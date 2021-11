Travis Scott werd eerder al twee keer veroordeeld voor uit de hand gelopen concerten

Afgelopen vrijdag liep de eerste dag van het Astroworld Festival van rapper Travis Scott bijzonder tragisch af nadat er paniek ontstond in het publiek, met honderden gewonden en acht doden tot gevolg. Scott zelf zegt ‘verslagen’ te zijn door de gebeurtenis, maar het is niet de eerste keer dat een van zijn concerten zo onstuimig verloopt. In het verleden werd de rapper er zelfs al voor veroordeeld.

Voor het festivalpodium ontstond vrijdagavond (lokale tijd) paniek toen duizenden mensen tegelijkertijd naar voren stormden om Travis Scott te zien. Al de hele dag telde een grote klok af naar het moment waarop de organisator van het festival zelf zou optreden. In het gedrang raakten honderden mensen gewond, doordat ze flauw vielen of vertrappeld werden. Acht festivalgangers zijn overleden.

Bij ons is Travis Scott vooral bekend als vriend en baby daddy van Kardashian-telg Kylie Jenner, maar in de Verenigde Staten is hij één van de grootste rappers van het moment. Hij heeft al meer dan 45 miljoen platen verkocht en acht Grammy-nominaties op zak. In 2019 verscheen ook zijn eigen Netflix-documentaire. Daarnaast heeft de rapper uit Houston ook een bijzonder trouwe fanbasis, die tot het uiterste wil gaan om zo dicht mogelijk bij hun idool te raken.

Scott houdt ervan om zijn publiek op te zwepen en zet hen actief aan tot moshpits en crowdsurfing. ‘Ik wil dat mijn shows dezelfde sfeer hebben als een kampioenschap worstelen’, vertelde hij aan het blad GQ in 2015. Datzelfde jaar werd de rapper een eerste keer gearresteerd nadat hij fans tijdens een concert op het Lollapalooza Festival aanmoedigde om over de veiligheidshekken te kruipen. Het optreden liep uit de hand en werd meteen stilgelegd. De rechter veroordeelde Scott voor verstoring van de openbare orde en een voorwaardelijke straf.

In 2017 liep het opnieuw fout tijdens een concert, toen de rapper het publiek vroeg om het podium te bestormen. Verschillende fans, een veiligheidsagent en een politieman raakten daarbij gewond. Tijdens de daaropvolgende rechtszaak pleitte Scott schuldig voor het bevorderen van gevaarlijk wangedrag, het aanzetten tot rellen en het in gevaar brengen van een minderjarige.

In datzelfde jaar raakte een toeschouwer zelfs verlamd nadat hij van een balkon was geduwd tijdens een concert van Travis Scott in Manhattan. De fan klaagde de rapper daarvoor aan, nadat uit videobeelden bleek dat Scott het publiek aanmoedigde om zich vanaf het balkon in het publiek daaronder te laten vallen. In die rechtszaak pleitte Scott onschuldig.

Rechtszaken

Zondag raakte bekende dat alvast één concertganger Travis Scott en organisatoren Live Nation en ScoreMore aanklaagt. Volgens de klacht was de ramp het resultaat van het verlangen om winst te maken ‘ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers’. Volgens de advocaat van de man slaagden de organisatoren er niet in om het concert op een veilige manier te laten plaatsvinden. ‘In plaats daarvan negeerden ze bewust de extreme risico’s op schade voor de concertbezoekers. In sommige gevallen moedigden zij zelfs gevaarlijk gedrag aan.’

Fox News en Daily Mail berichten daarnaast ook over een tweede rechtszaak, waarin zowel Travis Scott als rapper Drake - die een gastoptreden op Astroworld Festival gaf - aangeklaagd worden, omdat ze de menigte opgehitst zouden hebben. Beide concertgangers eisen een schadevergoeding van omgerekend 1 miljoen euro. De twee rechtszaken zijn vermoedelijk pas het begin van vele rechtszaken die zullen worden aangespannen naar aanleiding van het drama.

Kylie Jenner verwijderde ondertussen de 'ongevoelige' filmpjes van Instagram Beeld Instagram

Kritiek op Travis én Kylie

Inmiddels liet ook Travis Scott zelf eindelijk van zich horen, na bijna een volle dag radiostilte. In een video op sociale media zegt hij niet in de gaten te hebben gehad dat zijn concert volledig uit de hand liep. Hij liet weten dat hij de autoriteiten zal helpen om uit te zoeken hoe het is misgegaan. Ook Kylie Jenner reageerde ondertussen op de tragedie met een soortgelijk statement.

In video's op sociale media is te zien hoe Travis Scott minstens drie keer zijn optreden pauzeerde om de beveiliging naar een flauwgevallen fan in het publiek te sturen. Hij merkte dus in elk geval iéts op. Toch duurde het nog veertig minuten voor hij het optreden helemaal stillegde, ook al klommen verschillende toeschouwers over de veiligheidshekken om de beveiliging te waarschuwen. Bovendien circuleert er een filmpje op Twitter waarop Scott te zien is op een hoogtewerker die boven het publiek zweeft. In de beelden lijkt hij recht naar het publiek voor hem te kijken, waar op dat moment net een schijnbaar levenloos lichaam uit de massa wordt getild. Terwijl het lichaam over de hoofden van het publiek naar de zijkant wordt gedragen, blijft de rapper gewoon verder zingen.

Online krijgt Travis Scott dan ook een storm van kritiek over zich heen. Ook Kylie en haar zus Kendall Jenner delen in de klappen. Kylie deelde tijdens de dramatische gebeurtenissen nog vrolijk enkele video's van het concert op Instagram, waarin zelfs te zien is hoe een ambulance zich door de opeengepakte menigte heen probeert te bewegen. De realityster zelf bevond zich toen op een speciaal VIP-platform achter de menigte, samen met haar driejarige dochter Stormi. Achteraf duurde het ook lang voor ze zich überhaupt over het drama uitsprak. Ook onder Kendall Jenners foto's op Instagram wordt boos gereageerd door volgers, die haar gevoelloos en verwend noemend, omdat ze in haar laatste foto enthousiast poseert vlak voor het podium waar vrijdag paniek uitbrak.

Kritiek op Kendall Jenner Beeld Instagram

(VK)