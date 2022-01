Tom Pidcock, de gedoodverfde wereldkampioen: ‘Ik had Wout en Mathieu er liever wél bij gehad. Hun afwezigheid maakt een wereldtitel minder waardevol’

Geen Mathieu van der Poel of Wout van Aert aan de start van het WK veldrijden vandaag in het Amerikaanse Fayetteville, en dus is Tom Pidcock (22) dé topfavoriet om de regenboogtrui aan te trekken. Maar de Britse alleskunner had liever tegen Van Aert en Van der Poel gekoerst: ‘Het maakt een wereldtitel iets minder waardevol, maar wat kan ik eraan doen? Ik kan alleen de renners die aan de start staan kloppen.’

Met crossers als Toon Aerts en Eli Iserbyt aan de start zijn de Belgen zeker niet kansloos, maar zelfs bondscoach Sven Vanthourenhout ziet in Pidcock de grote favoriet. ‘Tom kan enorm goed pieken als hij ergens zijn zinnen op zet. Het wordt niet makkelijk om hem te verslaan.’

HUMO Dat zijn mooie woorden.

TOM PIDCOCK «Inderdaad. Maar misschien zegt de Belgische bondscoach dat gewoon om de druk op iemand anders af te schuiven (grijnst). Ik maak me geen illusies, de Belgen zullen zich fel weren.»

Lees ook: Michel Wuyts begint aan zijn laatste WK: ‘Ik hoor José De Cauwer niet meer, maar ik had niks anders verwacht. Hij is een ex-renner: die vinden altijd een nieuwe kopman’

HUMO Wat denk je van het parcours?

PIDCOCK «Het is misschien niet helemaal op mijn maat, maar dat maakt niet uit, ik start met slechts één ambitie: wereldkampioen worden.»

HUMO Wout en Mathieu zijn er niet bij.

PIDCOCK «Ik had hen er liever wél bij gehad. Wout en Mathieu zijn de beste crossers ter wereld, het is doodzonde dat ze afwezig zijn. Het maakt een wereldtitel misschien iets minder waardevol, maar goed, wat kan ik eraan doen? Ik kan alleen de renners die aan de start staan kloppen.»

HUMO Een eventuele wereldtitel lijkt voor jou slechts een begin. Je wilt in één jaar drie keer wereldkampioen worden.

PIDCOCK (lacht) «Klopt. Ik zou het geweldig vinden om in één jaar tijd de titel te pakken op de weg, in het mountainbiken en in het veldrijden. Dromen mag, niet? Dit jaar wacht alvast een mooie kans.»

HUMO Hoe lang wil je de drie disciplines nog combineren?

PIDCOCK «Nog zeker tot en met de Olympische Spelen van 2024. Ik wil in Parijs mijn titel in het mountainbiken verdedigen én deelnemen aan de wedstrijd op de weg.»

HUMO Waarom hou je vast aan die drie disciplines?

PIDCOCK «Zo hou ik het plezant voor mezelf. Ik heb die afwisseling op training echt nodig, dat houdt me fris en gemotiveerd. Een hele winter alleen maar trainen om de basis te leggen voor het wegseizoen? Dat zou me zwaar vallen.»

HUMO Het gevolg is wel dat je zelden thuis bent. Je verblijft het merendeel van de tijd in Andorra om er te trainen en bovendien zak je in de winter naar België af om te crossen. Op die manier ben je haast nooit thuis in Groot-Britannië. Is dat niet zwaar?

PIDCOCK «Soms wel. Ik weet nu al dat ik pas in september of oktober naar huis zal terugkeren. De voorbije winter heb ik in Grimbergen doorgebracht, bij mijn trainer Kurt Bogaerts. Gelukkig kwam mijn familie wel even langs met kerst, maar Nieuwjaar heb ik niet eens gevierd: ik lag voor middernacht in bed, want op 1 januari reed ik de wedstrijd in Baal.»

HUMO Maakt cyclocross je sterker als wielrenner? Door het succes van Wout, Mathieu en jou zou je denken van wel.

PIDCOCK «Goh, dat weet ik niet. Er zijn ook crossers die helemaal niet goed zijn op de weg, hoor (lacht). Maar die korte inspanningen zijn zeker een goede zaak. Je leert echt heel diep gaan in een cross en dat kan zeker van pas komen in de klassiekers. Nu, het grote gevaar bestaat erin dat je overdrijft en te véél crosst. Want in de winter moet je ook de tijd nemen om een stevige basis te leggen voor het wegseizoen. Het is zaak om een goede balans te vinden. Daarom rij ik maar een tiental veldritten.»

HUMO In 2021 reed je voor het eerst een klassiek voorjaar op de weg. Wat heb je geleerd?

PIDCOCK «Ik heb heel wat opgestoken van ervaren ploegmaats als Michal Kwiatkowski en Dylan van Baarle. Ik heb een paar gewoontes moeten veranderen.»

HUMO Wat bedoel je precies?

PIDCOCK «Ik heb bijvoorbeeld geleerd hoe groot het belang van het ploegenspel is. In het veldrijden of mountainbiken doe je alles alleen, maar in een koers op de weg is dat helemaal anders. Iedereen wil op hetzelfde moment vooraan in het peloton zitten. Dus komt het erop aan je naar voren te laten loodsen door je ploegmaats.

»Verder is fueling van belang, je energiebevoorrading. Je moet echt véél eten en drinken tijdens een koers. Dat ben ik helaas een paar keer vergeten, waardoor ik op het einde van de koers krachten tekortkwam. Met wat meer ervaring had ik nog beter kunnen doen in het voorjaar.»

HUMO Bij de jeugd was je altijd al een veelwinnaar.

PIDCOCK «Klopt. In mijn eerste seizoen bij de elite moest ik eraan wennen dat ik niet alles kon winnen. Ik vond het moeilijk om te vechten voor een ereplaats. Ik gaf te snel op, omdat een 2de of 3de plaats me niet interesseerde. Maar nu heb ik de switch gemaakt. Het duurde even voor ik besefte dat zelfs toprenners niet alles kunnen winnen.»

HUMO Na jouw olympische titel in het mountainbiken vorig jaar reed je nog de Vuelta, jouw eerste grote ronde.

PIDCOCK «Vooraf hadden sommigen gehoopt dat ik er zou mikken op een klassement, maar dat was nooit de bedoeling. Ik wilde vooral ervaring opdoen.»

HUMO Hoe reageer je op criticasters die beweren dat je maar een anonieme Vuelta reed?

PIDCOCK (lacht) «Yeah, what can I say? In mijn hoofd was de motivatie wat weg na de Spelen. Als je fysiek en mentaal niet klaar bent voor zo’n ronde, wordt het moeilijk.»

HUMO Op termijn is het wél het plan om van jou een ronderenner te maken. Ben je daar nu al mee bezig?

PIDCOCK «Nee, we slaan geen stappen over in mijn ontwikkeling. Kurt is daarin heel voorzichtig: hij wil me rustig laten groeien. Pas op mijn 25ste, 26ste wordt een klassement mijn grote doel.»

HUMO Als elke seconde telt voor het eindklassement, kun je het publiek niet meer entertainen met wheelies, zoals je vorig jaar in de Vuelta deed tijdens de beklimming van de Valdepeñas de Jaen.

PIDCOCK (lacht) «Nou, dat hangt ervan af, als je heel veel voorsprong hebt…»

HUMO Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe… het zijn allemaal aanvallers pur sang. De koersen zijn spannender dan ooit. Ben je akkoord dat we gloriedagen beleven?

PIDCOCK «Zeker en vast, het is een leuke periode. Zowel voor de renners als voor de fans.»

HUMO Het is fijner om op 80 kilometer van de meet aan te vallen dan te wachten tot de slotklim?

PIDCOCK «Jazeker. Op het WK in Leuven begonnen we zelfs te vlammen met nog 200 kilometer te gaan (lacht). Dat was misschien wel wat crazy. Maar goed, het publiek heeft wel een toffe koers gezien en daar draait het om.»

HUMO Tour-winnaar en teamgenoot Geraint Thomas tweette nadat je goud had gewonnen op de Spelen: ‘Congratulations Tom. Britain’s next cycling superstar.’ Hoe ga jij om met druk?

PIDCOCK «Ik ben er niet echt mee bezig. Ik denk niet aan wat grote Britse renners als G (Geraint Thomas, red.), Bradley (Wiggins, red.) of Chris (Froome, red.) hebben gerealiseerd. Ik stippel mijn eigen carrière uit. Om eerlijk te zijn heb ik weinig last van stress wanneer ik kopman ben. Ik denk er gewoon niet te veel over na, want je kunt de dingen ook te veel overdenken.»

HUMO Nog een uitsmijter. Hoe groot is jouw bos intussen?

PIDCOCK (verrast) «O, je hebt het nu over de bomen die mijn moeder voor mij heeft aangeplant? Een paar jaar geleden hebben we enkele van mijn oude wielershirts verkocht. Dat bracht zo’n 4.000 pond op en daarmee kon ze 250 bomen planten. In januari van dit jaar heeft ze opnieuw 500 bomen geplant.»

HUMO Je bent je ervan bewust dat je ecologische voetafdruk groot is?

PIDCOCK «Zeker en vast. Als renner reis je ongelooflijk veel. Fietsen is ecologisch, maar professioneel wielrennen is niet de meest milieuvriendelijke sport. Ik ben enorm bezig met het klimaat en wilde iets doen, maar louter mijn ecologische voetafdruk compenseren vond ik niet voldoende, vandaar die bomen.

»Als topsporter leef je in een cocon: je bent vaak alleen met jezelf en je trainingen bezig, maar het kan geen kwaad om af en toe je blikveld te verruimen. Er zijn belangrijker dingen in de wereld dan wielrennen.»

HUMO Behalve komende zondag, natuurlijk. Succes!

‘WK veldrijden’, Eén, zondag 30 januari, 21.00