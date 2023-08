Tom Lanoye wordt 65: ‘Wat Lanoye doet met woorden, dat is zoals Fred Astaire danst’

Schrijver en Humo-columnist Tom Lanoye mag vandaag 65 kaarsjes uitblazen. Om dat te vieren, verzamelt Humo de beste interviews, voorpublicaties en − uiteraard − columns. Een bloemlezing!

Tom Lanoye: ‘Niet alle nationalisten zijn per definitie ook fascisten, maar alle fascisten zijn wel nationalisten’

Op de drempel van zijn 65ste verjaardag heeft Tom Lanoye de politieke querulant in zichzelf nog eens geactiveerd. In ‘Woke is het nieuwe Marrakech-pact’ tackelt hij Bart De Wever en zijn Vlaams-nationalistische kerk. ‘De canon is een typisch Belgische compromistekst.’

Lees het volledige interview hier.

Beeld Thomas Sweertvaegher

Tom Lanoye fileert Bart De Wever: ‘Nog even en woke betekent ‘iedereen, behalve die van het VB’’

Het spook van woke houdt Tom Lanoye al langer bezig én boos, zo weten de lezers van zijn Humo-column Stomerij Lanoye. Dit weekend publiceert hij het vlammende pamflet ‘Woke is het nieuwe Marrakech-pact’, gebaseerd op zijn Paul Verbraeken-lezing. Humo serveert u meteen de conclusie, die als motto de gevleugelde woorden van de Duitse CSU-minister Markus Blume over het extreemrechtse AfD meekreeg: ‘Du kannst ein Stinktier nicht überstinken.’

Lees de voorpublicatie hier.

Nieuwe podcast over Tom Lanoye: ‘Hij is ervan overtuigd dat hij samen met Herman Brusselmans ‘F.C. De Kampioenen’ heeft bedacht’

Toeters! Bellen! Deze zomer, op 27 augustus om precies te zijn, wordt Tom Lanoye 65. En óf dat gevierd zal worden. Door Vincent Byloo, bijvoorbeeld, die diep in leven en werk van de gevierde schrijver dook en weer bovenkwam met een potige podcast.

Lees het volledige interview hier.

Radio 1: Viva Lanoye! Beeld © VRT

In de smeuïge podcast ‘Viva Lanoye’ hoor je Tom Lanoye kirren van pret, maar komt hij ook opvallend ernstig uit de hoek

‘Wat Tom Lanoye doet met woorden, dat is zoals Fred Astaire danst. Het ziet eruit als een fluitje van een cent, maar dat is het niet.’ Dixit Anni Van Landeghem, sinds veertig jaar vaste redactrice van Tom Lanoye, én ontdekker van de Wase woelwater die de Vlaamse literatuur op zijn kop wou zetten. Met veel branie en bravoure slaagde hij daar ook schaamteloos in.

Lees de volledige recensie hier.

‘Het meldpunt tegen woke is geen meldpunt, maar een altijd-prijs-paleis dat moet bewijzen waarvoor het is opgericht’

‘De kennis van ons dierbare Nederlands boert achteruit en met onze vaderlandse letteren is het niet beter gesteld. Het weinige jonge grut dat nog kan en wil lezen, leest dankzij BookTok alleen nog Engelse auteurs. En het wordt voor die taalafvalligheid door niemand aangepakt of uitgescheten. Nochtans zou je, de oertraditie van de Vlaamse beweging indachtig, verwachten dat zulke jonge snobs van alle kanten worden afgeblaft en aangeklaagd.’

Lees de volledige column hier.

Stomerij Lanoye Beeld Jeroen Los

‘Een uitgeverij die sensitivityreaders in dienst neemt, houdt op een uitgeverij te zijn. Het wordt een kruising tussen een beschuttende werkplaats en een zelfhulpgroep’

‘Culturele-oorlogcontroverse verkoopt en als er geen controverse is, kun je ze zelf creëren. Dat is gemakkelijker dan ooit. Niemand heeft erom gevraagd, maar net als de boeken van Roald Dahl zullen nu ook de werken van Fleming worden gefatsoeneerd. Lees: ‘aangepast aan de huidige tijdgeest’. Zo zullen de nieuwe edities geen seksistische of racistische stereotypes meer bevatten.

Iedereen, fan of geen, vraagt zich uiteraard af wat er dan nog zal overschieten van James Bond.’

Lees de volledige column hier.

Tom Lanoye over de war on drugs: ‘Wat als we nu al eens begonnen met cannabis en coke te legaliseren?’

‘Met het oog op een veiliger bestaan heb ik de afgelopen tijd een verhuis overwogen naar Molenbeek. Dat is een wijk met een pittig karakter, maar mochten dáár de voorbije maanden evenveel bommen en granaten zijn ontploft als bij ons? Mochten daar evenveel salvo’s zijn gelost op winkelruiten? Mocht daar de fik gestoken zijn in evenveel viswinkels zonder vis en pannenkoekenhuizen zonder pannenkoeken? Dan zou niet alleen Donald Trump spreken van de Mother of all Hellholes.’

Lees de volledige column hier.