Trouwen blijft de beste optie als het over uw pensioen of de erfenis gaat: ‘Vrouwen zijn hier de dupe van’

Trouwen of wettelijk samenwonen? Als het over uw pensioen of erfrechten gaat, dan blijft het boterbriefje het interessantst. Een discriminatie die vicepremier Petra De Sutter (Groen) graag wil wegwerken. ‘Het is gewoonweg gedateerd.’

Belastingen: geen verschil meer

Op dit ogenblik maakt het voor de fiscus geen enkel verschil meer uit of u getrouwd bent of wettelijk samenwoont. ‘Dat betekent dat beide partners een gezamenlijke aangifte kunnen doen en dat ze gebruik kunnen maken van het huwelijksquotiënt’, legt professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) uit. Dit systeem zorgt ervoor dat de belastingdruk lager komt te liggen als een van beide partners weinig of helemaal niks verdient.

Bij partners die louter feitelijk samenwonen en dus geen samenlevingscontract hebben afgesloten of in het huwelijksbootje zijn gestapt, wordt alles nog wel altijd apart bekeken. Zij moeten elk een afzonderlijke aangifte invullen. Maar al bij al staat de fiscale wetgeving dus al het verst als het gaat over het wegwerken van de discriminaties tussen de verschillende samenlevingsvormen. ‘Er zijn hier of daar nog wel wat kleinere verschillen wat betreft lokale belastingen, maar dat is eerder beperkt’, zegt Maus nog.

Wat betreft de erfbelasting, een bevoegdheid van de gewesten, gaat het zelfs nog een stapje verder: daar worden in Vlaanderen feitelijk samenwonenden zelfs gelijkgesteld met gehuwden. Maus: ‘Zij kunnen genieten van de zeer lage tarieven die gelden voor gehuwden of wettelijk samenwonenden. De enige voorwaarde is dat ze via een attest van gezinssamenstelling kunnen aantonen dat ze minstens één jaar samengewoond hebben.’

In Wallonië en Brussel is dat nog niet het geval en kunnen de tarieven in de erfbelasting bij partners die feitelijk samenwonen zelfs oplopen tot 80 procent. Al zal de regeling in het Brussels gewest vanaf januari volgend jaar gelijk gaan lopen met die in Vlaanderen. Maar opgelet dus als u in Brussel of Wallonië woont. Trouwens, dit gaat enkel over de tarieven in de erfbelasting. Wie er zal erven, is een totaal andere kwestie.

Erfrechten: veel verschillen, veel misverstanden

Voor de erfrechten van de drie verschillende samenlevingsvormen zijn er momenteel heel veel misverstanden. Van Opstal: ‘Zo denken feitelijk samenwonenden die allang hun leven delen dat ze automatisch een stuk bescherming krijgen. Dat is niet het geval. Als je elkaar in dat geval wil beschermen, dan moet je het zelf doen door een testament op te stellen. Zo vermijd je dat de volledige erfenis naar de kinderen of naar de familieleden van de overledene zou gaan. De notaris zal hen er bij een aankoop van een woning wel op wijzen om een extra clausule in de akte te laten opnemen, waardoor bij het overlijden van een van beide partners de eigendom overgaat naar de andere partner. Op dat moment kan dat gratis. Als je dat later nog wil toevoegen, moet je daar extra voor betalen.’

Bij feitelijk samenwonenden zijn er wel al bepaalde dingen geregeld. ‘Zo is er de wettelijke bescherming voor de gezinswoning’, zegt Van Opstal. ‘Als een van de partners eigenaar is van de woning en de andere komt inwonen, dan zal de langstlevende partner bij overlijden daar levenslang kunnen blijven wonen. Zelfs als de woning niet op diens naam staat.’ Maar hier zijn er vooral misvattingen over de rest van de erfenis. ‘Daar is helemaal niks over geregeld. Het volledige spaargeld zal dus naar de familie gaan van de overledene, zelfs als die al tientallen jaren wettelijk samenwoonde. Ook hier geldt: zoiets moet je allemaal zelf regelen bij testament.’

Het huwelijk biedt nog altijd de meest verregaande bescherming. Van Opstal ‘Zelfs als je niks extra regelt, is de partner vrij goed beschermd. Dan zal hetgeen wat je samen aankoopt tijdens het huwelijk in een gezamenlijke pot vallen. Bij het overlijden gaat die pot voor de helft naar de kinderen. En slechts voor de helft dus naar de partner, waar ook vaak misverstanden over bestaan. Hier geldt ook weer: tenzij je iets anders geregeld hebt.’

Niet eenvoudig, die verschillende regelingen. Maar wie twijfelt, kan altijd een gratis afspraak maken bij de notaris om alles in uw concreet geval te bekijken.

Pensioenen: enkel overlevingspensioen en vervangingsuitkering voor gehuwden

Bij de pensioenen zijn er nog de belangrijkste verschillen tussen feitelijk en wettelijk samenwonenden en gehuwden. Als bij een koppel dat niet gehuwd is een van beide partners overlijdt, dan heeft de andere partner geen recht op een overlevingspensioen of een vervangingsuitkering. ‘Er zijn de afgelopen jaren wel veel stemmen die opgaan om dat gelijk te schakelen, maar dat heeft natuurlijk ook een belangrijke financiële kost en dat weegt dus op de begroting’, zegt Van Opstal.

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) probeert hier allang iets aan te veranderen. ‘Ik ben nog steeds overtuigd dat de ongelijkheid rond pensioenen tussen wettelijk samenwonen en trouwen moet verdwijnen. Enkel als je getrouwd bent, heb je bijvoorbeeld recht op het overlevingspensioen en overgangsuitkering en dat terwijl meer en meer koppels wettelijk samenwonen. Vrouwen zijn hier de dupe van, want zij leven gemiddeld langer én zetten vaker een professioneel stapje terug om voor de kinderen te zorgen, wat op zijn beurt weer leidt tot een lager pensioen. Het is gewoonweg gedateerd. Wettelijk samenwonenden verdienen een betere bescherming, ook op dit vlak’, zegt De Sutter.

Bij de onderhandelingen over de pensioenhervorming vorige maand kwam die gelijkschakeling op tafel, maar omwille van de budgettaire kost kwam het er niet door.

(DM)