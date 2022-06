Tussen Hemel en Hel met Xavier Taveirne: ‘Ik denk vaak: ‘Had ik maar een spijkergeweer vooraan op mijn auto’’

Als om extra in de verf te zetten dat het vandaag een stralende dag is, draagt ‘Journaal laat’-anker Xavier Taveirne (41), onze uitgerust ogende gastheer, een paar felgele slippers die, tot aan het moment dat de deur weer achter ons dichtgaat, de aandacht zullen blijven opeisen. Achteraf bleek dit op ons bandopnemertje te staan:

XAVIER TAVEIRNE «Ik wil hier echt niet zeuren over de tol van de roem – ik sta tenslotte ook maar op de D-list – al hindert het me weleens dat ik hier in Vlaanderen niet altijd en overal mezelf kan zijn. Mensen zien me op tv, horen me op de radio of lezen weleens een interview, en denken dan: zo is die persoon. Als dat beeld vervolgens niet overeen blijkt te komen met de werkelijkheid, is dat vermoedelijk een teleurstelling. En ik stel niet graag teleur.

»Mijn hemel op aarde is dus: op een zonnig terrasje zitten met mensen die me kennen, en bij wie ik niet in het gevlij hoef te komen. Daarom ga ik ook zo graag naar een grootstad als Londen: ik kan er in alle anonimiteit mezelf zijn, waardoor ik meer durf. Als ik hier in Vlaanderen op restaurant ga, zal ik er nooit iets van zeggen wanneer ik het eten vreselijk vind. Want ja, dan ben je de BV die zich aanstelt. In Londen heb ik dat probleem niet, en zeg ik wat ik denk.»

HUMO Hoe stel je je de hel op aarde voor?

TAVEIRNE «De hel op aarde, voor mij zijn dat vipfeestjes. Het zal ongetwijfeld wel aan mij liggen, maar ik voel me altijd de nieuwkomer op de middelbare school met wie niemand wil praten. Tenzij dan die ene stakker die een moeilijke periode doormaakt, en die zijn verhaal eens kwijt wil – dat type trek ik sowieso op alle feestjes aan. Vermoeiend, vooral omdat ik nu eens nooit in staat ben om te zeggen: ‘Luister. Ik vind het heel erg voor je, maar kunnen we daar later eens over spreken? Ik wil me vanavond amuseren.’ Enfin, ik ben wel stappen aan het zetten: onlangs hielden mijn man Bas en ik hier in Brugge een feestje voor onze 40ste verjaardag, en daar ben ik er wonderwel in geslaagd om de hele avond te blijven dansen. Za-lig.»

HUMO Hoeveel drank was daarvoor nodig?

TAVEIRNE «O, niet zoveel, hoor. Zware drinkers zijn we geen van beiden. Thuis drinken we zelfs nooit, al trekken we op vrije avonden wel geregeld naar Cuvee, een Brugse wijnbar. Daar eten we dan twee garnaalkroketten of een kaasje, en drinken we een stuk of wat natuurwijntjes. Daar zitten geen tannines in, wat merkbaar mildere katers oplevert.»

HUMO Ben je een gourmand?

TAVEIRNE «Ontzettend. En aangezien ik uit een horecafamilie kom en dus uit eerste hand weet hoeveel het kost om een restaurant drijvende te houden, betaal ik er ook graag goed voor. Pas op, een Michelinster is voor mij niet nodig. Waar wij hier in België sterk in zijn, is alles wat net onder de ster zit, en net boven de gewone brasserie. Goeie Italianen zijn er gelukkig ook veel: ik eet graag risotto, en burrata, en Italiaanse tomaten – niet die ergerlijk slechte tomaten die je hier in de winter vindt.»

HUMO Wat, naast slechte tomaten, ergert je nog meer in het leven?

TAVEIRNE «O, breek me de bek niet open. Waar ik me blauw aan erger, zijn onbeleefde mensen in het verkeer. Kijk, ik rijd 60.000 kilometer per jaar – ik heb echt geen zin om na het late ‘Journaal’ nog de bus en trein naar huis te nemen. Zelf probeer ik steeds galant te zijn in het verkeer, maar het overkomt me best vaak dat ik denk: ‘Had ik nu maar een automatisch spijkergeweer vooraan op mijn auto, dan had ik die hufter hier voor me sowieso een lekke band geschoten.’

»En o ja: laatst moest ik voor de politierechter verschijnen omdat ik in Antwerpen per ongeluk 60 had gereden waar je blijkbaar maar 30 mocht. Hij veroordeelde me tot een week rijverbod – fair enough – maar kon het vervolgens niet laten om daar fijntjes aan toe te voegen: ‘’t Zal wel lukken om een weekje congé te pakken op de VRT, zeker?’ Ik dacht: ík ben hier niet over mijn werk begonnen, het was fijn geweest als jij dat ook niet had gedaan.»

HUMO Kunnen de schone kunsten soelaas bieden voor al die hufterigheid?

TAVEIRNE «Mja. Eerlijk gezegd ben ik geen geboren kunstliefhebber: ik was er vrijwel ongevoelig voor totdat ik rond mijn 25ste in Brussel ben gaan wonen, waar ik al eens een museum bezocht. Maar iets als een artistieke openbaring heb ik eigenlijk maar één keer gehad, in de Saatchi Gallery in Londen, waar één van de kelderruimtes door een kunstenaar (Richard Wilson, red.) vol met motorolie was gegoten. Ik kan nog altijd niet zeggen waarom, maar ik heb wel 10 minuten lang bijna ademloos staan toekijken vanaf het balkonnetje: totáál in de ban van de penetrante geur van die motorolie, in combinatie met de witte pilaren die erin weerspiegeld werden.

»Maar weet je wat me nu eens altijd soelaas biedt? Vorig jaar heb ik een geluiddempende koptelefoon aangeschaft – een aanrader, trouwens – waarmee ik op de redactie altijd naar spa music of sauna music zit te luisteren, van die klanken die je in wellnesscentra hoort tijdens een gezichtsbehandeling. Dan betreed ik een andere wereld, en kan ik nadenken.»

HUMO Jij onderwerpt je weleens aan een gezichtsbehandeling in een wellnesscentrum?

TAVEIRNE «Ja. Tegenwoordig doe ik dat in kleine privézaken – ik zou me niet echt comfortabel meer voelen op de naaktdag van een grote wellness (grinnikt).

»Weet je, ik woon hier graag en ik doe mijn job met plezier. Maar mijn ultieme droom is om ooit aan de oostkust van Amerika te gaan wonen, in New England of New Hampshire, ver weg van onze tijdzone. Daar in alle rust en stilte op mijn porch zitten, uitkijkend over het water: zo stel ik me het Grote Geluk voor.»

HUMO Lees je graag?

TAVEIRNE «Ja. Maar wegens gebrek aan wat ik maar ‘mentale ruimte’ zal noemen, doe ik het praktisch enkel op vakantie. Nu, toevallig ben ik juist een week in Griekenland geweest, waar ik zowaar vier boeken heb gelezen, allemaal young adult novels. Dat komt zo: ik had op Netflix ‘Heartstopper’ gezien, een ontroerende serie over twee jongens die verliefd worden op elkaar op een middelbare school in Engeland. Het soort reeks dat we al een miljoen keer gezien hebben over hetero’s, maar nu dus over homo’s. Ik ben er alles over beginnen opzoeken, en kwam erachter dat het gebaseerd was op een boek: dat heb ik dus mee naar Griekenland genomen, plus nog drie soortgelijke boeken. Ik probeerde me de hele tijd voor te stellen hoe het zou geweest zijn als ik die boeken als 16-jarige had gelezen. De boodschap is namelijk: het is oké wat je voelt en wie je bent. Dat was het in mijn tijd natuurlijk ook, alleen was het wat minder duidelijk.»

HUMO Wat beschouw jij als het hoogste lichamelijke genot?

TAVEIRNE «Een goeie sportmassage, door iemand met handen als kolenschoppen. Seks ook, uiteraard. Ik vind alle activiteiten leuk waarbij ik mijn gsm even aan de kant kan laten.»

HUMO Stel dat Bas je voor je verjaardag een wildcard zou geven. Voor wie zou je je gsm dan met plezier een nachtje aan de kant laten?

TAVEIRNE «Ken je Jamie Dornan, die Noord-Ierse acteur die nu in ‘The Tourist’ te zien is? Die, dus. En Sven Kramer, de ex-schaatser. En wie krijg je wanneer je die twee in de blender steekt?»

HUMO Euh…

TAVEIRNE «Tom Dumoulin! Hij heeft het donkere haar en de five o’ clock shadow van Jamie Dornan, en de lippen en het meterslange lijf van Sven Kramer. Jáááh.»

HUMO Ik wist niet dat jij zo’n kenner van Nederlandse sporters was?

TAVEIRNE «Van sport heb ik altijd gehouden – het is mijn stille droom om ooit sportjournalist te worden. En aangezien ik met de Nederlandse tv ben opgegroeid, volg ik het schaatsen al sinds mijn kindertijd. Rintje Ritsma, Jochem Uytdehaage, ik heb ze allemaal de revue zien passeren. Maar aan Sven konden ze wat mij betreft niet tippen. Die guitige kop, en dan die onderkoelde maar charmante manier van praten: onweerstaanbaar. Bij ‘Het journaal’ zit een eindredacteur die al net zo’n fan is – als we Sven in het programma kunnen smokkelen, zullen we het zeker niet laten.»

HUMO Je meent het.

TAVEIRNE «In het weekend dat Bart Swings Olympisch schaatsgoud won op de massastart, hebben we in het laatavondjournaal nog snel een stukje gesmokkeld over Svens afscheid. En drie seconden slow motion op het einde, hè? Ah ja!»