Tot proppen verscheurde, in het toilet doorgetrokken documenten: waarom de FBI binnenviel bij Donald Trump

Met een inval in het huis van Donald Trump heeft de FBI besloten tot uitzonderlijk justitieel optreden tegen een oud-president. Furieuze Republikeinen proberen hun voordeel te halen uit de inval en betichten Justitie van ‘politisering’.

Talloze machtige Amerikanen zijn er al eens geweest, in Mar-a-Lago, het golfresort van Donald Trump in Florida. Maandag was het de FBI die binnenviel, onuitgenodigd en onaangekondigd. Trumps huis en kluis zouden door FBI-agenten urenlang zijn doorzocht.

Waar de inval precies om draait, is door de FBI niet naar buiten gebracht. Volgens anonieme justitiebronnen in Amerikaanse media zou het gaan om officiële regeringsdocumenten die Trump na zijn presidentschap mee naar huis zou hebben genomen, in plaats van die volgens het protocol te laten archiveren. De inval zou ook te maken kunnen hebben met het onderzoek naar de rol die Trump speelde in de Capitoolbestorming van 6 januari 2021.

De oud-president zou niet door de FBI, maar door zijn zoon op de hoogte zijn gesteld van de inval, aldus zoon Eric Trump tegen Fox News. ‘Dit zijn donkere tijden voor ons land, want mijn prachtige huis, Mar-a-Lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten’, zei de oud-president in een verklaring.

Hij was op dat moment niet op zijn golfresort – het is tijdens de hete zomermaanden gesloten – maar verbleef in de omgeving van New York. Deze zomer brengt Trump grotendeels door op zijn golfresort in Bedminster, New Jersey.

Sterke aanwijzingen

Dat een huis van een voormalige president wordt doorzocht, is zeer ongebruikelijk. De top van het ministerie van Justitie zou zo’n huiszoeking moeten autoriseren, aangevuld met de handtekening van een onafhankelijke rechter. Dat tot deze buitengewone stap is besloten, doet vermoeden dat Justitie over sterke aanwijzingen beschikt dat Trump een strafbaar feit pleegde.

Trump stond er tijdens zijn presidentschap om bekend officiële documenten te verscheuren die bestemd waren voor het federale archief. Uit een nog te verschijnen boek van een New York Times-journalist zou blijken dat, volgens oud-medewerkers van Trump, de wc soms verstopt zat vanwege proppen verscheurde, doorgetrokken documenten.

Dat kan een schending zijn van de Presidential Records Act, een wet die bepaalt dat alle officiële schriftelijke communicatie van een president – memo’s, brieven, notities, e-mails, faxen – wordt bewaard. In zeer ernstige gevallen kan gevangenisstraf staan op ‘het opzettelijk schade toebrengen aan eigendommen van de Verenigde Staten’. De FBI en het ministerie van Justitie wilden maandagavond nog geen commentaar geven. Ook het Witte Huis deed geen mededeling. Naar verluidt zou de huidige president Biden niet op de hoogte zijn geweest van de huiszoeking. Zijn medewerkers waren ‘verbijsterd’ over de gebeurtenis en zouden het nieuws op Twitter hebben vernomen.

In een bericht aan zijn achterban politiseerde Trump de FBI-inval. Volgens de oud-president willen ‘radicaal-linkse Democraten’ hem er van weerhouden zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024. Democraten zouden het ‘rechtssysteem’ tegen hem hebben opgezet. Christopher Wray, de directeur van de FBI, is in 2017 door Trump zelf aangesteld.

Militante politisering

Verschillende prominenten van de Republikeinse Partij sloten zich aan bij Trumps lezing van de gebeurtenissen. ‘Het ministerie van Justitie heeft een ondraaglijk niveau van militante politisering bereikt’, reageerde Kevin McCarthy, een Republikein van het Huis van Afgevaardigden. McCarthy dreigde met een tegenonderzoek naar het ministerie als de Republikeinen in november de voorverkiezingen winnen, en waarschuwde de minister van Justitie: ‘Merrick Garland, bewaar uw documenten en maak uw agenda leeg.’

Een aantal Republikeinse Congresleden zijn van plan dinsdagavond naar New Jersey af te reizen voor een diner met Trump.

‘Het enige wat nog ontbreekt’, zei het Republikeinse Congreslid Andy Biggs, ‘zijn de bril en hoed van Kadhafi op het hoofd van Joe Biden’ – een verwijzing naar de voormalige Libische dictator. Sommigen noemen de huiszoeking het bewijs dat de Verenigde Staten zijn veranderd in een dictatuur. Republikeinen proberen, maanden voor de verkiezingen, hun voordeel uit de inval te behalen door kiezers angst in te boezemen. ‘Biden verdeelt ons land en Justitie lijkt die verdeling met zijn acties te versterken’, zei de Republikeinse senator Tim Scott uit South Carolina. ‘Dit is zeer gevaarlijk voor de gewone man op straat in Amerika.’

De organisatie van Trumpaanhangers stuurde een bericht de wereld in: ‘Are you seeing this?’, met daarbij een link om geld over te maken: ‘We need you!’ Een stoet andere Trump-sympathisanten reed maandag met wapperende Amerikaanse vlaggen naar Mar-a-Lago om steun te betuigen aan de oud-president. Sommige van Trumps meer extremistische aanhangers gaan een stap verder en slaan oorlogstaal uit. ‘Dit. Betekent. Oorlog’, schrijft de extreemrechtse website The Gateway Pundit. Er worden demonstraties gepland tegen de FBI.

