanhangers van een clowneske president die niet tegen zijn verlies kon. Ons symbolische Capitool hoeft niet eens bestormd te worden. Het ligt al elke dag en op meerdere vlakken fundamenteel onder vuur. Door de stalinorgels van de particratie.

Al onze instellingen en alle drie onze machten worden steeds meer uitgehold door de dictaten en dreigementen van partijvoorzitters. Ze zijn voor die rol niet door de bevolking verkozen, toch zijn ze machtiger en mediatieker dan de leiders van onze regeringen. Ze leiden zowaar de populariteitslijstjes bij de peilingen. In hoeveel democratieën is dat het geval? Wie kent ze eigenlijk, de partijvoorzitters in onze buurlanden? Zij dienen, in relatieve schaduw, hun partijgenoten in de diverse besturen, en niet andersom. Of ze leiden tegelijk de regering en hun partij, zodat ze uit die laatste geen chef hoeven te dulden die hun de wet dicteert in plaats van omgekeerd.

In België en Vlaanderen zie je een ander plaatje. Zetelen voorzitters van beleidspartijen ook nog eens in het parlement? Dan dagen ze daar amper op. Zeker niet bij het stemmen en debatteren over heikele dossiers. Daarover komen ze marchanderen in de wandelgangen, totdat ze daar – of in een naburig restaurant – een compromis bedisselen met hun directe evenknieën. Hun fractie dient daarbij als raadgevend orgaan, in het beste geval toch. Zo behandelen ze het parlement als een praatbarak zonder het zo te hoeven noemen.

Hun volksvertegenwoordigers verlagen ze tot stemvee, ondergeschikt aan de partijtop en zijn obsceen rijke kassen. Nog gezwegen van zijn macht om kieslijsten op te stellen, gunstig of niet, al naargelang de hondse trouw. Onze regeringen stoppen ze vol met hun adjudanten en zo dirigeren ze het land helemaal vanuit de coulissen. Correctie: vaak vanop hun Schoon Verdiep, of dat nu in Antwerpen is gelegen of in Charleroi. En van die mandarijnenclub, het spijt me zeer, is De Wever toch weer de oppermandarijn. Hij zit er ook al het langst. En – noblesse oblige – hij speelt het spel niet slecht. Als je regeren tenminste een spel wilt noemen. Dat is het niet. Het schip van staat en zijn roer zijn gebaat bij de sterkste hand. Niet bij de hand van plaatsvervangers die over hun schouder constant op de fikken worden gekeken door hun baas. Zonder dat hij ooit directe verantwoordelijkheid neemt voor hun blunders.

Al twee keer heeft De Wever het electoraat voorgehouden dat hij zelf federaal premier zal worden, één keer Vlaams minister-president, en alle drie de keren gaf hij nop op het rekest. Dat is juist het systeem. De zon blijft zitten en de rest roteert. Ook in zijn eigen partij brandt hij ze duchtig op. De ene minister en schepen na de andere, de ene ondervoorzitter na de andere, de ene minister-president na de andere. Tegelijk smeedt hij nu al ‘extralegale’ plannen om de staat te hervormen na de komende verkiezingen en valt hij steeds meer de rechterlijke macht aan zodra een uitspraak hem niet bevalt. Een heus volksberoep zal ‘activistische’ rechters zelfs moeten ringeloren.

Wie gevoel voor drama combineert met aanleg voor paniek, kijkt naar Oost-Europa en schrikt zich een hoedje vanwege de parallellen. De grootste hystericus zal spreken van ‘de sluipende orbanisering van ons staatsbestel’. Zo’n doemdenker ben ik uiteindelijk niet. Maar helemaal gerust ben ik er ook niet op.

Ik wil desnoods geloven dat De Wever het beste voorheeft, maar het spel heeft zijn limieten bereikt. De contraproductieve krachten laaien te hoog op. Je kunt niet eindeloos een ‘burgeroorlog over cultuur’ vermijden door hem zelf te beginnen en er elke week vol op in te zetten. Je kunt niet eindeloos extreemrechts bestrijden door het retorisch ronkend naar de mond te praten. Wie almaar waarschuwt over een nakende burgeroorlog over woke, versterkt het extreemrechtse narratief dat er hoe dan ook een burgeroorlog aankomt. De culturele verschillen dreigen daarbij steeds meer plaats te ruimen voor de nadruk op verschillen in ras, religie en geaardheid.

Wijlen Jean-Luc Dehaene, meervoudig premier van België, politiek loodgieter par excellence, zei ooit dat elke verkiezing één grote verrassing opboert. Mijn gok? Op het gevaar af dat het daardoor geen verrassing meer zal zijn? Als de N-VA blijft inzetten op woke, wordt dat wel degelijk haar nieuwe Marrakech-pact. Ze zal dan in 2024 behalve haar koppositie weer minstens één op de tien van haar kiezers verliezen.

Ik ben benieuwd wie de zwartepiet zal krijgen van die nieuwe pandoering. Twee dingen staan wel al vast. Eén: een roetveegpiet wordt het niet. Hij zal houtskoolzwart zijn. Twee: mijn eeuwige parttimeburgemeester zal hem niet zelf oprapen. Hij zal hem toespelen aan iemand anders. Zoals hij dat al jaren doet. In naam van zijn identiteit en onder het mom van deugdelijk bestuur.

Lanoye performt op 2 augustus in boekhandel Corman in Oostende om 11.00, 17.30 en 23.55. Reserveren verplicht: welcome@cormanoostende.be.