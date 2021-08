Train uw brein: ‘Zoek verrassingen, je hersenen worden er blij van’

Om uw wederhelft onder de neus te wrijven, mocht hij/zij/die u al veel te lang verwaarlozen: mensen kunnen niet zonder verrassingen. Dat vermoedt althans de Nederlandse neurowetenschapper Floris de Lange, die met de hem toegekende Ammodo Science Award de invloed van verrassingen op onze hersenen wil onderzoeken.

– U stelt dat de hersenen continu gebeurtenissen proberen te voorspellen. Wat is het nut daarvan?

FLORIS DE LANGE «Evolutionair gezien is dat ontzettend handig. Wanneer de voorspellingen van onze hersenen kloppen, vertonen ze namelijk nauwelijks activiteit. De hersenen zijn een grootverbruiker van energie: ze gebruiken 25 procent van al onze energie. Goede voorspellingen kunnen de energievraag van de hersenen dempen.»

– Waaraan kunt u zien dat de hersenen zo werken?

DE LANGE «Ik heb samen met collega’s de hersenactiviteit gemeten van mensen die in een hersenscanner lagen. Terwijl zij daar lagen, vertoonden wij foto’s waar bepaalde wetmatigheden in zaten. Bijvoorbeeld dat na een foto van een plant, altijd een foto van een stoel te zien is. De deelnemers waren hiervan niet op de hoogte, maar toch pakken mensen die wetmatigheden snel op, zonder dat ze zich daar echt bewust van zijn. Het is alsof de hersenen steeds op zoek zijn naar structuur in de omgeving. We zien via hersenscans dat hersenactiviteit heel erg terugloopt bij gebeurtenissen die voorspeld zijn. Er zit een gigantisch verschil in hersenactiviteit bij een vertoond plaatje dat werd voorspeld en datzelfde plaatje als dat niet werd verwacht.»

– Wat doen verrassingen dan precies met onze hersenen?

DE LANGE «Dat weet ik nog niet. Daar wil ik onderzoek naar doen. Mensen zijn namelijk voortdurend op zoek naar verrassingen. Ik zie het als een soort basale behoefte, net zoals we actief naar eten zoeken. We hebben honger naar informatie, naar nieuwigheid. De hersenen worden geprikkeld door dingen die we niet verwachten. En verrassingen helpen ons uiteindelijk de wereld om ons heen beter te voorspellen, omdat we erdoor ontdekken wanneer onze voorspellingen niet goed werken.»

– Kunnen we de coronacrisis als een prikkeling voor onze hersenen zien?

DE LANGE «In het begin wel, omdat we die niet hadden zien aankomen, maar nu raken we wel onderprikkeld. Tenminste, dat merk ik bij mezelf. Het is belangrijk om verrast te blijven worden. Tijdens een onderzoek in de jaren 60 zaten proefpersonen in een ruimte waar niks was, behalve een knop die voor een elektrische schok zorgde als deelnemers daarop drukten. Wie een tijd in zo’n ruimte zat, ging uiteindelijk toch op de knop drukken en zichzelf schokken toedienen. Mensen zijn dus voortdurend op zoek naar prikkels, zelfs als het vervelende prikkels zijn. Dat is nog altijd beter dan geen prikkels.»

– Wat moeten we doen om onze hersenen te blijven stimuleren?

DE LANGE «Ik denk dat we blij worden van verrassingen, dus ik zou zeggen: probeer die te zoeken. Dingen die nieuwe inzichten brengen zijn goed voor de hersenen. Treed buiten je comfortzone en doe dingen die je wereldbeeld updaten.» (mh)