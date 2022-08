Vader in wording Herman Brusselmans: ‘Mocht ik geen schrijver zijn geworden, ik was kolonel geweest’

Om nu te zeggen dat hij met een lied op de lippen door weilanden vol madeliefjes dartelt: nee. Maar Herman Brusselmans, wiens meest geanticipeerde (of toch op z’n minst meest verrassende) worp sinds ‘Het zinneloze zeilen’ voor begin maart is uitgerekend, is heden zo gelukkig als zijn tobberige persoonlijkheid hem toelaat te zijn.

HERMAN BRUSSELMANS «Alles in mijn leven ligt zowat op zijn plaats. Oké, ik ben oud geworden, maar verder zit vrijwel alles goed. Ik ben gelukkig in mijn relatie, ik voel me fysiek redelijk oké – dat is vaak anders geweest – en in mijn vak heb ik niets meer te bewijzen. En ja, nu komt dat kind daar dus nog bovenop. Lena vindt het een beetje eng om in verwachting te zijn, zoals de meeste vrouwen bij hun eerste zwangerschap, maar ik ben er gewoon blij mee. Ik heb soms nog wat moeite om me mezelf als papa voor te stellen, al denk ik langs de andere kant: het zal wel loslopen. Ik heb de tijd en de gelegenheid om dat kind te verzorgen, wat trouwens wel zo handig is, want Lena is niet het type om die taak voor de volle 100 procent op zich te nemen. Dus dat wordt, voor het eerst in mijn lange leven, vuile pampers verversen.»

HUMO Wat dan met de schrijverij?

BRUSSELMANS «In oktober verschijnt één van de belangrijkste romans die ik geschreven heb: ‘Theet 77’, een kroniek van mijn jeugd in Hamme. En wat daarna komt, zie ik dan wel weer. Weet je, ik heb veertig jaar aan een stuk twee boeken per jaar afgeleverd: die drive is wel wat weg. Waarmee ik overigens niet gezegd wil hebben dat het pensioen wenkt. Ik heb mijn pensioenpapieren al gekregen: 970 euro per maand ga ik trekken, wat me rijkelijk onvoldoende lijkt om comfortabel van te leven. Dus ik denk dat ik mijn bedrijfje Laat Mij Gerust maar zal verderzetten.»

HUMO Wanneer in je leven was je het ongelukkigst?

BRUSSELMANS «In de jaren dat ik pillen slikte en tegen de sterren op zoop, omdat ik met angstneuroses en psychoses kampte. Ik voelde me continu moe, mottig en slecht in mijn vel. Ik heb toen heel diep gezeten. Rond de eeuwwisseling, toen ik al zeven jaar gestopt was met drinken, heb ik ontdekt wat de vermoedelijke oorzaak was van al die ellende: een continue loodvergiftiging door de vullingen in mijn tanden. In mijn jeugd werden gaatjes geplombeerd, hè. Maar begin 2000 had ik dus een tandarts die me zei: ‘Al dat lood deugt niet. We gaan dat vervangen door kunststof.’ Sindsdien voel ik me veel beter, zowel lichamelijk als fysiek.

»De onverbeterlijke positivist in mij moet trouwens toegeven dat die tien ellendige zuipjaren toch ook hun charmes hadden. Om vijf uur ’s nachts in mijn toenmalige stamcafé de Caruso pinten hijsen met The Scabs, de Skyblasters, Patrick Riguelle of de leden van Gorki: het had wel iets.»

HUMO Een goed deel van die mensen heeft de pijp inmiddels al aan Maarten gegeven.

BRUSSELMANS «Had ik verder gedaan zoals ik bezig was, dan was ik nu ook dood. Punt.»

HUMO Wat drink je nu het liefst?

BRUSSELMANS «Koffie en Fanta. Koffie van Nespresso, en Fanta van Fanta.»

HUMO Meen je dat nu? Fanta is toch gewo…

BRUSSELMANS (onderbreekt) «Fanta is een topdrank. Let’s face it: een Fanta met ijsblokjes op een warme zomerdag, dat is heaven on earth. Serieus, wie dat dat uitgevonden heeft, moesten ze een standbeeld geven. Nog niet zo’n slechte boektitel trouwens: ‘De uitvinder van de Fanta’.»

HUMO Het zal me benieuwen waar je voorkeur op gastronomisch gebied naar uitgaat.

BRUSSELMANS «Ik eet alles, maar mijn voorkeur gaat uit naar de simpele boerenkeuken zoals ik die ken uit mijn jeugd. Stoverij met friet, biefstuk-friet, vol-au-vent met friet. Ik heb ook een aantal driesterrenrestaurants bezocht, met Oud Sluis van Sergio Herman als hoogtepunt, en dat vond ik toch ook wel fantastisch. Maar als ik moet kiezen, ga ik toch nog altijd voor biefstuk-friet.»

HUMO Bestelde je ook in Oud Sluis een Fanta?

BRUSSELMANS «Ja. Er werd raar gekeken, maar dat kon me niet schelen.

»Trouwens, Lena en ik koken niet: wij gaan altijd, maar dan ook altijd, uit eten. Zonder overdrijven: sinds we hier samenwonen, hebben we al meer dan 260 Gentse restaurants bezocht. Natuurlijk, zodra het kind er is, zal dat moeten veranderen. Maar we zullen wel zien hoe we het oplossen, wellicht met takeaway. Koken gaan we alleszins niet doen, want we haten het allebei.»

HUMO Wat verafschuw je nog meer in het leven?

BRUSSELMANS «Onnodige traagheid. Lena en ik zijn pas vier dagen in Berlijn geweest, en bij het inchecken in ons hotel was de gast achter de balie zo tergend traag op zijn klavier aan het tikken dat ik zin kreeg om hem vanachter zijn desk te sleuren en hem een klets tegen zijn bakkes te geven. Wat ik, voor de goeie orde, nooit echt zou doen. Ik heb nog nooit enige vorm van geweld tegen wie dan ook gebruikt, tenzij in mijn boeken en columns. ‘Ik ben een folteraar en een aanrander,’ schreef Reve, ‘zij het gelukkig niet in de vrije sector die leven heet, maar in mijn zelfgeschreven boeken’.»

Beeld Humo

HUMO Lees je nog altijd zoveel als vroeger?

BRUSSELMANS «Ja. En hoe meer ik lees, hoe meer ik besef je dat je minstens negen kutboeken moet doorploeteren om één goed boek te treffen.

»Een paar weken geleden heb ik na lange tijd weer eens een klap van de hamer gehad van een boek: ‘Utopia Avenue’ van David Mitchell. ’t Gaat over een rockband die begin jaren 60 opkomt in Londen: de leden komen een nog onbekende David Bowie tegen die op straat sigaretten schooit, en Brian Jones die zegt dat-ie ook in een groepje speelt. Nu ben ik dus, ondanks al de matige tot slechte boeken die ik dit jaar al gelezen heb, weer een paar maanden tevreden.

»Maar om op die ergernissen terug te komen: ik vind dat we hier in het Westen te veel consumeren. Zelf eet ik één keer per dag – dat is meer dan genoeg – en weeg ik 68 kilo, maar een groot deel van de bevolking eet te veel en is te dik. Ik meen het: een cultuur waarin je achthonderd merken yoghurt hebt, deugt niet. De oorlog in Oekraïne is daar een gevolg van. Wij westerlingen zijn slap geworden, dus die Poetin denkt: laat ik dat Westen gewoon inpalmen. Op het vlak van defensie stellen we natuurlijk ook twee keer niets voor. Waar staan we als die pipo straks ook Europese landen gaat aanvallen? Zonder de Amerikanen worden we simpelweg onder de voet gelopen.»

HUMO Wie had dat gedacht, Herman Brusselmans een militarist.

BRUSSELMANS «Niet per se een militarist, maar het leger heeft me altijd wel geïnteresseerd. Ik zeg weleens, slechts half bij wijze van grap: mocht ik geen schrijver zijn geworden, ik was kolonel geweest. Laatst zat ik in een Nederlandse talkshow over mijn jongste boekje te praten, ‘Problemen die er geen zijn’. De oorlog in Oekraïne was net begonnen, en naast me zat een gepensioneerde generaal, Mart de Kruif, ooit nog de bevelhebber van de Nederlandse landmacht. Ik was helemaal starstruck: shit, een heuse generaal! ‘Dag generaal,’ zei ik, waarop hij: ‘Nee nee, zeg maar Mart’. ‘Sorry, maar ik ga toch generaal blijven zeggen’.»

HUMO Je haren hadden eraf gemoeten als je beroepsmilitair was geworden.

BRUSSELMANS «Welja, dat is dus waarom ik geen kolonel geworden ben: ik vertikte het om naar de coiffeur te gaan.»

HUMO Wat zie jij als het hoogste lichamelijke genot?

BRUSSELMANS «Biefstuk-friet eten met een Fanta on the rocks erbij, in leuk gezelschap. Wat moet ik anders zeggen? Ik ga niet naar de sauna, laat me niet masseren en doe niet aan sport. Seks vind ik leuk, maar dat is door de jaren heen wat verminderd, omdat ik zo oud ben. En Lena is ook niet iemand die iedere dag van bil wil gaan, dus dat komt goed uit.»

HUMO In 1994 deed je ook al eens mee aan Tussen Hemel & Hel. Weet je nog wie je toen tot je favoriete onenightstand uitriep?

BRUSSELMANS «Marleen Gordts?»

HUMO Bijna goed: Bridget Fonda en Cindy Crawford.

BRUSSELMANS «Ah ja. Goeie keuze, al zijn het inmiddels natuurlijk allebei oude wijven die ze bij het grofvuil zouden moeten zetten. Nu kies ik een Vlaamse van 31, mijn favoriete leeftijd bij vrouwen: Sylvie Kreusch. Ten eerste: ik vind haar aantrekkelijk. Ten tweede: mijn vriendin vindt haar ook aantrekkelijk. En ten derde: ze is getalenteerd. We hebben onlangs een optreden van haar gezien in de Vooruit, of hoe die tent tegenwoordig ook mag heten, en daar was ze uitstekend. Ze kan zingen, ze kan bewegen, ze heeft een goeie band. En met ‘Walk Walk’ heb ik dagenlang in mijn kop gezeten. Ze droeg een lange jas tijdens dat optreden: zonder dat er bloot te zien was, was het toch heel erotisch en sexy.»

HUMO Dit nog. Weet je al of je eerstgeborene een jongen of een meisje wordt?

BRUSSELMANS «Begin volgende maand. Als het een jongen wordt, hebben we al een naam: Noud. Als het een meisje wordt trouwens ook.»

HUMO Mooi. Origineel ook.

BRUSSELMANS (grinnikt) «Bedankt.»