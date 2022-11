U leert het blijkbaar niet: ‘password’ en ‘12345’ zijn de populairste wachtwoorden (maar ook uw tante is favoriet)

Ondanks dat er de laatste jaren steevast phishing-records worden gebroken, blijft de doorsnee Belg vrij nonchalant omspringen met zijn online beveiliging. We blijken immers nog steeds fan van simpele cijfercombinaties, en het alom bekende ‘password’ blijft het meest gebruikte wachtwoord.

Wachtwoordbeheerder Nordpass ging op zoek ging naar de tweehonderd meest gebruikte wachtwoorden in 2022 en kwam tot de conclusie dat we, helaas, met z’n allen hardleers zijn.

Op nummer 1 prijkt, net als vorig jaar, het wel erg simpele ‘12345’, op plaatsen 6 en 8 vinden we de al even kinderlijk eenvoudige wachtwoorden ‘password’ en ‘azerty’. Opvallend: ook uw tante Sonia blijkt een geliefd geheugensteuntje, met een welverdiende 9de plaats. De hekkensluiter van de top-10 is ‘123456789’, al zal dat qua hacking niet veel uitmaken. Cyberexperten berekenden immers dat hackers zo’n wachtwoord in minder dan een seconde kunnen kraken.

De Belgische top tien meest gebruikte wachtwoorden: 1. 123456

2. akubisa2020

3. letmein123

4. 303030

5. ilove12345@

6. password

7. Garba3060

8. azerty

9. sonia

10. 123456789

Uit het rapport van Nordpass blijkt verder dat nog steeds bijzonder veel mensen hun eigen naam of die van een huisdier in hun wachtwoord gebruiken, evenals de namen van beroemde artiesten, populaire videogames, modemerken en auto’s. Ook scheldwoorden als ‘fuck’ en ‘fuckoff’ blijken populair.