Toos, Comfort en Lancelot uit ‘De mol’: ‘Als de rest netjes was gaan slapen, zaten wij met z’n drieën tot vier uur in de jacuzzi’

De grond wordt weer platgedrukt, het perkje afgespannen, het droge gras besproeid. ‘De mol’ duikt een jaartje onder de zoden voor een welverdiende zomerslaap, maar vooraleer we definitief afscheid nemen, kaarten we nog even na met de hoofdrolspelers van het elfde seizoen. Winnaar Lancelot (27), verliezend finalist Toos (28) en saboteur hors catégorie Comfort (32) maken de balans op van een wervelende tocht door Amerika en vertellen, zónder noemenswaardige leugens of bedrog, over het leven in hun eigen vlekkeloze achtertuin.

Clement Peerens had het ooit over het te kleine trapje van zijn stamcafé, waar aan het voeteinde tegen de ochtend telkens ‘een hoop verwoeste zielen’ bij elkaar lagen: ‘Het Sarajevo van het uitgaansleven.’ Zó erg is het nog niet gesteld met gynaecologe Comfort, makelaar Lancelot en schrijnwerker Toos wanneer ze in het Antwerpse Play Zuid-gebouw in een zetel neerzijgen. Maar het weekend heeft wel sporen nagelaten.

LANCELOT «De avond vóór de finale heb ik in het ziekenhuis gelegen. Een minimale maar pijnlijke spoedingreep, waardoor ik de grote dag feestelijk heb ingezet met een ontbijtje Dafalgan.»

COMFORT «Het was véél. Toen we aankwamen bij Kinepolis zag ik gigantische tv-schermen met onze gezichten erop. Overal posters en spandoeken! Dat is schrikken: wij zijn tenslotte ook maar gewone mensen die toevallig eens op tv komen.»

TOOS «Gelukkig hebben we een gouden tip gekregen van medekandidaat Matteo Simoni (die na één aflevering afviel, red.), die zo’n rodeloper-moment wel vaker meemaakt. Net voor je uitstapt, moet je gewoon een glas cava achteroverslaan.»

HUMO Veel ‘De mol’-kandidaten vallen bij thuiskomst in een zwart gat. Hebben jullie daar last van gehad toen jullie van een groots avontuur werden teruggekatapulteerd naar de druilerige alledaagsheid?

TOOS «De eerste dagen heb ik verdwaasd rondgelopen. Op dag één had ik afgesproken om naar een boksmatch van een kameraad te gaan kijken. Al mijn vrienden waren er, maar ik was zodanig bezig met wat ik allemaal níét mocht zeggen, dat ik mij helemaal niet heb geamuseerd. Ik denk dat je na ‘De mol’ beter eerst even thuisblijft, en het zwarte gat ondergáát.»

COMFORT «Je denkt weleens: huh, heb ik dit nu allemaal gedroomd?»

TOOS «Een paar weken later vroeg mijn vriendin iets over ‘De mol’ en ik moest twee keer nadenken: juist, ik heb daaraan meegedaan! (lacht)»

COMFORT «In de uitzendingen zag ik veel dingen terug die ik intussen alweer vergeten was. Maar niet (wijst twee kanten uit) hén, natuurlijk. Je kunt je niet voorstellen hoe hard we elkaar gemist hebben: je maakt samen de ervaring van je leven mee, en dan mag je elkaar zes maanden lang niet horen of zien. Terwijl je elkaar gewoon wilt vastpakken.»

HUMO De scores van de winnende en de verliezende finalist lagen zelden dichter bij elkaar. Het mooie is: je zag dat jullie het elkaar oprecht gunden.

LANCELOT «Het is leuk dat je dat gemerkt hebt, want dat was écht zo.»

TOOS «Na zo’n avontuur zijn de finalisten effectief degenen die het ’t hardst verdienen. Dat klinkt dikkenekkerig, maar ik bedoel dat wij nu eenmaal het best naar de mol hebben gezocht, niet dat wij de tofsten en de knapsten van de hoop waren. Dat laatste is (schudt met zijn haar) louter toeval: ik kan er ook niet aan doen dat wij zo goed staan met die cowboypakjes.»

COMFORT (schatert)

TOOS «In de loop van de reis is onze band alleen maar hechter geworden. De rest ging netjes slapen, wij waren de enigen die elke nacht met z’n drietjes tot vier uur in de jacuzzi bleven zitten.»

LANCELOT «Thomas ook als hij goesting had.»

COMFORT «En Matteo, tot hij weg moest.»

TOOS «De rest was een komen en gaan, maar wij waren er altijd met z’n drieën.»

COMFORT «De onvermoeibare kern.»

TOOS «Als je na een opname Lance ziet afkomen met twaalf pinten, dan zeg je daar geen nee tegen, hè?»

HUMO Wat was de meest legendarische Amerikaanse uitgaansavond?

COMFORT «De avond voor de proef waarin we zoveel mogelijk eitjes heelhuids moesten vervoeren in prachtige roze pakjes, is het héél plezant geworden. Tijdens die proef liep iedereen rond met een halve kater.»

TOOS «De avond ervoor hadden we shotjes gedronken in een typisch Amerikaans café.»

LANCELOT «Tijdens de Amerikaans midterm-verkiezingen. Alles zat stampvol, overal werden de uitslagen live uitgezonden. En wij ons daar maar tussenwringen als een zogezegd – ‘De mol’ draagt geheimhouding hoog in het vaandel – Deens reisprogramma (lacht).

»Het werd een bijzondere avond. Als er één gouden regel is in de omgang met Amerikanen, dan wel: praat nooit over politiek – zéker niet als ze dronken zijn.»

TOOS «Het ging heel snel van ‘een goed gesprek’ naar ‘Pas op, of ik klop op uw bakkes’. Toen zijn we maar snel aan de andere kant van het café gaan staan.»

Lancelot: 'Een gouden raad: praat nooit met Amerikanen over politiek, zéker niet als ze dronken zijn. Het ging heel snel van een goed gesprek naar 'ik ga op uw bakkes' kloppen.' Beeld Koen Bauters

TWITTERHAAT

HUMO Jullie hadden allebei al vroeg door dat Commy de mol was. Hoe goed heeft zij het gedaan?

TOOS «Ontzettend goed. Ik wíst dat zij de mol was, en toch slaagde ze erin om recht voor mijn neus te mollen. Ik was boos op mezelf: hoe kan je dat nu niet gezien hebben, foemp!»

LANCELOT «Ik heb haar nauwlettend in de gaten gehouden, maar er kwamen nul komma nul scheurtjes in haar masker.»

HUMO Comfort, heb je jezelf verbaasd in het gemak waarmee je kon liegen?

COMFORT «Niemand die het nog gelooft, maar ik ben eigenlijk een flapuit! In het echte leven lieg ik nooit, ik ben iemand die een kat een kat noemt. En zo wilde ik ook het spel spelen. Het was me nooit gelukt om het verlegen typetje te spelen. Het is door dicht bij mezelf te blijven dat ik de rol drie weken lang heb kunnen volhouden.»

HUMO Vorig jaar was er, toen Philippe halverwege moest afhaken als saboteur, veel aandacht voor de mentale last die de mol moet torsen. Heb je daar op voorhand bij stilgestaan?

COMFORT (knikt) «Van nature zou ik me smijten als een kieken zonder kop, maar dankzij Philippe dwong ik mezelf om stil te staan bij wat zo’n rol met je kan doen. Ik heb toen met mezelf de afspraak gemaakt: ‘Commy, het is een spél, en dat blijft het. Je doet eraan mee omdat je je wil amuseren. Dóé dat dan ook.’

»Ik snap dat veel mollen de rol ervaren als eenzaam, omdat je tijdens het spel nu eenmaal voortdurend je eigen missie hebt, die haaks staat op die van de rest. Maar ik vond dat net leuk (grijnst). En mijn grote geluk is natuurlijk dat ik in een héél warme groep ben terechtgekomen.»

HUMO Ik heb zelden een hechtere groep gezien.

TOOS (knikt) «Als er informatie moest worden uitgewisseld, zetten wij ons gewoon met tien aan tafel met onze molboekjes: ‘Oké, zeg maar. Wat was die nummerplaat nu weer?’»

COMFORT «En toch is het onmogelijk om een méér uiteenlopende groep bij elkaar te zetten.»

LANCELOT «In het dagelijks leven zouden wij geen koffie gaan drinken met elkaar, gewoon omdat onze werelden zo anders zijn.»

COMFORT «Maar om aan ‘De mol’ deel te nemen, moet je open-minded en spontaan zijn, ongacht je achtergrond. Dat maakt het makkelijk om elkaar te leren kennen.»

LANCELOT «Het was zoals bij mijn vrienden en mijn broers: discussies konden stevig en in the face zijn, maar daarna deed iedereen weer normaal. Er was een groot onderling respect. Iedereen houdt van elkaar, echt waar.»

HUMO Je hebt het over directe communicatie, Lancelot. Ik heb zelden iemand zó direct weten communiceren als jij.

LANCELOT (lachje) «Ik weet het... Soms probeer ik daar een rem op te zetten, maar in een spelcontext vind ik dat moeilijk. Bij de allereerste proef kwamen we aan en moesten we ons voorstellen. Ik zei met-een: ‘Mannekes, kom, dat kan straks ook nog. Let’s go!’»

COMFORT «Terwijl: voor het welslagen van de proef kan het misschien handig zijn om de naam van je medekandidaten te kennen (lacht).»

LANCELOT «Ik maakte graag kennis met iedereen, maar als bij een race het licht op groen springt, dan blijf je ook niet keuvelen aan de startlijn, hè?»

HUMO Toos en Comfort, maakt die rechtlijnigheid van Lancelot een moeilijke of een makkelijke mens om mee om te gaan?

COMFORT «Ik heb graag mensen die straight to the point zijn. Je weet binnen de seconde wat je aan Lancelot hebt. En hij is een teddybeer, hè!»

HUMO Het internet had daar zo z’n eigen mening over, Lancelot, en hakte na de eerste aflevering stevig op je in. Eindredacteur Wouter Verstichel vertelde me dat je hem een filmpje had gestuurd waarop te zien was hoe je Twitter van je gsm smeet.

LANCELOT «Dat was humoristisch bedoeld, hoor. Ik had erbij geschreven: ‘Probleem opgelost!’ (lacht) Nu, ik zit nog niet opnieuw op Twitter. Vanaf de derde aflevering waren de commentaren veel positiever, maar ik vond dat ik consequent moest zijn: ik wilde de commentaren niet lezen toen ze negatief waren, dan moet ik ze ook niet lezen nu ze me vleien.»

HUMO Deed het iets met je?

LANCELOT «Het is niet plezant, maar ik heb mij daar redelijk snel over gezet: medelijden is niet op zijn plaats.

»Om er nog één ding over te zeggen en daarna nooit meer: ik dacht dat ik alle naïviteit in mijn leven lang geleden kwijtgespeeld was, maar nu is het écht gedaan. Weg met de naïviteit, leve het cynisme!»

COMFORT «Ik ben wijselijk van sociale media weggebleven.»

TOOS «Ik niet (lachje). Ik heb alles gelezen!»

HUMO Dat zal je zelfvertrouwen een boost hebben gegeven, Toos. Je was de afgelopen weken de Hottie van Vlaanderen. Zelfs deelneemster Leïla zei: ‘Als ik niet gay was, dan had ik sowieso een crush op hem.’

TOOS «Mijn ego is wel wat gestreeld, ja (lacht). Soms moet ik met m’n voetjes op de grond worden gezet, anders zou ik gaan zweven.»

HUMO Kon je vriendin ermee leven dat ze je even moest delen met alle Vlaamse vrouwen, Leen Dendievel incluis?

TOOS «Ze hoeft zich geen zorgen te maken: mijn zogezegde aanbidsters waren toch vooral 15-jarige meisjes, hoor (lacht).»

Comfort: 'Ik ben niet meer samen met de papa van mijn dochter, maar dat is net omdat wij allebei zo hard in de liefde geloven.' Beeld Koen Bauters

AFRIKAANSE FAMILIE

HUMO Lancelot, je zal een deel van je winst schenken aan vzw Medibamba, mee opgericht door Commy. Wat is het opzet van die vzw?

COMFORT «Tijdens mijn studies geneeskunde ben ik samen met twee anderen op stage gegaan naar mijn geboorteland Kameroen, waar we een arts hebben leren kennen die op eigen kosten met een busje vol medisch materiaal naar het platteland reed om mensen te helpen. We waren daar zo van onder de indruk dat we een steentje wilden bijdragen.

»Medibamba is héél kleinschalig, maar ook héél transparant. Als een ingreep nodig is, staat duidelijk vermeld: voor deze hernia inguinalis hebben we 120 euro nodig. Als je samen met je groepje zoveel wil sponsoren, dan krijg je te horen wie je geholpen hebt, en waar elke euro naartoe is gegaan.

»Dus ja, ik ga Lancelot eens moeten meenemen, hè.»

LANCELOT «Heel graag!»

HUMO Heb je een warme band met Kameroen?

COMFORT «O, ja! Ik heb een echte African momma die me inprent dat ik trots mag zijn op het land waar ik vandaan kom. En ze heeft gelijk. We zijn verhuisd naar België toen ik 3 jaar was, vanwege het doctoraat van mijn vader.»

HUMO Waarover ging het?

COMFORT (glundert) «Hij zal zo blij zijn dat ik het vertel. Het ging over de kruising van de tomatenplant met de tabaksplant, die uit dezelfde familie komt. De tabaksplant is makkelijker te telen, dus stelde mijn vader zich de vraag: hoe kunnen we dus ook de tomatenteelt efficiënter maken?»

TOOS «Top! Tomaten en sigaretten: allebei mijn ding.»

COMFORT «Het is niet altijd even evident in Kameroen. Ginder ben ik soms ook maar ‘de buitenlandse’. En toch. De warmte, de manier van leven... Ik draag die Afrikaanse roots overal met me mee en ben er trots op. In Kameroen staat de mooiste vulkaan ter wereld, de Mount Cameroon, die zich uitstrekt van het tropisch regenwoud tot aan de zee. We eten ook heel graag in Kameroen. ’s Avonds kruip je niet binnen aan tafel, maar ga je allemaal samen voor de deur zitten. Op straat zit iedereen dan van alles te grillen en te braden.»

HUMO Kunnen ze in Kameroen Play4 ontvangen?

COMFORT «Helaas! Mijn hele African family is waanzinnig hard voor mij aan het supporteren, ze weten alleen niet helemaal waarom (lacht).

»In Kameroen hoef je geen bloedband te hebben om familie te zijn, dat vind ik nog het mooiste. Dat was voor mijn mama het moeilijkste toen ze net in België was. Als ze hier naar de winkel ging, was het stil. Ze snapte daar niks van: ‘We wonen allemaal in deze buurt, maar we kijken elkaar met de nek aan, dat kan toch niet?’ In Kameroen is dat anders: daar is iedereen aunty en uncle. Als we Kerstmis vieren, geldt nog altijd de regel: iedereen is welkom.

»En dat was ook het fijne aan deze molgroep: het was net een bende Kameroeners, klaar om elkaar te leren kennen en in de armen te sluiten.»

HUMO Toos, jij woont nog altijd in Zaventem, waar je geboren bent.

TOOS «En ik zal er sterven ook! Ik zit er graag op café, al mijn maten wonen er. Pinten drinken en padellen, moet dat nog meer zijn? Maar als ik ooit zou verhuizen, dan naar Kameroen!»

COMFORT (lacht) «Welkom! Het blijft mijn kinderdroom om iets te kunnen verwezenlijken in mijn geboorteland.»

HUMO Was het ook een kinderdroom om gynaecologe te worden?

COMFORT «Als kind moest ik ‘mijn grootste droom’ tekenen: ik tekende mezelf als arts. Toen ik afstudeerde, heeft mijn vader me die tekening cadeau gedaan. Hij had ze al die jaren bijgehouden.»

'Na zo'n avontuur zijn de finalisten effectief degenen die het 't hardst verdienen. Dat klinkt dikkenekkerig, maar ik bedoel dat wij nu eenmaal het best naar de mol hebben gezocht.' Beeld Play 4

GEEN RILATINE

HUMO Ik krijg van jullie alle drie de indruk dat jullie goed zijn in jullie job, als de gedreven en ambitieuze mensen die jullie zijn.

TOOS «Ik hou van mijn werk, vast en zeker. Alleen jammer dat het niet zo goed is voor mijn rug.»

HUMO Je bent schrijnwerker, maar wat doe je exact?

TOOS «Ik werk voor een aannemer, deels in Parijs, waar ik glazen branddeuren plaats, op luxueuze locaties zoals het Ritz Hotel of op ministeries. Maar meestal werk ik op de luchthaven van Zaventem.»

HUMO Na de aanslagen van 2016 was jij één van degenen die de boel moest heropbouwen.

TOOS «Dat was één grote ravage. Gelukkig hadden gespecialiseerde teams eerst alles al opgekuist: het is niet dat we lichaamsdelen hebben gevonden. Hier en daar bloedvlekken, dat wel. Wat me vooral is bijgebleven: de grootte van de bouten die de terroristen in hun spijkerbommen hadden gepropt... Dat waren zúlke japen die rond een stalen paal zaten gebogen. Je moet niet vragen hoeveel kracht erachter zat. (Hoofdschuddend) Degoutant, dat je zoiets een mens wil aandoen. Vooral gezien de locatie waar die eerste bom is ontploft: recht aan de kinderhoek.»

HUMO Lancelot, jij bent intussen vastgoedmakelaar af.

LANCELOT (knikt) «Ik ben van job veranderd: ik werk nu voor een projectontwikkelaar. En daarnaast heb ik ook een bedrijf met mijn broers, Strooikes, waarmee we 100 procent bio-afbreekbare rietjes maken uit rijst en tarwe. Het tarwerietje hebben we al geïntroduceerd op Tomorrowland.

»Ik werk graag en veel, ik ben elke dag weg van acht tot acht. Mijn ouders zijn ook altijd zelfstandigen geweest. Wij aten nooit voor negen uur ’s avonds.

»Ooit was ik minder ijverig: ik was de slechtste student aller tijden! Mijn moeder heeft afgezien met mij, hoor. Ik heb twee keer een jaar overgedaan, heb examens voor de middenjury afgelegd... Twaalf jaar bij de jezuïeten gezeten en toch niet deftig kunnen afstuderen, stel je dat voor (lacht). De hogeschool heb ik niet veel beter aangepakt, dus heden ga ik diplomaloos, maar vrolijk door het leven.

»Als je geen diploma hebt, kun je niet verwachten dat je alles in de schoot geworpen krijgt. Ik wist: ik zal hárd moeten werken als ik gelijke tred wil houden met de rest. (Denkt na) Het probleem was niet dat ik ongedisciplineerd was: op mijn 14de werkte ik al als opdiener. Nee, achter een bureau zitten, dát was het probleem. Ik moest rilatine nemen voor mijn ADHD. Nog iets dat we gemeen hebben, Toos.»

TOOS (steekt vuist in de lucht)

LANCELOT «Maar ik weigerde die pillen te pakken. Ik vond het bullshit om me voor die ADHD te drogeren. Misschien had ik dat beter wel gedaan. Maar goed, nu weet ik: het leven is te kort om onnozel te doen en te blijven zitten (lachje). Ik moest in de spiegel kijken en mezelf de vraag stellen: wat ga je eigenlijk dóén met je leven, Lancelot?»

TOOS «‘De mol’ winnen, bijvoorbeeld: is het toch nog goedgekomen.»

Toos: 'Ik wist dat Commy de mol was, en toch slaagde ze erin recht voor mijn neus te mollen. Ik was boos op mezelf: hoe kan je dat nu niet gezien hebben, foemp!' Beeld Koen Bauters

ZELFVERZEKERDE SNOEK

HUMO Zullen we nog even de liefde aansnijden?

LANCELOT «Ha, mijn madam zal content zijn!»

HUMO Je zei in ‘De mol’ dat je ouders in een vechtscheiding verwikkeld waren, en daarnet biechtte je op dat je alle naïviteit definitief kwijt bent. Heb je niet een beet-je naïviteit nódig voor de liefde?

LANCELOT «Ik vierde daarnet kortstondig het cynisme, maar dat is bullshit. Jeroen Meus heeft over het overlijden van zijn broer gezegd: ‘Alle naïviteit is nu weg uit mijn leven.’ Dat heeft me enorm geraakt. Maar wat daarvoor in de plaats komt, is niet per se cynisme. Ik ben eigenlijk gewoon een realist. ‘Geen gezever’: die insteek.»

HUMO Je slaagt er dus nog in om in de liefde te geloven?

LANCELOT «Zeker. Opeens kwam er wel heel veel aandacht mijn kant uit, en was het niet altijd eenvoudig om rekening te houden met mijn madam. Wat vindt zij er allemaal van? Voor haar is het óók veel, hè? Dus ik ben opgetogen dat ik hier eens mag zeggen hoe graag ik haar zie.»

TOOS «Ik geloof ook in de liefde. Meer nog: ik zou mezelf met niemand anders samen kunnen zien dan met mijn lief.»

HUMO Commy, staat jouw Facebook-status ingesteld op ‘het is ingewikkeld’?

COMFORT «Ik ben niet meer samen met de papa van mijn dochter, maar dat is net omdát wij allebei zo hard in de liefde geloven. We hebben elkaar supergraag gezien, zijn nog altijd heel goeie vrienden, en daarom was hij ook de persoon die ik wilde betrekken in mijn ‘De mol’-avontuur (hij was de gast van Commy op de bezoekersdag, red.).

»Ik denk dat mijn dochter Ollie meer heeft aan twee ouders die prima overeenkomen, zich goed voelen en gelukkig zijn, dan aan twee ouders die samen zijn terwijl het eigenlijk niet meer gaat.»

HUMO Hoe moeilijk was het om Ollie drie weken achter te laten? Normaal gezien neem je haar overal mee naartoe.

COMFORT «Dat was het moeilijkste. Nu, tijdens de reis had ze, hoe pijnlijk het ook klinkt voor mij, eigenlijk totaal niet door dat ik weg was. Ik had het ook goed voorbereid: ik had een filmpje opgenomen waarbij ik voorlas, één waarbij ik haar veel plezier op school wenste, één waarbij ik zei: ‘Ollie, eet je patatjes op.’ Het gemis hing enkel aan mijn kant (lacht).»

HUMO Lag het moederschap je meteen?

COMFORT «O ja, ik ben heel graag mama. Misschien wat verrassend, want ik was hoegenaamd niet graag zwanger (lacht).»

HUMO Het is niet makkelijker om zwanger te zijn als je zelf gynaecologe bent?

COMFORT «Nee, mijn gynaecologe zal zelfs een paar keer stevig op mij gevloekt hebben. Want doordat je dénkt dat je het weet, ben je een ongehoorzame patiënt. Ik maakte ook al eens een echootje bij mezelf – om zeker te zijn, hè?»

HUMO Toos en Lancelot, zijn jullie geboren vaders?

TOOS «We hebben allebei altijd bij de scouts gezeten, hebben leiding gegeven... Op basis daarvan denk ik wel dat ik een toffe papa zou zijn.»

COMFORT (lacht) «Zelfverzekerd als altijd! Maar je hebt gelijk.»

TOOS «Mijn totem bij de scouts was dan ook: Zelfzekere Snoek (lacht). Ik probeer zo in het leven te staan. Als je tegen jezelf zegt: ‘Natuurlijk kan ik dat!’, dan worden je prestaties vanzelf beter. Zo werkt het toch bij mij.»

COMFORT «Ik heb dankzij ‘De mol’ geleerd meer te relativeren. In het dagelijks leven moet ik altijd correct en serieus zijn, terwijl ik in het programma eens de deugniet mocht uithangen. Zalig! Dat is mijn nieuwe filosofie: zie het leven als een spel en amuséér je.»

SCHEET IN HET GEZICHT

HUMO Als afsluiter de vraag waarop Vlaanderen al wekenlang het antwoord wil kennen. Wanneer, hoe en waarom, Lancelot, heb je die flikken in Malawi omgekocht?

LANCELOT «Wat een anticlimax is me dat! Het heeft zo geleefd, maar veel stelt het niet voor. In Malawi staan duizenden checkpoints opgesteld. Allemaal van verschillende politie-instanties, waarvan er een aantal vatbaar zijn voor corruptie. Om een lang verhaal kort te maken: bij de checkpoints heb ik een aantal keer wat geldbriefjes tussen mijn paspoort gestoken, waarop ik plots op magische wijze mocht doorrijden.»

HUMO Ik noteer: het lag aan illegale ivoor- én drugssmokkel.

LANCELOT (lacht) «Ja, eigenlijk jammer dat net dát verhaal zo’n eigen leven is gaan leiden. Ik heb al zoveel stoten uitgehaald die veel meer de moeite zijn... Onlangs in China, bijvoorbeeld!»

TOOS «Aha!»

LANCELOT «Ik heb me daar zonder ticket binnengeluld in de Verboden Stad, waardoor ik op een bepaald moment achtervolgd werd door twintig veiligheidsagenten.»

HUMO Hebben jullie ook in Amerika iets uitgestoken?

TOOS «Ik heb iets uitgestoken met Gilles Van Bouwel, de ex-mol die mee op reis was om beelden achter de schermen te draaien.»

LANCELOT «Ga je dat echt vertellen?»

TOOS «Welja, hij lag te slapen, waarop ik mijn broek heb uitgedaan, op een stoel ben gaan staan, en met bloot achterwerk een scheet in zijn gezicht heb gelaten.»

LANCELOT «Da kan naa toch niet, meneer!»

COMFORT «Het blijft een familieprogramma, hè, jongens. Dus doe snel zoals ik gewend ben: (legt haar vinger op haar lippen) sssst!»