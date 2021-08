Troost-Pukkelpop pas aangekondigd en al meteen uitverkocht

Twee weken na de afgelasting van het beloofde ‘feest van de vrijheid’ heeft de Pukkelpop-organisatie een alternatief programma klaar. Tussen 19 en 22 augustus wordt de Muziekodroom in Hasselt de site van het ‘Pukkelpopkwartier’, een reeks van vier outdoor-muziekevenementen.

In Limburg zal eind augustus toch van livemuziek te proeven zijn. Vier afzonderlijke minifestivaldagen vervangen het gecancelde Pukkelpopfestival. Niet de weide in Kiewit is de setting voor deze evenementen, maar wel de Muziekodroom in Hasselt. Onder de naam ‘Zomerkwartier’ vinden daar al de hele zomer muziekconcerten plaats, met Pukkelpop als partner. In het weekend van het festival was de agenda bewust leeg gelaten. ‘We wilden sowieso nog iets organiseren in het Pukkelpop-weekend. Daarom hebben we besloten om dan van het Zomerkwartier het Pukkelpopkwartier te maken’, zegt Frederick Luyten, woordvoerder van Pukkelpop.

Het Pukkelpopkwartier wordt wel geen rechtstreekse kopie van het Zomerkwartier, verduidelijkt Luyten: ‘Het Pukkelpopkwartier heeft plaats op dezelfde locatie, maar er is wat meer aandacht voor het festivalgevoel. Er zullen bijvoorbeeld wat foodtrucks zijn en er worden een aantal zitelementen toegevoegd waar mensen in kunnen relaxen. Zo kunnen we toch de festivalsfeer een beetje oproepen.’

In de Muziekodroom is plaats voor iets meer dan 1.500 muziekliefhebbers. Elk van hen moet in het bezit zijn van een Covid Safe Ticket. Het publiek mag dan genieten van de concerten zonder mondmasker en zonder afstandsregels, binnen de geldende overheidsmaatregelen.

Op de affiche staat veel talent uit eigen land. Een aantal namen konden gerecycleerd worden van de oorspronkelijke line-up. Donderdag zakken onder anderen Zwangere Guy en The Opposites naar de Muziekodroom af. Op vrijdag zijn Whispering Sons, Intergalactic Lovers en Mauro aan zet. Zaterdag zorgen 2manydj’s, The Subs en Bazart voor een feestje. Charlotte De Witte is een van de afsluiters op zondag.

Met het Pukkelpopkwartier kan de organisatie de teleurgestelde Pukkelpop-fans een troostprijs bieden en hen toch één dag van de festivalsfeer laten proeven. Voor tickets moest je echter snel zijn. Alle tickets zijn inmiddels - één dag na de aankondiging - al de deur uit.

