U wilt ook een Tomorrowland-sixpack? Eet pannenkoeken met extra eiwitten

‘Proteïnen!’ schreeuwden de fitboys en fitgirls in onze oren, toen we ze afgelopen weekend op Tomorrowland vroegen naar het geheim achter hun bijzonder gespierde lichamen. Wat ons daarna opviel: de supermarkt ligt vol etenswaren die zijn ‘verrijkt met extra proteïnen’ ofte eiwitten. Van kwark tot noedels, van smeerkaas tot – nu al onze persoonlijke favoriet – kant-en-klare pannenkoeken.

MICHAËL SELS (hoofddiëtist UZA) «Ons lichaam heeft aminozuren uit eiwitten nodig om cellen aan te maken, zoals botcellen, maar ook nagels, huid en haar, en spiercellen, zoals in reclame wordt benadrukt. Je hebt ongeveer 0,8 tot 1 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht nodig. Dat is niet zo heel veel en de gemiddelde Belg haalt het zonder moeite. Als je dierlijke producten eet, zoals melk, eieren, vis en kippenwit, krijg je makkelijk alle essentiële aminozuren binnen.»

HUMO We hebben dus geen tekort, maar de supermarkt ligt plots wel vol eiwitrijk voedsel.

SELS «In de jaren 90 was vet des duivels en de afgelopen jaren hebben we koolhydraten verbannen. Het enige wat nog overblijft, zijn eiwitten. Het is dus niet zo gek dat marketeers die nu naar voren schuiven. Al die verrijkte producten die je nu in de winkel ziet, zijn overigens niet allemaal écht nieuw. Kaasfabrikant Babybel heeft nu een met proteïnen verrijkte variant, maar eigenlijk is het de lightvariant in een nieuwe verpakking.»

HUMO Hoe essentieel zijn extra eiwitten om een Tomorrowland-lichaam te bouwen?

SELS «Als je intensief hebt gesport, kan het nuttig zijn om extra eiwitten in te nemen. Je spieren herstellen dan vlotter en je maakt ook sneller nieuwe spieren aan. Daarvoor hoef je geen speciale eiwitshake of -reep te nuttigen, een potje yoghurt of kwark volstaat ook. Na een uurtje voetballen moet je niet opeens je dagelijkse dosis verdubbelen, maar 15 tot 20 gram extra eiwitten kunnen helpen.

»Sowieso kan het lichaam eiwitten beter verwerken als je ze in kleinere porties inneemt. Je kunt beter drie keer per dag een dosis van 20 gram consumeren, dan in één keer 60 gram.»

HUMO Kun je te veel eiwitten binnenkrijgen?

SELS «Eiwitten in hoge dosissen innemen kan nadelige effecten hebben, onder meer voor je nieren. Elke dag een groot stuk vlees eten en daarnaast nog supplementen slikken zou ik niet doen. In sommige proteïneshakes is het eiwitgehalte ook wel érg hoog.»

HUMO Klopt het dat etenswaren met een hoog eiwitgehalte ons een verzadigder gevoel geven?

SELS «Proteïnen kunnen inderdaad hongerstillend werken. Een potje skyr vult je beter dan een kommetje magere yoghurt. Met eiwitten verrijkte producten kunnen je bovendien helpen om je porties te controleren en je gewicht beter te beheersen. Als je een pak kant-en-klare pannenkoeken koopt en je eet er doorgaans drie, dan zul je bij de variant met extra proteïnen misschien genoeg hebben aan twee stuks.»

HUMO Handig!

SELS «Ja, maar voor wie extra spiermassa wil opbouwen, is vooral sporten essentieel. Je ontwikkelt geen sixpack door kant-en-klare pannenkoeken met extra proteïnen te eten, als je daarna geen inspanning levert.»