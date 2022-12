Tomas De Soete keert terug naar de ochtendradio, nu bij Willy: ‘Ik ben niet op de meest elegante manier ontslagen’

Vorige week raakte bekend dat radioveteraan Tomas De Soete (46) na 25 jaar aan de Reyerslaan door de VRT werd bedankt voor bewezen diensten. Gelukkig komen ervaren radioknarren altijd op hun pootjes terecht, of in dit geval: bij de concurrentie. In het nieuwe jaar zal De Soete het ochtendblok bij digitale rockzender Willy presenteren.

Tomas De Soete gaat na de kerstvakantie aan de slag in de ochtendshow van 7 tot 10 uur, waar hij Wim Oosterlinck een half jaar zal vervangen. Die heeft beslist om een tijdje de pauzeknop in te drukken: ‘Ik heb aan mezelf mogen toegeven dat een dagelijks ochtendprogramma er ferm inhakt, in de eerste plaats in het gezinsleven. Vandaar de beslissing om ouderschapsverlof te nemen en even niet meer elke dag om 4 uur op te staan. Wat rusten, veel met de kinderen spelen en mij amuseren met mijn podcast ‘drie boeken’: dat ga ik in het komende half jaar doen.’

Ook na die periode zal De Soete als vaste waarde bij Willy aan boord blijven. ‘Ik keer terug naar mijn grootste liefde: de radio. Ik kies voor een zender waar ik al een tijdje stiekem grote fan van ben. De guerrilla-achtige en rebelse sfeer waarin Willy erg leuke radio maakt, doet mij enorm denken aan de beginjaren van mijn carrière. Ik kijk er geweldig naar uit om daar een vaste afspraak met de luisteraar te maken en de beste rockplaten op ze af te vuren, maar ook om vlogs en podcasts te maken en vette feestjes te draaien.’

De Soete is niet verbitterd over zijn ontslag bij de VRT, zegt hij tegen HLN: ‘Dat is verteerd, want ik ben er niet met slaande deuren vertrokken. Is het leuk om ontslagen te worden? Neen, natuurlijk niet. Ook al omdat ik het niet zag aankomen.’ De radiomaker kreeg een uitnodiging voor een meeting, waarin hem vervolgens werd verteld dat de jarenlange samenwerking zou worden stopgezet. ‘Of het de meest elegante manier is, daar kan je over discussiëren’, zegt hij daarover. ‘Maar ik ben een lucky bastard die meteen een oplossing vond. Ik heb heel erg te doen met de collega’s die er nog zitten. Zij moeten in die traumatische ontslagsfeer weer aanschuiven aan een redactietafel, niet wetend wanneer zij aan de beurt zijn. Er zijn superveel goeie profielen ontslagen, vakmensen van wie ik met alle wil van de wereld niet begrijp dat ze zo stoem zijn om hen te laten gaan. Geloof me, van bepaalde mensen gaan ze nog spijt hebben dat ze weg zijn.’