Tsjechische schrijver Milan Kundera (94), bekend van ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’, overleden

De Tsjechische schrijver Milan Kundera is op 94-jarige leeftijd overleden in Frankrijk. Dat meldt de Tsjechische openbare omroep. Kundera is vooral bekend van zijn roman De ondraaglijke lichtheid van het bestaan uit 1984, die later verfilmd werd.

Kundera’s weduwe heeft het nieuws bevestigd aan een woordvoerster van de Kundera-bibliotheek in de Tsjechische stad Brno, de geboortestad van de schrijver: “Jammer genoeg moet ik u bevestigen dat Kundera dinsdag is overleden na een slepende ziekte.”

Kundera was een van de belangrijkste naoorlogse Tsjechische schrijvers, hij genoot wereldwijd bekendheid. Hij werd op 1 april 1929 geboren in Brno. In 1975 verhuisde hij als balling van het toen nog communistische Tsjechoslowakije naar Frankrijk. Zijn nationaliteit werd hem in 1979 afgenomen, waarna hij de Franse nationaliteit kreeg. Vanaf 1989 schreef hij ook in het Frans. In 2019 kreeg hij zijn Tsjechische nationaliteit terug.

Kundera’s boeken werden in meer dan veertig talen vertaald en werden wereldberoemd door zijn beschrijvingen over zijn geboorteland, Tsjechoslowakije, en het communistische stelsel daar. Humor en melancholie komen veel in zijn werk voor. Tot de val van het IJzeren Gordijn in 1989 waren zijn boeken verboden in Tsjechoslowakije. Bij zijn bekendste werken horen ook nog het cynische De grap en De traagheid.

De ondraaglijke lichtheid van het bestaan werd in 1988 verfilmd tot The Unbearable Lightness of Being door Philip Kaufman, met in de hoofdrollen Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche en Lena Olin.

Het boek speelt rond de Praagse Lente van 1968, een opstand tegen het communistische regime in Tsjechoslowakije, gevolgd door een vooral Sovjet-Russische invasie. Het wordt een iconische en filosofische roman genoemd. Vier hoofdpersonen met verschillende achtergronden en denkbeelden worstelen met het toeval, de politiek, de kunst, de liefde en seks, en in het algemeen met de lichtheid van het bestaan.