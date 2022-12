Topweek voor superstoere Andrew Tate: afgedroogd door klein meisje én opgepakt voor mensenhandel en verkrachting

2022 heeft bijna geen dagen meer over, maar toch trakteerde het ons nog op een wonderlijke verrassing: het werd niet enkel het jaar van de steile opkomst, maar ook van de verhoopte ondergang van Andrew Tate. Nadat de voormalige kickboxer en huidige hufter eerder deze week zijn grootste nachtmerrie beleefde en werd vermorzeld door een schattig Zweeds meisje van een meter vijftig, kreeg hij nooit de tijd om weer recht te krabbelen. Gisterenavond laat werd hij, samen met broerlief, door de Roemeense autoriteiten afgevoerd op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Small Dick Energy indeed, Greta.

Andrew Tate and his brother being taken into custody by Romanian authorities. pic.twitter.com/0jHoJDIkY6 — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) 29 december 2022

Oké, even terugspoelen voor wie de afgelopen maanden onder een steen leefde: Andrew Tate is een misogyne macho van het ergste soort die met problematische uitspraken een groot gevolg verzamelde op sociale media. Om die reden werd hij reeds weggestuurd van Facebook, Instagram, TikTok en Youtube. Ook op Twitter was hij niet meer welkom, nadat hij in 2017 opmerkte dat je voor een verkrachting wel steeds met twee dient te zijn. Maar toen Elon Musk de teugels van het sociale netwerk overnam, en vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt wanneer het hem uitkomt, mocht Tate zijn comeback maken. De rest van het internet liet hem razen in een hoekje, tót hij ruzie zocht met De Verkeerde. De Verkeerde was in dit geval een 19-jarig meisje van veertig kilogram, dé grootste nachtmerrie van elke ‘alpha male’.

Tate wou graag een online robbertje knokken met klimaatactiviste Greta Thunberg door te pochen met zijn 33 exemplaren tellende wagenpark - wow Andrew, jij bent zo gaaf -, waarvan hij haar de details weleens snel zou doormailen. Greta was zodanig weinig onder de indruk van de droplul dat ze aan één zinnetje genoeg had om hem te vloeren, te krenken en te vernederen: ‘Yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com’. Meer dan 3 miljoen mensen klikten ondertussen op het omhoogwijzende duimpje en zo bestijgt Greta plots plaats zeven op de ranglijst van meest gelikte tweets ooit. En geloof ons, daar zal ze niet stranden.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 28 december 2022

Meer dan een sigaar, een rode negligé en 10 uur bedenktijd had Tate echter niet nodig om met een respons te komen waarmee ze je zelfs in het derde leerjaar niet serieus zouden nemen: ‘Thank you for confirming via your email address that you have a small penis. And I do agree you should get a life.’ Komop, zelfs jij kan beter, Andrew. In bijhorende video krijgen we een ongevraagde nipslip en passeert voor nog onopgehelderde redenen ook de pizzabezorger, zolang de pizza maar in, wij citeren, ‘NIET-GERECYCLEERDE’ dozen zit - wow Andrew, hoe kan ik worden zoals jij? De bodem leek bereikt, maar Andrew Tate zou Andrew Tate niet zijn als hij niet nog meer onontgonnen dieptes zou ontdekken. Maar, ere wie ere toekomt, daarvoor kreeg hij hulp van de Roemeense autoriteiten.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) 28 december 2022

We schrijven Boekarest bij zonsondergang: Andrew en zijn broer Tristan, nog zo’n verspilling van zuurstof, roken een sigaar en palaveren over hoe woke de wereld verpest, hoe vervelend vrouwen toch wel zijn en wie van hen twee de meest welgevormde tepels heeft. Tot er een bons op de deur weerklinkt en een afdeling van het Roemeense Directoraat voor het Onderzoek naar Georganiseerde Misdaad en Terrorisme binnenspringt. Lang konden ze niet blijven en dus reden de gebroeders Tate maar mee naar de Roemeens cel.

De twee worden verdacht in een grootschalig onderzoek naar Britse ‘loverboys’: vrouwen werden fysiek en mentaal onder druk gezet om pornografische beelden te maken, die vervolgens verspreid werden op sociale media, en er zou sprake zijn van verkrachting. Die verhuis van Tate naar het Oostblok omdat de wetgeving meer aansloot bij zijn misogyne en verwerpelijke persoonlijkheid, blijkt dan toch zijn vruchten niet af te werpen. Verdorie.

Beeld REUTERS

In Twitter-kringen circuleert nu het verhaal dat de locatie van Tate werd achterhaald aan de hand van zijn single use Roemeense pizzadozen, maar dat werd nog nergens officieel bevestigd. Meer had Thunberg alleszins niet nodig voor nog één allerlaatste genadeschot: ‘This is what happens when you don’t recycle your pizza boxes’. Auwtch.

Salut en hopelijk tot nooit meer, Andrew.